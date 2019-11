Image 1 of 24 Francesco Chicchi's "Sherrif" bike has been traveling a lot lately. (Image credit: Tour de Slovenie) Image 2 of 24 The rain falls on the podium ceremony. (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 3 of 24 The top three dodge raindrops to get onto the podium. (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 4 of 24 The skies opened up, making for a dicey sprint. (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 5 of 24 Rafai Chitoui (Acqua e Sapone) was the lone escapee of the day. (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 6 of 24 The peloton hunts down the breakaway. (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 7 of 24 Stephane Rossetto (Vacansoleil) had a short escape to take the mountain points. (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 8 of 24 Riders enjoyed the waterside start town. (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 9 of 24 The Loborika team car (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 10 of 24 Luka Rakusa (Obrazi Delo Revije) pins on his number. (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 11 of 24 Grega Bole (Lampre) a bit soggy on the podium. (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 12 of 24 The ISD-Neri team leads through the feed zone. (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 13 of 24 UCI Europe Tour leader Giovanni Visconti (ISD-Neri) (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 14 of 24 The ISD Neri riders relax with the presenters. (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 15 of 24 Nope, no sir, I don't like it. (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 16 of 24 The Sava team has a pre-race conference. (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 17 of 24 The Lampre-Farnese Vini team leaves the presentation. (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik) Image 18 of 24 The Vacansoleil team is presented. (Image credit: Tour de Slovenie) Image 19 of 24 The Liquigas team goes to sign in (Image credit: Tour de Slovenie) Image 20 of 24 The Liquigas-Doimo team (Image credit: Tour de Slovenie) Image 21 of 24 The Topsport Vlaanderen team waits its turn (Image credit: Tour de Slovenie) Image 22 of 24 Riccardo Ricco is in Slovenia with Ceramica Flaminia (Image credit: Tour de Slovenie) Image 23 of 24 Saxo Bank is also in Slovenia (Image credit: Tour de Slovenie) Image 24 of 24 in the feed zone on stage 1 (Image credit: Metod Močnik / Dnevnik)

Lampre's Grega Bole showed that he was back to top form after being out of competition since his crash in Paris-Nice. The Slovenian backed up his win on the first stage of the Critérium du Dauphiné with another win in his h over his compatriots Marko Kump (Adria Mobil) and Jure Zrimsek (Sava) on the 173km opening stage to Medvode.

The sprint took place in pounding rain which caused a number of crashes on the run-in, with Lampre teammates Danilo Hondo, Mauro Da Dalto and Andrea Grendene all losing contact with the lead group, leaving Bole with just one lead-out man.

"For me, this victory in Slovenia is an enormous satisfaction," Bole said. "I knew the stage could be good for me, but the rain made everything more complicated: anyway, my teammates performed a good job and I dedicate my victory to them."

While the race started under fine conditions, by the end of the race the riders would be plowing through rivers of water as the skies opened up in a severe summer storm.

The first escape came from Stephane Rossetto (Vacansoleil) who claimed the first KOM at km. 18.5 before succumbing to the chase. The next move stuck for longer, with Rafai Chitoui (Acqua e Sapone) gaining a whopping seven minutes and taking two sprints and the second KOM before being finally reeled back in mainly by the efforts of the ISD-Neri team.

The skies opened up for the finishing circuits, causing numerous crashes, leaving a group of about 30 riders to contest the sprint. The Sava team of Jure Zrimsek controlled the pace heading into the sprint, using their knowledge of their local roads to their advantage.

