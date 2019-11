Image 1 of 2 Tony Longo (Full Dynamix) wins the Racer Bikes Cup in Buchs, Switzerland (Image credit: Full Dynamix MTB Team) Image 2 of 2 Wolfram Kurschat (Topeak-Ergon Racing Team) races to second place. (Image credit: Marius Maasewerd/EGO-Promotion)

750 cyclists from 13 nations competed in the opening round of the Swiss national series, also known as the Racer Bikes Cup. Italian Tony Longo and Austrian Lisi Osl won the elite men's and women's events.

In the men's race Longo (Full Dynamix) defeated German Wolfram Kurschat (Topeak-Ergon Racing Team) and Belgian Roel Paulissen (Cannondale Factory Racing) for the top three spots. Italian Marco Aurelio Fontana and German Manuel Fumic (both Cannondale Factory Racing) rounded out the top five.

One of the favorites, European champion Ralph Naef (Multivan Merida), started the race, despite being sick the previous week, but he ended up having to withdraw. "I still felt not quite fit. I was dizzy and it made no sense to ride the race to the finish," he said.

The Italians and Germans dominated the front of the peloton. The 26-year-old Longo, despite a flat on the fourth lap, during which Paulissen and Kurschat managed to catch him, used his skills descending to re-take the lead and defend it until the end.

“It was a good start to the season. My climbing form was there," said Kurschat. "The conditions though today were the deciding factor and I am sure I could have had Longo on the climb, on the decent it wouldn’t have been worth a crash. The German had just finished recovering from a wound on his arm sustained in a training accident 10 days prior.



21-year-old Thomas Litscher was the best Swiss rider and the best Under 23 rider in sixth place. He was the only Swiss rider in the top 10. Many of Switzerland's top riders were racing in South Africa at the Cape Epic this weekend.

In the women's race, favorite and defending World Cup overall champion Lisi Osl (central Pro Team) of Austria, finished ahead of two Swiss racers, Nathalie Schneitter (Colnago Arreghini Südtirol) and Kathrin Leumann (goldwurst-power / Sputnik).

Jolanda Neff (ewz-Giant MTB-Team) was the best junior women and Stefan Peter (Zentralschweiz) topped the junior field.

