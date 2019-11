Image 1 of 26 Amanda Spratt (Mitchelton-Scott) is interviewed ahead of stage 3 (Image credit: Tim de Waele/Getty Images) Image 2 of 26 Amanda Spratt won a third successive Women's Tour Down Under. (Image credit: Getty Images) Image 3 of 26 Amanda Spratt in the leader's jersey at the Tour Down Under. (Image credit: Getty Images) Image 4 of 26 The 2019 Women's Tour Down Under peloton. (Image credit: Getty Images) Image 5 of 26 Adelaide hosted the final day of the Women's Tour Down Under. (Image credit: Getty Images) Image 6 of 26 The final stage of the 2019 Women's Tour Down Under. (Image credit: Getty Images) Image 7 of 26 The 2019 Women's Tour Down Under finished with a criterium in Adelaide. (Image credit: Getty Images) Image 8 of 26 Chloe Hosking (Ale-Cipollini) won the final stage of the Tour Down Under. (Image credit: Getty Images) Image 9 of 26 Chloe Hosking (Ale-Cipollini). (Image credit: Getty Images) Image 10 of 26 Chloe Hosking (Ale-Cipollini) sprints to win stage 4 of the 2019 Tour Down Under. (Image credit: Getty Images) Image 11 of 26 Chloe Hosking (Ale-Cipollini) celebrates victory in Adelaide. (Image credit: Getty Images) Image 12 of 26 Another Adelaide triumph for Chloe Hosking. (Image credit: Getty Images) Image 13 of 26 Chloe Hosking (Ale-Cipollini). (Image credit: Getty Images) Image 14 of 26 Chloe Hosking (Ale-Cipollini). (Image credit: Getty Images) Image 15 of 26 Amanda Spratt at the finish line. (Image credit: Getty Images) Image 16 of 26 Amanda Spratt (Mitchelton-Scott) won the 2019 Women's Tour Down Under. (Image credit: Getty Images) Image 17 of 26 2019 Tour Down Under winner Amanda Spratt with her Mitchelton-Scott teammates. (Image credit: Getty Images) Image 18 of 26 Amanda Spratt with her Mitchelton-Scott team. (Image credit: Getty Images) Image 19 of 26 Amanda Spratt (Mitchelton-Scott) (Image credit: Getty Images) Image 20 of 26 Mitchelton-Scott lead the peloton at the 2019 Women's Tour Down Under. (Image credit: Getty Images) Image 21 of 26 Amanda Spratt (Mitchelton-Scott) in the peloton. (Image credit: Getty Images) Image 22 of 26 Gracie Brown (Mitchelton-Scott). (Image credit: Getty Images) Image 23 of 26 The peloton crosses the start-finish line. (Image credit: Getty Images) Image 24 of 26 Amanda Spratt (Mitchelton-Scott). (Image credit: Getty Images) Image 25 of 26 Best young rider Jaime Gunning in action at the 2019 Tour Down Under. (Image credit: Getty Images) Image 26 of 26 Anna Booth on the final day of the Women's Tour Down Under. (Image credit: Getty Images)

Australian Chloe Hosking (Ale Cipollini) sprinted to victory for the second year in a row on the final stage of the 2019 Santos Women's Tour Down Under, while Amanda Spratt (Mitchelton-Scott) continued her domination of the race to claim her third overall victory in a row.

Stage one winner Letizia Paternoster (Trek-Segafredo) and Rachele Barbieri (BePink) were the first to open their sprints, before Hosking unleashed her effort and powered clear to the line.

"I am really happy with that. It is not every day you go in with a clear plan and everything goes that way, so I think we really need to savour the moment," Hosking said.

"To be honest it is not very common for me at least to win a race a second time, I feel you build the pressure up and it never really falls in to place, but we went in today my Ale Cipollini team and I went in with a really clear plan and I feel we really executed it to perfection."

After a self-described disappointing first three stages Hosking was delighted to be back on the top step of the podium.

"I had a bit of a crisis meeting with my coach [Eric Haakonssen] this morning actually just to check where things were, and if he was worried where things were. Turns out he wasn't so maybe that helped today."

