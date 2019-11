Image 1 of 5 Diego Ulissi (Lampre - Merida) celebrates his time trial win on the Tour de Slovenia podium (Image credit: SPORTIDA/Tour of Slovenia) Image 2 of 5 Race leader Rein Taaramae (Katusha) approaching the line for second place (Image credit: SPORTIDA/Tour of Slovenia) Image 3 of 5 Diego Ulissi (Lampre-Merida) riding to victory (Image credit: SPORTIDA/Tour of Slovenia) Image 4 of 5 Rein Taaramae (Team Katusha) in yellow after stage 3 at the Tour de Slovenia (Image credit: SPORTIDA/Tour of Slovenia) Image 5 of 5 Rein Taaramae (Team Katusha) en route to second place at the Tour de Slovenia time trial (Image credit: SPORTIDA/Tour of Slovenia)

Diego Ulissi (Lampre-Merida) highlighted his post-Giro d’Italia form by claiming victory on the stage 3 time trial of the Tour of Slovenia, beating overall leader Rein Taaramae (Katusha) into second place by four seconds.

The short time trial featured a stiff finishing climb to Celjsha Koca, and Ulissi made light of the slopes to record the day’s fastest time. Taaramae was the final starter after taking hold of the yellow jersey by winning Friday’s stage, and the Estonian came close to a brace of wins, but ultimately fell just short of Ulissi’s time.

Winner of the tough stage to Sant'Anna di Vinadio on the final weekend of the Giro d’Italia, Taaramae has carried that condition to Slovenia, and stands on the cusp of final overall victory. He leads neo-professional Jack Haig (Orica-GreenEdge) by 1:46 ahead of Sunday’s final stage.

Haig placed fifth in Saturday’s time trial, 1:14 down on the flying Ulissi. The day’s early pace-setter had been Alexander Foliforov (Gazprom-Rusvelo), winner of the mountain time trial to Alpe di Siusi at the Giro, but the Russian had to settle for fourth, 1:10 behind.

