Swiss riders, Nino Schurter (Scott-Swisspower MTB Racing) and Esther Süss, took victories in both the men's and women's races at the Racer Bikes Cup round in Plaffeien.

It was the first Swiss victory in a Racer Bikes Cup men's cross country round yet in 2010. Schurter was pitted against teammate Florian Vogel and Trek World Racing's Lukas Flückiger, who were second and third respectively.

On lap two, Schurter, Jean-Christophe Peraud (Omega Pharma-Lotto), Flückiger and the young Matthias Rupp were off the front. Vogel, who was not with those favorites, then started his comeback. First the Swiss Champion caught Rupp, then the others and he came within seven seconds of Schurter at the finish.

"I wanted to win," said Vogel at the awards ceremony though he had to content himself with second.

"The singletrack, climbs and technical descents were good for me," said winner Schurter.

In the women's race, Esther Süss (Wheeler-IXS Pro Team) showed she is still in top form. She went for it early in the race, on the first rise of the Hapferenwald.

"I relished the long climbs - only the wind was a little annoying," said Süss, who finished ahead of Kathrin Leumann (goldwurst-power / Sputnik) and Petra Henzi (Fischer-BMC). The three will do battle again at the Swiss Marathon National Championships next weekend in Mendrisio.

Scott-Swisspower's Rupp won the Under 23 race ahead of Giancarlo Sax (Thömus Racing Team) and Olof Jonsson (O2 Orbea).

Jolanda Neff (ewz-Giant MTB-Team) won the junior women's race ahead of Linda Indergand (FRM TG Zentralschweiz/IG-RS Uri) and Vania Schumacher (Merida Suisse Team).

Stefan Peter (FRM TG Zentralschweiz) topped the junior men's field with Janos Ruch (Fischer Junior MTB Team) in second and Kevin Krieg (PBR-Matic Swiss MTB Team) in third.

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Nino Schurter (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 1:49:21 2 Florian Vogel (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:00:07 3 Lukas Flückiger (Swi) 23 degrees/Trek 0:00:12 4 Jean-Christophe Peraud (Fra) Omega Pharma-Lotto 0:02:27 5 Matthias Rupp (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:03:38 6 Daniel Mcconnell (Aus) Torq Nutrition Australia 0:04:38 7 Marcel Wildhaber (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:04:52 8 Giancarlo Sax (Swi) Thömus Racing Team 0:05:29 9 Olof Jonsson (Swi) O2 Orbea 0:06:40 10 Pascal Schmutz (Swi) Corratec World Team 0:08:26 11 Nicolas Lüthi (Swi) Prof Raiffeisen 0:10:22 12 Steven Garcin (Fra) BH SR Suntour 0:10:59 13 Russell Finsterwald (USA) USA National MTB Team 0:11:27 14 Marc Metzler (Swi) Pink Gili Swiss 0:11:34 15 Tobias Hollenstein (Swi) Giant-Swiss-Team 0:11:44 16 Arnaud Grosjean (Fra) BH SR Suntour 0:12:08 17 Matthias Allenspach (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:12:37 18 Kerry Werner (USA) USA National MTB Team 0:12:51 19 Christian Bickel (Swi) christianbickel.ch/RV Winterthur 0:13:34 20 Jack Hinkens (USA) USA National MTB Team 0:13:55 21 Patrick Tresch (Swi) GU Plus/Thomyk/VMC Silenen 0:14:15 22 Jonas Baumann (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB 0:14:23 23 Florian Thie (Swi) MTB Cycletech Racing Team 0:15:29 24 Mirco Widmer (Swi) Giant-Swiss-Team 0:15:35 25 Mathias Krähemann (Swi) Bike Team Ramsauer-Micarna 0:15:51 26 Markus Bless (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:18:06 27 Dumeni Vincenz (Swi) Thömus Racing Team 0:18:51 28 Gregory Carpenter (USA) USA National MTB Team 0:23:10 29 Kevin Kane (USA) USA National MTB Team 0:26:09 -1lap Simon Weber (Swi) Merida Suisse Team -1lap Amotz Nehoray (Isr) C.C.C / Team Israel DNF Damian Perrin (Swi) Free Mountain-Koba DNF Zach Mcdonald (USA) USA National MTB Team DNF Yves Corminboeuf (Swi) DNF Florian Meyer (Swi) Freemountain - Koba DNF Arnaud Grand (Swi) Thömus Racing Team DNF Benoit Beaud (Swi) P.E.V Genève DNF Joel Niederberger (Swi) Stöckli-Craft