Having done enough to seal the overall title, Spratt switched to a team role by leading the bunch in the final kilometre to support Sarah Roy and set her up for the sprint before celebrating her own success.

"Yeah it is just incredible I am really happy. I just said before when I sat down with my coach Gene Bates in October and he asked me what my goals were for this year and the first thing I said was win the Tour Down Under," Spratt said.

"It is really special it is hard really to say one is better than the other, each of them feels just as great and now the special thing is just how big this race is getting as well."

A warm Adelaide day greeted the riders as they set off for the final stage of the 25-lap circuit just outside the Adelaide CBD, with frequent attacks throughout the hour-long stage. With a likely sprint finish ahead, the teams of the sprinters were unwilling to give anything more than a slim advantage.

The first sprint was a hotly contested battle with Hosking taking the win ahead of fourth overall Rachel Neylan (UniSA Australia), whose two bonus seconds allowed her to move up to the final spot on the podium.

Shortly after the sprint, Neylan, Paternoster and Alice Cobb (Team Tibco -Silicon Valley Bank) were involved in a crash. All three were able to re-join the race ahead of the next lap, keeping Neylan in contention for the podium finish.

With just two points separating the top two in the sprint classification, the battle for points was hotly contested between Roy and Alison Jackson (Team Tibco-Silicon Valley Bank). Roy would take the second sprint and Hosking the third, before Roy sealed the jersey with fourth at the finish.

Nadia Quagliotto (Ale Cipollini) and Jaime Gunning (UniSA Australia) finished safely in the peloton to claim the Subaru Queen of the Mountains and SouthAustralia.com Young Rider jerseys, respectively.

The women's calendar now heads to the Gravel and Tar Classic in New Zealand next week before the Cadel Evans Great Ocean Road Race and Herald Sun Tour later in January, with riders from the Tour Down Under peloton competing in all three.



Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Chloe Hosking (Aus) Ale Cipollini 1:02:38 2 Letizia Paternoster (Ita) Trek-Segafredo 3 Rachele Barbieri (Ita) Bepink 4 Sarah Roy (Aus) Mitchelton Scott 5 Alison Jackson (Can) Team Tibco - Silicon Valley Bank 6 Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team 7 Paola Andrea Muñoz Grandon (Chi) Swapit Agolico 8 Lauretta Hanson (Aus) Trek-Segafredo 9 Amy Cure (Aus) Specialized Women's Racing 10 Gracie Elvin (Aus) Mitchelton Scott 11 Jeanne Korevaar (Ned) CCC-Liv 12 Jessica Mundy (Aus) Gusto Stepfwd Kom p/b Suzuki 13 Krista Doebel-Hickok (USA) Rally UHC Cycling 14 Matilda Raynolds (Aus) Specialized Women's Racing 15 Rachel Neylan (Aus) Team Unisa-Australia 16 Taryn Heather (Aus) Specialized Women's Racing 17 Romy Kasper (Ger) Ale Cipollini 18 Lauren Stephens (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank 19 Victoire Berteau (Fra) Doltcini - Van Eyck Sport 20 Lizbeth Yareli Salazar Vazquez (Mex) Astana Women's Team 21 Emily Roper (Aus) Team Unisa-Australia 22 Anna Booth (Aus) Sydney Uni - Staminade 23 Jannie Milena Salcedo Zambrano (Col) Swapit Agolico 24 Amanda Jamieson (NZl) Vantage New Zealand National Team 25 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton Scott 26 Agnieszka Skalniak (Pol) CCC-Liv 27 Valerie Demey (Bel) CCC-Liv 28 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo 29 Lauren Kitchen (Aus) Team Unisa-Australia 30 Georgia Whitehouse (Aus) Sydney Uni - Staminade 31 Jessica Pratt (Aus) Sydney Uni - Staminade 32 Grace Anderson (NZl) Vantage New Zealand National Team 33 Elyse Fraser (NZl) Vantage New Zealand National Team 34 Jaime Gunning (Aus) Specialized Women's Racing 35 Ruth Winder (USA) Trek-Segafredo 36 Katia Ragusa (Ita) Bepink 37 Lucy Kennedy (Aus) Mitchelton Scott 38 Grace Brown (Aus) Mitchelton Scott 39 Niamh Fisher-Black (NZl) Vantage New Zealand National Team 40 Shannon Malseed (Aus) Team Tibco - Silicon Valley Bank 0:00:09 41 Marie Soleil Blais (Can) Astana Women's Team 42 Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling 43 Emily Watts (Aus) Sydney Uni - Staminade 44 Tetiana Riabchenko (Ukr) Doltcini - Van Eyck Sport 45 Gina Ricardo (Aus) Sydney Uni - Staminade 46 Ashlee Ankudinoff (Aus) Specialized Women's Racing 47 Evy Kuijpers (Ned) CCC-Liv 48 Alice Cobb (GBr) Team Tibco - Silicon Valley Bank 0:00:14 49 Deborah Paine (NZl) Vantage New Zealand National Team 50 Carolina Rodriguez Gutierrez (Mex) Astana Women's Team 51 Kirsty Mccallum (NZl) Vantage New Zealand National Team 52 Jesse Vandenbulcke (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport 53 Sharlotte Lucas (NZl) Team Tibco - Silicon Valley Bank 54 Veronica Lebedev (Aus) Gusto Stepfwd Kom p/b Suzuki 55 Elizabeth Stannard (Aus) Gusto Stepfwd Kom p/b Suzuki 56 Anet Barrera Esparza (Mex) Swapit Agolico 57 Ella Bloor (Aus) Specialized Women's Racing 58 Nicole Steigenga (Ned) Bepink 59 Andrea Ramírez Fregoso (Mex) Swapit Agolico 60 Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Ale Cipollini 61 Eri Yonamine (Jpn) Ale Cipollini 62 Bryony Van Velzen (Ned) Doltcini - Van Eyck Sport 63 Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling 64 Nicola Macdonald (Aus) Gusto Stepfwd Kom p/b Suzuki 65 Riejanne Markus (Ned) CCC-Liv 66 Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team 67 Brenda Andrea Santoyo Perez (Mex) Swapit Agolico 68 Daniela Da Conceica Alexandre Reis (Por) Doltcini - Van Eyck Sport 0:00:21 69 Maria Jose Vargas Barrientos (CRc) Swapit Agolico 0:00:23 70 Tereza Medvedova (Svk) Bepink 71 Silvia Valsecchi (Ita) Bepink 72 Georgia Williams (NZl) Mitchelton Scott 73 Gillian Ellsay (Can) Rally UHC Cycling 74 Nadia Quagliotto (Ita) Ale Cipollini 75 Rebecca Wiasak (Aus) Team Unisa-Australia 0:00:34 76 Josie Talbot (Aus) Team Unisa-Australia 0:00:50 77 Tayler Wiles (USA) Trek-Segafredo 0:00:52 78 Anisha Vekemans (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport 0:01:31 79 Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling 0:02:03 80 Jessica Raimondi (Ita) Ale Cipollini 0:03:12 DNF Anya Louw (Aus) Team Unisa-Australia

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Chloe Hosking (Aus) Ale Cipollini 20 pts 2 Rachel Neylan (Aus) Team Unisa-Australia 17 3 Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling 15 4 Lauren Kitchen (Aus) Team Unisa-Australia 13 5 Emily Roper (Aus) Team Unisa-Australia 11 6 Amanda Jamieson (NZl) Vantage New Zealand National Team 10 7 Riejanne Markus (Ned) CCC-Liv 9 8 Jeanne Korevaar (Ned) CCC-Liv 8 9 Valerie Demey (Bel) CCC-Liv 7 10 Agnieszka Skalniak (Pol) CCC-Liv 6 11 Amy Cure (Aus) Specialized Women's Racing 5 12 Romy Kasper (Ger) Ale Cipollini 4 13 Alice Cobb (GBr) Team Tibco - Silicon Valley Bank 3 14 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo 2 15 Shannon Malseed (Aus) Team Tibco - Silicon Valley Bank 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sarah Roy (Aus) Mitchelton Scott 20 pts 2 Chloe Hosking (Aus) Ale Cipollini 17 3 Alison Jackson (Can) Team Tibco - Silicon Valley Bank 15 4 Josie Talbot (Aus) Team Unisa-Australia 13 5 Krista Doebel-Hickok (USA) Rally UHC Cycling 11 6 Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling 10 7 Niamh Fisher-Black (NZl) Vantage New Zealand National Team 9 8 Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling 8 9 Ruth Winder (USA) Trek-Segafredo 7 10 Nadia Quagliotto (Ita) Ale Cipollini 6 11 Emily Roper (Aus) Team Unisa-Australia 5 12 Gracie Elvin (Aus) Mitchelton Scott 4 13 Lauren Kitchen (Aus) Team Unisa-Australia 3 14 Lauretta Hanson (Aus) Trek-Segafredo 2 15 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton Scott 1

