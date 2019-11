Image 1 of 14 Walter Pedraza (Epm-Une) celebrates his victory. (Image credit: Luis Barbosa) Image 2 of 14 Edwin Parra (Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca) on the attack. (Image credit: Luis Barbosa) Image 3 of 14 Carlos Ospina (Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia) gets back into action. (Image credit: Luis Barbosa) Image 4 of 14 The Vuelta a Colombia peloton makes its way to Pereira in stage 1. (Image credit: Luis Barbosa) Image 5 of 14 Marlon Perez (GW Shimano-Chec-Edeq-Envia) in the race leader's yellow jersey. (Image credit: Luis Barbosa) Image 6 of 14 Race leader Marlon Perez is attended to by the race doctor following a crash. (Image credit: Luis Barbosa) Image 7 of 14 Jorge Humberto Martinez and Willinton Bustamante on the attack. (Image credit: Luis Barbosa) Image 8 of 14 Race leader Marlon Perez sports bandages from a crash suffered in stage 1. (Image credit: Luis Barbosa) Image 9 of 14 Jorge Humberto Martinez (Redetrans - Supergiros - Indervalle - Emcali) (Image credit: Luis Barbosa) Image 10 of 14 GW Shimano riders set tempo in the peloton. (Image credit: Luis Barbosa) Image 11 of 14 The peloton in action during stage 1 of the Vuelta a Colombia. (Image credit: Luis Barbosa) Image 12 of 14 Edwin Parra (Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca) takes over the race lead at the Vuelta a Colombia. (Image credit: Luis Barbosa) Image 13 of 14 New race leader Edwin Parra is interviewed following stage 1. (Image credit: Luis Barbosa) Image 14 of 14 Oscar Sevilla (Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia) (Image credit: Luis Barbosa)

Walter Pedraza (EPM-UNE) has won the first road stage of the Vuelta a Colombia after a difficult 203km stage finishing in Periera. The Colombian proved too strong in the finale taking the win in front of a select six man group. Edwin Parra, who was second on the stage, took the lead in the overall standings.

How it unfolded

It was an action packed day for the riders in the Vuelta a Columbia, with fast racing; several escape attempts, and the overnight leader Marlon Perez being dropped in the closing stages.

In the final 10 kilometres an elite group managed to get away from the bunch that included Walter Pedraza (EPM-UNE), Edwin Parra (Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca), Robinson Chalapud (Colombia Es Pasion), Julian Rodas (Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia), Hernan Dario Muñoz (Movistar), and Freddy Piamonte (EPM-UNE).

EPM-UNE was the only team to have two riders in the front group and Freddy Piamonte worked to set up teammate Pedraza for the win. Pedraza then proved too strong in the finale and took the sprint over new race leader Edwin Parra.

Tuesday will host two stages; the first a 21 km team time trial between Carthage and Obando. The second stage will be a 126km open road stage between Zarzal and Yumbo and is expected to start just after midday.

