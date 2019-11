Gilbert moves up in WorldTour rankings

2011 Clasica San Sebastian champion Philippe Gilbert flies the Belgian flag. (Image credit: Dominic Schlerpf / cyclinginside.com)

After adding the Clasica San Sebastian to his huge haul of victories this season, Philippe Gilbert (Omega Pharma-Lotto) has moved back into the second spot on the UCI's WorldTour rankings.

The Belgian has a 92-point deficit on Tour de France champion Cadel Evans (BMC), but with the Australian ending his season with the USA Pro Cycling Challenge which is not on the WorldTour, Gilbert still has time to make up ground. He has only 11 points over Alberto Contador (Saxo Bank).

Leopard Trek remains the sport's top team, while Spain continues to lead the country rankings.

UCI World Tour rankings as of August 1, 2011

# Rider Name (Country) Team Result 1 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 574 pts 2 Philippe Gilbert (Bel) Omega Pharma-Lotto 482 3 Alberto Contador Velasco (Spa) Saxo Bank Sungard 471 4 Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 348 5 Joaquin Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team 328 6 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel-Euskadi 307 7 Fränk Schleck (Lux) Leopard Trek 284 8 Andy Schleck (Lux) Leopard Trek 252 9 Fabian Cancellara (Swi) Leopard Trek 250 10 Alexandre Vinokourov (Kaz) Pro Team Astana 230 11 Tony Martin (Ger) HTC-Highroad 227 12 Matthew Goss (Aus) HTC-Highroad 217 13 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale 210 14 Andreas Klöden (Ger) Team RadioShack 207 15 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 203 16 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 181 17 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale 170 18 Robert Gesink (Ned) Rabobank Cycling Team 162 19 Mark Cavendish (GBr) HTC-Highroad 152 20 Christopher Horner (USA) Team RadioShack 143 21 Tom Boonen (Bel) Quickstep Cycling Team 140 22 Roman Kreuziger (Cze) Pro Team Astana 135 23 Levi Leipheimer (USA) Team RadioShack 128 24 Jean-Christophe Peraud (Fra) AG2R La Mondiale 121 25 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 120 26 André Greipel (Ger) Omega Pharma-Lotto 120 27 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 119 28 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 116 29 Beñat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 110 30 Marco Pinotti (Ita) HTC-Highroad 110 31 Cameron Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 106 32 Jakob Fuglsang (Den) Leopard Trek 103 33 Johan Van Summeren (Bel) Team Garmin-Cervelo 100 34 Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank Sungard 100 35 Tyler Farrar (USA) Team Garmin-Cervelo 100 36 Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team 100 37 Ben Swift (GBr) Sky Procycling 91 38 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 90 39 Xavier Tondo Volpini (Spa) Movistar Team 90 40 Thor Hushovd (Nor) Team Garmin-Cervelo 83 41 Sylvain Chavanel (Fra) Quickstep Cycling Team 82 42 Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team 76 43 Laurens Ten Dam (Ned) Rabobank Cycling Team 73 44 Daniel Martin (Irl) Team Garmin-Cervelo 72 45 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Omega Pharma-Lotto 71 46 Janez Brajkovic (Slo) Team RadioShack 71 47 Thomas Danielson (USA) Team Garmin-Cervelo 71 48 Maarten Tjallingii (Ned) Rabobank Cycling Team 70 49 Michael Matthews (Aus) Rabobank Cycling Team 70 50 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 70 51 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 68 52 Alessandro Petacchi (Ita) Lampre - ISD 67 53 Carlos Barredo Llamazales (Spa) Rabobank Cycling Team 60 54 Daniele Bennati (Ita) Leopard Trek 60 55 Grégory Rast (Swi) Team RadioShack 60 56 Jelle Vanendert (Bel) Omega Pharma-Lotto 58 57 Kanstantsin Sivtsov (Blr) HTC-Highroad 58 58 Pieter Weening (Ned) Rabobank Cycling Team 56 59 Lars Ytting Bak (Den) HTC-Highroad 54 60 Björn Leukemans (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 54 61 Igor Anton Hernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 53 62 Simon Gerrans (Aus) Sky Procycling 51 63 Jose Joaquin Rojas Gil (Spa) Movistar Team 51 64 Sebastian Langeveld (Ned) Rabobank Cycling Team 50 65 Filippo Pozzato (Ita) Katusha Team 50 66 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel-Euskadi 48 67 Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 45 68 Bernhard Eisel (Aut) HTC-Highroad 44 69 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 40 70 George Hincapie (USA) BMC Racing Team 40 71 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank Cycling Team 34 72 Tiago Machado (Por) Team RadioShack 32 73 David Lopez Garcia (Spa) Movistar Team 32 74 Dries Devenyns (Bel) Quickstep Cycling Team 30 75* Alexandr Kolobnev (Rus) Katusha Team 30 76 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 30 77 David Millar (GBr) Team Garmin-Cervelo 29 78 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 28 79 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Team RadioShack 26 80 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 26 81 Ryder Hesjedal (Can) Team Garmin-Cervelo 26 82 Vasili Kiryienka (Blr) Movistar Team 26 83 Kevin De Weert (Bel) Quickstep Cycling Team 24 84 Christophe Le Mevel (Fra) Team Garmin-Cervelo 23 85 Dario Cataldo (Ita) Quickstep Cycling Team 22 86 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 