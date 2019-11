Lukas Flückiger defeated reigning world champion Jose Antonio Hermida from Spain, and last year's World Cup winner Elisabeth Osl won round five of the Swiss Racer Bikes Cup in Engelberg on Sunday. While the men's race was decided relatively early on, the women's race came down to the last lap.

The women's contest finished with an exciting three-way sprint between Elisabeth Osl (Ghost Factory Racing Team), Katrin Leumann (Ghost Factory Racing Team) and Esther Süss (Wheeler-IXS Pro Team). They finished in that order.

In the men's race, a group including Flückiger (Trek World racing), Hermida (Multivan Merida), last year's winner Martin Fanger (Giant Swiss SR-Suntour), Balz Weber (BMC) and Jérémy Hugenin (Giant Swiss SR-Suntour) got away at the start.

Flückiger attacked on the fourth lap and only Fanger could follow as Hermida lost touch with the leading duo. Flückiger got away on his own after Fanger suffered a mechanical. Fanger managed to save second place despite a strong last lap by Hermida and Weber, who moved up into third. Hermida hung on for fourth while Huguenin was fifth and the best U23 racer.

"Today I had good legs and I could ride at a high speed without trying," said a visibly at ease Flückiger at the finish.

Hermida has the opposite experience. "The race was mega hard and the pace was too high for me. too laps before the end, my batteries were empty and Flückiger was unbeatable," said Hermida.

Lars Forster (Tower Sports-VC Eschenbach) won the junior men's race ahead of Tobias Spescha (Imholz Bike Racing) and Yannik Brischle (JB Felt Team). Forster overtook Spescha in the final lap for the win.

Jolanda Neff (Wheeler IXS Swiss Team) won the junior women's race ahead of Johanna Techt (Ghost Factory Racing Team) and Linda Indergand (MTB Kader Zentralschweiz/IG RS Uri).

In two weeks, round six of the Swiss Racer Bikes Cup will happen in Churchill. Men's overall leader Nino Schurter and Florian Vogel will be back in action then after a break from racing.

Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing Team 1:39:11 2 Martin Fanger (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:01:19 3 Balz Weber (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:02:29 4 José Antonio Hermida (Spa) Multivan Merida Biking Team 0:04:32 5 Jérémy Huguenin (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:04:46 6 Paul Van Der Ploeg (Aus) Felt Öztal X-Bionic 0:05:35 7 Giancarlo Sax (Swi) Thömus Racing Team 0:06:12 8 Olof Jonsson (Swe) Rocky Roads-Orbea 0:06:46 9 Reto Indergand (Swi) MTB Kader Zentralschweiz/IG RS Uri 0:06:51 10 Mike Schuler (Swi) MTB Kader Zentralschweiz 0:07:24 11 Carl Jones (NZl) Bergamont NZ 0:08:06 12 Pascal Schmutz (Swi) Goldwurst-Power-Trek 0:08:19 13 Daniel Eymann (Swi) Thömus Racing Team 0:09:14 14 Marco Arnold (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:09:28 15 Sherman Paiva Trezza (Bra) Ando Rocky Mountain 0:09:59 16 Marc Stutzmann (Swi) FreeMountain Scott/RSC Aaretal 0:10:46 17 Lucien Besancon (Swi) Zollinger Sport/BH Bikes 0:10:47 18 Shlomi Haimy (Isr) Focus MIG Team 0:11:08 19 Dirk Peters (NZl) Santacruz Bicycles 0:12:46 -1lap Michael Wildhaber (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach -1lap Dumeni Vincenz (Swi) Thömus Racing Team -1lap Daniel Kaufmann (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB -1lap Christian Bickel (Swi) Soltop / RV Winterthur -1lap Samuel Shaw (NZl) Wildland Consultants -1lap Florian Thie (Swi) Bergamont Swiss Team -1lap Thomas Decugis (Fra) Aix vtt thrifty -1lap Lukas Loretz (Swi) Giant Swiss SR-Suntour -1lap Florian Boyer-Resses (Fra) Aix VTT Thrifty DNF Emilien Barben (Swi) Zeta cycling club DNF Patrick Tresch (Swi) GU plus/thomik/VMC Silenen DNF Marc Metzler (Swi) Pink Gili Swiss RV DNF Patrik Gallati (Swi) BMC Mountainbike Racing Team DNF Matthias Lauk (Swi) Zollinger Sport - BH Bike DNF Mirco Widmer (Swi) Giant Swiss SR-Suntour DNF Michael Hutter (Swi) Pink Gili Swiss bikingteam DNF Pascal Meyer (Swi) Thömus Racing Team

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Elisabeth Osl (Aut) GHOST Factory Racing Team 1:21:05 2 Katrin Leumann (Swi) GHOST Factory Racing Team 0:00:01 3 Esther Süss (Swi) Wheeler-IXS Pro Team 0:00:02 4 Anna Szafraniec (Pol) CCC Polkowice Pro MTB Team 0:03:35 5 Sarah Koba (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:04:09 6 Magdalena Sadlecka (Pol) CCC Polkowice Pro MTB Team 0:07:28 7 Samara Sheppard (NZl) Wheeler iXS Pro Team 0:08:10 8 Aleksandra Dawidowicz (Pol) CCC Polkowice Pro MTB Team 0:09:37 9 Fabienne Niederberger (Swi) SCOTT 0:09:52 10 Sabrina Maurer (Swi) bsk Graf 0:10:30 11 Katherine O'neill (NZl) Bergamont NZ 0:10:34 12 Nicole Hanselmann (Swi) bike-import.ch 0:13:01 13 Rebecca Henderson (Aus) Crowne Plaza/bechenderson.com.au 0:13:24 14 Corina Gantenbein (Swi) Fischer-BMC 0:13:46 15 Noga Korem (Isr) 0:14:08 -1lap Rahel Rüegge (Swi) Jumpin Crazy Team 0:00:22 -1lap Marina Giger (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:03:14 -1lap Tanja Starkermann (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:03:45 -1lap Caitlin De Wet (RSA) Bizhub Ladies Team 0:07:28 -1lap Mélanie Gay (Swi) Zeta Cycling Club 0:08:43

