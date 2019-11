Image 1 of 8 Aussie Michael Gallagher racing to a World title in the LC1 4,000 metre Pursuit. (Image credit: Larry Hickmott - VeloUK.net) Image 2 of 8 Jiri Jezek of the Czech Republic broke Roberto Alcaide's world record, posting a 4.40.899 to qualify fastest and make the Gold medal final where he duly won the World Title for the LC2 4,000 metre pursuit. (Image credit: Larry Hickmott - VeloUK.net) Image 3 of 8 A familiar face in the Men's BV1 kilometre where sighted tandem pilots power and steer the tandem with a blind (or semi blind) athlete on the back. Spain had former able bodied World Cup and World Championship sprinter Jose Antonio Villanueva on the front of their tandem and they won a bronze medal behind the two British pairings. (Image credit: Larry Hickmott - VeloUK.net) Image 4 of 8 The evening's proceedings started with a nation flag ceremony with athletes from each joining a select group of children in a lap of the track. (Image credit: Larry Hickmott - VeloUK.net) Image 5 of 8 Barnie Storey and Neil Fachie on their way to a World Record and World title in the Men's BV1 kilometre time trial (Image credit: Larry Hickmott - VeloUK.net) Image 6 of 8 Great Britain pilot, Dave Readle, along with blind athlete Simon Jackson, power their way round the track to a Silver medal in the Men's BV1 kilometre time trial to make it a 1-2 for Great Britain (Image credit: Larry Hickmott - VeloUK.net) Image 7 of 8 Rik Waddon was in scintillating form as he blasted past on his way to lead the Men's CP3 1km Time Trial until Darren Kenny denied him the gold by four hundredths of a second. (Image credit: Larry Hickmott - VeloUK.net) Image 8 of 8 Multi Paralympic champion and hour record holder for his category, Darren Kenny, racing to a World Title after a tight tussle with his GB teammate Waddon with Kenny managing to claw his way into the lead on the final lap after being slower on the first three of the four laps. (Image credit: Larry Hickmott - VeloUK.net)

Ten new world records out of a possible 24 were established during the three competition days of the UCI Para-cycling Track World Championships held in Manchester, Great Britain. Living up to expectations, Great Britain reiterated its domination on the track by winning a total of 14 medals, of which 10 were gold.

We should of course not forget the American delegation, which came away from the Worlds with 11 medals, including five gold.

Americain Jennifer Schubble climbed onto the podium’s highest step at the end of the 500m time trial in the LC2-CP4 combined class, which she finished under the previous world record time she established during the Beijing Paralympics Games. Her compatriots Karissa Whitsell (B&VI) and Mackenzie Woodring (PLT) took gold and also established a new world record in the tandem pursuit.

British athletes have once more demonstrated their savoir-faire in front of their supporters. The pair composed of Neil Fachie (B&VI) and Richard Storey (PLT) set a new world record during the tandem’s sprint qualifications before winning the final. At the end of the time trial, Sarah Storey (LC1) claimed her second rainbow jersey. Finally, Mark Bristow (LC1), Jody Cundy (LC2) and Darren Kenny (CP3) combined their efforts for the last event of the championships to win the team sprint.

Paula Tesoriero was champion of the 500m LC3-4-CP3’s event. The New Zealand rider also improved her own world record.

Germany, Spain and the Czech Republic also did very well during the Worlds, winning 12, eight and five medals respectively.

In light of the performances and the many broken records, we can without doubt be very optimistic with regards to the future of para-cycling.

The next UCI Road and Track World Championships will exceptionally take place in the same country. Colombia will be hosting the Worlds from July 29 to August 8 2010. The first Para-cycling Road World Cup will begin in 2010, while the Track World Cup should normally start up in 2011.