Sprint 3 # Rider Name (Country) Team Result 1 Chloe Hosking (Aus) Ale Cipollini 20 pts 2 Sarah Roy (Aus) Mitchelton Scott 17 3 Alison Jackson (Can) Team Tibco - Silicon Valley Bank 15 4 Lauren Kitchen (Aus) Team Unisa-Australia 13 5 Krista Doebel-Hickok (USA) Rally UHC Cycling 11 6 Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling 10 7 Emily Roper (Aus) Team Unisa-Australia 9 8 Valerie Demey (Bel) CCC-Liv 8 9 Agnieszka Skalniak (Pol) CCC-Liv 7 10 Jeanne Korevaar (Ned) CCC-Liv 6 11 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo 5 12 Riejanne Markus (Ned) CCC-Liv 4 13 Ruth Winder (USA) Trek-Segafredo 3 14 Letizia Paternoster (Ita) Trek-Segafredo 2 15 Rebecca Wiasak (Aus) Team Unisa-Australia 1

Sprint 4 # Rider Name (Country) Team Result 1 Chloe Hosking (Aus) Ale Cipollini 45 pts 2 Letizia Paternoster (Ita) Trek-Segafredo 35 3 Rachele Barbieri (Ita) Bepink 30 4 Sarah Roy (Aus) Mitchelton Scott 26 5 Alison Jackson (Can) Team Tibco - Silicon Valley Bank 22 6 Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team 20 7 Paola Andrea Muñoz Grandon (Chi) Swapit Agolico 18 8 Lauretta Hanson (Aus) Trek-Segafredo 16 9 Amy Cure (Aus) Specialized Women's Racing 14 10 Gracie Elvin (Aus) Mitchelton Scott 12 11 Jeanne Korevaar (Ned) CCC-Liv 10 12 Jessica Mundy (Aus) Gusto Stepfwd Kom p/b Suzuki 8 13 Krista Doebel-Hickok (USA) Rally UHC Cycling 6 14 Matilda Raynolds (Aus) Specialized Women's Racing 4 15 Rachel Neylan (Aus) Team Unisa-Australia 2

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Trek-Segafredo (2,8,28) 3:07:54 2 Mitchelton Scott (4,10,25) 3 Specialized Women's Racing (9,14,16) 4 CCC-Liv (11,26,27) 5 Team Unisa-Australia (15,21,29) 6 Sydney Uni - Staminade (22,30,31) 7 Vantage New Zealand National Team (24,32,33) 8 Team Tibco - Silicon Valley Bank (5,18,40) 3:08:03 9 Astana Women's Team (6,20,41) 10 Ale Cipollini (1,17,60) 3:08:08 11 Swapit Agolico (7,23,56) 12 Bepink (3,36,58) 13 Doltcini - Van Eyck Sport Uci Women Cycling (19,44,52) 3:08:17 14 Rally UHC Cycling (13,42,63) 15 Gusto Stepfwd Kom P/B Suzuki (12,54,55) 3:08:22

General classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton Scott 10:27:26 2 Lucy Kennedy (Aus) Mitchelton Scott 0:00:49 3 Rachel Neylan (Aus) Team Unisa-Australia 0:00:53 4 Krista Doebel-Hickok (USA) Rally UHC Cycling 0:00:55 5 Alison Jackson (Can) Team Tibco - Silicon Valley Bank 0:01:08 6 Jaime Gunning (Aus) Specialized Women's Racing 0:01:09 7 Lauren Stephens (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank 0:01:34 8 Taryn Heather (Aus) Specialized Women's Racing 0:01:37 9 Emily Roper (Aus) Team Unisa-Australia 0:01:52 10 Ruth Winder (USA) Trek-Segafredo 0:01:54 11 Lauren Kitchen (Aus) Team Unisa-Australia 0:02:19 12 Grace Brown (Aus) Mitchelton Scott 0:02:21 13 Niamh Fisher-Black (NZl) Vantage New Zealand National Team 0:03:00 14 Carolina Rodriguez Gutierrez (Mex) Astana Women's Team 15 Katia Ragusa (Ita) Bepink 0:03:07 16 Matilda Raynolds (Aus) Specialized Women's Racing 0:03:21 17 Elizabeth Stannard (Aus) Gusto Stepfwd Kom p/b Suzuki 0:03:24 18 Grace Anderson (NZl) Vantage New Zealand National Team 0:03:27 19 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo 20 Shannon Malseed (Aus) Team Tibco - Silicon Valley Bank 0:03:30 21 Jessica Pratt (Aus) Sydney Uni - Staminade 0:03:31 22 Tetiana Riabchenko (Ukr) Doltcini - Van Eyck Sport 0:03:38 23 Georgia Whitehouse (Aus) Sydney Uni - Staminade 0:03:39 24 Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team 0:03:56 25 Letizia Paternoster (Ita) Trek-Segafredo 0:03:59 26 Kirsty Mccallum (NZl) Vantage New Zealand National Team 0:04:10 27 Romy Kasper (Ger) Ale Cipollini 0:04:27 28 Elyse Fraser (NZl) Vantage New Zealand National Team 0:04:32 29 Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling 0:04:39 30 Anna Booth (Aus) Sydney Uni - Staminade 0:04:46 31 Sharlotte Lucas (NZl) Team Tibco - Silicon Valley Bank 0:04:49 32 Jesse Vandenbulcke (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport 0:04:51 33 Georgia Williams (NZl) Mitchelton Scott 0:05:09 34 Eri Yonamine (Jpn) Ale Cipollini 0:05:13 35 Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team 0:05:23 36 Alice Cobb (GBr) Team Tibco - Silicon Valley Bank 0:05:34 37 Amanda Jamieson (NZl) Vantage New Zealand National Team 0:05:52 38 Veronica Lebedev (Aus) Gusto Stepfwd Kom p/b Suzuki 0:05:55 39 Marie Soleil Blais (Can) Astana Women's Team 0:06:09 40 Tayler Wiles (USA) Trek-Segafredo 0:06:30 41 Nadia Quagliotto (Ita) Ale Cipollini 0:06:34 42 Gracie Elvin (Aus) Mitchelton Scott 0:06:37 43 Paola Andrea Muñoz Grandon (Chi) Swapit Agolico 0:06:44 44 Deborah Paine (NZl) Vantage New Zealand National Team 0:07:07 45 Ashlee Ankudinoff (Aus) Specialized Women's Racing 0:07:11 46 Gina Ricardo (Aus) Sydney Uni - Staminade 0:07:28 47 Amy Cure (Aus) Specialized Women's Racing 0:07:35 48 Sarah Roy (Aus) Mitchelton Scott 0:07:49 49 Andrea Ramírez Fregoso (Mex) Swapit Agolico 0:08:26 50 Valerie Demey (Bel) CCC-Liv 0:08:38 51 Jessica Mundy (Aus) Gusto Stepfwd Kom p/b Suzuki 0:08:55 52 Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling 0:08:56 53 Anet Barrera Esparza (Mex) Swapit Agolico 0:09:15 54 Riejanne Markus (Ned) CCC-Liv 0:09:34 55 Lauretta Hanson (Aus) Trek-Segafredo 0:09:44 56 Emily Watts (Aus) Sydney Uni - Staminade 0:09:52 57 Lizbeth Yareli Salazar Vazquez (Mex) Astana Women's Team 0:09:53 58 Evy Kuijpers (Ned) CCC-Liv 0:10:00 59 Victoire Berteau (Fra) Doltcini - Van Eyck Sport 0:10:16 60 Rebecca Wiasak (Aus) Team Unisa-Australia 0:10:21 61 Jeanne Korevaar (Ned) CCC-Liv 0:10:24 62 Maria Jose Vargas Barrientos (CRc) Swapit Agolico 0:10:59 63 Agnieszka Skalniak (Pol) CCC-Liv 0:11:05 64 Chloe Hosking (Aus) Ale Cipollini 0:11:28 65 Ella Bloor (Aus) Specialized Women's Racing 0:11:54 66 Nicole Steigenga (Ned) Bepink 0:12:16 67 Jannie Milena Salcedo Zambrano (Col) Swapit Agolico 0:12:45 68 Nicola Macdonald (Aus) Gusto Stepfwd Kom p/b Suzuki 0:12:47 69 Gillian Ellsay (Can) Rally UHC Cycling 0:15:16 70 Josie Talbot (Aus) Team Unisa-Australia 0:15:40 71 Brenda Andrea Santoyo Perez (Mex) Swapit Agolico 0:18:59 72 Abigail Mickey (USA) Rally UHC Cycling 0:20:14 73 Tereza Medvedova (Svk) Bepink 0:21:42 74 Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Ale Cipollini 0:22:54 75 Daniela Da Conceica Alexandre Reis (Por) Doltcini - Van Eyck Sport 0:22:57 76 Silvia Valsecchi (Ita) Bepink 0:24:22 77 Rachele Barbieri (Ita) Bepink 0:26:02 78 Anisha Vekemans (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport 0:26:03 79 Bryony Van Velzen (Ned) Doltcini - Van Eyck Sport 0:36:14 80 Jessica Raimondi (Ita) Ale Cipollini 0:41:59