The team's Furdi Blaz tried to surprise the sprinters with a late attack, but in the end Bole proved too fast for the domestic teams. He won the stage by a wheel, with Kump narrowly besting Zrimsek at the line.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini 4:09:34 2 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 3 Jure Zrimsek (Slo) Sava 4 Michael Van Stayen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 5 Patrik Sinkewitz (Ger) ISD - Neri 6 Giovanni Visconti (Ita) ISD - Neri 7 Furdi Blaz (Slo) Sava 8 Borut Bozic (Slo) Vacansoleil Pro Cycling Team 9 Daniele Bennati (Ita) Liquigas-Doimo 10 Manuele Caddeo (Ita) Zheroquadro Radenska 11 Matija Kvasina (Cro) Zheroquadro Radenska 12 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 13 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 14 David Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 15 Pavel Kochetkov (Rus) Zheroquadro Radenska 16 Luka Mezgec (Slo) Zheroquadro Radenska 17 Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank 18 Radoslav Rogina (Cro) Loborika 19 Tomasz Nose (Slo) Adria Mobil 20 Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia 21 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 22 Manuele Mori (Ita) Lampre-Farnese Vini 23 Andrea Noe (Ita) Ceramica Flaminia 24 Matej Stare (Slo) Sava 25 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 26 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 27 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 28 Kristof Vandewalle (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 29 Vladimir Kerkez (Slo) Sava 30 Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Doimo 31 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 32 Tomislav Danculovic (Cro) Loborika 33 José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 34 Joseph Stijn (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 35 Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Doimo 36 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 37 Gasper Svab (Slo) Sava 38 Uros Murn (Slo) Adria Mobil 39 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 40 Jérôme Baugnies (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 41 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 42 Bostjan Rezman (Slo) Zheroquadro Radenska 43 Marcos Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 44 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 45 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 46 Delio Fernandez Cruz (Spa) Xacobeo Galicia 47 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 48 Rodrigo Garcia Rena (Spa) Xacobeo Galicia 49 Alfredo Balloni (Ita) Lampre-Farnese Vini 50 Emanuel Kiserlovski (Cro) Loborika 51 Andre Stensen (Den) Team Saxo Bank 52 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 53 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 54 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 55 Vladimir Isaychev (Rus) Xacobeo Galicia 56 Maarten Neyens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 57 Paolo Longoborghini (Ita) ISD - Neri 58 Hrvoje Miholjevic (Cro) Loborika 59 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 60 Andrej Omulec (Slo) Obrazi Delo Revije 61 Gianluca Mirenda (Ita) ISD - Neri 62 Davide Riccibitti (Ita) ISD - Neri 63 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 64 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 65 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 66 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 67 Chris Anker Sörensen (Pol) Team Saxo Bank 68 Marcin Sapa (Pol) Lampre-Farnese Vini 69 Darko Blazevic (Cro) Loborika 70 Jure Bitenc (Slo) Obrazi Delo Revije 71 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Doimo 72 Raivis Belohvosciks (Lat) Ceramica Flaminia 73 Nik Burjek (Slo) Sava 74 Kristijan Durasek (Cro) Loborika 0:02:20 75 Luka Rakusa (Slo) Obrazi Delo Revije 76 Gustavo Rodriguez (Spa) Xacobeo Galicia 77 Mark Dzamastagic (Slo) Sava 78 Blasz Jarc (Slo) Adria Mobil 79 Frank Hoy (Den) Team Saxo Bank 80 Andrea Grendene (Ita) Lampre-Farnese Vini 81 Rok Jerse (Slo) Obrazi Delo Revije 0:02:49 82 Primosz Segina (Slo) Obrazi Delo Revije 83 Blasz Bonca (Slo) Obrazi Delo Revije 0:03:09 84 Aleksander Prso (Cro) Loborika 0:03:03 85 Stephane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:03:12 86 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 87 Giuseppe Palumbo (Ita) Acqua & Sapone 88 Alberto Fernandez (Spa) Xacobeo Galicia 89 Jan Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 90 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 91 Andi Bajc (Slo) Zheroquadro Radenska 92 Massimo Demarin (Cro) Loborika 0:03:21 93 Uros Silar (Slo) Sava 94 Jure Zagar (Slo) Adria Mobil 95 Gregor Lah (Slo) Obrazi Delo Revije 96 Francesco Chicchi (Ita) Liquigas-Doimo 97 Emanuele Vona (Ita) ISD - Neri 98 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 99 Riccardo Ricco (Ita) Ceramica Flaminia 100 Santo Anza (Ita) Ceramica Flaminia 0:04:15 101 Leonardo Giordani (Ita) Ceramica Flaminia 102 Filippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia 103 Jacopo Guarnieri (Ita) Liquigas-Doimo 0:04:15 104 Diego Caccia (Ita) ISD - Neri 0:05:32 105 Massimiliano Gentili (Ita) Ceramica Flaminia 106 Simon Novak (Slo) Obrazi Delo Revije 0:06:20 107 Francisco Jose Pacheco Torres (Spa) Xacobeo Galicia 0:06:48 108 Reiner Honig (Ned) Acqua & Sapone 0:07:37 109 Enrico Rossi (Ita) Ceramica Flaminia

Sprint 1 - Štore 51km # Rider Name (Country) Team Result 1 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 5 pts 2 Reiner Honig (Ned) Acqua & Sapone 3 3 Aleksander Prso (Cro) Loborika 1

Sprint 2 - Postojna 80km # Rider Name (Country) Team Result 1 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 5 pts 2 Aleksander Prso (Cro) Loborika 3 3 Jure Zrimsek (Slo) Sava 1