Full Results 1 Walter Pedraza (Col) Epm-Une 5:13:19 2 Edwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 3 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Colombia Es Pasion 4 Julian Rodas (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 5 Hernan Dario Muñoz (Col) Movistar 0:00:01 6 Freddy Piamonte (Col) Epm-Une 0:00:03 7 Jaime Castañeda (Col) Epm-Une 0:00:20 8 Juan Pablo Suarez (Col) Epm-Une 9 Jefrey Romero (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 10 Juan Pablo Magallanez (Mex) Movistar 11 Wilson Marentes (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 12 Sergio Luis Henao (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 13 Oscar Sevilla (Esp) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 14 Felix Rafael Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 15 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 16 John Darwin Tapuma (Col) Colombia Es Pasion 17 Giovanni Manuel Baez (Col) Epm-Une 18 Edwin Carvajal (Col) Epm-Une 19 Javier Gonzalez (Col) Epm-Une 20 Stiver Ortiz (Col) Epm-Une 21 Juan Enrique Gutierrez (Esp) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 22 Oscar Alvarez (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 23 Byron Patricio Guama (Ecu) Movistar 24 Ivan Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 25 Gregory Joel Brenes (Crc) Movistar 26 John Edilberto Martinez (Col) Colombia Es Pasion 27 Francisco Colorado (Col) Epm-Une 28 Juan Pablo Wilches (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 29 Nairo Alexander Quintana (Col) Colombia Es Pasion 30 Victor Hugo Peña (Col) Colombia Es Pasion 31 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 32 Rafael Infantino (Col) Epm-Une 33 Camilo Andres Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 34 Alejandro Ramirez (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 35 Didier Chaparro (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 36 Alex Norberto Cano (Col) Colombia Es Pasion 37 Rodolfo Andres Torres (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 38 Diego Mauricio Calderon (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 39 Freddy Emir Montaña (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 40 Jarlinson Pantano (Col) Colombia Es Pasion 41 Mario Rojas (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 42 Juan Ernesto Chamorro (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 43 Frank Osorio (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 44 Wilmar Jahir Erez (Col) Colombia Es Pasion 45 Danny Osorio (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 46 Alexis Castro (Col) Grupo Elite El Mago Editores 47 Julian Atehortua (Col) Grupo Elite El Mago Editores 48 Victor Hugo Gonzalez (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 49 Miguel Niño (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 50 Luis Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 51 Hernan Buenahora (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 52 Oscar Soliz (Bol) Movistar 53 Victor Niño (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 54 Fabio Montenegro (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 55 Juan Carlos Lopez (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:00:59 56 Edson Calderon (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 57 Alvaro Gomez (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:01:03 58 Jaime Chaparro (Col) Mineralex 0:01:29 59 Wilson Cepeda (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:04:33 60 Mauricio Neiza (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:05:47 61 Luis Alonso (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:06:05 62 Jaime Suaza (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:08:47 63 Geovanny Chacon (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 64 Fredy Excelino Gonzalez (Col) Movistar 65 Karol David Torres (Col) Grupo Elite El Mago Editores 66 Camilo Castiblanco (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 67 Edwin Ricardo Velandia (Col) Mineralex 68 Julian Fernando Cardona (Col) Grupo Elite El Mago Editores 69 Edgar Alonso Fonseca (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 70 Samuel Cabrera (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 71 Rafael Montiel (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 72 Jairo Alonso Salas (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 73 Aristobulo Cala (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 74 Wilson Lopez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 75 Diego Quintero (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 76 Edwin Sanchez (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 77 Camilo Andres Suarez (Col) Colombia Es Pasion 78 Aldo Valero (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 79 Carlos Esteban Pulgarin (Col) Grupo Elite El Mago Editores 80 German Leon (Col) Mineralex 81 Deivi Rubio (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 82 Jose Nicolas Castro (Col) Movistar 83 Juan Alejandr Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 84 Edison Paredes (Col) Mineralex 85 Ignacio Saravia (Mex) Movistar 86 Miguel Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 87 Jose Jimenez (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 88 Juan Diego Ramirez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 89 Alvaro Montoya (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 90 Jonathan Paredes (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 91 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:12:40 92 Leonardo Rodriguez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 93 Luis Peña (Col) Mineralex 94 Cristian Talero (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 95 Janier Acevedo (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:12:59 96 Carlos Ospina (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:15:18 97 Jairo Perez (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 98 Didier Sastoque (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 99 Jaime Morales (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 100 Fader Andres Ardila (Col) Grupo Elite El Mago Editores 101 Giovanny Parra (Col) Mineralex 0:15:49 102 Alexander Rojas (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:19:04 103 Luis Fernando Macias (Mex) Movistar 0:20:32 104 Juan Pablo Villegas (Col) Colombia Es Pasion 105 Edwin Orozco (Col) Grupo Elite El Mago Editores 106 Ramiro Cabrera (Uru) Movistar 107 Oscar Aya (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 108 Wilmar Ferney Baena (Col) Grupo Elite El Mago Editores 109 Julio Caro (Col) Mineralex 110 Raul Saiz (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:22:00 111 Omar Mendoza (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:23:48 112 Flower Peña (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:26:35 113 Edison Rodrigo Mahecha (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 114 Jose Daniel Rincon (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 115 Jefferson Vargas (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 116 Hebert Gutierrez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 117 Gustavo Ramirez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 118 Freddy Alvarez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 119 Fabian Sanchez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 120 Jhon Fredy Garcia (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 121 Jorge Humberto Martinez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 122 Jose Ibañez (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:28:10 123 Duvan Agudelo (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:28:56 124 Lorenzo Arguello (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:28:57 125 Luis Mertinez (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:29:01 126 Wilmer Ruano (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:29:09 127 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:29:11 128 Gerardo Rodriguez (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:31:45 129 Edwin Sandoval (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:54:50 130 Miguel Cendales (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:31:45 131 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:33:00 132 Rolando Trujillo (Col) Mineralex 133 Freddy Ortega (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:37:30 134 Daniel Balsero (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 135 Cesar Bernal (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 136 Anderson Parra (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 137 Camilo Castelblanco (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 138 Marvin Vargas (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 139 Yerson Sanchez (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 140 Darwin Gonzalez (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 141 Yeison Andres Chaparro (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 142 Manuel Martinez (Col) Mineralex 143 Jhon Fredy Parra (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 144 Alexander Gonzalez (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:37:44 145 Jhon Gonzalez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:37:45 146 Fabio Paez (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:54:50