Men LC1 4000m Pursuit Qualifying 1 Michael Gallagher (Australia) 0:04:38.888 2 Wolfgang Sacher (Germany) 0:04:45.088 3 Wolfgang Eibeck (Austria) 0:04:52.171 4 Cathal Miller (Ireland) 0:04:52.733 5 Pierpaolo Addesi (Italy) 0:04:58.777 6 Russell White (Great Britain) 0:04:59.034 7 Soelito Gohr (Brazil) 0:04:59.785 8 Manfred Gattringer (Austria) 0:05:00.059 9 Radim Pavlik (Czech Republic) 0:05:06.651 10 Alain Goolaerts (Belgium) 0:05:07.365 11 Christoph Leiter (Germany) 0:05:11.662 12 Ioannis Kalaitzakis (Greece) 0:05:17.911 13 Takahiro Abe (Japan) 0:05:21.523 14 Irish Ndimande Matcheke (South Africa) 0:05:53.908 DSQ Fabio Triboli (Italy)

Men B&VI Sprint Final 1 Neil Fachie / Richard Storey (Great Britain) 0.10.677 2 Jose Enrique Porto / Jose Antonio Villanueva (Spain) 3 Daniel Chalifour / Luc Dionne (Canada) 0.13.859 4 Simon Jackson / David Readle (Great Britain)

Men B&VI Sprint 5th-8th 5 Eliecer Orjuela Prada / William Rojas Agredo (Colombia) 6 Michael Delaney / Con Collis (Ireland) 7 Yannick Reich / Thorsten Goljasch (Germany) 0.11.738 8 Brian Cowie / Devon Smibert (Canada)

Women B&VI 3000m Pursuit Finals 1 Karissa Whitsell / Mackenzie Woodring (United States Of America) 0:03:36.362 2 Catherine Walsh / Caroline Ryan (Ireland) 0:03:38.756 3 Aileen Mcglynn / Ellen Hunter (Great Britain) 0:03:38.196 4 Lora Turnham / Rebecca Rimmington (Great Britain) 0:03:42.293

Women LC3-4 - CP3 500m Time Trial Finals 1 Paula Tesoriero / LC3 (New Zealand) 0.43.142 2 Jayme Paris / CP3 (Australia) 0.44.211 3 Barbara Buchan / CP3 (United States Of America) 0.45.599 4 Raquel Acinas / LC3 (Spain) 0.47.663 5 Yvonne Marzinke / LC3 (Germany) 0.48.466

Women LC2 – CP4 500m Time Trial Finals 1 Jennifer Schuble / CP4 (United States Of America) 0.38.834 2 Roxanne Mathieson Burns / CP4 (South Africa) 0.44.247 3 Marie-Claude Molnar / CP4 (Canada) 0.44.837

Women LC1 500m Time Trial Finals 1 Sarah Storey (Great Britain) 0.37.430 2 Greta Neimanas (United States Of America) 0.39.480 3 Anna Harkowska (Poland) 0.40.481

Men B&VI Sprint Semi Final Heat 1 1 Neil Fachie / Richard Storey (Great Britain) 0.11.344 2 Daniel Chalifour / Luc Dionne (Canada)

Men B&VI Sprint Semi Final Heat 2 1 Jose Enrique Porto / Jose Antonio Villanueva (Spain) 0.11.289 2 Simon Jackson / David Readle (Great Britain) 0.11.539

Men B&VI Sprint Qualifying 1 Neil Fachie / Richard Storey (Great Britain) 0.10.316 2 Jose Enrique Porto / Jose Antonio Villanueva (Spain) 0.10.602 3 Simon Jackson / David Readle (Great Britain) 0.10.683 4 Michael Delaney / Con Collis (Ireland) 0.10.857 5 Daniel Chalifour / Luc Dionne (Canada) 0.10.962 6 Eliecer Orjuela Prada / William Rojas Agredo (Colombia) 0.11.181 7 Brian Cowie / Devon Smibert (Canada) 0.11.282 8 Yannick Reich / Thorsten Goljasch (Germany) 0.11.289 9 Przemyslaw Wegner / Arkadiusz Garczarek (Poland) 0.11.563 10 Emil Stopierzylski / Lukasz Tunkiewicz (Poland) 0.11.565 11 Panteleimon Makridakis / Nikolaos Aggelidis (Greece) 0.11.596 DNS Richard Bonhof / Jeroen Lute (Netherlands) DNS Arnold Polderman / Dennis Raadtgever (Netherlands)