Sprint 3 - Medvode 167,9km # Rider Name (Country) Team Result 1 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 5 pts 2 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 3 Tomasz Nose (Slo) Adria Mobil 1

KOM 1 Crni Kal (Cat. 2) 18,5 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Stephane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 6 pts 2 Leonardo Giordani (Ita) Ceramica Flaminia 4 3 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 2

KOM 2 - Suhi Dol (Cat. 2) 131,5 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 6 pts 2 Stephane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 4 3 Paolo Longoborghini (Ita) ISD - Neri 2

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini 4:09:24 2 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 0:00:04 3 Jure Zrimsek (Slo) Sava 0:00:06 4 Michael Van Stayen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:10 5 Patrik Sinkewitz (Ger) ISD - Neri 6 Giovanni Visconti (Ita) ISD - Neri 7 Blasz Furdi (Slo) Sava 8 Borut Bozic (Slo) Vacansoleil Pro Cycling Team 9 Daniele Bennati (Ita) Liquigas-Doimo 10 Manuele Caddeo (Ita) Zheroquadro Radenska 11 Matija Kvasina (Cro) Zheroquadro Radenska 12 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 13 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 14 David Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 15 Pavel Kochetkov (Rus) Zheroquadro Radenska 16 Luka Mezgec (Slo) Zheroquadro Radenska 17 Nicki Sörensen (Den) Team Saxo Bank 18 Radoslav Rogina (Cro) Loborika 19 Tomasz Nose (Slo) Adria Mobil 20 Serafin Martinez (Spa) Xacobeo Galicia 21 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 22 Manuele Mori (Ita) Lampre-Farnese Vini 23 Andrea Noe (Ita) Ceramica Flaminia 24 Matej Stare (Slo) Sava 25 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 26 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 27 Vladimir Miholjevic (Cro) Acqua & Sapone 28 Kristof Vandewalle (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 29 Vladimir Kerkez (Slo) Sava 30 Kristijan Koren (Slo) Liquigas-Doimo 31 Johnny Hoogerland (Ned) Vacansoleil Pro Cycling Team 32 Tomislav Danculovic (Cro) Loborika 33 José Sarmiento Tunarrosa (Col) Acqua & Sapone 34 Joseph Stijn (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 35 Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Doimo 36 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 37 Gasper Svab (Slo) Sava 38 Uros Murn (Slo) Adria Mobil 39 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 40 Jérôme Baugnies (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 41 Jaroslaw Marycz (Pol) Team Saxo Bank 42 Bostjan Rezman (Slo) Zheroquadro Radenska 43 Marcos Garcia (Spa) Xacobeo Galicia 44 Richie Porte (Aus) Team Saxo Bank 45 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil Pro Cycling Team 46 Delio Fernandez Cruz (Spa) Xacobeo Galicia 47 Robert Kiserlovski (Cro) Liquigas-Doimo 48 Rodrigo Garcia Rena (Spa) Xacobeo Galicia 49 Alfredo Balloni (Ita) Lampre-Farnese Vini 50 Emanuel Kiserlovski (Cro) Loborika 51 Andre Stensen (Den) Team Saxo Bank 52 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil Pro Cycling Team 53 Mauro Da Dalto (Ita) Lampre-Farnese Vini 54 Massimo Codol (Ita) Acqua & Sapone 55 Vladimir Isaychev (Rus) Xacobeo Galicia 56 Maarten Neyens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 57 Paolo Longoborghini (Ita) ISD - Neri 58 Hrvoje Miholjevic (Cro) Loborika 59 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 60 Andrej Omulec (Slo) Obrazi Delo Revije 61 Gianluca Mirenda (Ita) ISD - Neri 62 Davide Riccibitti (Ita) ISD - Neri 63 Kristjan Fajt (Slo) Adria Mobil 64 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 65 Vitaliy Buts (Ukr) Lampre-Farnese Vini 66 Martin Mortensen (Den) Vacansoleil Pro Cycling Team 67 Chris Anker Sörensen (Pol) Team Saxo Bank 68 Marcin Sapa (Pol) Lampre-Farnese Vini 69 Darko Blazevic (Cro) Loborika 70 Jure Bitenc (Slo) Obrazi Delo Revije 71 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Doimo 72 Raivis Belohvosciks (Lat) Ceramica Flaminia 73 Nik Burjek (Slo) Sava 74 Riccardo Ricco (Ita) Ceramica Flaminia 75 Filippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia 76 Enrico Rossi (Ita) Ceramica Flaminia 77 Kristijan Durasek (Cro) Loborika 0:02:30 78 Luka Rakusa (Slo) Obrazi Delo Revije 79 Gustavo Rodriguez (Spa) Xacobeo Galicia 80 Mark Dzamastagic (Slo) Sava 81 Blasz Jarc (Slo) Adria Mobil 82 Frank Hoy (Den) Team Saxo Bank 83 Andrea Grendene (Ita) Lampre-Farnese Vini 84 Rok Jerse (Slo) Obrazi Delo Revije 0:02:59 85 Primosz Segina (Slo) Obrazi Delo Revije 86 Aleksander Prso (Cro) Loborika 0:03:13 87 Blasz Bonca (Slo) Obrazi Delo Revije 0:03:19 88 Stephane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 0:03:22 89 Ruggero Marzoli (Ita) Acqua & Sapone 90 Giuseppe Palumbo (Ita) Acqua & Sapone 91 Alberto Fernandez (Spa) Xacobeo Galicia 92 Jan Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 93 Matej Gnezda (Slo) Adria Mobil 94 Andi Bajc (Slo) Zheroquadro Radenska 95 Massimo Demarin (Cro) Loborika 0:03:31 96 Uros Silar (Slo) Sava 97 Jure Zagar (Slo) Adria Mobil 98 Gregor Lah (Slo) Obrazi Delo Revije 99 Francesco Chicchi (Ita) Liquigas-Doimo 100 Emanuele Vona (Ita) ISD - Neri 101 Carlo Scognamiglio (Ita) ISD - Neri 102 Santo Anza (Ita) Ceramica Flaminia 0:04:25 103 Leonardo Giordani (Ita) Ceramica Flaminia 104 Jacopo Guarnieri (Ita) Liquigas-Doimo 105 Diego Caccia (Ita) ISD - Neri 0:05:42 106 Massimiliano Gentili (Ita) Ceramica Flaminia 107 Simon Novak (Slo) Obrazi Delo Revije 0:06:30 108 Francisco Jose Pacheco Torres (Spa) Xacobeo Galicia 0:06:58 109 Reiner Honig (Ned) Acqua & Sapone 0:07:47

