Continental Team Differdange riders dominated the opening prologue at Flèche du Sud, with Jean-Pierre Drucker claiming the race lead. Drucker posted the same time as team-mate Christian Poos on the 4.5 kilometre time trial in the pair’s homeland of Luxembourg.

Dutch rider Stefan Cohnen (Continental Team Differdange) was just one second behind on the stage, which is likely to have little impact on the overall classification. The top 143 of the 149 riders to start the race finished within 57 seconds of Drucker’s time, with 627.8 kilometres of racing remaining.

The race continues tomorrow with a 158 kilometre stage from Kayl to Rumelange.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jean-Pierre Drucker (Lux) Continental Team Differdange 0:05:34 2 Christian Poos (Lux) Continental Team Differdange 3 Stefan Cohnen (Ned) Continental Team Differdange 0:00:01 4 Lasse Bochmann (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:00:02 5 Jarno Gmelich (Ned) Cyclingteam Jo Piels 0:00:03 6 Marc Goos (Ned) Cyclingteam Jo Piels 0:00:04 7 Maarten De Jonge (Ned) Cyclingteam Jo Piels 0:00:07 8 Thom Van Dulmen (Ned) Cyclingteam Jo Piels 9 Ioannis Tamouridis (Gre) SP Tableware 10 Vytautas Kaupas (Ltu) Continental Team Differdange 0:00:08 11 Sergej Fuchs (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 0:00:10 12 Kim Lachmann (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 0:00:11 13 Tijmen Eising (Ned) Sunweb - Revor 14 Pirmin Lang (Swi) Team Buergi - FIDI BC 0:00:12 15 Robert Bengsch (Ger) Germany 16 Robert Retschke (Ger) Continental Team Differdange 0:00:13 17 Matthias Krizek (Aut) Tyrol Team 18 Nils Plötner (Ger) Germany 19 Ralph Diseviscourt (Lux) 20 Charlie Avis (USA) 0:00:14 21 Joseph Lewis (Aus) Drapac Porsche Cycling 0:00:15 22 Mads Christensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:00:16 23 Kevin Pauwels (Bel) Telenet - Fidea 24 Carter Jones (USA) 0:00:17 25 Christopher Stevenson (Swe) Sweden 26 Harald Totschnig (Aut) Tyrol Team 27 Luka Rakusa (Slo) Obrazi Delo Revije 28 Fabien Wolf (Swi) Price - Custom Bikes 29 Tom Flammang (Lux) 0:00:19 30 Nicolas Schnyder (Swi) Price - Custom Bikes 31 Philip Lindau (Swe) Sweden 0:00:20 32 Michael Stevenson (Swe) Sparebanken Vest - Ridley 0:00:21 33 Pim De Beer (Ned) Cyclingteam Jo Piels 0:00:22 34 Yegor Dementyev (Ukr) ISD - Neri 35 Alexandre Usov (Blr) ISD - Neri 36 Marcel Aregger (Swi) Price - Custom Bikes 37 Zdenek Stybar (Cze) Telenet - Fidea 38 Steve Fries (Lux) 39 Thomas Vernaeckt (Bel) Sunweb - Revor 40 Kasper Linde Jorgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:00:23 41 Elias Schmaeh (Swi) Price - Custom Bikes 42 Lachlan Norris (Aus) Drapac Porsche Cycling 43 Lawrence Warbasse (USA) 44 Lars Andersson (Swe) Sweden 0:00:24 45 Bernhard Oberholzer (Swi) Price - Custom Bikes 46 Stefan Van Winden (Ned) Cyclingteam Jo Piels 47 Rob Peeters (Bel) Telenet - Fidea 48 Geir Inge Berg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:00:25 49 Stefan Mair (Aut) Tyrol Team 50 Borislav Ivanov (Bul) 51 David Pell (Aus) Drapac Porsche Cycling 52 Maksym Vasilyev (Ukr) ISD - Neri 0:00:26 53 Hakan Nilsson (Swe) Continental Team Differdange 54 Joel Zangerle (Lux) Luxembourg 55 Andrej Omulec (Slo) Obrazi Delo Revije 0:00:27 56 Daniel Bintz (Lux) 57 Benjamin Sydlik (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 0:00:28 58 Christoph Springer (Ger) SP Tableware 59 Tom Meeusen (Bel) Telenet - Fidea 60 Grischa Janorschke (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 61 Benn Würth (Lux) 62 Raymond Kuenzli (Swi) Team Buergi - FIDI BC 63 Roy Hegreberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 64 Björn Glasner (Ger) Team Kuota - Indeland 0:00:29 65 Borja Jelic (Slo) Obrazi Delo Revije 66 Henrik Abom (Swe) Sweden 67 Marcel Kalz (Ger) Germany 0:00:30 68 Jacques Dahm (Lux) 69 Kevin Jost (Swi) Team Buergi - FIDI BC 70 Connor Oleary (USA) 71 Ralf Matzka (Ger) Germany 72 Blaz Bonca (Slo) Obrazi Delo Revije 73 Martin Zlamalik (Cze) Sunweb - Revor 0:00:31 74 Volodymyr Rybin (Ukr) ISD - Neri 75 Bart Wellens (Bel) Telenet - Fidea 76 Maksym Polischuk (Ukr) ISD - Neri 77 Ivo Lux (Lux) Luxembourg 78 Klaas Vantornout (Bel) Sunweb - Revor 79 Philippe Faber (Lux) 0:00:32 80 Oleksandr Sheydyk (Ukr) ISD - Neri 81 Ricky Eno Jorgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 82 Johan Ziesler (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 83 Mirco Saggiorato (Swi) Team Buergi - FIDI BC 84 Stefan Ganser (Ger) Team Kuota - Indeland 0:00:33 85 Linus Dahlberg (Swe) Sweden 86 Kenneth Van Compernolle (Bel) Sunweb - Revor 0:00:34 87 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Kuota - Indeland 88 Thomas Palmer (Aus) Drapac Porsche Cycling 0:00:35 89 Mariusz Wiesiak (Pol) Team Nippo 90 Fabio Ursi (Ita) Team Buergi - FIDI BC 91 Alessandro Bertuola (Ita) Kalev Chocolate Team - Kuota 92 Philipp Mamos (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 93 Alessio Signego (Ita) Team Nippo 94 Anders Lund (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 95 Christian Joachim (Lux) 0:00:36 96 Georgios Karatzios (Gre) SP Tableware 97 Luc Hagenaars (Ned) Team Kuota - Indeland 98 Luca Barla (Ita) Team Nippo 99 Sebastian Forke (Ger) Team Nutrixxion Sparkasse 0:00:37 100 Tom Kohn (Lux) Luxembourg 101 Michael Kurth (Ger) Team Kuota - Indeland 102 Jure Bitenc (Slo) Obrazi Delo Revije 103 Frank Appelbaum (Lux) 104 Sven Vanthourenhout (Bel) Sunweb - Revor 0:00:38 105 Rok Jerse (Slo) Obrazi Delo Revije 106 Robbie Squire (USA) 107 Fabio Donesana (Ita) Kalev Chocolate Team - Kuota 108 Walter Fernando Pedraza Morales (Col) SP Tableware 109 Claude Wolter (Lux) 110 Frode Solberg (Nor) Sparebanken Vest - Ridley 0:00:39 111 Magkoyras Neofytos Sakellaridis (Gre) SP Tableware 112 Simas Kondrotas (Ltu) Kalev Chocolate Team - Kuota 113 Kim Michely (Lux) Luxembourg 0:00:40 114 Stefan Kirchmair (Aut) Tyrol Team 115 Cole House (USA) 116 Andreas Rutishauser (Swi) Price - Custom Bikes 117 Fabian Schaar (Ger) Germany 0:00:41 118 Stanley Bozzetti (Lux) 119 Jean Vanek (Lux) 120 Mathias Gade Jacobsen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:00:42 121 Stefan Fettes (Ger) 0:00:43 122 Glen Leven (Lux) 123 Derreck Taber (USA) 124 Tom Wecker (Lux) 0:00:46 125 Gusty Bausch (Lux) 126 Thibaut Di Fabio (Fra) 127 Martin Puusepp (Est) Kalev Chocolate Team - Kuota 128 Norbert Durauer (Aut) Tyrol Team 0:00:47 129 Nicolas Winter (Swi) Team Nippo 130 Jakob Henning (Lux) 0:00:49 131 Philippe Herman (Lux) 132 Marc Bastian (Lux) 133 Pit Losch (Lux) Luxembourg 0:00:50 134 Viesturs Luksevics (Lat) Kalev Chocolate Team - Kuota 135 Christian Heule (Swi) Team Buergi - FIDI BC 136 Patrik Moren (Swe) Sweden 0:00:51 137 Georg Steidl (Aut) Tyrol Team 138 Valentin Stoenchev (Bul) 0:00:52 139 Masaaki Kikuchi (Jpn) Team Nippo 140 Florian Monreal (Ger) Team Kuota - Indeland 0:00:54 141 Ardy Utar (Est) Kalev Chocolate Team - Kuota 142 Felix Rinker (Ger) Germany 143 Umberto Nardecchia (Ita) Team Nippo 0:00:57 144 Svetoslav Nedev (Bul) 0:01:02 145 Ben Schaack (Lux) 0:01:06 146 Carlos Calvo (Lux) 0:01:07 147 Kiril Kereziev (Bul) 0:01:08 148 Plamen Dimov (Bul) 0:01:10 149 Tom Schanen (Lux) Luxembourg 0:01:24 Dns Martin Grashev (Bul) Dns Olivier Laterza (Lux)