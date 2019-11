Image 1 of 12 The local trail builders helpfully labelled and named the trails so that racers knew exactly which trail was causing them to suffer (Image credit: Dan Hudson / TransRockies) Image 2 of 12 TR3 Stage 1 winner Max Plaxton turned in the fastest time of anyone (Image credit: Dan Hudson / TransRockies) Image 3 of 12 Carl Decker of Team Giant is back on the bike after a weekend behind the wheel at X-Games (Image credit: Dan Hudson / TransRockies) Image 4 of 12 Humidity and mud mean that vision is at a premium (Image credit: Dan Hudson / TransRockies) Image 5 of 12 Kris Sneddon leads Barry Wicks through the mud. (Image credit: Dan Hudson / TransRockies) Image 6 of 12 Stefan Widmer and Marty Lazarski give it full gas in the singletrack (Image credit: Dan Hudson / TransRockies) Image 7 of 12 Even with time trial start, passing skills were essential in the singletrack (Image credit: Dan Hudson / TransRockies) Image 8 of 12 TR3 stage 1 Open Women’s winner Kelli Emmett rips through some of Fernie’s singletrack (Image credit: Dan Hudson / TransRockies) Image 9 of 12 Second placed Stef Widmer (left) and Marty Lazarski of Team Rocky Mountain show the strain of stage 1 (Image credit: Dan Hudson / TransRockies) Image 10 of 12 Open Men’s winners Barry Wicks (right) and Kris Sneddon cross the line in Fernie, British Columbia. (Image credit: Dan Hudson / TransRockies) Image 11 of 12 Jeremy and Tammy Simmons are a blur as they ride Stage 1 of the 2010 TransRockies (Image credit: Dan Hudson / TransRockies) Image 12 of 12 Adam Craig is was right at home in the slippery conditions on day 1 (Image credit: Dan Hudson / TransRockies)

Like many ski towns, Fernie has more than the usual amount of great coffee shops lining its Main Street, and they were bursting at the seams with hundreds of mountain bikers and their friends throughout day 1 of the 2010 TransRockies and TR3.

Riders were, of course, looking for a last caffeine jolt before embarking upon the opening singletrack time trial while friends and family were looking for a cover and respite from the rain which arrived during the previous night's opening ceremonies. After stopping overnight, the drizzle started again in the early morning and didn't let up until the elite riders started to leave the start line at 1:30. The rain was a shock to many as Fernie had basked in sunshine over the previous days as riders arrived in town and prepared for the challenges to come.

The ninth edition of the TransRockies is the first one to open with the now traditional time trial, giving all the riders a chance to leave all their first day jitters and nerves out there on the trail without the added pressure of a mass start with hundreds of other riders.

The day was divided into two waves of starters: non-UCI licensed riders and teams left the start line between 9:00 and roughly 11:30 am with 30-second gaps between each starter. The UCI licensed riders and teams left every minute starting at 1:30 pm with Adam Craig of Team Rabobank/Giant given the honours as the highest internationally ranked rider.

The fastest times in the first wave were turned in by the top teams in the mixed and men's 80+ division along with some of faster solo riders. Competition in the mixed division was expected to be close and it lived up to advance billing with three strong teams fighting for first place. Last year's Champions, Jeff Neilson and Mycal Dyck (Team Terrascape/Trek Canada) were nipped by Coloradans Gretchen Reeves and Cannon Shockley (Tokyo Joes/Tennessee Pass Cookhouse), who won the stage in 2:19 roughly a minute ahead of Dyck and Neilson who clocked a 2:20. Wendy Simms/Normon Thibault of Kona/Frontrunners finished in third five minutes later.

The men's 80+ race was another tight battle on day one but this with an international flavour as a team from the United Kingdom beat teams from Canada and the Czech Republic to reach the top of the podium. Pete Turnbull and George Rose (Mule Bar) came in first ahead of Pat Doyle and Craig Bartless (Deadgoat Racing/RMCC) who finished just behind in second and last year's men's 80+ Champions Milan Spolic and Martin Horak of the Czech Republic.

The second wave of riders who started at 1:30 pm were treated to gradually clearing skies and course conditions which were firming up rapidly under the occasional breaks of high mountain sunshine. Max Plaxton (Team ShoAir) left the startline second behind Craig and pushed from the start hoping to catch Craig and take the honours on the first day. At checkpoint 1, he got word that he had cut the one minute gap to 30 seconds and he finally got Craig in sight coming out of stage 2. With two big days of racing to follow, Craig and Plaxton worked together to the finish line to gap the rest of the men's field with Plaxton taking the stage honours.

Kelli Emmett (Giant) showed her world class fitness and riding skills to rage through the course passing riders and teams who started ahead of her to post a dominant victory in the women's category of the TR3.

In the TransRockies' men's division, the field was lead by Barry Wick and Kris Sneddon (Kona) who started one minute ahead of 2009 Champions Marty Lazarski and Stefan Widmer (Rocky Mountain Factory). While the gap never stretched out during the day's racing, Wick and Sneddon held their gap to the finish and took the first set of leaders' jerseys of 2010.

The first day time trial should have settled the nerves of the 450 riders and with clearing skies and a sunny forecast for stage 2, riders will be good and ready for the 70+ km and nearly 2,000 metres of climbing to come on the rider to Sparwood.

Stage 2 Preview: Fernie-Sparwood, 71km, 1,900m climbing

After the 31km time trial on day 1, stage 2 of the TransRockies throws riders into the deep end of the TransRockies with a 71km point-to-point ride ending in Sparwood, the last town on the British Columbia side of the Continental Divide. This brand new route will give riders a taste of more of the things for which the TransRockies has become famous: leg breaking climbs, epic views and challenging singletrack.

The stage opens with a nearly 30km climb to up Fernie Ridge which includes a couple of false summits before the final steep grunt to the 2100m high point of the day. From this summit, those inclined to take in the surroundings will be presented with vistas of the Elk Valley including views across to the epic summits of Mt. Fernie and the Three Sisters.

The need to immediately refocus on riding though, as the trail turns sharply downwards and returns them to the valley floor in a great hurry on the newly-finished Porky Blue Trail which plunges down 1,000 vertical metres in just around 6km of riding - the average 15 percent grade is punctuated by some steep fast sections which will test the brakes and nerves. Porky Blue is one of the showpieces of the Fernie Trails Alliance, one of the many local trail groups who build and maintain the trails which the TransRockies and TR3 ride each year.