Points 1 Walter Pedraza (Col) Epm-Une 25 pts 2 Edwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 20 3 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Colombia Es Pasion 16 4 Julian Rodas (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 14 5 Hernan Dario Muñoz (Col) Movistar 12 6 Freddy Piamonte (Col) Epm-Une 10 7 Jaime Castañeda (Col) Epm-Une 9 8 Juan Pablo Suarez (Col) Epm-Une 8 9 Jefrey Romero (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 7 10 Juan Pablo Magallanez (Mex) Movistar 6 11 Wilson Marentes (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 5 12 Sergio Luis Henao (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 4 13 Oscar Sevilla (Esp) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 3 14 Felix Rafael Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 2 15 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 1

Sprint 1 - La Pintada Salida Palmas, 65.9km 1 Felix Rafael Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 5 pts 2 Carlos Ospina (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 3 3 Juan Alejandr Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 2 4 Julian Rodas (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 1

Sprint 2 - Irra Entrada, 129km 1 Jorge Humberto Martinez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 5 pts 2 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 3 3 Luis Mertinez (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 2 4 Felix Rafael Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 1

Sprint 3 - Chinchina, 164.5km 1 Julian Rodas (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 5 pts 2 Edwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 3 3 Freddy Piamonte (Col) Epm-Une 2 4 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Colombia Es Pasion 1

Mountain 1 - Alto de Minas (Cat. 2) 22.6km 1 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 10 pts 2 German Leon (Col) Mineralex 8 3 Luis Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 6 4 Walter Pedraza (Col) Epm-Une 4 5 Fabio Montenegro (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 3 6 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Colombia Es Pasion 2 7 Oscar Soliz (Bol) Movistar 1

Mountain 2 - Tres Puertas (Cat. 3) 156.1km 1 Edwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 5 pts 2 Walter Pedraza (Col) Epm-Une 4 3 Hernan Dario Muñoz (Col) Movistar 3 4 Julian Rodas (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 2 5 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 1

Mountain 3 - El Jazmin (Cat. 3) 184.5km 1 Walter Pedraza (Col) Epm-Une 5 pts 2 Edwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 4 3 Julian Rodas (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 3 4 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Colombia Es Pasion 2 5 Freddy Piamonte (Col) Epm-Une 1

Mountain 4 - Alto del Boqueron (Cat. 3) 193km 1 Walter Pedraza (Col) Epm-Une 5 pts 2 Edwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 4 3 Julian Rodas (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 3 4 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Colombia Es Pasion 2 5 Freddy Piamonte (Col) Epm-Une 1

Teams 1 Epm-Une 15:40:20 2 Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:00:17 3 Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 4 Colombia Es Pasion 5 Movistar 0:00:18 6 GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:00:37 7 Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 8 Empresa De Energia Boyaca Ebsa 9 Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:01:16 10 Grupo Elite El Mago Editores 0:09:04 11 Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:09:43 12 Mineralex 0:18:40 13 Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:29:51 14 Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:35:01 15 Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:35:19

