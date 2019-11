Australia's Campbell Flakemore won the opening stage of the Tour de l'Avenir on Saturday in Saint-Flour. He won the 4.4km prologue in 5:45 minutes beating Italy's Davide Martinelli and Dutchman Timo Roosen.

Flakemore leads the general classification by one second heading into stage 1, a 145km road race from Saint-Flour to Brioude.

Prologue # Rider Name (Country) Team Result 1 Campbell Flakemore (Aus) Australia 0:05:45 2 Davide Martinelli (Ita) Italy 0:00:01 3 Timo Roosen (Ned) Netherlands 0:00:03 4 Robert Power (Aus) Australia 0:00:04 5 Loïc Vliegen (Bel) Belgium 0:00:05 6 Caleb Ewan (Aus) Australia 0:00:06 7 Daniel Mclay (GBr) Great Britain 8 Asbjorn Kragh Andersen (Den) Denmark 0:00:08 9 Jérémy Maison (Fra) France 0:00:09 10 Louis Vervaeke (Bel) Belgium 0:00:10 11 Sam Oomen (Ned) Netherlands 12 Bartosz Warchol (Pol) Poland 13 Miguel Angel Lopez (Col) Colombia 0:00:11 14 Gianni Moscon (Ita) Italy 0:00:12 15 Thery Schir (Sui) Switzerland 16 Samuel Spokes (Aus) Australia 17 Tom Bohli (Sui) Switzerland 0:00:13 18 Derk Abel Beckeringh (Ned) Netherlands 19 Tyler Williams (USA) United States 20 Jack Haig (Aus) Australia 21 Michael Gogl (Aut) Austria 0:00:14 22 Carlos Ribeiro (Por) Portugal 23 Tiesj Benoot (Bel) Belgium 24 Gabriel Chavanne (Sui) Switzerland 25 Lukas Spengler (Sui) Switzerland 0:00:15 26 Martijn Tusveld (Ned) Netherlands 27 Tao Geoghegan Hart (GBr) Great Britain 28 Brayan Ramirez (Col) Colombia 0:00:16 29 Fabian Lienhard (Sui) Switzerland 30 Ildar Arslanov (Rus) Russia 31 Mads Wurtz Schmidt (Den) Denmark 32 Emanuel Buchmann (Ger) Germany 33 Alex Kirsch (Lux) Luxembourg 34 Pierre Gouault (Fra) France 0:00:17 35 Loïc Chetout (Fra) France 36 Sven Erik Bystrom (Nor) Norway 0:00:18 37 Magnus Cort Nielsen (Den) Denmark 38 Till Drobisch (Nam) Centre Mondial du Cyclisme 39 Alexander Foliforov (Rus) Russia 40 Mads Pedersen (Den) Denmark 41 Piotr Brozyna (Pol) Poland 42 Michael Carbel Svendgaard (Den) Denmark 0:00:19 43 Maximilian Schachmann (Ger) Germany 44 Dylan Teuns (Bel) Belgium 45 Logan Owen (USA) United States 46 Alexey Vermeulen (USA) United States 0:00:21 47 Lukas Postlberger (Aut) Austria 48 Pierre-Roger Latour (Fra) France 0:00:22 49 Guillaume Martin (Fra) France 50 Oleg Zemlyakov (Kaz) Kazakhstan 0:00:23 51 Christian Mager (Ger) Germany 52 Joaquim Silva (Por) Portugal 53 Mikel Iturria Segurola (Esp) Spain 54 Alexander Clements (Aus) Australia 0:00:24 55 Mario Vogt (Ger) Germany 56 Jaime Roson Garcia (Esp) Spain 57 Iuri Filosi (Ita) Italy 58 Kristoffer Skjerping (Nor) Norway 59 Rodrigo Contreras (Col) Colombia 60 Mikel Aristi Gardoki (Esp) Spain 0:00:25 61 Silvio Herklotz (Ger) Germany 62 Rafael Ferreira Reis (Por) Portugal 63 Artur Fedosseyev (Kaz) Kazakhstan 0:00:26 64 Floris De Tier (Bel) Belgium 65 Quentin Jauregui (Fra) France 66 Ilya Davidenok (Kaz) Kazakhstan 67 Yannick Eckmann (USA) United States 0:00:27 68 Matthias Plarre (Ger) Germany 69 Alexey Ribalkin (Rus) Russia 0:00:28 70 Caio Godoy Ormenese (Bra) Centre Mondial du Cyclisme 71 Jeffrey Perrin (USA) United States 0:00:29 72 Stefan Küng (Sui) Switzerland 73 Sebastian Schonberger (Aut) Austria 74 Scott Davies (GBr) Great Britain 75 Oscar Gonzalez Brea (Esp) Spain 0:00:30 76 Luc Turchi (Lux) Luxembourg 77 Taylor (Tj) Eisenhart (USA) United States 78 Fernando Gaviria (Col) Colombia 79 Daniel Rozo (Col) Colombia 0:00:32 80 Christofer Jurado Lopez (Pan) Centre Mondial du Cyclisme 81 Federico Zurlo (Ita) Italy 82 Marc Soler Gimenez (Esp) Spain 83 Daniel Pearson (GBr) Great Britain 84 Carlos Mario Ramirez (Col) Colombia 0:00:33 85 Luka Pibernik (Slo) Slovenia 86 Ruben Guerreiro (Por) Portugal 87 Patryk Stosz (Pol) Poland 88 Maxat Ayazbayev (Kaz) Kazakhstan 89 Evgeny Shalunov (Rus) Russia 0:00:34 90 Viktor Okishev (Kaz) Kazakhstan 91 Anass Ait El Abdia (Mar) Centre Mondial du Cyclisme 92 Lukas Zeller (Aut) Austria 93 Alvaro Trueba Diego (Esp) Spain 0:00:35 94 Royner Navarro Calle (Per) Centre Mondial du Cyclisme 95 Jake Kelly (GBr) Great Britain 96 Giulio Ciccone (Ita) Italy 97 Domen Novak (Slo) Slovenia 98 Odd Christian Eiking (Nor) Norway 0:00:37 99 Fridtjof Roinaas (Nor) Norway 0:00:38 100 Manuel Senni (Ita) Italy 0:00:39 101 Felix Groszschartner (Aut) Austria 0:00:40 102 Jean-Albert Carnevali (Bel) Belgium 103 Ricardo Ferreira (Por) Portugal 0:00:41 104 Kevin Feiereisen (Lux) Luxembourg 0:00:43 105 51 106 Rok Korosec (Slo) Slovenia 107 Jakub Kaczmarek (Pol) Poland 108 Gasper Katrasnik (Slo) Slovenia 109 Massimo Morabito (Lux) Luxembourg 0:00:45 110 Kirill Sveshnikov (Rus) Russia 0:00:47 111 Martin Otonicar (Slo) Slovenia 112 Luka Kovacic (Slo) Slovenia 113 Matvey Mamykin (Rus) Russia 0:00:48 114 Dennis Paulus (Aut) Austria 0:00:49 115 Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Poland 116 Soren Kragh Andersen (Den) Denmark 117 Sindre Lunke (Nor) Norway 118 Oskar Svendsen (Nor) Norway 0:00:50 119 Lennard Hofstede (Ned) Netherlands 0:00:51 120 Sjoerd Ginneken Van (Ned) Netherlands 0:00:52 121 Bakhtiyar Kozhatayev (Kaz) Kazakhstan 0:01:01 122 Owain Doull (GBr) Great Britain 0:01:03 123 Sven Fritsch (Lux) Luxembourg 0:01:35 DNS Nuno Matos (Por) Portugal DNS Joao Marcelo Pereira Gaspar (Bra) Centre Mondial du Cyclisme

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Australia 0:17:25 2 Netherlands 0:00:16 3 Belgium 0:00:19 4 Italy 0:00:27 5 Switzerland 0:00:29 6 Denmark 0:00:32 7 France 0:00:33 8 Great Britain 0:00:40 9 Colombia 0:00:41 10 United States 0:00:43 11 Germany 0:00:48 12 Poland 0:00:51 13 Portugal 0:00:52 14 Russia 15 Austria 0:00:54 16 Spain 0:01:02 17 Kazakhstan 0:01:05 18 Centre Mondial du Cyclisme 0:01:08 19 Norway 0:01:09 20 Luxembourg 0:01:19 21 Slovenia 0:01:41