The second half of the stage rolls up and down along the West side of the Elk River Valley never climbing more than 150 metres above the base of the valley but never relenting or flattening out. Steady tempo and smooth skills will be the key for teams working to preserve energy for the five days of riding still to come.

TransRockies stage 1 results

Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Barry Wicks (USA) & Kris Sneddon (Can) Kona 2:01:30 2 Stefan Widmer (Can) & Marty Lazarski (Can) Rocky Mountain Factory 0:01:07 3 Jonathon Firth (Can) & Drew Simson (Can) Planet Foods/Cafe racers 0:16:12 4 Wouter Declercq (Bel) & Wesley Luca (Bel) granville-trustteam 0:16:32 5 Francois-Charles Dumas (Can) & Pierre-Yves Nadeau (Can) Nativo Concept 0:19:39 6 Filip Kuzniak (Pol) & Szymon Zacharski (Pol) mtbtrophy.com team 0:23:59 7 Will Kelsay (USA) & Matt Boobar (USA) Team Sugoi 0:25:57 8 Marcus Wallmeyer (Ger) & Andreas Krakau (Ger) www.supernova-lights.com 0:27:52 9 Nate Bird (USA) & Dax Massey (USA) Honey Stinger/Trek 0:31:02 10 Simon Dove (Can) & Peter Tondl (Can) Sweet Pete's Bikes 0:38:28 11 Shaun Van Zyl (Can) & Jonn Teghtmeyer (Can) Team Poser sports 0:40:37 12 Asbjorn Rudolf Hansen (Nor) & Torbjørn Kågen (Nor) Gyldenløve Cigar Selskab 0:40:54 13 Michael Sarnecki (Can) & Mike Blennerhassett (Can) Team Pedal 0:42:37 14 Rumon Carter (Can) & Matt Barlee (Can) Tinhorn Creek NSA 0:46:24 15 Roberto Bo (Mex) & Octavio Corona (Mex) Aztana 0:50:26 16 Craig Furlong (Can) & Kurtis Averill (Can) Potlickers 1 0:52:04 17 Matt Staneland (Can) & Victor Vassallo (Can) Bear Paw Bakery 0:53:05 18 Andy Perle (Irl) & Kilian Perle (Irl) Team Perle 0:57:15 19 Kirk Schmiedge (Can) & Wade Bourassa (Can) The 5-0 1:00:03 20 Stephen Winton (GBr) & Keith Tatley (RSA) Team Specialized Endura Attack 1:00:10 21 Klaus Pauly (Ger) & Thomas Woeckener (Ger) No granny gear 1:00:44 22 Neil Clarke (Can) & Cory Zetterstrom (Can) Bruce's Cycle Works 1:05:45 23 Alvaro Del Coso (Spa) & Ivan Casanovas (Spa) GARCIA CUGAT FOUNDATION 1:06:39 24 Jason Reid (Can) & David Asselstine (Can) SFE Racing by Maxxam & Morgan 1:08:02 25 Cory Rutberg (Can) & Ryan Jordan (Can) The Jorberg Experience 1:15:56 26 Jasper Van de Luytgaarden (Ned) & eelko mosselman magura q-race team 1:26:49 27 Timothy Gladysz (Can) & Scott Bennet (Can) Scoot Thrusters 1:27:27 28 Paul Gough (GBr) & Graeme Lewis (GBr) Below Zero 1:29:02 29 Darin Bullivant (Can) & Dave Hart (Can) Dare to Dream Extreme 1:33:51 30 Dan McDonald (Can) & Ian Jones (GBr) Fernie Physiotherapy 1:34:57 31 Josh Hines (Can) & Todd Cheram (Can) Ten Hour Battery 1:36:48 32 Ed Breland (Can) & Grant Christie (Can) Grizzly Bait 1:42:23 33 Pascal Noppe (Bel) & Filip Markey (Bel) Team Skelle 1:43:41 34 Inigo Castillo (Mex) & Felipe Cantero Gutierrez (Spa) Frescos 1:45:29 35 Wayne Mihalicz (Can) & Ed Stiles (Can) District of elkford 1:47:58 36 Ramon Rivas (Mex) & Ernesto Rivas (Mex) Rivas / Rivas 1:59:13 37 Michael Shepley (Can) & Chris Dorion (Can) De-Cadence 2:07:15 38 Tyler Hope (Can) & Jeremy Gizen (Can) TBA 2:07:34 39 Guilherme Brandenburger (Bra) & Jairo Bradbury (Bra) Danda Bike 2:07:49 40 Alberto Carmona Bosch (Bra) & Ariel Leoni (Bra) Blues Brothers 2:09:39 41 Francois Bedard (Can) & Mathieu Nadeau (Can) Lessard bicycle/BD 2:28:05 42 Matt Bailey (GBr) & Jamie Arbib (GBr) Team 468 2:30:31 43 Neil Hallam (GBr) & Willliam Moore (Irl) Celtic Wind 3:13:53 44 Nir Heler (Can) & Avi Meckier (Aus) Racing Snails 3:18:26 45 Javier Hita (Spa) & Fredi Raurich (Spa) Mastilfels 3:24:27 46 Sean McDonnell (Can) & Colin Jackson (Can) East Meets West 3:33:55 47 Mark DeBello (USA) & Jacob Parker (USA) Victorious Secret 4:01:52

Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Alana Heise (Can) & Trish Grajczyk (Can) Terrascape-Deadgoat Racing * 2:52:40 2 Magi Scallion (Can) & Kate Scallion (Can) Matching Jersies 0:05:18 3 Kira McClellan (Can) & Linda Huh (Can) Suarez Senoritas 0:55:19 4 Marlene Hogarth (Can) & Laurel Shuttleworth (Can) Hot Flashes 1:05:30 5 Luciana Cox (Bra) & Adriana Boccia (Bra) Flower People 1:34:39 6 Erika Krumpelman (USA) & Shannon Holden (USA) Vanderkitten/Velo Bella 1:40:20 7 Sierra Van der Meer (Can) & Jennifer Roberts (Can) Fat Tire Ballerinas 2:18:24