Mixed Team Sprint Qualifying 1 Mark Bristow / LC1 (Great Britain) 0.50.257 Jody Cundy / LC2 (Great Britain) Darren Kenny / CP3 (Great Britain) 2 Jiri Bouska / CP4 (Czech Republic) 0.52.946 Jiri Jezek / LC2 (Czech Republic) Tomas Kvasnicka / CP3 (Czech Republic) 3 Amador Granado / LC2 (Spain) 0.54.565 Juan Emilio Gutiérrez / CP3 (Spain) Pablo Jaramillo Gallardo / LC1 (Spain) 4 Samuel Kavanagh / LC2 (United States Of America) 0.55.058 Aaron Trent / CP4 (United States Of America) Jennifer Schuble / CP4 (United States Of America) DSQ Irish Ndimande Matcheke / LC1 (South Africa) Jaco Nel / CP3 (South Africa) Janos Plekker / CP4 (South Africa) DSQ Mario Hammer / LC1 (Germany) Wolfgang Sacher / LC1 (Germany) Pierre Senska / LC4 (Germany)

Women B&VI 3000m Pursuit Qualifying 1 Karissa Whitsell / Mackenzie Woodring (United States Of America) 0:03:39.111 2 Catherine Walsh / Caroline Ryan (Ireland) 0:03:39.385 3 Lora Turnham / Rebecca Rimmington (Great Britain) 0:03:39.560 4 Aileen Mcglynn / Ellen Hunter (Great Britain) 0:03:40.494 5 Henrike Handrup / Ellen Heiny (Germany) 0:03:46.261 6 Ana Lopez / Beatriz Escribano (Spain) 0:03:59.707

Men B&VI 4000m Pursuit Finals 1 Clark Rachfal / David Swanson (United States Of America) 0:04:26.472 2 David Llaurado / Christian Venge (Spain) 0:04:31.502 3 Brian Cowie / Devon Smibert (Canada) 0:04:31.171 4 Miguel Angel Clemente / Diego Javier Muñoz (Spain) 0:04:32.433

Men CP4 4000m Pursuit Finals 1 Michele Pittacolo (Italy) 0:05:02.953 2 Cesar Neira (Spain) 0:05:06.704 3 Aaron Trent (United States Of America) 0:05:02.447 4 Jiri Bouska (Czech Republic) 0:05:07.752

Men CP3 3000m Pursuit Finals 1 Darren Kenny (Great Britain) 0:03:38.944 2 Rik Waddon (Great Britain) 0:03:42.461 3 Javier Ochoa (Spain) 0:03:53.846 4 Juan Emilio Gutiérrez (Spain) 0:04:03.218

Women LC3-4 – CP3 3000m Pursuit Finals 1 Barbara Buchan / CP3 (United States Of America) 0:04:18.498 2 Raquel Acinas / LC3 (Spain) 0:04:58.688 3 Yvonne Marzinke / LC3 (Germany) OVL

Women LC2 – CP4 3000m Pursuit Finals 1 Jennifer Schuble / CP4 (United States Of America) 2 Marie-Claude Molnar / CP4 (Canada) OVL 3 Roxanne Mathieson Burns / CP4 (South Africa) 0:04:44.291

Women LC1 3000m Pursuit Finals 1 Sarah Storey (Great Britain) 2 Greta Neimanas (United States Of America) OVL 3 Anna Harkowska (Poland) 0:04:03.603

