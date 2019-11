Image 1 of 20 Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale) won the mountains classification (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 2 of 20 Arthur Vichot (FDJ) also claimed the points classification (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 3 of 20 Arthur Vichot (FDJ) taking in his second GC victory at the Tour de Haut Var (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 4 of 20 Stage winner Arthur Vichot (FDJ) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 5 of 20 Race leader Tom-Jelte Slagter (Cannondale) in the peloton (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 6 of 20 Last year's winner Ben Gastauer (AG2R-La Mondiale) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 7 of 20 Arthur Vichot is ecstatic with his first win since the 2014 Paris-Nice (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 8 of 20 Arthur Vichot celebrates his stage win, and with it, overall victory for the second time (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 9 of 20 Best young rider Petr Vakoc (Etixx-Quick Step) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 10 of 20 Tom-Jelte Slagter (Cannondale) at the team bus (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 11 of 20 Pierrick Fedrigo (Fortuneo - Vital Concept) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 12 of 20 Serghei Tvetcov (Androni Giocattoli - Sidermec) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 13 of 20 Taylor Phinney (BMC) (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 14 of 20 Tom-Jelte Slagter (Cannondale) mid-stage (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 15 of 20 The Cannondale team looking after Tom-Jelte Slagter during the stage (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 16 of 20 The overall podium: Jesus Herrada Lopez, Arthur Vichot and Diego Ulissi (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 17 of 20 Arthur Vichot hugs FDJ teammate Matthieu Ladagnous in celebration (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 18 of 20 Tom-Jelte Slagter (Cannondale) having crossed the line knowing he's lost the race lead (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 19 of 20 Taylor Phinney at the BMC team bus (Image credit: Fotoreporter Sirotti) Image 20 of 20 Arthur Vichot celebrates winning the sprint for stage 2 (Image credit: Fotoreporter Sirotti)

Arthur Vichot (FDJ) won the second stage of the two-day Haut Var-martin race in south of France to take overall victory from stage one winner Tom-Jelte Slagter (Cannondale). The victory is FDJ's 400th as a professional team.

The Former French national champion ensured he was in the front group when the peloton split in the finale of the stage and then went on to win the stage in the sprint to the line. He gained enough time on Slagter to also snatch overall victory, his second overall victory at the 2.1 race having also claimed victory in 2013.

"It is both a relief, deliverance and the opportunity to prove that I was still able to win, to assume leadership responsibilities," Vichot said. "Also to show the team it had reason to trust me."

Second place on the stage elevated Jesus Herrada Lopez (Movistar Team) into second place on GC while Lampre-Merida's Diego Ulissi was fifth to claim the third podium position.

Vichot's next race is Paris-Nice which had been the sight of his last win, stage 8 in 2014 that also saw him finish third overall.

Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Arthur Vichot (Fra) FDJ 5:15:11 2 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 3 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 4 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 5 Diego Ulissi (Ita) Lampre - Merida 6 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 7 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 8 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 9 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 10 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 11 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 12 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 13 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 14 Patrick Bevin (NZl) Cannondale Pro Cycling 15 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 16 Chris Anker Sörensen (Den) Fortuneo - Vital Concept 17 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 18 Simon Spilak (Slo) Team Katusha 19 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 20 Lawson Craddock (USA) Cannondale Pro Cycling 21 Anthony Roux (Fra) FDJ 22 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:00:04 23 Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 0:00:08 24 Pieter Serry (Bel) Etixx - Quick-Step 0:00:12 25 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 0:00:17 26 Aleksei Tcatevich (Rus) Team Katusha 0:00:47 27 Valerio Conti (Ita) Lampre - Merida 28 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 29 Lukasz Wisniowski (Pol) Etixx - Quick-Step 30 Leonardo Fabio Duque (Col) Delko Marseille Provence KTM 31 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 32 Daniele Ratto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 33 Guillaume Levarlet (Fra) HP-BTP Auber 93 34 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale Pro Cycling 35 Kevin Ista (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 36 Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team 37 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 38 Maxime Vantomme (Bel) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 39 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 40 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 41 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 42 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 43 Nikolas Maes (Bel) Etixx - Quick-Step 44 Fernando Gaviria Rendon (Col) Etixx - Quick-Step 45 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 46 Théo Vimpere (Fra) HP-BTP Auber 93 47 Julien Loubet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 48 Floris Gerfs (Ned) BMC Racing Team 0:00:54 49 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 0:00:58 50 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:02 51 Martin Velits (Svk) Etixx - Quick-Step 0:01:12 52 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 53 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 54 Stef Van Zummeren (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 55 Toms Skujins (Lat) Cannondale Pro Cycling 56 Kai Reus (Ned) Veranda's Willems Cycling Team 57 Anthony Maldonado (Fra) HP-BTP Auber 93 58 Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 59 Jerome Mainard (Fra) Armee de Terre 60 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:01:15 61 Flavien Dassonville (Fra) HP-BTP Auber 93 62 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 63 Julien Guay (Fra) HP-BTP Auber 93 64 Gregory Habeaux (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 65 Kevin Lebreton (Fra) Armee de Terre 66 Antoine Demoitie (Bel) Wanty - Groupe Gobert 67 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 68 Pierrick Fedrigo (Fra) Fortuneo - Vital Concept 69 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:01:40 70 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 0:01:45 71 Simone Petilli (Ita) Lampre - Merida 0:01:53 72 Angel Vicioso Arcos (Spa) Team Katusha 73 Egor Silin (Rus) Team Katusha 0:02:06 74 Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:02:35 75 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre - Merida 0:05:21 76 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale Pro Cycling 77 Marinus Cornelis Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 78 Yann Guyot (Fra) Armee de Terre 79 Gaëtan Pons (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 80 Antoine Warnier (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 81 David Menut (Fra) HP-BTP Auber 93 82 Kristijan Durasek (Cro) Lampre - Merida 83 Jeremy Leveau (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 84 Daan Myngheer (Bel) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 85 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 86 Giorgio Cecchinel (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 87 Christophe Premont (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 0:07:33 88 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 0:08:21 89 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 90 Ryan Anderson (Can) Direct Energie 91 Thomas Wertz (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 92 Brecht Dhaene (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 93 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 94 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 95 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 96 Laurent Pichon (Fra) FDJ 97 Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo - Vital Concept 98 Marc Soler (Spa) Movistar Team 99 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 100 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 101 Jerome Cousin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 102 Benjamin Thomas (Fra) Armee de Terre 0:08:42 103 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:13:54 104 Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale Pro Cycling 0:14:42 105 Ryan Mullen (Irl) Cannondale Pro Cycling 106 Rodrigo Contreras (Col) Etixx - Quick-Step 107 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 108 Joeri Calleeuw (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 109 Phillip Gaimon (USA) Cannondale Pro Cycling 110 Antonio Pedrero Lopez (Spa) Movistar Team DNF Biel Kadri (Fra) AG2R La Mondiale DNF Kévin Reza (Fra) FDJ DNF Olivier Le Gac (Fra) FDJ DNF Tom Bohli (Swi) BMC Racing Team DNF Mattia Cattaneo (Ita) Lampre - Merida DNF Roberto Ferrari (Ita) Lampre - Merida DNF Jan Polanc (Slo) Lampre - Merida DNF Florian Senechal (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Kenneth Van Bilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits DNF Tony Hurel (Fra) Direct Energie DNF Franco Pellizotti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec DNF Serghei Tvetcov (Rom) Androni Giocattoli - Sidermec DNF Davide Vigano (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec DNF Brice Feillu (Fra) Fortuneo - Vital Concept DNF Danilo Napolitano (Ita) Wanty - Groupe Gobert DNF Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Lander Seynaeve (Bel) Wanty - Groupe Gobert DNF Mikel Aristi Gardoki (Spa) Delko Marseille Provence KTM DNF Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM DNF Christophe Laborie (Fra) Delko Marseille Provence KTM DNF Quentin Pacher (Fra) Delko Marseille Provence KTM DNF Maxime Renault (Fra) HP-BTP Auber 93 DNF Rudy Barbier (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille DNF Dieter Bouvry (Bel) Roubaix Metropole Europeenne De Lille DNF Florent Pereira (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille DNF Julien Duval (Fra) Armee de Terre DNF Thibault Ferasse (Fra) Armee de Terre DNF Yoann Barbas (Fra) Armee de Terre DNF Yannis Yssaad (Fra) Armee de Terre DNF Florent Delfosse (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect DNF Thomas Deruette (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect DNF Sander Cordeel (Bel) Veranda's Willems Cycling Team DNF Elias Van Breussegem (Bel) Veranda's Willems Cycling Team DNF Tim De Troyer (Bel) Veranda's Willems Cycling Team

General Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arthur Vichot (Fra) FDJ 9:08:14 2 Jesus Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 3 Diego Ulissi (Ita) Lampre - Merida 4 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 5 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 6 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 7 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 8 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 9 Maxime Bouet (Fra) Etixx - Quick-Step 10 Patrick Bevin (NZl) Cannondale Pro Cycling 11 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 0:00:06 12 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 13 Gorka Izaguirre Insausti (Spa) Movistar Team 0:00:08 14 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:09 15 Amaël Moinard (Fra) BMC Racing Team 16 Chris Anker Sörensen (Den) Fortuneo - Vital Concept 17 Rudy Molard (Fra) Cofidis, Solutions Credits 18 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 19 Simon Spilak (Slo) Team Katusha 20 Lawson Craddock (USA) Cannondale Pro Cycling 21 Dayer Uberney Quintana Rojas (Col) Movistar Team 0:00:13 22 Pieter Serry (Bel) Etixx - Quick-Step 0:00:18 23 Julien El Fares (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:00:20 24 Aleksei Tcatevich (Rus) Team Katusha 0:00:47 25 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale Pro Cycling 26 Valerio Conti (Ita) Lampre - Merida 0:00:56 27 Sergei Chernetski (Rus) Team Katusha 28 Loic Vliegen (Bel) BMC Racing Team 29 Leonardo Fabio Duque (Col) Delko Marseille Provence KTM 30 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 31 Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team 32 Fernando Gaviria Rendon (Col) Etixx - Quick-Step 33 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Team Katusha 0:01:07 34 Lukasz Wisniowski (Pol) Etixx - Quick-Step 35 Guillaume Levarlet (Fra) HP-BTP Auber 93 36 Nikolas Maes (Bel) Etixx - Quick-Step 37 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:01:17 38 Kevin Ista (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 0:01:21 39 Toms Skujins (Lat) Cannondale Pro Cycling 40 Thomas Voeckler (Fra) Direct Energie 41 Kevin Lebreton (Fra) Armee de Terre 0:01:24 42 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 0:01:27 43 Floris Gerfs (Ned) BMC Racing Team 0:01:28 44 Peter Velits (Svk) BMC Racing Team 0:01:32 45 Pierrick Fedrigo (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:35 46 Florian Vachon (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:36 47 Julien Loubet (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:01:39 48 Alexandre Geniez (Fra) FDJ 0:01:44 49 Kai Reus (Ned) Veranda's Willems Cycling Team 50 Anthony Maldonado (Fra) HP-BTP Auber 93 0:01:52 51 Jimmy Turgis (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 0:01:54 52 Manuel Senni (Ita) BMC Racing Team 0:02:06 53 Egor Silin (Rus) Team Katusha 0:02:15 54 Flavien Dassonville (Fra) HP-BTP Auber 93 0:02:16 55 Simone Petilli (Ita) Lampre - Merida 0:02:23 56 Angel Vicioso Arcos (Spa) Team Katusha 57 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 0:02:31 58 Jerome Mainard (Fra) Armee de Terre 0:02:51 59 Théo Vimpere (Fra) HP-BTP Auber 93 0:02:56 60 Anthony Roux (Fra) FDJ 0:03:03 61 Stéphane Rossetto (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:03:24 62 François Bidard (Fra) AG2R La Mondiale 0:03:27 63 Stef Van Zummeren (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 0:03:34 64 Maxime Vantomme (Bel) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 0:04:00 65 Rémy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:04:14 66 Martin Velits (Svk) Etixx - Quick-Step 0:04:25 67 Gregory Habeaux (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 0:04:28 68 Julien Guay (Fra) HP-BTP