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sarah Roy (Aus) Mitchelton Scott 188 pts 2 Chloe Hosking (Aus) Ale Cipollini 181 3 Alison Jackson (Can) Team Tibco - Silicon Valley Bank 175 4 Letizia Paternoster (Ita) Trek-Segafredo 104 5 Rachele Barbieri (Ita) Bepink 103 6 Gracie Elvin (Aus) Mitchelton Scott 88 7 Rebecca Wiasak (Aus) Team Unisa-Australia 72 8 Rachel Neylan (Aus) Team Unisa-Australia 69 9 Grace Brown (Aus) Mitchelton Scott 65 10 Krista Doebel-Hickok (USA) Rally UHC Cycling 65 11 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton Scott 60 12 Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team 54 13 Josie Talbot (Aus) Team Unisa-Australia 51 14 Ruth Winder (USA) Trek-Segafredo 50 15 Deborah Paine (NZl) Vantage New Zealand National Team 47 16 Sara Bergen (Can) Rally UHC Cycling 45 17 Emily Roper (Aus) Team Unisa-Australia 43 18 Niamh Fisher-Black (NZl) Vantage New Zealand National Team 42 19 Lauretta Hanson (Aus) Trek-Segafredo 37 20 Lauren Kitchen (Aus) Team Unisa-Australia 33 21 Matilda Raynolds (Aus) Specialized Women's Racing 33 22 Lucy Kennedy (Aus) Mitchelton Scott 32 23 Jeanne Korevaar (Ned) CCC-Liv 29 24 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo 27 25 Amy Cure (Aus) Specialized Women's Racing 25 26 Paola Andrea Muñoz Grandon (Chi) Swapit Agolico 22 27 Jaime Gunning (Aus) Specialized Women's Racing 17 28 Lauren Stephens (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank 17 29 Georgia Whitehouse (Aus) Sydney Uni - Staminade 16 30 Valerie Demey (Bel) CCC-Liv 16 31 Riejanne Markus (Ned) CCC-Liv 15 32 Jesse Vandenbulcke (Bel) Doltcini - Van Eyck Sport 13 33 Jessica Mundy (Aus) Gusto Stepfwd Kom p/b Suzuki 13 34 Agnieszka Skalniak (Pol) CCC-Liv 13 35 Nadia Quagliotto (Ita) Ale Cipollini 12 36 Maria Apolonia Van 'T Geloof (Ned) Ale Cipollini 11 37 Katia Ragusa (Ita) Bepink 10 38 Amanda Jamieson (NZl) Vantage New Zealand National Team 10 39 Taryn Heather (Aus) Specialized Women's Racing 9 40 Romy Kasper (Ger) Ale Cipollini 9 41 Heidi Franz (USA) Rally UHC Cycling 8 42 Victoire Berteau (Fra) Doltcini - Van Eyck Sport 8 43 Jessica Pratt (Aus) Sydney Uni - Staminade 7 44 Anna Booth (Aus) Sydney Uni - Staminade 7 45 Evy Kuijpers (Ned) CCC-Liv 7 46 Jannie Milena Salcedo Zambrano (Col) Swapit Agolico 7 47 Bryony Van Velzen (Ned) Doltcini - Van Eyck Sport 7 48 Grace Anderson (NZl) Vantage New Zealand National Team 5 49 Gina Ricardo (Aus) Sydney Uni - Staminade 5 50 Lizbeth Yareli Salazar Vazquez (Mex) Astana Women's Team 4 51 Alice Cobb (GBr) Team Tibco - Silicon Valley Bank 3 52 Nicole Steigenga (Ned) Bepink 3 53 Carolina Rodriguez Gutierrez (Mex) Astana Women's Team 2 54 Eri Yonamine (Jpn) Ale Cipollini 2 55 Shannon Malseed (Aus) Team Tibco - Silicon Valley Bank 1