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Tony Longo (Ita) Full-Dynamix 1:38:54 2 Wolfram Kurschat (Ger) Topeak-Ergon Racing Team 0:00:58 3 Roel Paulissen (Bel) Cannondale Factory Racing 0:01:41 4 Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing 0:03:14 5 Manuel Fumic (Ger) Cannondale Factory Racing 0:03:34 6 Thomas Litscher (Swi) M.I.G. Team 0:03:43 7 Johnny Cattaneo (Ita) Full-Dynamix 0:04:24 8 Moritz Milatz (Ger) Multivan Merida Biking Team 0:05:24 9 Robert Mennen (Ger) Topeak-Ergon Racing Team 0:07:29 10 Gerhard Kerschbaumer (Ita) Gruppo Sportivo Forestale 0:07:46 11 Alexandre Moos (Swi) BMC Racing Team 0:07:59 12 Christof Bischof (Swi) Team Bischibikes 0:08:02 13 Umberto Corti (Ita) CBE Merida 0:08:10 14 Sepp Freiburghaus (Swi) Thömus Racing Team 0:08:31 15 Matthias Rupp (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:09:02 16 Martin Fanger (Swi) Giant-Swiss-Team 0:09:11 17 Marcel Bartholet (Swi) Wheeler IXS Swiss Team 0:09:34 18 Patrik Gallati (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:09:43 19 Martin Loo (Est) Infotre Lee Cougan 0:09:46 20 Marcel Wildhaber (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:10:06 21 Jochen Kaess (Ger) Multivan Merida Biking Team 0:10:13 22 Marco Arnold (Swi) Giant-Swiss-Team 0:10:33 23 Marcel Fleschhut (Ger) Lexware Racing Team 0:10:44 24 Jeremy Huguenin (Swi) Giant-Swiss-Team 0:10:54 25 Nicolas Lüthi (Swi) Prof Raiffeisen 0:11:14 26 Florian Meyer (Swi) Freemountain - Koba 0:11:36 27 Frank Beemer (Ned) Trek-Brentjens racingteam 0:11:43 28 Markus Bauer (Ger) Lexware Racing Team 0:11:52 29 Konny Looser (Swi) Stöckli-Craft 0:11:54 30 Shlomi Haimy (Isr) Infotre LeeCougan 0:12:45 31 Nicola Rohrbach (Swi) SRM Stevens 0:13:01 32 Urs Huber (Swi) Stöckli-Craft 0:13:03 33 Michael Hutter (Swi) Pink Gili Swiss 0:13:18 34 Daniel Geismayr (Aut) RV-Dornbirn / Vaude Simplon 0:13:43 35 Giancarlo Sax (Swi) Thömus Racing Team 0:13:51 36 Bryan Falaschi (Swi) Giant Italia Team 0:14:02 37 Olof Jonsson (Swi) O2 Orbea 0:14:49 38 Severin Disch (Swi) Giant-Swiss-Team 0:14:55 39 Lukas Buchli (Swi) Bixs-ixs Pro Team 0:15:02 40 Roberto Giacobazzi (Ita) Pavollo nel Frignano 0:15:29 41 Tobias Hollenstein (Swi) Giant - Micarna 0:15:45 42 Matthias Allenspach (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:16:25 43 Lars Bleckur (Swe) 0:17:31 -1lap Simon Stiebjahn (Ger) Team Bulls -1lap Benjamin Büchi (Swi) GS Domaine du Frigoulet -1lap Patrick Tresch (Swi) GU Plus/Thomyk/VMC Silenen -1lap Christophe Geiser (Swi) Prof Raiffeisen CCL -1lap Fabian Strecker (Ger) LEXWARE RACING TEAM -1lap Florian Thie (Swi) MTB Cycletech Racing Team -1lap Mathias Krähemann (Swi) Bike Team Ramsauer-Micarna -1lap Ueli Schädler (Swi) Energie MTB Team -1lap Christian Bickel (Swi) Total Sport/Steda -1lap Marcus Derungs (Swi) Casutt Velos/VC Surselva -1lap Joel Niederberger (Swi) Stöckli-Craft -1lap Philipp Maximilian Daum (Ger) Team Haibike -1lap Jakob Bering (Den) Team Energi Fyn -1lap Yves Corminboeuf (Swi) -1lap Valentin Fiderer (Ger) Schneelaufverein Ravensburg -1lap Fredrik Edin (Swe) Cykloteket Racing Team -1lap Lucien Besançon (Swi) MTB Cycletech Racing Team -1lap Joel Graf (Swi) Fehr Velos Erlen -1lap Daniel Eymann (Swi) Thömus Racing Team -1lap Mirco Widmer (Swi) Giant-Swiss-Team -1lap Jochen Coconcelli (Ger) Radwerk-Racing Team -1lap Damian Perrin (Swi) Free Mountain-Koba/RC Steffisburg -1lap Tobias Reiser (Ger) TSV Oberammergau/Centurion -1lap Marc Metzler (Swi) Pink Gili Swiss -1lap Dumeni Vincenz (Swi) Thömus Racing Team -1lap Markus Bless (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach -1lap Samuel Reichen (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB -1lap Felix Günter (Ger) Wheeler- iXS Team -1lap Sebastian Mordmüller (Ger) Focus Bad Salzdetfurth Racing -1lap Martin Haugo (Nor) Hard Rocx Racing Team -1lap Oliver Schär (Swi) GU Plus/thomyk DNF Ralph Näf (Swi) Multivan Merida Biking Team DNF Pascal Meyer (Swi) M.I.G Team DNF Timo Modosch (Ger) Ghost Racing Team SSV Wildpoldsried DNF Matthias Veit (Ger) Radwerk-Racing Team DNF Pascal Schmutz (Swi) Corratec World Team DNF Vinzenz Bader (Ger) TSV Oberammergau DNF Lucien Peterhans (Swi) Velo Franz/Univega DNF Lysander Kiesel (Ger) Capic-Team/SSV Wildpoldsried DNF Simon Weber (Swi) Merida Suisse Team DNF Lukas Gerum (Ger) Texpa/Simplon