General classification after stage 1 1 Edwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 5:21:13 2 Julian Rodas (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:00:13 3 Marlon Perez (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:00:14 4 Felix Rafael Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 5 Oscar Sevilla (Esp) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:00:15 6 Wilson Marentes (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:00:21 7 Ivan Mauricio Casas (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:00:23 8 Walter Pedraza (Col) Epm-Une 9 Juan Enrique Gutierrez (Esp) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:00:24 10 Juan Pablo Suarez (Col) Epm-Une 0:00:27 11 Giovanni Manuel Baez (Col) Epm-Une 12 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Colombia Es Pasion 0:00:30 13 Oscar Alvarez (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:00:31 14 Gregory Joel Brenes (Crc) Movistar 15 Luis Fernando Camargo (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:00:32 16 Freddy Emir Montaña (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 17 Victor Hugo Peña (Col) Colombia Es Pasion 0:00:33 18 Frank Osorio (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:00:36 19 Nairo Alexander Quintana (Col) Colombia Es Pasion 20 Stiver Ortiz (Col) Epm-Une 0:00:38 21 Hernan Dario Muñoz (Col) Movistar 0:00:39 22 Sergio Luis Henao (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 23 Rafael Infantino (Col) Epm-Une 0:00:40 24 Alejandro Ramirez (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 25 John Edilberto Martinez (Col) Colombia Es Pasion 0:00:41 26 Freddy Piamonte (Col) Epm-Une 0:00:43 27 Oscar Soliz (Bol) Movistar 28 Jefrey Romero (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:00:44 29 Victor Niño (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 30 Diego Mauricio Calderon (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:00:47 31 Jaime Castañeda (Col) Epm-Une 32 Hernan Buenahora (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 33 Miguel Niño (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 34 Jarlinson Pantano (Col) Colombia Es Pasion 0:00:49 35 Byron Patricio Guama (Ecu) Movistar 36 Juan Pablo Wilches (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:00:50 37 Alex Norberto Cano (Col) Colombia Es Pasion 0:00:52 38 Francisco Colorado (Col) Epm-Une 39 Wilmar Jahir Erez (Col) Colombia Es Pasion 0:00:53 40 Juan Pablo Magallanez (Mex) Movistar 41 Rodolfo Andres Torres (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:00:54 42 Danny Osorio (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:00:55 43 Javier Gonzalez (Col) Epm-Une 0:00:56 44 Mario Rojas (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:01:02 45 Edwin Carvajal (Col) Epm-Une 0:01:03 46 Alexis Castro (Col) Grupo Elite El Mago Editores 47 Didier Chaparro (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:01:04 48 Julian Atehortua (Col) Grupo Elite El Mago Editores 49 Camilo Andres Gomez (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:01:05 50 Victor Hugo Gonzalez (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:01:06 51 John Darwin Tapuma (Col) Colombia Es Pasion 0:01:12 52 Juan Carlos Lopez (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:01:14 53 Juan Ernesto Chamorro (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:01:15 54 Alejandro Serna (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 55 Edson Calderon (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:01:25 56 Fabio Montenegro (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 57 Alvaro Gomez (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:02:02 58 Jaime Chaparro (Col) Mineralex 0:02:17 59 Wilson Cepeda (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:04:48 60 Mauricio Neiza (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:05:59 61 Luis Alonso (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:07:19 62 Camilo Castiblanco (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:08:52 63 Jose Nicolas Castro (Col) Movistar 0:08:54 64 Jaime Suaza (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:08:56 65 Geovanny Chacon (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:09:01 66 Ignacio Saravia (Mex) Movistar 67 Juan Diego Ramirez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:09:04 68 Edgar Alonso Fonseca (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:09:05 69 Alvaro Montoya (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 70 Diego Quintero (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:09:06 71 Camilo Andres Suarez (Col) Colombia Es Pasion 0:09:12 72 Aldo Valero (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:09:16 73 Edwin Sanchez (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:09:18 74 Juan Alejandr Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:09:23 75 Rafael Montiel (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:09:26 76 Carlos Esteban Pulgarin (Col) Grupo Elite El Mago Editores 0:09:27 77 Jose Jimenez (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 78 Jairo Alonso Salas (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 0:09:32 79 Jonathan Paredes (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:09:34 80 Deivi Rubio (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 81 Karol David Torres (Col) Grupo Elite El Mago Editores 0:09:35 82 Julian Fernando Cardona (Col) Grupo Elite El Mago Editores 0:09:36 83 German Leon (Col) Mineralex 0:09:41 84 Miguel Emiro Matta (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:09:43 85 Fredy Excelino Gonzalez (Col) Movistar 0:09:44 86 Wilson Lopez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:09:46 87 Samuel Cabrera (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:09:48 88 Aristobulo Cala (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 89 Edison Paredes (Col) Mineralex 0:09:54 90 Edwin Ricardo Velandia (Col) Mineralex 0:10:02 91 Janier Acevedo (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:13:06 92 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:13:19 93 Luis Peña (Col) Mineralex 0:13:32 94 Leonardo Rodriguez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:13:36 95 Cristian Talero (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:13:39 96 Carlos Ospina (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:15:23 97 Jairo Perez (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:15:48 98 Fader Andres Ardila (Col) Grupo Elite El Mago Editores 0:16:04 99 Jaime Morales (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:16:13 100 Didier Sastoque (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 101 Giovanny Parra (Col) Mineralex 0:16:40 102 Alexander Rojas (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:19:58 103 Ramiro Cabrera (Uru) Movistar 0:20:51 104 Juan Pablo Villegas (Col) Colombia Es Pasion 0:20:58 105 Luis Fernando Macias (Mex) Movistar 0:21:16 106 Edwin Orozco (Col) Grupo Elite El Mago Editores 0:21:20 107 Wilmar Ferney Baena (Col) Grupo Elite El Mago Editores 0:21:38 108 Julio Caro (Col) Mineralex 0:21:46 109 Oscar Aya (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:21:56 110 Raul Saiz (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:23:24 111 Omar Mendoza (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:24:30 112 Jefferson Vargas (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:26:51 113 Jhon Fredy Garcia (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:26:54 114 Jorge Humberto Martinez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:26:55 115 Jose Daniel Rincon (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 0:26:57 116 Hebert Gutierrez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:27:14 117 Flower Peña (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:27:20 118 Gustavo Ramirez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:27:23 119 Freddy Alvarez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:27:27 120 Fabian Sanchez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:27:28 121 Edison Rodrigo Mahecha (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:27:30 122 Jose Ibañez (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:29:27 123 Duvan Agudelo (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 0:29:37 124 Luis Mertinez (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 0:29:39 125 Lorenzo Arguello (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:30:07 126 Wilson Zambrano (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:30:13 127 Wilmer Ruano (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:30:49 128 Miguel Cendales (Col) Idrd-Liga De Ciclismo De Bogota-Formesan 0:32:26 129 Gerardo Rodriguez (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:33:09 130 Rolando Trujillo (Col) Mineralex 0:33:45 131 Remberto Jaramillo (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:33:48 132 Jhon Fredy Parra (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 0:38:09 133 Yeison Andres Chaparro (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:38:11 134 Alexander Gonzalez (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:38:14 135 Daniel Balsero (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:38:17 136 Anderson Parra (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:38:22 137 Darwin Gonzalez (Col) Gobernacion De Boyaca-Policia Nacional 0:38:31 138 Yerson Sanchez (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:38:36 139 Manuel Martinez (Col) Mineralex 0:38:45 140 Camilo Castelblanco (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:38:56 141 Marvin Vargas (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:38:58 142 Cesar Bernal (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:39:00 143 Jhon Gonzalez (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:39:21 144 Freddy Ortega (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 0:41:02 145 Edwin Sandoval (Col) Formesan-Panachi-Indersantander-Essa 0:55:16 146 Fabio Paez (Col) Indeportes Cundinmarca-Chia-Cota 0:56:16

Sprint classification 1 Julian Rodas (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 6 pts 2 Felix Rafael Cardenas (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 6 3 Jorge Humberto Martinez (Col) Redetrans-Supergiros-Indervalle-Emcali 5 4 Edwin Arnulfo Parra (Col) Boyaca Orgullo De America Loteria De Boyaca 3 5 Willinton Bustamante (Col) Fuerzas Armadas-Ejercito Nacional 3 6 Carlos Ospina (Col) Gobernacion De Antioquia-Indeportes Antioquia 3 7 Freddy Piamonte (Col) Epm-Une 2 8 Juan Alejandr Garcia (Col) GW Shimano-Chec-Edeq-Envia 2 9 Luis Mertinez (Col) Empresa De Energia Boyaca Ebsa 2 10 Robinson Eduardo Chalapud (Col) Colombia Es Pasion 1