80+ men # Rider Name (Country) Team Result 1 Pete Turnbull (GBr) & George Rose (GBr) Mulebar - Abergavenny RC 2:18:45 2 Pat Doyle (Can) & Craig Bartlett (Can) Deadgoat Racing/RMCC 0:01:45 3 Milan Spolc (Cze) & Martin Horak (Cze) Czechmaster 0:03:47 4 David Hayward (GBr) & Michael Powell (GBr) Team Midas 0:15:58 5 Evan Plews (USA) & Jon Gould (USA) Bob's Bicycles/evanplews.com 0:19:27 6 Eric Grotefeld (Swi) & Ralph Sigg (Swi) Backyard MTB 0:28:28 7 Lonn Bate (Can) & Steve Walsh (Can) SchmoeGoat Racing 0:29:36 8 Richard Deglise SWI & Jean-Michel Deglise SWI Altmann Sport 0:38:50 9 Albie Malan (Can) & Shayne Burwell (Can) Beauty Sleep 0:43:55 10 Dennis Marineau (Can) & Dan Sigouin (Can) 29 Toes 0:44:27 11 Kirk Chambers (Can) & Rhett Losey (Can) Team DSG 0:45:00 12 Shayne Soetaert (Can) & Todd Loewen (Can) Fernie Boys 0:45:34 13 Mark Butshler (Can) & Nicoll Keith (Can) Tinhorn Creek Crush Club 0:46:34 14 Andrew Holmes (Can) & Mark MacKenzie (Can) Ride Fast Take Chances 0:52:33 15 Fredrik Meltzer (Nor) & Ola Hendseth (Nor) Ken & Dale 0:57:16 16 Rodrigo Monroy (USA) & Alejandro Ibarra (Mex) Astray Dogs 1:03:36 17 Ken Wirda (Can) & Dan Janzen (Can) Trance Formers 1:04:02 18 William Lindsay (Oma) & Charlie Malone (Can) Tartan Tarts 1:07:12 19 Martijn Poelen (Can) & Patrick Vissers (Ned) Dutchies 1:08:24 20 William Warden (GBr) & Stephen King (GBr) Dundee Thistle 1:21:05 21 Dieter Hachenberg (GBr) & Illya Rudkin (GBr) Fighting Forty 1:21:22 22 Harold Charest (Can) & martin gregoire (Can) Le yeti 1:26:54 23 Benjamin Bourse (Bra) & Luis Elortondo (USA) Lindoia Twins 1:27:56 24 Les Van der Roest (Can) & Greg Bergen (Can) vanderroest 1:34:14 25 Charles Mitchell (Ned) & Dirk Nevelsteen (UAE) Racing from Russia 1:35:22 26 Albert Krauss (Ger) & Rene Koschewa (Ger) Outdoor Base 1:36:58 27 Brian King (USA) & Scott Talbert (USA) Team Pisgah 1:40:25 28 Lieven Bauwens (Bel) & Jan De Smet (Bel) E-Crane 1:52:47 29 Sergio Torrens (Spa) & Jose Torrens (Bra) The turtle brothers 1:54:32 30 Raimund Welte (Ger) & Andrej Zupanic (Ger) Blue 1:55:27 31 Alexander Sprung (Ger) & Fritz Mueller (Ger) Flott-wie-nix 2:17:32 32 Carlos Leon (USA) & David Fernandez (Dom) Before Old Age 2:21:33 33 Pieter Van der Merwe (RSA) & Rogerio Gomes (Bra) Brasa team (Brazil/South Africa) 3:08:27 34 Juan Galarza (USA) & Rudy Augsburger (USA) Got culo? 3:25:21 35 Javier Whittingslow (Bra) & Mario Gustavo Bacce (USA) Bacci - Witty 3:25:55 DNS Alec Petro (USA) & Michael McCormack (USA) Team Psycho-M2

Mixed # Rider Name (Country) Team Result 1 Gretchen Reeves (USA) & Cannon Shockley (USA) Tokyo Joes/Tennessee Pass Cookhouse 2:19:08 2 Jeff Neilson (Can) & Mical Dyck (Can) Trek Canada/Terrascape 0:01:43 3 Wendy Simms (Can) & Normon Thibault (Can) Kona-Frontrunners 0:06:10 4 Andy Stadelmann (Swi) & Karin Schuepbach (Swi) Swiss Mountain Goats 0:37:32 5 Anke Dannowski (Ger) & Felix Breske (Ger) bo-racing team & mtb-orienteering germany 0:47:04 6 Stefan Plas (Bel) & Tinneke Van de Voorde (Bel) Fizik Bike Tribe 1:06:22 7 Martijn Bilthof (Ned) & Petra de Bruin (Ned) Team Nijmegen 1:11:34 8 Tammy Simmons (Can) & Jeremy Simmons (Can) Trek Store Barrie 1:13:34 9 Zoe Procter (GBr) & Ed Procter (GBr) Bowline climbing club 1:15:33 10 Andrea Perezgil (Mex) & Fernando Del Olmo (Mex) Factor Bike 1:28:46 11 Patrizio Morlacci (GBr) & Angelina Gabellone (RSA) Jambo 1:38:31 12 Pamela Roy (Can) & vidal michaud (Can) Bike for Jasper Oxygen 1:58:47 13 Tim Harper (Can) & Ali Metzger (Can) Wait4TNA 2:04:51 14 Keith Brodsky (Can) & Jill Homer (USA) Rocky Mountain Trail Trash 2:12:56 15 Borja Gomez Alsius (Spa) & Adelaida de Foxa Eymar (Spa) Borade 2:41:18 16 Ryan Nock (Can) & Mariesa Nock (Can) Fun Loving Criminals 3:13:53

Mixed 80+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Clint Ball (USA) & Karen Tremaine (USA) Blues' Clueless 2:59:35 2 Mario Roma (Bra) & Adriana Nascimento (Bra) Brasil Soul MTB Team 0:03:39 3 Sinead Fitzgibbon (USA) & dennis loebs (USA) Bogbrook Bogmen 0:24:31 4 Cricket Butler (USA) & Brian Conroy (USA) Dynamic Charlotte Duo 0:44:33 5 Tony Southwell (Can) & Corinne McKernan (Can) Paradocs 0:53:05 6 Ted Weiss (USA) & Sandy Weiss (USA) VeloForce Tandem 1:07:09 7 Mark Halwa (Can) & Lori Halwa (Can) Always Right & Always Wrong 1:22:23 8 Janet Jones (Can) & Bruce Jones (Can) Two Jones 1:25:15 Rory Munslow (GBr) & sherry munslow (Can) Team Munchkin