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Lars Forster (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 1:05:42 2 Tobias Spescha (Swi) Imholz Bike Racing 0:00:10 3 Yannik Brischle (Ger) JB Felt Team 0:01:06 4 Enea Vetsch (Swi) Rv Altenrhein/ Bsk-Graf 0:01:48 5 Manuel Boog (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:02:01 6 Ulisse Fieschi (Swi) VC Bellinzona 0:02:14 7 Jonas Loretz (Swi) Thömus Racing Team 0:02:19 8 Roger Jenny (Swi) Merida-Suisse-Team 0:02:26 9 Sylvain Engelmann (Swi) VCTramelan/Alouettes.ch 0:02:59 10 Mathieu Chaussepied (Fra) Vélo Club La Pomme Marseille 0:03:33 11 Simon Schilli (Ger) JB Felt Team 0:03:58 12 Romain Corti (Swi) Texner BMC Groupe Mutuel 0:04:08 13 Rico Von Burg (Swi) Thömus Racing Team 0:04:24 14 Omer Shubi (Isr) Israel Cycling Fedaration 0:04:29 15 Nick Albrecht (Swi) Race Team - RV Stadt Winterthur 0:04:46 16 Silvan Kälin (Swi) MTB Kader Zentralschweiz 0:04:53 17 Florian Chenaux (Swi) Vélo-Club Fribourg 0:04:55 18 Niculin Just (Swi) biketeam.gr 0:04:56 19 Marcel Guerrini (Swi) Focus MIG Team 0:05:32 20 Florian Suter (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:05:41 21 Yann Rausis (Swi) Happy sport Vallée du Trient 0:05:48 22 Jan Gafner (Swi) Prof Raiffeisen 0:05:51 23 Dylan Page (Swi) Dom Cycle-Merida 0:06:00 24 Maurus Dürr (Swi) RV Buchs - Merida Liechtenstein 0:06:31 25 Roy Goldstein (Isr) Israel Cycling Fedaration 0:06:32 26 Joël Haubensak (Swi) JB Felt Team 0:06:33 27 Sebastian Egger (Swi) Bike Sport Simplon/VC International 0:06:48 28 Joel Koller (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:07:01 29 Roman Gisler (Swi) MTB Kader Zentralschweiz/IG RS Uri 0:07:19 30 Arnaud Cannau (Fra) Aix VTT Thrifty 0:07:36 31 Romain Martinez (Fra) Aix VTT Thrifty 0:08:05 32 Michel Tubée (Swi) RMV Hochdorf 0:09:15 33 Nicolas Le Roy (Fra) Aix VTT Thrifty 0:09:21 34 Isak Jonsson (Swe) DOM cycle- Merida 0:10:51 35 Dominik Marti (Swi) Bluecycle Racing/RC Gränichen 0:11:12 36 Daniel Sermoneta (Isr) Israel Cycling Fedaration 0:11:16 37 Jan Fergg (Swi) Bluecycle Racing/VMC Hägglingen 0:11:32 38 Cirl Spescha (Swi) biketeam.gr 0:11:52 39 Tobias Gees (Swi) Bergamont Swiss Team 0:12:18 40 Silvan Gisler (Swi) VMC Silenen/IG Radsport Uri 0:12:44 -1lap Nicolas Allenspach (Swi) Koba Team / RV Buchs -1lap Fabian Bucher (Swi) Merida-Suisse-Team -1lap Florian Recht (Swi) VC Reinach -1lap Alex Stefanides (Swi) RC Gränichen -4laps Kilian Badrutt (Swi) biketeam.gr DNF Thomas Kunz (Swi) goldwurst-power/trek DNF Erik Jonsson (Swe) DOM cycle- Merida DNF Sébastien Angiolini (Swi) VC Tramelan / Teamprorégion

Junior women # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (Swi) Wheeler IXS Swiss Team 1:01:16 2 Johanna Techt (Ger) Ghost Factory Racing Team 0:00:30 3 Linda Indergand (Swi) MTB Kader Zentralschweiz/IG RS Uri 0:01:02 4 Andrea Waldis (Swi) GU plus/ thomy k/ VC Gersau 0:02:24 5 Ramona Forchini (Swi) MTB Kader Zentralschweiz 0:02:54 6 Jil Saxer (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:07:54 7 Eliane Müggler (Swi) Signer Felt / RV Altenrhein 0:08:40 8 Deborah Inauen (Swi) Danis Bike/RMC Appenzell 0:08:44 9 Romaine Wenger (Swi) Thömus Racing Team 0:08:47 10 Yuval Bar Ziv (Isr) Israel Cycling Fedaration 0:10:36 11 Jennifer Kupferschmied (Swi) Bike Club Spiez / Velo Schneiter Thun 0:12:04 12 Moran Tel Paz (Isr) Israel Cycling Fedaration 0:12:38 13 Isabeau Courdurier (Fra) Aix VTT Thrifty 0:16:38 -1lap Meghan Beltzer (Isr) Israel Cycling Fedaration DNF Fabienne Andres (Swi) Cannondale Küttel Team/VMC Hägglingen