Women BVI 1000m Time Trial Finals 1 Aileen Mcglynn / Ellen Hunter (Great Britain) 0:01:09.054 2 Karissa Whitsell / Mackenzie Woodring (United States Of America) 0:01:12.222 3 Henrike Handrup / Ellen Heiny (Germany) 0:01:12.475 4 Lora Turnham / Rebecca Rimmington (Great Britain) 0:01:12.875 5 Catherine Walsh / Caroline Ryan (Ireland) 0:01:14.664 6 Ana Lopez / Beatriz Escribano (Spain) 0:01:18.367

Men LC4 1000m Time Trial Finals 1 Michael Teuber (Germany) 0:01:22.083 2 Pierre Senska (Germany) 0:01:26.224 3 Juan Jose Méndez (Spain) 0:01:27.004 4 Paolo Vigano (Italy) 0:01:27.728 5 Erich Winkler (Germany) 0:01:28.010

Men LC3 1000m Time Trial Finals 1 Masaki Fujita (Japan) 0:01:15.307 2 Tobias Graf (Germany) 0:01:18.037 3 Carmelo Sanchez (Colombia) 0:01:18.095 4 Michal Stark (Czech Republic) 0:01:21.180 5 Fabrizio Macchi (Italy) 0:01:21.648 6 Antonio Garcia (Spain) 0:01:22.135 7 Mathieu Parent (Canada) 0:01:23.640 8 Roger Bolliger (Switzerland) 0:01:24.165 9 Victor Hugo Garrido Marquez (Venezuela) 0:01:25.956

Women LC3-4 – CP3 3000m Pursuit Qualifying 1 Barbara Buchan / CP3 (United States Of America) 0:04:17.768 2 Raquel Acinas / LC3 (Spain) 0:04:35.409 3 Yvonne Marzinke / LC3 (Germany) 0:04:56.298

Women LC2 – CP4 3000m Pursuit Qualifying 1 Jennifer Schuble / CP4 (United States Of America) 0:04:01.344 2 Marie-Claude Molnar / CP4 (Canada) 0:04:24.785 3 Roxanne Mathieson Burns / CP4 (South Africa) 0:04:32.483

Women LC1 3000m Pursuit Qualifying 1 Sarah Storey (Great Britain) 0:03:34.266 2 Greta Neimanas (United States Of America) 0:03:52.348 3 Anna Harkowska (Poland) 0:03:58.887

Men LC2 1000m Time Trial Finals 1 Jody Cundy (Great Britain) 0:01:05.414 2 Carol Eduard Novak (Romania) 0:01:09.746 3 Jiri Jezek (Czech Republic) 0:01:10.198 4 Simon Richardson (Great Britain) 0:01:12.100 5 Samuel Kavanagh (United States Of America) 0:01:14.444 6 Amador Granado (Spain) 0:01:14.550 7 Diego German Dueñas Gomez (Colombia) 0:01:14.719 8 Roberto Alcaide (Spain) 0:01:14.899 9 Tino Käßner (Germany) 0:01:14.910 10 Eric Bourgault (Canada) 0:01:15.026 11 Morten Jahr (Norway) 0:01:16.461

Men LC1 1000m Time Trial Finals 1 Mark Bristow (Great Britain) 0:01:09.680 2 Pablo Jaramillo Gallardo (Spain) 0:01:09.953 3 Mario Hammer (Germany) 0:01:10.381 4 Wolfgang Sacher (Germany) 0:01:10.627 5 Russell White (Great Britain) 0:01:11.527 6 Radim Pavlik (Czech Republic) 0:01:11.643 7 Wolfgang Eibeck (Austria) 0:01:11.723 8 Fabio Triboli (Italy) 0:01:11.751 9 Michael Gallagher (Australia) 0:01:11.805 10 Cathal Miller (Ireland) 0:01:12.213 11 Manfred Gattringer (Austria) 0:01:12.494 12 Soelito Gohr (Brazil) 0:01:13.065 13 Pierpaolo Addesi (Italy) 0:01:13.688 14 Alain Goolaerts (Belgium) 0:01:13.736 15 Imre Torok (Romania) 0:01:14.640 16 Christoph Leiter (Germany) 0:01:14.816 17 Ioannis Kalaitzakis (Greece) 0:01:16.112 18 Takahiro Abe (Japan) 0:01:17.092 19 Irish Ndimande Matcheke (South Africa) 0:01:20.028