100+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Joe McCarthy (Can) & Randy Walker (Can) Mountaincruzers 2:53:52 2 Jim Seethram (Can) & Simon Parker (Can) Aussie & the Stick Man 1:04:14 3 John Clark (NZl) & Ken Scott (NZl) Henderson Cycles Alexandra NZ 1:16:40 4 Peter Meijler (Ned) & Gerard Prince (Ned) Dutch-connection 1:23:30 5 Leonard Mushtuk (Can) & Gary Daelman (Can) Older Bud Wiser 1:29:02 6 Ilse Kroener (Ger) & Ullrich Wuensch (Ger) Lalung La 1:40:24 7 Rory Cattanach (Can) & Michael Berger (Can) Don Valley Boys 1:41:07 8 Ricardo Garcia (Bra) & Marcelo Silveira Júnior (Bra) Peabiru Brazil Team 2:52:34 DNF Richard Woodbury (USA) & Laurie Woodbury (USA) Woodbury

TR3 stage 1 results

Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Max Plaxton (Can) 1:54:21 2 Adam Craig (USA) 0:01:00 3 Cory Wallace (Can) 0:05:53 4 Matthew Hadley (Can) 0:07:18 5 Carl Decker (USA) 0:09:21 6 Ian Auld (Can) 0:13:47 7 Michael McCalla (USA) 0:16:42 8 David Gonda (Can) 0:25:30 9 Rob Hewitt (Can) 0:25:50 10 Juan Munster (USA) 0:26:24 11 Sloane Anderson (USA) 0:27:34 12 Steve Martins (Can) 0:28:55 13 Jonny Friesen (Can) 0:30:30 14 Luke Way (Can) 0:30:52 15 Blake Zumbrunnen (USA) 0:31:22 16 Donald Arsenault (Can) 0:32:27 17 Juan Garcia Casatti (USA) 0:34:59 18 Brent Rosvold (Can) 0:35:38 19 Matthew Farquharson (Can) 0:35:43 20 Warren Ellis (Can) 0:36:11 21 Matthew Hirschey (USA) 0:36:28 22 Erik Bakke (Can) 0:37:30 23 Eric De Nys (Can) 0:40:01 24 Jesse Mong (Can) 0:40:27 25 Grant Hvizdos (Can) 0:40:41 26 Ryan Correy (Can) 0:44:09 27 Werner Folscher (Can) 0:44:27 28 Sean Bartlett (Can) 0:47:45 29 Thomas Vandendaele (Bel) 0:49:49 30 Phil Puurunen (Can) 0:50:20 31 Kurtis Bond (Can) 0:50:21 32 Onil Ray (Can) 0:51:14 33 Cam Baty (Can) 0:52:17 34 Derick Berry (Can) 0:52:19 35 Jason Redfern (Can) 0:53:33 36 Ken Hurd (Can) 0:54:01 37 Anjo Roelofs (Can) 0:54:10 38 Aaron Glover (Can) 0:54:15 39 Jess Kruchoski (USA) 0:55:04 40 Jason De Rijk (Can) 0:55:48 41 Joshua Maximon (USA) 0:59:01 42 Kevan Wilkie (Can) 0:59:13 43 Trevor Pombert (Can) 0:59:49 44 Sean Messing (Can) 1:02:08 45 Michael Gibson (Can) 1:02:41 46 Rafael Alves (Bra) 1:06:39 47 James Keevel (Can) 1:08:23 48 Husain Esmail (Can) 1:08:52 49 Greg Sylvestre (Can) 1:09:57 50 Steve Kelly (Can) 1:10:08 51 Peter Fenton (USA) 1:11:54 52 Bas Van Lankvelt (Can) 1:13:43 53 Matthew Wilkie (Can) 1:15:50 54 Blair Maciura (Can) 1:19:04 55 Sheldon Smart (Can) 1:23:14 56 Stephen Hanus (Can) 1:23:52 57 Sam Mothana (Can) 1:25:09 58 Jason Poitras (Can) 1:27:04 59 John Skrypnyk (Can) 1:30:14 60 Glen Whittington (GBr) 1:30:19 61 Kris Aksomitis (Can) 1:31:22 62 Russell Braun (Can) 1:32:26 63 Gordon Craib (Can) 1:32:27 64 Bryan Danard (Can) 1:33:29 65 Mark Balkenende (USA) 1:35:33 66 Tim Borys (Can) 1:37:59 67 Hans Frei (Mex) 1:38:17 68 Steve Wenger (Can) 1:39:47 69 Tom Kutina (USA) 1:43:10 70 Jorge Rivas (Mex) 1:44:54 71 Bryce Jamieson (Can) 1:50:59 72 Scott McKnight (Can) 1:59:47 73 Ian Jones (Can) 2:00:14 74 Jay Parkin (Can) 2:17:50 75 Sarel Van der Walt (Can) 2:18:56 76 Graham Skilliter (Can) 2:19:40 77 Wesley Arthur (Can) 2:20:49 78 Jay Averill (Can) 2:21:34 79 Andrew Williams (Can) 2:26:02 80 Andrew Webb (Can) 2:26:57 81 Craig Watson (Can) 2:31:57 82 Ross McNaughton (Can) 2:53:22 83 Darren Engels (Can) 2:54:22 84 Robert Ungerer (Can) 2:58:30 85 Ronald Arias (CRc) 3:13:39 86 Homero Sanchez (Mex) 3:39:21 DNS Chris Taylor (Can) DNS Chad Wiemer (Can) DNS Ignacio Garcia Sancho M (Mex) DNS Steve Kokelj (Can)

Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Kelli Emmett (USA) 2:21:12 2 Rosemarie Gerspacher (Can) 0:23:32 3 Margie Smith (Can) 0:25:43 4 Christine Misseghers (Can) 0:26:41 5 Carrie Edwards (USA) 0:35:16 6 Lisa Le Poole (Can) 0:39:01 7 Krista Turcasso (Can) 0:39:39 8 Heidi Volpe (USA) 0:40:41 9 Michelle Chow (Can) 0:54:15 10 Julie Kelly (Can) 1:03:39 11 Lyndsey Clapperton (Can) 1:04:08 12 Margo Downey (Can) 1:14:46 13 Cindy Maloney (Can) 1:28:08 14 Richelle Love (Can) 1:31:18 15 Pam Pearson (Can) 1:31:26 16 Deb Zupancic (USA) 1:34:21 17 Julie Urlaub (USA) 1:45:39 18 Julia O'Shannassy (Can) 2:05:50 19 Beverly Watson (Can) 2:08:57 20 Lesley Matthews (Can) 2:09:07 21 Michelle Klapatiuk (Can) 2:09:35 22 Carrie Hewitt (Can) 2:10:06 23 Allison Rose (Can) 2:27:19 24 Barbara Schmidt (Can) 2:30:45 25 Michelle Ellis (Can) 2:37:21 26 Kim Godman (Can) 2:40:22 27 Donna Benitez (Can) 2:40:52 28 Julie Nucci (GBr) 2:47:44 DNS Sarah Kaufmann (USA)

Master men 40+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Geoff Clark (Can) 2:15:45 2 Alec Petro (USA) 0:02:42 3 Calvin Zaryski (Can) 0:06:44 4 Dean Etienne (Can) 0:09:54 5 Andy Aufschnaiter (Can) 0:13:50 6 Franck Gimard (Can) 0:16:11 7 Darren Robinson (Can) 0:18:47 8 Pete Eaton (Can) 0:20:53 9 Dave Eleiter (Can) 0:22:58 10 Ray Woodruff (USA) 0:30:52 11 Tom Ryan (Can) 0:32:53 12 Rob Krushel (Can) 0:35:00 13 Doug Nottebrock (Can) 0:35:23 14 Daniel Cyr (Can) 0:39:48 15 John Miele (Can) 0:41:20 16 Sean McLaughlin (USA) 0:42:25 17 Tim Hudema (Can) 0:44:19 18 Curtis Burge (USA) 0:45:12 19 Bjorn Morisbak (Nor) 0:48:31 20 Pablo Toribio (USA) 0:49:06 21 Marc Vivequin (Can) 0:52:11 22 Travis Huch (USA) 0:53:44 23 John Chambers (Can) 0:53:49 24 Glenn Eleiter (Can) 0:57:44 25 Mark Nutley (Can) 0:58:20 26 Scott Gerecke (Can) 0:58:50 27 J. James Friesen (Can) 1:00:02 28 Garth Campbell (Can) 1:00:48 29 Roger Smith (Can) 1:04:04 30 Ed Tuggle (Can) 1:04:27 31 Jeff Forsyth (Irl) 1:04:44 32 Juan Pablo Santiagos (Chi) 1:06:30 33 Stuart Neal (Can) 1:07:07 34 Paul Starnino (Can) 1:07:31 35 Rod Batycky (Can) 1:13:08 36 Darren Dyck (Can) 1:13:21 37 Trevor Warne (Can) 1:14:00 38 Brad Fuller (Can) 1:18:12 39 Dominic Orsler (Can) 1:19:44 40 Frans Hettinga (Can) 1:21:16 41 Steve Kutina (USA) 1:22:16 42 Scott Bratt (Can) 1:25:22 43 Dave Johnston (Can) 1:27:47 44 Dorian Medlicott (Can) 1:29:04 45 David Deere (Can) 1:29:18 46 Clive Burke (Can) 1:32:08 47 Dave Taillefer (Can) 1:34:05 48 Nelson Whitmore (Can) 1:34:27 49 Chris Gregson (Can) 1:35:46 50 Neil Symington (Can) 1:36:12 51 Stan Mayer (Can) 1:38:46 52 Scott Diehl (Can) 1:39:03 53 Bruce Barker (Can) 1:40:54 54 Steve Lougheed (Can) 1:44:24 55 Eric Drolet (Can) 1:45:20 56 Brad Tymchuk (Can) 1:47:18 57 Peter Roker (Can) 1:53:39 58 Stefan Mundt (Can) 1:54:09 59 Len Pedersen (Can) 1:55:06 60 Mark Kamachi (Can) 1:55:15 61 Patrick De Sayve (Mex) 1:55:47 62 Kevin Worobey (Can) 2:06:01 63 Scott Matzelle (USA) 2:06:04 64 James Heelan (Can) 2:08:05 65 James Szarko (Can) 2:08:38 66 Walter Pavlic (Can) 2:09:16 67 Burke Linttell (Can) 2:11:53 68 Edgar Pulido (Mex) 2:18:16 69 Scott Mccallum (Can) 2:18:18 70 Dave Rathnow (Can) 2:20:01 71 Michael McCormack (USA) 2:20:13 72 Valois Gonzalez (USA) 2:35:17 73 Chris Alig (Can) 3:21:10 74 Manuel Pachano (Ven) 3:31:10 75 Anthony Rinella (USA) 4:42:00 DNS Frei Michel (Swi) DNS Frederic Pio (Can) DNS Dave Dent (GBr) DNS Scott Wilkinson (Can) DNS Brian Haimm (USA) DNS Todd Tanner (USA)