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Grega Bole (Slo) Lampre-Farnese Vini 25 pts 2 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 20 3 Jure Zrimsek (Slo) Sava 17 4 Michael Van Stayen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 14 5 Patrik Sinkewitz (Ger) ISD - Neri 12 6 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 10 7 Giovanni Visconti (Ita) ISD - Neri 10 8 Blasz Furdi (Slo) Sava 9 9 Borut Bozic (Slo) Vacansoleil Pro Cycling Team 8 10 Daniele Bennati (Ita) Liquigas-Doimo 7 11 Manuele Caddeo (Ita) Zheroquadro Radenska 6 12 Mitja Mahoric (Slo) Adria Mobil 5 13 Matija Kvasina (Cro) Zheroquadro Radenska 5 14 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Doimo 4 15 Aleksander Prso (Cro) Loborika 4 16 Francesco Failli (Ita) Acqua & Sapone 3 17 Reiner Honig (Ned) Acqua & Sapone 3 18 Geert Steurs (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 19 David Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 2 20 Tomasz Nose (Slo) Adria Mobil 1 21 Pavel Kochetkov (Rus) Zheroquadro Radenska 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Stephane Rossetto (Fra) Vacansoleil Pro Cycling Team 10 pts 2 Rafai Chtioui (Tun) Acqua & Sapone 6 3 Leonardo Giordani (Ita) Ceramica Flaminia 4 4 Danilo Hondo (Ger) Lampre-Farnese Vini 2 5 Paolo Longoborghini (Ita) ISD - Neri 2

U23 classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marko Kump (Slo) Adria Mobil 4:09:28 2 Michael Van Stayen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:06 3 Blasz Furdi (Slo) Sava 4 Luka Mezgec (Slo) Zheroquadro Radenska 5 Davide Cimolai (Ita) Liquigas-Doimo 6 Alfredo Balloni (Ita) Lampre-Farnese Vini 7 Jure Bitenc (Slo) Obrazi Delo Revije 8 Elia Viviani (Ita) Liquigas-Doimo 9 Filippo Baggio (Ita) Ceramica Flaminia 10 Mark Dzamastagic (Slo) Sava 0:02:26 11 Blasz Jarc (Slo) Adria Mobil 12 Aleksander Prso (Cro) Loborika 0:03:09 13 Blasz Bonca (Slo) Obrazi Delo Revije 0:03:15 14 Jan Tratnik (Slo) Zheroquadro Radenska 0:03:18 15 Andi Bajc (Slo) Zheroquadro Radenska 16 Gregor Lah (Slo) Obrazi Delo Revije 0:03:27