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Esther Süss (Swi) Wheeler-IXS Pro Team 1:23:24 2 Katrin Leumann (Swi) goldwurst-power / Sputnik 0:01:29 3 Petra Henzi (Swi) Fischer-BMC 0:05:17 4 Sarah Koba (Swi) Giant-Swiss-Team 0:06:19 5 Nicole Hanselmann (Swi) bike-import.ch 0:09:22 6 Vivienne Meyer (Swi) Colnago Arreghini Südtirol 0:10:02 7 Lorraine Truong (Swi) Prof Raiffeisen / ccl 0:10:28 8 Corina Gantenbein (Swi) Fischer-BMC 0:10:28 9 Sofia Pezzatti (Swi) Team Wittwer 0:13:56 10 Rahel Rüegge (Swi) Jumpin Crazy Team 0:15:09 11 Rebecca Henderson (Aus) 0:18:17 12 Marina Giger (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:20:07 13 Céline Farner (Swi) Velo Franz/Univega 0:23:14 14 Deborah Spescha (Swi) Thömus Racing Team 0:24:33 15 Andrea Wilhelm (Swi) Tröhler / VC Hittnau 0:32:09 -1lap Karin Rappo (Swi) Mahu/BSO -1lap Gabrielle Mosset (Swi) Alouettes.ch/C.C.Moutier

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Stefan Peter (Swi) FRM TG Zentralschweiz 1:33:50 2 Janos Ruch (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:03:12 3 Kevin Krieg (Swi) PBR-Matic Swiss MTB Team 0:04:16 4 Claude Koster (Swi) MTB Cycletech Racing Team 0:04:17 5 Patrick Lüthi (Swi) Prof Raiffeisen CCL 0:05:12 6 Elia Omodei (Swi) VC Wohlen/Scott Radsport Stutz 0:05:40 7 Jonas Loretz (Swi) Thömus Racing Team 0:06:08 8 Fabian Paumann (Swi) Merida Suisse Team 0:07:33 9 Florian Suter (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:08:29 10 Jan Gafner (Swi) Prof Raiffeisen CCL 0:10:01 11 Tobias Spescha (Swi) Merida Suisse Team 0:10:28 12 Roger Jenny (Swi) Bike 4 Fun 0:10:57 13 Roger Walder (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:11:31 14 Severin Sägesser (Swi) Thömus Racing Team 0:11:34 15 Dominik Risi (Swi) TG Zentralschweiz/RMC Kerns 0:12:03 16 Silvan Kälin (Swi) TG Zentralschweiz/RV Einsiedeln 0:12:10 17 Valentin Berset (Swi) ACBroye / Dom Cycle 0:12:39 18 Daniel Nientiedt (Ger) Ghost Racing Team 0:12:48 19 Maxime Ebel (Swi) Frenetic Bernasconi HiRe 0:12:53 20 Rico Von Burg (Swi) Thömus Racing Team 0:13:16 21 Maxi Maier (Ger) MTB Club München/Merida-Schulte 0:13:51 22 Brian Brog (Swi) Free-Mountain-Koba-Team 0:22:04 23 Pascal Stettler (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:22:45 24 Silvan Casutt (Swi) biketeam.gr 0:23:12 25 Daniel Humm (Swi) Tempo-Sport Cannondale/VC Wädenswil 0:23:26 26 Niculin Just (Swi) biketeam.gr 0:23:27 27 Michael Grod (Swi) VBT-Seetal 0:25:20 28 Nick Albrecht (Swi) Race Team - RV Stadt Winterthur 0:00:15 29 Johannes Gujan (Swi) VC Surselva 0:01:16 30 Jan Schär (Swi) Thömus Racing Team 0:02:58 31 Nicola Conrad (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:06:41 32 Kilian Badrutt (Swi) biketeam.gr 0:10:22 DNF Dylan Page (Swi) Dom Cycle / VC Rennaz DNF Florian Chenaux (Swi) Vélo-Club Fribourg/Cycles Pache DNF Yann Rausis (Swi) DNF Raphael Kyburz (Swi) RC Gränichen DNF Michael Stünzi (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB

Junior women # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (Swi) ewz-Giant MTB-Team 1:02:46 2 Linda Indergand (Swi) FRM TG Zentralschweiz/IG-RS Uri 0:00:01 3 Vania Schumacher (Swi) Merida Suisse Team 0:02:54 4 Laura Munizaga (Chi) Scott Agricom Movistar 0:08:52 5 Jil Saxer (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:10:27 6 Romaine Wenger (Swi) Thömus/ Bergsportcenter 0:12:55 7 Janine Hanselmann (Swi) RV Wetzikon 0:16:37 8 Carmen Gehriger (Swi) Team Brander 0:27:38