TransRockies general classification after stage 1

Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Barry Wicks (USA) & Kris Sneddon (Can) Kona 2:01:30 2 Stefan Widmer (Can) & Marty Lazarski (Can) Rocky Mountain Factory 0:01:07 3 Jonathon Firth (Can) & Drew Simson (Can) Planet Foods/Cafe racers 0:16:12 4 Wouter Declercq (Bel) & Wesley Luca (Bel) granville-trustteam 0:16:32 5 Francois-Charles Dumas (Can) & Pierre-Yves Nadeau (Can) Nativo Concept 0:19:39 6 Filip Kuzniak (Pol) & Szymon Zacharski (Pol) mtbtrophy.com team 0:23:59 7 Will Kelsay (USA) & Matt Boobar (USA) Team Sugoi 0:25:57 8 Marcus Wallmeyer (Ger) & Andreas Krakau (Ger) www.supernova-lights.com 0:27:52 9 Nate Bird (USA) & Dax Massey (USA) Honey Stinger/Trek 0:31:02 10 Simon Dove (Can) & Peter Tondl (Can) Sweet Pete's Bikes 0:38:28 11 Shaun Van Zyl (Can) & Jonn Teghtmeyer (Can) Team Poser sports 0:40:37 12 Asbjorn Rudolf Hansen (Nor) & Torbjørn Kågen (Nor) Gyldenløve Cigar Selskab 0:40:54 13 Michael Sarnecki (Can) & Mike Blennerhassett (Can) Team Pedal 0:42:37 14 Rumon Carter (Can) & Matt Barlee (Can) Tinhorn Creek NSA 0:46:24 15 Roberto Bo (Mex) & Octavio Corona (Mex) Aztana 0:50:26 16 Craig Furlong (Can) & Kurtis Averill (Can) Potlickers 1 0:52:04 17 Matt Staneland (Can) & Victor Vassallo (Can) Bear Paw Bakery 0:53:05 18 Andy Perle (Irl) & Kilian Perle (Irl) Team Perle 0:57:15 19 Kirk Schmiedge (Can) & Wade Bourassa (Can) The 5-0 1:00:03 20 Stephen Winton (GBr) & Keith Tatley (RSA) Team Specialized Endura Attack 1:00:10 21 Klaus Pauly (Ger) & Thomas Woeckener (Ger) No granny gear 1:00:44 22 Neil Clarke (Can) & Cory Zetterstrom (Can) Bruce's Cycle Works 1:05:45 23 Alvaro Del Coso (Spa) & Ivan Casanovas (Spa) GARCIA CUGAT FOUNDATION 1:06:39 24 Jason Reid (Can) & David Asselstine (Can) SFE Racing by Maxxam & Morgan 1:08:02 25 Cory Rutberg (Can) & Ryan Jordan (Can) The Jorberg Experience 1:15:56 26 Jasper Van de Luytgaarden (Ned) & eelko mosselman magura q-race team 1:26:49 27 Timothy Gladysz (Can) & Scott Bennet (Can) Scoot Thrusters 1:27:27 28 Paul Gough (GBr) & Graeme Lewis (GBr) Below Zero 1:29:02 29 Darin Bullivant (Can) & Dave Hart (Can) Dare to Dream Extreme 1:33:51 30 Dan McDonald (Can) & Ian Jones (GBr) Fernie Physiotherapy 1:34:57 31 Josh Hines (Can) & Todd Cheram (Can) Ten Hour Battery 1:36:48 32 Ed Breland (Can) & Grant Christie (Can) Grizzly Bait 1:42:23 33 Pascal Noppe (Bel) & Filip Markey (Bel) Team Skelle 1:43:41 34 Inigo Castillo (Mex) & Felipe Cantero Gutierrez (Spa) Frescos 1:45:29 35 Wayne Mihalicz (Can) & Ed Stiles (Can) District of elkford 1:47:58 36 Ramon Rivas (Mex) & Ernesto Rivas (Mex) Rivas / Rivas 1:59:13 37 Michael Shepley (Can) & Chris Dorion (Can) De-Cadence 2:07:15 38 Tyler Hope (Can) & Jeremy Gizen (Can) TBA 2:07:34 39 Guilherme Brandenburger (Bra) & Jairo Bradbury (Bra) Danda Bike 2:07:49 40 Alberto Carmona Bosch (Bra) & Ariel Leoni (Bra) Blues Brothers 2:09:39 41 Francois Bedard (Can) & Mathieu Nadeau (Can) Lessard bicycle/BD 2:28:05 42 Matt Bailey (GBr) & Jamie Arbib (GBr) Team 468 2:30:31 43 Neil Hallam (GBr) & Willliam Moore (Irl) Celtic Wind 3:13:53 44 Nir Heler (Can) & Avi Meckier (Aus) Racing Snails 3:18:26 45 Javier Hita (Spa) & Fredi Raurich (Spa) Mastilfels 3:24:27 46 Sean McDonnell (Can) & Colin Jackson (Can) East Meets West 3:33:55 47 Mark DeBello (USA) & Jacob Parker (USA) Victorious Secret 4:01:52

Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Alana Heise (Can) & Trish Grajczyk (Can) Terrascape-Deadgoat Racing * 2:52:40 2 Magi Scallion (Can) & Kate Scallion (Can) Matching Jersies 0:05:18 3 Kira McClellan (Can) & Linda Huh (Can) Suarez Senoritas 0:55:19 4 Marlene Hogarth (Can) & Laurel Shuttleworth (Can) Hot Flashes 1:05:30 5 Luciana Cox (Bra) & Adriana Boccia (Bra) Flower People 1:34:39 6 Erika Krumpelman (USA) & Shannon Holden (USA) Vanderkitten/Velo Bella 1:40:20 7 Sierra Van der Meer (Can) & Jennifer Roberts (Can) Fat Tire Ballerinas 2:18:24