Mountain classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Nadia Quagliotto (Ita) Ale Cipollini 26 pts 2 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton Scott 18 3 Lucy Kennedy (Aus) Mitchelton Scott 12 4 Alice Cobb (GBr) Team Tibco - Silicon Valley Bank 11 5 Krista Doebel-Hickok (USA) Rally UHC Cycling 11 6 Tetiana Riabchenko (Ukr) Doltcini - Van Eyck Sport 8 7 Deborah Paine (NZl) Vantage New Zealand National Team 7 8 Georgia Williams (NZl) Mitchelton Scott 7 9 Rachel Neylan (Aus) Team Unisa-Australia 6 10 Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team 6 11 Jaime Gunning (Aus) Specialized Women's Racing 4 12 Rebecca Wiasak (Aus) Team Unisa-Australia 4 13 Alison Jackson (Can) Team Tibco - Silicon Valley Bank 2 14 Carolina Rodriguez Gutierrez (Mex) Astana Women's Team 2 15 Grace Brown (Aus) Mitchelton Scott 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Jaime Gunning (Aus) Specialized Women's Racing 10:28:35 2 Niamh Fisher-Black (NZl) Vantage New Zealand National Team 0:01:51 3 Katia Ragusa (Ita) Bepink 0:01:58 4 Elizabeth Stannard (Aus) Gusto Stepfwd Kom p/b Suzuki 0:02:15 5 Grace Anderson (NZl) Vantage New Zealand National Team 0:02:18 6 Jessica Pratt (Aus) Sydney Uni - Staminade 0:02:22 7 Letizia Paternoster (Ita) Trek-Segafredo 0:02:50 8 Elena Pirrone (Ita) Astana Women's Team 0:04:14 9 Amanda Jamieson (NZl) Vantage New Zealand National Team 0:04:43 10 Nadia Quagliotto (Ita) Ale Cipollini 0:05:25 11 Deborah Paine (NZl) Vantage New Zealand National Team 0:05:58 12 Andrea Ramírez Fregoso (Mex) Swapit Agolico 0:07:17 13 Anet Barrera Esparza (Mex) Swapit Agolico 0:08:06 14 Emily Watts (Aus) Sydney Uni - Staminade 0:08:43 15 Victoire Berteau (Fra) Doltcini - Van Eyck Sport 0:09:07 16 Agnieszka Skalniak (Pol) CCC-Liv 0:09:56 17 Nicole Steigenga (Ned) Bepink 0:11:07 18 Nicola Macdonald (Aus) Gusto Stepfwd Kom p/b Suzuki 0:11:38 19 Gillian Ellsay (Can) Rally UHC Cycling 0:14:07 20 Rachele Barbieri (Ita) Bepink 0:24:53 21 Jessica Raimondi (Ita) Ale Cipollini 0:40:50