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Elisabeth Osl (Aut) central Pro Team 1:27:11 2 Nathalie Schneitter (Swi) Colnago Arreghini Südtirol 0:01:26 3 Katrin Leumann (Swi) goldwurst-power / Sputnik 0:01:54 4 Anja Gradl (Ger) central Pro Team 0:03:29 5 Elisabeth Brandau (Ger) RSC Schönaich 0:04:01 6 Marielle Saner-Guinchard (Swi) BikePark.ch/Scott 0:04:17 7 Petra Henzi (Swi) Fischer-BMC 0:04:52 8 Mona Eiberweiser (Ger) central Pro Team 0:05:19 9 Alexandra Engen (Swe) Rothaus-CUBE MTB Team 0:05:32 10 Sarah Koba (Swi) Giant-Swiss-Team 0:05:40 11 Hanna Klein (Ger) Rothaus-CUBE MTB Team 0:06:55 12 Virginie Pointet (Swi) BikePark.ch/Scott 0:07:51 13 Adelheid Morath (Ger) Felt Öztal X-Bionic 0:08:39 14 Vivienne Meyer (Swi) Colnago Arreghini Südtirol 0:09:15 15 Maria Osl (Aut) Fischer-BMC 0:10:44 16 Fabienne Niederberger (Swi) Team Felt 0:12:45 17 Michelle Hediger (Swi) Fischer-BMC 0:13:02 18 Corina Gantenbein (Swi) Fischer-BMC 0:14:55 19 Lorraine Truong (Swi) Prof Raffeisen / CCL 0:15:22 20 Barbara Kaltenhauser (Ger) Radsport Oberland 0:15:34 21 Marina Giger (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:16:42 22 Alexa Hüni (Ger) VAUDE Simplon Team 0:17:54 23 Gesa Brüchmann (Ger) RSG Nordheide 0:19:03 24 Nicole Hanselmann (Swi) team-bike-import.ch 0:19:07 25 Catherine Lohri (Swi) Koba 0:21:03 26 Nadine Rieder (Ger) RSV Sonthofen 0:21:51 27 Chiara Pastore (Ita) Team GebiSistemi 0:22:06 -1lap Mélanie Gay (Swi) Zeta Cycling Club -1lap Marta Pastore (Ita) Team GebiSistemi -1lap Tanja Starkermann (Swi) Fischer Junior MTB Team -1lap Céline Farner (Swi) Velo Franz/Univega -1lap Deborah Spescha (Swi) Thömus Racing Team -1lap Andrea Wilhelm (Swi) Tröhler / VC Hittnau -2laps Gabrielle Mosset (Swi) Alouettes.ch/C.C.Moutier DNF Kathrin Stirnemann (Swi) Merida Suisse Team DNF Tatjana Dold (Ger) Team Easton Rockets DNF Jane Nüssli (Swi) credo-bikes.com / Aegeri Bike Club DNF Sofia Pezzatti (Swi) Team Wittwer DNF Julia Haase (Ger) TSV Böhringen DNF Renate Nesensohn (Aut) Bike Works Feldkirch