80+ men # Rider Name (Country) Team Result 1 Pete Turnbull (GBr) & George Rose (GBr) Mulebar - Abergavenny RC 2:18:45 2 Pat Doyle (Can) & Craig Bartlett (Can) Deadgoat Racing/RMCC 0:01:45 3 Milan Spolc (Cze) & Martin Horak (Cze) Czechmaster 0:03:47 4 David Hayward (GBr) & Michael Powell (GBr) Team Midas 0:15:58 5 Evan Plews (USA) & Jon Gould (USA) Bob's Bicycles/evanplews.com 0:19:27 6 Eric Grotefeld (Swi) & Ralph Sigg (Swi) Backyard MTB 0:28:28 7 Lonn Bate (Can) & Steve Walsh (Can) SchmoeGoat Racing 0:29:36 8 Richard Deglise SWI & Jean-Michel Deglise SWI Altmann Sport 0:38:50 9 Albie Malan (Can) & Shayne Burwell (Can) Beauty Sleep 0:43:55 10 Dennis Marineau (Can) & Dan Sigouin (Can) 29 Toes 0:44:27 11 Kirk Chambers (Can) & Rhett Losey (Can) Team DSG 0:45:00 12 Shayne Soetaert (Can) & Todd Loewen (Can) Fernie Boys 0:45:34 13 Mark Butshler (Can) & Nicoll Keith (Can) Tinhorn Creek Crush Club 0:46:34 14 Andrew Holmes (Can) & Mark MacKenzie (Can) Ride Fast Take Chances 0:52:33 15 Fredrik Meltzer (Nor) & Ola Hendseth (Nor) Ken & Dale 0:57:16 16 Rodrigo Monroy (USA) & Alejandro Ibarra (Mex) Astray Dogs 1:03:36 17 Ken Wirda (Can) & Dan Janzen (Can) Trance Formers 1:04:02 18 William Lindsay (Oma) & Charlie Malone (Can) Tartan Tarts 1:07:12 19 Martijn Poelen (Can) & Patrick Vissers (Ned) Dutchies 1:08:24 20 William Warden (GBr) & Stephen King (GBr) Dundee Thistle 1:21:05 21 Dieter Hachenberg (GBr) & Illya Rudkin (GBr) Fighting Forty 1:21:22 22 Harold Charest (Can) & martin gregoire (Can) Le yeti 1:26:54 23 Benjamin Bourse (Bra) & Luis Elortondo (USA) Lindoia Twins 1:27:56 24 Les Van der Roest (Can) & Greg Bergen (Can) vanderroest 1:34:14 25 Charles Mitchell (Ned) & Dirk Nevelsteen (UAE) Racing from Russia 1:35:22 26 Albert Krauss (Ger) & Rene Koschewa (Ger) Outdoor Base 1:36:58 27 Brian King (USA) & Scott Talbert (USA) Team Pisgah 1:40:25 28 Lieven Bauwens (Bel) & Jan De Smet (Bel) E-Crane 1:52:47 29 Sergio Torrens (Spa) & Jose Torrens (Bra) The turtle brothers 1:54:32 30 Raimund Welte (Ger) & Andrej Zupanic (Ger) Blue 1:55:27 31 Alexander Sprung (Ger) & Fritz Mueller (Ger) Flott-wie-nix 2:17:32 32 Carlos Leon (USA) & David Fernandez (Dom) Before Old Age 2:21:33 33 Pieter Van der Merwe (RSA) & Rogerio Gomes (Bra) Brasa team (Brazil/South Africa) 3:08:27 34 Juan Galarza (USA) & Rudy Augsburger (USA) Got culo? 3:25:21 35 Javier Whittingslow (Bra) & Mario Gustavo Bacce (USA) Bacci - Witty 3:25:55 DNS Alec Petro (USA) & Michael McCormack (USA) Team Psycho-M2

Mixed # Rider Name (Country) Team Result 1 Gretchen Reeves (USA) & Cannon Shockley (USA) Tokyo Joes/Tennessee Pass Cookhouse 2:19:08 2 Jeff Neilson (Can) & Mical Dyck (Can) Trek Canada/Terrascape 0:01:43 3 Wendy Simms (Can) & Normon Thibault (Can) Kona-Frontrunners 0:06:10 4 Andy Stadelmann (Swi) & Karin Schuepbach (Swi) Swiss Mountain Goats 0:37:32 5 Anke Dannowski (Ger) & Felix Breske (Ger) bo-racing team & mtb-orienteering germany 0:47:04 6 Stefan Plas (Bel) & Tinneke Van de Voorde (Bel) Fizik Bike Tribe 1:06:22 7 Martijn Bilthof (Ned) & Petra de Bruin (Ned) Team Nijmegen 1:11:34 8 Tammy Simmons (Can) & Jeremy Simmons (Can) Trek Store Barrie 1:13:34 9 Zoe Procter (GBr) & Ed Procter (GBr) Bowline climbing club 1:15:33 10 Andrea Perezgil (Mex) & Fernando Del Olmo (Mex) Factor Bike 1:28:46 11 Patrizio Morlacci (GBr) & Angelina Gabellone (RSA) Jambo 1:38:31 12 Pamela Roy (Can) & vidal michaud (Can) Bike for Jasper Oxygen 1:58:47 13 Tim Harper (Can) & Ali Metzger (Can) Wait4TNA 2:04:51 14 Keith Brodsky (Can) & Jill Homer (USA) Rocky Mountain Trail Trash 2:12:56 15 Borja Gomez Alsius (Spa) & Adelaida de Foxa Eymar (Spa) Borade 2:41:18 16 Ryan Nock (Can) & Mariesa Nock (Can) Fun Loving Criminals 3:13:53

Mixed 80+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Clint Ball (USA) & Karen Tremaine (USA) Blues' Clueless 2:59:35 2 Mario Roma (Bra) & Adriana Nascimento (Bra) Brasil Soul MTB Team 0:03:39 3 Sinead Fitzgibbon (USA) & dennis loebs (USA) Bogbrook Bogmen 0:24:31 4 Cricket Butler (USA) & Brian Conroy (USA) Dynamic Charlotte Duo 0:44:33 5 Tony Southwell (Can) & Corinne McKernan (Can) Paradocs 0:53:05 6 Ted Weiss (USA) & Sandy Weiss (USA) VeloForce Tandem 1:07:09 7 Mark Halwa (Can) & Lori Halwa (Can) Always Right & Always Wrong 1:22:23 8 Janet Jones (Can) & Bruce Jones (Can) Two Jones 1:25:15 Rory Munslow (GBr) & sherry munslow (Can) Team Munchkin

100+ # Rider Name (Country) Team Result 1 Joe McCarthy (Can) & Randy Walker (Can) Mountaincruzers 2:53:52 2 Jim Seethram (Can) & Simon Parker (Can) Aussie & the Stick Man 1:04:14 3 John Clark (NZl) & Ken Scott (NZl) Henderson Cycles Alexandra NZ 1:16:40 4 Peter Meijler (Ned) & Gerard Prince (Ned) Dutch-connection 1:23:30 5 Leonard Mushtuk (Can) & Gary Daelman (Can) Older Bud Wiser 1:29:02 6 Ilse Kroener (Ger) & Ullrich Wuensch (Ger) Lalung La 1:40:24 7 Rory Cattanach (Can) & Michael Berger (Can) Don Valley Boys 1:41:07 8 Ricardo Garcia (Bra) & Marcelo Silveira Júnior (Bra) Peabiru Brazil Team 2:52:34 DNF Richard Woodbury (USA) & Laurie Woodbury (USA) Woodbury