22 87 Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 22 88 Blel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale 21 89 Paolo Tiralongo (Ita) Pro Team Astana 21 90 Rui Alberto Faria Costa (Por) Movistar Team 21 91 Romain Feillu (Fra) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 21 92 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 20 93 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 20 94 David Arroyo Duran (Spa) Movistar Team 18 95 Lars Boom (Ned) Rabobank Cycling Team 16 96 Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale 16 97 Bart De Clercq (Bel) Omega Pharma-Lotto 16 98 Kevin Seeldraeyers (Bel) Quickstep Cycling Team 14 99 Peter Velits (Svk) HTC-Highroad 14 100 John Degenkolb (Ger) HTC-Highroad 13 101 Manuel Antonio Leal Cardoso (Por) Team RadioShack 13 102 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 12 103 Pablo Lastras Garcia (Spa) Movistar Team 12 104 Andrew Talansky (USA) Team Garmin-Cervelo 11 105 Christian Vande Velde (USA) Team Garmin-Cervelo 11 106 Greg Henderson (NZl) Sky Procycling 11 107 Juan José Haedo (Arg) Saxo Bank Sungard 11 108 Ben Hermans (Bel) Team RadioShack 10 109 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 10 110 Allan Davis (Aus) Pro Team Astana 10 111 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling 10 112 Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team 10 113 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 10 114 Richie Porte (Aus) Saxo Bank Sungard 10 115 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 10 116 Maxime Monfort (Bel) Leopard Trek 8 117 Denis Galimzyanov (Rus) Katusha Team 8 118 Heinrich Haussler (Aus) Team Garmin-Cervelo 8 119 Alex Rasmussen (Den) HTC-Highroad 8 120 Paul Martens (Ger) Rabobank Cycling Team 7 121 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 7 122 Rémy Di Gregorio (Fra) Pro Team Astana 7 123 Borut Bozic (Slo) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 7 124 David Zabriskie (USA) Team Garmin-Cervelo 7 125 Robbie McEwen (Aus) Team RadioShack 7 126 Francesco Gavazzi (Ita) Lampre - ISD 6 127 Daniel Oss (Ita) Liquigas-Cannondale 6 128 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 6 129 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Euskaltel-Euskadi 6 130 Juan Mauricio Soler Hernandez (Col) Movistar Team 6 131 Gatis Smukulis (Lat) HTC-Highroad 6 132 Tejay Van Garderen (USA) HTC-Highroad 5 133 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 5 134 Danilo Di Luca (Ita) Katusha Team 5 135 Stuart O'Grady (Aus) Leopard Trek 4 136 Mathew Hayman (Aus) Sky Procycling 4 137 Thomas Löfkvist (Swe) Sky Procycling 4 138 Wout Poels (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 139 Kristof Vandewalle (Bel) Quickstep Cycling Team 4 140 Oleksandr Kvachuk (Ukr) Lampre - ISD 4 141 Davide Vigano (Ita) Leopard Trek 4 142 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 4 143 Giacomo Nizzolo (Ita) Leopard Trek 4 144 Jan Bakelants (Bel) Omega Pharma-Lotto 3 145 Baden Cooke (Aus) Saxo Bank Sungard 2 146 Jérôme Pineau (Fra) Quickstep Cycling Team 2 147 Ruben Perez Moreno (Spa) Euskaltel-Euskadi 2 148 Kenny De Haes (Bel) Omega Pharma-Lotto 2 149 Marco Marcato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 150 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 2 151 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 152 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha Team 2 153 Mark Renshaw (Aus) HTC-Highroad 2 154 Giampaolo Caruso (Ita) Katusha Team 2 155 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 2 156 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 157 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team 2 158 Graeme Brown (Aus) Rabobank Cycling Team 2 159 Leigh Howard (Aus) HTC-Highroad 2 160 Nicolas Roche (Irl) AG2R La Mondiale 1 161 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 1 162 Bert Grabsch (Ger) HTC-Highroad 1 163 Matthew Wilson (Aus) Team Garmin-Cervelo 1 164 Jurgen Roelandts (Bel) Omega Pharma-Lotto 1 165 Tomas Vaitkus (Ltu) Pro Team Astana 1 166 Marcel Sieberg (Ger) Omega Pharma-Lotto 1 167 Gerald Ciolek (Ger) Quickstep Cycling Team 1 168 Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team 1 169 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale 1 170 Yaroslav Popovych (Ukr) Team RadioShack 1 171 Gustav Larsson (Swe) Saxo Bank Sungard 1 172 Enrico Gasparotto (Ita) Pro Team Astana 1 173 Nelson Oliveira (Spa) Team RadioShack 1 174 Koldo Fernandez (Spa) Euskaltel-Euskadi 1 175 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 1 176 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin-Cervelo 1 177 Geoffroy Lequatre (Fra) Team RadioShack 1 178 Michal Golas (Pol) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1 179 Frantisek Rabon (Cze) HTC-Highroad 1 180 Rick Flens (Ned) Rabobank Cycling Team 1 181 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Cannondale 1

Nations # Rider Name (Country) Team Result 1 Spain 1306 pts 2 Italy 1041 3 Australia 1018 4 Belgium 912 5 Germany 574 6 Luxembourg 536 7 Netherlands 501 8 United States Of America 482 9 Great Britain 460 10 France 377 11 Switzerland 360 12 Kazakhstan 230 13 Denmark 210 14 Norway 153 15 Czech Republic 136 16 Colombia 125 17 Belarus 86 18 Slovenia 78 19 Ireland 73 20 Portugal 67 21 Russian Federation 66 22 Austria 44 23 Slovakia 36 24 Canada 26 25 New Zealand 11 26 Argentina 11 27 Latvia 6 28 Sweden 5 29 Ukraine 5 30 Lithuania 1 31 Costa Rica 1 32 Poland 1