Omar Fraile (Dimension Data) performed strongly, placing third in the same time as Taaramae, but Ulissi was not to be denied. Winner of two stages at the Giro, the Tuscan is seeking selection for the Italian team at the Rio 2016 Olympics, and is hoping to earn his spot with strong showings in Slovenia and at next month’s Tour of Poland.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Diego Ulissi (Ita) Lampre - Merida 28:23:00 2 Rein Taaramae (Est) Team Katusha 0:00:04 3 Omar Fraile Matarranz (Spa) Dimension Data 0:00:52 4 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:10 5 Jack Haig (Aus) Orica-GreenEdge 6 Jan Barta (Cze) Bora-Argon 18 0:01:14 7 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:22 8 José Joao Pimenta Costa Mendes (Por) Bora-Argon 18 0:01:23 9 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:01:24 10 Jan Tratnik (Slo) Amplatz - BMC 0:01:28 11 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:29 12 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:01:32 13 Gregor Muhlberger (Aut) Bora-Argon 18 0:01:44 14 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:01:46 15 Alex Peters (GBr) Team Sky 0:01:48 16 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:01:49 17 Janez Brajkovic (Slo) Slovenia 18 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 0:01:51 19 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 0:01:58 20 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:02:01 21 Michele Gazzarra (Ita) Norda - Mg. K Vis 0:02:04 22 Gianfranco Zilioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 23 Peter Kusztor (Hun) Amplatz - BMC 0:02:07 24 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 25 Hermann Pernsteiner (Aut) Amplatz - BMC 0:02:09 26 Pavel Brutt (Rus) Tinkoff Team 0:02:12 27 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff Team 0:02:14 28 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:02:17 29 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 0:02:20 30 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:02:21 31 Xabier Zandio Echaide (Spa) Team Sky 0:02:23 32 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:02:26 33 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 34 Nicola Gaffurini (Ita) Norda - Mg. K Vis 0:02:30 35 Bruno Maltar (Cro) Radenska - Ljubljana 0:02:33 36 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:02:35 37 Luka Pibernik (Slo) Lampre - Merida 0:02:36 38 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 39 Domen Novak (Slo) Adria Mobil 0:02:41 40 Scott Thwaites (GBr) Bora-Argon 18 0:02:42 41 Michele Scartezzini (Ita) Norda - Mg. K Vis 0:02:44 42 Matej Mohoric (Slo) Lampre - Merida 43 Federico Zurlo (Ita) Lampre - Merida 0:02:47 44 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:02:48 45 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 0:02:49 46 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:02:50 47 Andi Bajc (Slo) Amplatz - BMC 0:02:51 48 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:02:53 49 Nils Politt (Ger) Team Katusha 0:02:58 50 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 51 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:03:02 52 Stefano Nardelli (Ita) Norda - Mg. K Vis 0:03:03 53 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:03:09 54 Gian Marco Di Francesco (Ita) Norda - Mg. K Vis 0:03:14 55 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:03:23 56 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 57 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:03:30 58 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 0:03:32 59 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:03:33 60 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:03:35 61 Mirko Selvaggi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:03:37 62 Lars Petter Nordhaug (Nor) Team Sky 0:03:38 63 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Argon 18 0:03:39 64 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 0:03:44 65 Marko Pavlic (Slo) Solvenia 0:03:45 66 Maximilian Kuen (Aut) Amplatz - BMC 0:03:49 67 Artur Ershov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:03:50 68 Aydar Zakarin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:03:56 69 Grega Bole (Slo) Nippo - Vini Fantini 0:03:57 70 Mitchell Docker (Aus) Orica-GreenEdge 0:03:58 71 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 72 Izidor Penko (Slo) Radenska - Ljubljana 0:03:59 73 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:04:05 74 Marek Canecky (Svk) Amplatz - BMC 75 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:04:06 76 Michal Kolár (Svk) Tinkoff Team 77 Ziga Groselj (Slo) Solvenia 0:04:10 78 Rok Korosec (Slo) Radenska - Ljubljana 79 Tomáš Koudela (Cze) SKC Tufo Prostejov 0:04:11 80 Alexander Evtushenko (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:04:13 81 Matej Zahalka (Cze) SKC Tufo Prostejov 0:04:14 82 David Per (Slo) Adria Mobil 83 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 0:04:15 84 Tilen Finkst (Slo) Radenska - Ljubljana 0:04:16 85 Aleksei Tcatevich (Rus) Team Katusha 0:04:17 86 Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:04:28 87 Sacha Modolo (Ita) Lampre - Merida 0:04:29 88 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 0:04:30 89 Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha 90 Rudiger Selig (Ger) Bora-Argon 18 0:04:35 91 Jernej Švab (Slo) Solvenia 0:04:37 92 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:04:42 93 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 0:04:45 94 Tadej Logar (Slo) Solvenia 0:04:47 95 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:04:48 96 Niccolo' Salvietti (Ita) Norda - Mg. K Vis 97 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Tinkoff Team 0:04:52 98 Andrei Solomennikov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:04:54 99 Ziga Rucigaj (Slo) Radenska - Ljubljana 0:04:55 100 King Lok Cheung (HKg) Orica-GreenEdge 0:04:59 101 Elia Viviani (Ita) Team Sky 0:05:05 102 Michele Viola (Ita) Meridiana Kamen Team 103 Giacomo Giuliani (Ita) Norda - Mg. K Vis 0:05:06 104 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 0:05:11 105 Roberto Ferrari (Ita) Lampre - Merida 106 Petr Hampl (Cze) SKC Tufo Prostejov 0:05:14 107 Antonio Santoro (Ita) Meridiana Kamen Team 108 Daniele Colli (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:05:36 109 Davide Mucelli (Ita) Meridiana Kamen Team 110 Marko Kump (Slo) Lampre - Merida 111 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:05:39 112 Uros Repse (Slo) Meridiana Kamen Team 0:05:41 113 Andrew Fenn (GBr) Team Sky 114 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 0:05:42 115 Marek Šipoš (Cze) SKC Tufo Prostejov 0:05:43 116 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 0:05:53 117 Matej Drinovec (Slo) Adria Mobil 0:05:54 118 Andreas Umhaller (Aut) Amplatz - BMC 0:06:01 119 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:06:02 120 Matej Štibingr (Cze) SKC Tufo Prostejov 0:06:06 121 Nick Dougall (RSA) Dimension Data 0:06:10 122 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Team Sky 0:06:16 123 Lukas Matula (Cze) SKC Tufo Prostejov 124 Luka Cotar (Slo) Solvenia 0:06:18 125 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 0:06:22 126 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:06:25 127 Matic Grošelj (Slo) Solvenia 0:06:29 128 David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team 0:06:41 129 Jure Miskulin (Slo) Radenska - Ljubljana 0:06:56 130 Robert Jenko (Slo) Radenska - Ljubljana 0:07:00 131 Ludek Lichnovský (Cze) SKC Tufo Prostejov 0:07:03 132 Wojciech Pszczolarski (Pol) SKC Tufo Prostejov 0:08:06 DNF Michael Gogl (Aut) Tinkoff Team