TR3 general classification after stage 1

Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Max Plaxton (Can) 1:54:21 2 Adam Craig (USA) 0:01:00 3 Cory Wallace (Can) 0:05:53 4 Matthew Hadley (Can) 0:07:18 5 Carl Decker (USA) 0:09:21 6 Ian Auld (Can) 0:13:47 7 Michael McCalla (USA) 0:16:42 8 David Gonda (Can) 0:25:30 9 Rob Hewitt (Can) 0:25:50 10 Juan Munster (USA) 0:26:24 11 Sloane Anderson (USA) 0:27:34 12 Steve Martins (Can) 0:28:55 13 Jonny Friesen (Can) 0:30:30 14 Luke Way (Can) 0:30:52 15 Blake Zumbrunnen (USA) 0:31:22 16 Donald Arsenault (Can) 0:32:27 17 Juan Garcia Casatti (USA) 0:34:59 18 Brent Rosvold (Can) 0:35:38 19 Matthew Farquharson (Can) 0:35:43 20 Warren Ellis (Can) 0:36:11 21 Matthew Hirschey (USA) 0:36:28 22 Erik Bakke (Can) 0:37:30 23 Eric De Nys (Can) 0:40:01 24 Jesse Mong (Can) 0:40:27 25 Grant Hvizdos (Can) 0:40:41 26 Ryan Correy (Can) 0:44:09 27 Werner Folscher (Can) 0:44:27 28 Sean Bartlett (Can) 0:47:45 29 Thomas Vandendaele (Bel) 0:49:49 30 Phil Puurunen (Can) 0:50:20 31 Kurtis Bond (Can) 0:50:21 32 Onil Ray (Can) 0:51:14 33 Cam Baty (Can) 0:52:17 34 Derick Berry (Can) 0:52:19 35 Jason Redfern (Can) 0:53:33 36 Ken Hurd (Can) 0:54:01 37 Anjo Roelofs (Can) 0:54:10 38 Aaron Glover (Can) 0:54:15 39 Jess Kruchoski (USA) 0:55:04 40 Jason De Rijk (Can) 0:55:48 41 Joshua Maximon (USA) 0:59:01 42 Kevan Wilkie (Can) 0:59:13 43 Trevor Pombert (Can) 0:59:49 44 Sean Messing (Can) 1:02:08 45 Michael Gibson (Can) 1:02:41 46 Rafael Alves (Bra) 1:06:39 47 James Keevel (Can) 1:08:23 48 Husain Esmail (Can) 1:08:52 49 Greg Sylvestre (Can) 1:09:57 50 Steve Kelly (Can) 1:10:08 51 Peter Fenton (USA) 1:11:54 52 Bas Van Lankvelt (Can) 1:13:43 53 Matthew Wilkie (Can) 1:15:50 54 Blair Maciura (Can) 1:19:04 55 Sheldon Smart (Can) 1:23:14 56 Stephen Hanus (Can) 1:23:52 57 Sam Mothana (Can) 1:25:09 58 Jason Poitras (Can) 1:27:04 59 John Skrypnyk (Can) 1:30:14 60 Glen Whittington (GBr) 1:30:19 61 Kris Aksomitis (Can) 1:31:22 62 Russell Braun (Can) 1:32:26 63 Gordon Craib (Can) 1:32:27 64 Bryan Danard (Can) 1:33:29 65 Mark Balkenende (USA) 1:35:33 66 Tim Borys (Can) 1:37:59 67 Hans Frei (Mex) 1:38:17 68 Steve Wenger (Can) 1:39:47 69 Tom Kutina (USA) 1:43:10 70 Jorge Rivas (Mex) 1:44:54 71 Bryce Jamieson (Can) 1:50:59 72 Scott McKnight (Can) 1:59:47 73 Ian Jones (Can) 2:00:14 74 Jay Parkin (Can) 2:17:50 75 Sarel Van der Walt (Can) 2:18:56 76 Graham Skilliter (Can) 2:19:40 77 Wesley Arthur (Can) 2:20:49 78 Jay Averill (Can) 2:21:34 79 Andrew Williams (Can) 2:26:02 80 Andrew Webb (Can) 2:26:57 81 Craig Watson (Can) 2:31:57 82 Ross McNaughton (Can) 2:53:22 83 Darren Engels (Can) 2:54:22 84 Robert Ungerer (Can) 2:58:30 85 Ronald Arias (CRc) 3:13:39 86 Homero Sanchez (Mex) 3:39:21 DNS Chris Taylor (Can) DNS Chad Wiemer (Can) DNS Ignacio Garcia Sancho M (Mex) DNS Steve Kokelj (Can)

Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Kelli Emmett (USA) 2:21:12 2 Rosemarie Gerspacher (Can) 0:23:32 3 Margie Smith (Can) 0:25:43 4 Christine Misseghers (Can) 0:26:41 5 Carrie Edwards (USA) 0:35:16 6 Lisa Le Poole (Can) 0:39:01 7 Krista Turcasso (Can) 0:39:39 8 Heidi Volpe (USA) 0:40:41 9 Michelle Chow (Can) 0:54:15 10 Julie Kelly (Can) 1:03:39 11 Lyndsey Clapperton (Can) 1:04:08 12 Margo Downey (Can) 1:14:46 13 Cindy Maloney (Can) 1:28:08 14 Richelle Love (Can) 1:31:18 15 Pam Pearson (Can) 1:31:26 16 Deb Zupancic (USA) 1:34:21 17 Julie Urlaub (USA) 1:45:39 18 Julia O'Shannassy (Can) 2:05:50 19 Beverly Watson (Can) 2:08:57 20 Lesley Matthews (Can) 2:09:07 21 Michelle Klapatiuk (Can) 2:09:35 22 Carrie Hewitt (Can) 2:10:06 23 Allison Rose (Can) 2:27:19 24 Barbara Schmidt (Can) 2:30:45 25 Michelle Ellis (Can) 2:37:21 26 Kim Godman (Can) 2:40:22 27 Donna Benitez (Can) 2:40:52 28 Julie Nucci (GBr) 2:47:44 DNS Sarah Kaufmann (USA)