Men B&VI 4000m Pursuit Qualifying 1 Clark Rachfal / David Swanson (United States Of America) 0:04:27.133 2 David Llaurado / Christian Venge (Spain) 0:04:27.251 3 Miguel Angel Clemente / Diego Javier Muñoz (Spain) 0:04:27.354 4 Brian Cowie / Devon Smibert (Canada) 0:04:30.477 5 Daniel Chalifour / Luc Dionne (Canada) 0:04:34.552 6 David Blanco / Jaume Morales (Spain) 0:04:39.854 7 Laurant Delez / Christophe Grenard (Switzerland) 0:04:40.277 8 Eliecer Orjuela Prada / William Rojas Agredo (Colombia) 0:04:40.671 9 Andrew Fitzgerald / Paul Giblin (Ireland) 0:04:43.437 10 Przemyslaw Wegner / Arkadiusz Garczarek (Poland) 0:04:43.718 11 Marek Moflar / Jiri Chyba (Czech Republic) 0:04:44.262 12 Adrian Juszczyk / Przemyslaw Kusztykiewicz (Poland) 0:04:53.819 DNQ Arnold Polderman / Dennis Raadtgever (Netherlands) DNF Michael Delaney / Con Collis (Ireland)

Men CP4 4000m Pursuit Qualifying 1 Michele Pittacolo (Italy) 0:04:57.223 2 Cesar Neira (Spain) 0:05:03.567 3 Jiri Bouska (Czech Republic) 0:05:05.560 4 Aaron Trent (United States Of America) 0:05:07.532 5 Janos Plekker (South Africa) 0:05:08.262 6 Craig Vogtsberger (United States Of America) 0:05:13.680 7 Enda Smyth (Ireland) 0:05:18.048

Men CP3 3000m Pursuit Qualifying 1 Darren Kenny (Great Britain) 0:03:40.384 2 Rik Waddon (Great Britain) 0:03:43.608 3 Javier Ochoa (Spain) 0:03:51.230 4 Juan Emilio Gutiérrez (Spain) 0:03:56.764 5 Maurice Far Eckhard (Spain) 0:04:04.009 6 Brayden Mcdougall (Canada) 0:04:16.398 7 Jaco Nel (South Africa) 0:04:31.215

Men LC4 3000m Pursuit Finals 1 Michael Teuber (Germany) 2 Juan Jose Méndez (Spain) 3 Paolo Vigano (Italy) 0:04:21.394 4 Erich Winkler (Germany) 0:04:27.367

Men LC3 3000m Pursuit Finals 1 Tobias Graf (Germany) 0:03:50.646 2 Masaki Fujita (Japan) 3 Michal Stark (Czech Republic) 4 Fabrizio Macchi (Italy)

Men LC2 4000m Pursuit Finals 1 Jiri Jezek (Czech Republic) 0:04:41.883 2 Carol Eduard Novak (Romania) 0:04:45.117 3 Roberto Alcaide (Spain) 4 Diego German Dueñas Gomez (Colombia)

Men LC1 4000m Pursuit Finals 1 Michael Gallagher (Australia) 0:04:41.568 2 Wolfgang Sacher (Germany) 3 Wolfgang Eibeck (Austria) 0:04:50.966 4 Cathal Miller (Ireland) 0:04:55.359

Men CP4 1000m Time Trial Finals 1 Jiri Bouska (Czech Republic) 0:01:10.520 2 Aaron Trent (United States Of America) 0:01:13.377 3 Michele Pittacolo (Italy) 0:01:14.013 4 Craig Vogtsberger (United States Of America) 0:01:14.641 5 Janos Plekker (South Africa) 0:01:15.085 6 Enda Smyth (Ireland) 0:01:15.157 7 Cesar Neira (Spain) 0:01:15.556