General Classification after stage 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Rein Taaramae (Est) Team Katusha 10:42:43 2 Jack Haig (Aus) Orica-GreenEdge 0:01:42 3 Jan Barta (Cze) Bora-Argon 18 0:02:38 4 Egan Arley Bernal Gomez (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:02:47 5 Jure Golcer (Slo) Adria Mobil 0:02:48 6 Eliot Lietaer (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:02:57 7 José Joao Pimenta Costa Mendes (Por) Bora-Argon 18 0:03:00 8 Pavel Kochetkov (Rus) Team Katusha 0:03:14 9 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 0:03:15 10 Janez Brajkovic (Slo) Solvenia 11 Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:03:27 12 Michele Gazzarra (Ita) Norda - Mg. K Vis 0:03:28 13 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:03:45 14 Lorenzo Rota (Ita) Bardiani CSF 0:03:54 15 Rodolfo Andres Torres Agudelo (Col) Androni Giocattoli - Sidermec 0:04:17 16 Luka Pibernik (Slo) Lampre - Merida 0:04:39 17 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:04:53 18 Pavel Brutt (Rus) Tinkoff Team 0:04:54 19 Hermann Pernsteiner (Aut) Amplatz - BMC 0:05:12 20 Nicola Gaffurini (Ita) Norda - Mg. K Vis 21 Enrico Barbin (Ita) Bardiani CSF 0:05:42 22 Radoslav Rogina (Cro) Adria Mobil 0:05:57 23 Antonio Santoro (Ita) Meridiana Kamen Team 0:06:18 24 Omar Fraile Matarranz (Spa) Dimension Data 0:06:47 25 Kristian Sbaragli (Ita) Dimension Data 0:07:19 26 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:07:28 27 Scott Thwaites (GBr) Bora-Argon 18 0:07:49 28 Pawel Poljanski (Pol) Tinkoff Team 0:08:34 29 Peter Kusztor (Hun) Amplatz - BMC 0:09:04 30 Stefano Nardelli (Ita) Norda - Mg. K Vis 0:09:22 31 Alessandro Bisolti (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:11:05 32 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 0:11:23 33 Diego Ulissi (Ita) Lampre - Merida 0:11:29 34 Mirko Selvaggi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:12:30 35 Tim Declercq (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:12:41 36 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:12:43 37 Roman Maikin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:13:51 38 Andreas Schillinger (Ger) Bora-Argon 18 0:14:31 39 Otto Vergaerde (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:14:36 40 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:14:56 41 Matteo Rabottini (Ita) Meridiana Kamen Team 0:15:26 42 Tomáš Koudela (Cze) SKC Tufo Prostejov 0:16:00 43 Ziga Rucigaj (Slo) Radenska - Ljubljana 0:16:22 44 Jens Keukeleire (Bel) Orica-GreenEdge 0:16:33 45 Nils Politt (Ger) Team Katusha 0:17:24 46 Domen Novak (Slo) Adria Mobil 0:17:40 47 Xabier Zandio Echaide (Spa) Team Sky 0:17:46 48 Maximilian Kuen (Aut) Amplatz - BMC 0:17:49 49 Gianfranco Zilioli (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:18:23 50 Matej Mohoric (Slo) Lampre - Merida 0:18:42 51 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:19:00 52 Sergey Nikolaev (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:19:06 53 Davide Mucelli (Ita) Meridiana Kamen Team 0:19:24 54 Jesus Hernandez Blazquez (Spa) Tinkoff Team 0:19:55 55 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:20:23 56 Izidor Penko (Slo) Radenska - Ljubljana 0:20:50 57 Uros Repse (Slo) Meridiana Kamen Team 0:22:26 58 Artem Ovechkin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:22:35 59 Pier Paolo De Negri (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:22:38 60 Lars Petter Nordhaug (Nor) Team Sky 0:22:49 61 Vladimir Isaychev (Rus) Team Katusha 0:22:58 62 Mitchell Docker (Aus) Orica-GreenEdge 0:23:00 63 Simone Velasco (Ita) Bardiani CSF 64 Michele Scartezzini (Ita) Norda - Mg. K Vis 0:23:13 65 Matej Zahalka (Cze) SKC Tufo Prostejov 