Auber 93 69 Antoine Demoitie (Bel) Wanty - Groupe Gobert 70 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:05:25 71 David Menut (Fra) HP-BTP Auber 93 0:05:30 72 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 0:05:48 73 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) Cannondale Pro Cycling 0:06:03 74 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre - Merida 0:06:27 75 Thierry Hupond (Fra) Delko Marseille Provence KTM 0:06:28 76 Marinus Cornelis Minnaard (Ned) Wanty - Groupe Gobert 0:06:43 77 Daan Myngheer (Bel) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 0:06:57 78 Pierre-Roger Latour (Fra) AG2R La Mondiale 0:07:25 79 Sébastien Delfosse (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 0:07:37 80 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 0:08:30 81 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 82 Giorgio Cecchinel (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:08:34 83 Kristijan Durasek (Cro) Lampre - Merida 84 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:08:41 85 Daniele Ratto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:08:42 86 Ryan Anderson (Can) Direct Energie 0:08:55 87 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 0:09:40 88 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:09:47 89 Christophe Premont (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 0:09:55 90 Antoine Warnier (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 0:10:09 91 Armindo Fonseca (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:10:43 92 Brecht Dhaene (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 0:11:03 93 Thomas Wertz (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 0:11:34 94 Jerome Cousin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 95 Laurent Pichon (Fra) FDJ 96 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 97 Yann Guyot (Fra) Armee de Terre 0:11:59 98 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 0:12:37 99 Gaëtan Pons (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 0:13:12 100 Jeremy Leveau (Fra) Roubaix Metropole Europeenne De Lille 101 Benjamin Thomas (Fra) Armee de Terre 0:13:23 102 Benoît Vaugrenard (Fra) FDJ 0:15:01 103 Phillip Gaimon (USA) Cannondale Pro Cycling 0:15:14 104 Ryan Mullen (Irl) Cannondale Pro Cycling 0:17:55 105 Rodrigo Contreras (Col) Etixx - Quick-Step 106 Maxim Belkov (Rus) Team Katusha 0:19:55 107 Franck Bonnamour (Fra) Fortuneo - Vital Concept 0:21:58 108 Kristoffer Skjerping (Nor) Cannondale Pro Cycling 0:22:33 109 Joeri Calleeuw (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 0:27:16 110 Antonio Pedrero Lopez (Spa) Movistar Team

Points Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Arthur Vichot (Fra) FDJ 45 pts 2 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 34 3 Tom Jelte Slagter (Ned) Cannondale Pro Cycling 25 4 Diego Ulissi (Ita) Lampre - Merida 22 5 Mikael Cherel (Fra) AG2R La Mondiale 22 6 Julien Simon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 21 7 Petr Vakoc (Cze) Etixx - Quick-Step 21 8 Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R La Mondiale 16 9 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 14 10 Giovanni Visconti (Ita) Movistar Team 12

Mountains Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 50 pts 2 Antoine Duchesne (Can) Direct Energie 28 3 Romain Hardy (Fra) Cofidis, Solutions Credits 28 4 Joeri Calleeuw (Bel) Veranda's Willems Cycling Team 24 5 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 14 6 Daniele Ratto (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 14 7 Lilian Calmejane (Fra) Direct Energie 10 8 Gaëtan Pons (Bel) Wallonie Bruxelles - Group Protect 10 9 Jerome Cousin (Fra) Cofidis, Solutions Credits 6 10 Diego Ulissi (Ita) Lampre - Merida 4