Men CP3 1000m Time Trial Finals 1 Darren Kenny (Great Britain) 0:01:11.472 2 Rik Waddon (Great Britain) 0:01:11.513 3 Juan Emilio Gutiérrez (Spain) 0:01:16.530 4 Tomas Kvasnicka (Czech Republic) 0:01:18.128 5 Javier Ochoa (Spain) 0:01:18.746 6 Jaco Nel (South Africa) 0:01:23.038 7 Brayden Mcdougall (Canada) 0:01:24.797 8 Maurice Far Eckhard (Spain) 0:01:25.190

Men B & VI 1000m Time Trial Finals 1 Neil Fachie / Richard Storey (Great Britain) 0:01:02.217 2 Simon Jackson / David Readle (Great Britain) 0:01:04.904 3 Jose Enrique Porto / Jose Antonio Villanueva (Spain) 0:01:05.683 4 Clark Rachfal / David Swanson (United States Of America) 0:01:05.727 5 Daniel Chalifour / Luc Dionne (Canada) 0:01:06.741 6 Michael Delaney / Con Collis (Ireland) 0:01:07.202 7 Eliecer Orjuela Prada / William Rojas Agredo (Colombia) 0:01:07.964 8 Richard Bonhof / Jeroen Lute (Netherlands) 0:01:08.004 9 Brian Cowie / Devon Smibert (Canada) 0:01:08.178 10 Yannick Reich / Thorsten Goljasch (Germany) 0:01:08.542 11 Emil Stopierzylski / Lukasz Tunkiewicz (Poland) 0:01:08.665 12 Przemyslaw Wegner / Arkadiusz Garczarek (Poland) 0:01:09.069 13 Laurant Delez / Christophe Grenard (Switzerland) 0:01:09.663 14 Marek Moflar / Jiri Chyba (Czech Republic) 0:01:09.911 15 Andrew Fitzgerald / Paul Giblin (Ireland) 0:01:10.381 16 Arnold Polderman / Dennis Raadtgever (Netherlands) 0:01:10.656 17 Panteleimon Makridakis / Nikolaos Aggelidis (Greece) 0:01:11.335

Men LC4 3000m Pursuit Qualifying 1 Michael Teuber (Germany) 0:04:01.310 2 Juan Jose Méndez (Spain) 0:04:08.900 3 Paolo Vigano (Italy) 0:04:20.278 4 Erich Winkler (Germany) 0:04:21.754 5 Pierre Senska (Germany) 0:04:28.626

Men LC3 3000m Pursuit Qualifying 1 Tobias Graf (Germany) 0:03:50.198 2 Masaki Fujita (Japan) 0:03:59.759 3 Michal Stark (Czech Republic) 0:04:00.157 4 Fabrizio Macchi (Italy) 0:04:04.020 5 Mathieu Parent (Canada) 0:04:09.476 6 Antonio Garcia (Spain) 0:04:10.009 7 Carmelo Sanchez (Colombia) 0:04:14.082 8 Roger Bolliger (Switzerland) 0:04:16.317 9 Victor Hugo Garrido Marquez (Venezuela) 0:04:23.531

Men LC2 4000m Pursuit Qualifying 1 Jiri Jezek (Czech Republic) 0:04:40.899 2 Carol Eduard Novak (Romania) 0:04:43.812 3 Roberto Alcaide (Spain) 0:04:44.964 4 Diego German Dueñas Gomez (Colombia) 0:04:57.962 5 Samuel Kavanagh (United States Of America) 0:05:06.405 6 Simon Richardson (Great Britain) 0:05:07.175 7 Eric Bourgault (Canada) 0:05:09.260 8 Morten Jahr (Norway) 0:05:13.163 9 Tino Käßner (Germany) 0:05:20.732