0:23:31 66 Gregor Muhlberger (Aut) Bora-Argon 18 0:23:36 67 Emanuel Kiserlovski (Cro) Meridiana Kamen Team 0:23:38 68 Bruno Maltar (Cro) Radenska - Ljubljana 0:23:52 69 Rok Korosec (Slo) Radenska - Ljubljana 0:25:16 70 Jaco Venter (RSA) Dimension Data 0:25:20 71 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:25:27 72 David Per (Slo) Adria Mobil 0:25:29 73 Aleksei Tcatevich (Rus) Team Katusha 0:26:11 74 King Lok Cheung (HKg) Orica-GreenEdge 0:27:05 75 Iuri Filosi (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:27:08 76 Ziga Groselj (Slo) Solvenia 0:27:22 77 Sacha Modolo (Ita) Lampre - Merida 0:27:40 78 Bert Van Lerberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:27:48 79 Damiano Cunego (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:28:02 80 Elia Viviani (Ita) Team Sky 0:28:14 81 Jan Tratnik (Slo) Amplatz - BMC 82 Alexander Foliforov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:28:52 83 Giacomo Berlato (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:29:36 84 Marko Pavlic (Slo) Solvenia 0:30:10 85 Jernej Švab (Slo) Solvenia 86 Alexander Porsev (Rus) Team Katusha 0:30:22 87 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 0:30:26 88 Anton Vorobyev (Rus) Team Katusha 0:30:30 89 Gian Marco Di Francesco (Ita) Norda - Mg. K Vis 0:30:36 90 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:30:38 91 Grega Bole (Slo) Nippo - Vini Fantini 0:30:43 92 Matej Drinovec (Slo) Adria Mobil 0:31:19 93 Marek Šipoš (Cze) SKC Tufo Prostejov 0:31:29 94 Niccolo' Salvietti (Ita) Norda - Mg. K Vis 0:31:34 95 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 0:31:35 96 Andrei Solomennikov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:31:40 97 Rudiger Selig (Ger) Bora-Argon 18 0:31:57 98 Gasper Katrasnik (Slo) Adria Mobil 0:32:16 99 Gorazd Per (Slo) Adria Mobil 0:32:28 100 Petr Hampl (Cze) SKC Tufo Prostejov 0:32:34 101 Federico Zurlo (Ita) Lampre - Merida 0:32:39 102 Daniele Colli (Ita) Nippo - Vini Fantini 0:33:01 103 Giacomo Giuliani (Ita) Norda - Mg. K Vis 0:33:02 104 Marek Canecky (Svk) Amplatz - BMC 0:33:20 105 Mark Renshaw (Aus) Dimension Data 0:33:33 106 Artur Ershov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:33:42 107 Aydar Zakarin (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:34:02 108 Matic Grošelj (Slo) Solvenia 0:34:25 109 Roberto Ferrari (Ita) Lampre - Merida 0:34:38 110 Marko Kump (Slo) Lampre - Merida 0:35:13 111 Luka Cotar (Slo) Solvenia 0:35:28 112 Tadej Logar (Slo) Solvenia 0:35:40 113 Lukas Matula (Cze) SKC Tufo Prostejov 0:36:29 114 Andreas Umhaller (Aut) Amplatz - BMC 0:36:44 115 Wojciech Pszczolarski (Pol) SKC Tufo Prostejov 0:36:56 116 Erik Baska (Svk) Tinkoff Team 0:37:04 117 Matej Štibingr (Cze) SKC Tufo Prostejov 0:37:41 118 Andi Bajc (Slo) Amplatz - BMC 0:37:56 119 Michal Kolár (Svk) Tinkoff Team 0:38:13 120 Jure Miskulin (Slo) Radenska - Ljubljana 0:39:13 121 Alex Peters (GBr) Team Sky 0:39:30 122 Andrew Fenn (GBr) Team Sky 0:40:07 123 Jon Bozic (Slo) Adria Mobil 0:40:28 124 Mateo Frankovic (Cro) Meridiana Kamen Team 0:41:39 125 Tilen Finkst (Slo) Radenska - Ljubljana 0:41:53 126 Michele Viola (Ita) Meridiana Kamen Team 0:43:59 127 Robert Jenko (Slo) Radenska - Ljubljana 0:44:00 128 David Jabuka (Cro) Meridiana Kamen Team 0:44:21 129 Alexander Evtushenko (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:45:17 130 Ludek Lichnovský (Cze) SKC Tufo Prostejov 0:46:13 131 Nick Dougall (RSA) Dimension Data 0:46:19 132 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Team Sky 0:46:42

Points Classification # Rider Name (Country) Team 1 Jack Haig (Aus) Orica-GreenEdge

Mountains Classification # Rider Name (Country) Team 1 Jan Tratnik (Slo) Amplatz - BMC