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Stefan Peter (Swi) TG Zentralschweiz 1:33:44 2 Roger Walder (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:01:44 3 Lars Forster (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:02:09 4 Kevin Krieg (Swi) PBR-Matic Swiss MTB Team 0:02:40 5 Patrick Lüthi (Swi) Prof Raiffeisen CCL 0:04:23 6 Fabian Paumann (Swi) Merida Suisse Team 0:05:28 7 Florian Chenaux (Swi) Vélo-Club Fribourg 0:05:43 8 Matthias Zink (Ger) Lexware Racing Team - SV Kirchzarten 0:07:14 9 Tobias Spescha (Swi) Merida Suisse Team 0:08:09 10 Erik Jonsson (Swi) Jonsson Dom Cycle 0:08:29 11 Elia Omodei (Swi) VC Wohlen / SCOTT Radsport Stutz 0:08:34 12 Julian Schelb (Ger) Lexware Racing Team - SV Kirchzarten 0:09:09 13 Jonas Loretz (Swi) Thömus Racing Team 0:09:12 14 Lukas Kuch (Ger) Mtb Teck 0:09:20 15 Edoardo Bonetto (Ita) Team GebiSistemi 0:09:30 16 Severin Lehmann (Ger) TB Neuffen 0:09:47 17 Philipp Hediger (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:09:52 18 Severin Sägesser (Swi) Thömus Racing Team 0:09:52 19 Bryan Allemann (Swi) BikePark.ch/Scott 0:10:20 20 Janos Ruch (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:11:01 21 Laurent Gampp (Ger) Lexware Racing Team - SV Kirchzarten 0:11:04 22 Dylan Page (Swi) Dom Cycle / VC Rennaz 0:11:04 23 Max Weber (Ger) MHW Cube Racing Team 0:12:54 24 Michael Feinauer (Ger) MHW Cube Racing Team 0:13:10 25 Nick Albrecht (Swi) Race Team - RV Stadt Winterthur 0:14:32 26 Nicolas Samparisi (Ita) Macosta / FM Bikes 0:14:57 27 Lorenzo Samparisi (Ita) Macosta / FM Bikes 0:15:05 28 Fabian Hörz (Ger) TB Neuffen 0:15:15 29 Jan-Eric Müller (Ger) MHW Cube Racing Team 0:15:45 30 Daniel Nientiedt (Ger) SC Rosenheim / Ghost Racing Team 0:16:24 31 Louis Wolf (Ger) MHW Cube Racing Team 0:16:28 32 Rico Von Burg (Swi) Thömus Racing Team 0:17:03 33 Daniel Humm (Swi) Tempo-Sport Cannondale Team/VC Wädenswil 0:17:17 34 Maxime Ebel (Swi) Frenetic Bernasconi HiRe 0:17:42 35 Florian Suter (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:18:04 36 Claude Koster (Swi) MTB Cycletech Racing Team 0:18:35 37 Marc Schärli (Swi) Fischer-BMC 0:18:48 38 Silvan Kälin (Swi) TG Zentralschweiz/RV Einsiedeln 0:18:52 39 Michael Stünzi (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB 0:19:01 40 Jan Gafner (Swi) Prof Raiffeisen CCL 0:19:05 -1lap Ronny Koller (Swi) RSS-Rheintal -1lap Johannes Gujan (Swi) VC Surselva -1lap Silvan Casutt (Swi) biketeam.gr -1lap Nico Tambarikas (Swi) RT-Bike -1lap Fabian Häberli (Swi) fehr-velos.ch -1lap Niculin Just (Swi) biketeam.gr -1lap Dominik Risi (Swi) TG Zentralschweiz / RMC Kerns-Kägiswil -1lap Marian Burkhardt (Ger) Team Easton Rockets Co -1lap Tobias Gees (Swi) VC-Meiringen-Brienz -1lap Tobias Schraner (Swi) Fischer-BMC -1lap Christian Höß (Ger) Team Radsport Greiner -1lap Pascal Stettler (Swi) Fischer Junior MTB Team -1lap Raphael Kyburz (Swi) RC Gränichen -1lap Remo Bislin (Swi) Bike 4 Fun -1lap Kilian Badrutt (Swi) biketeam.gr -1lap Michael Grod (Swi) VBT-Seetal -1lap Pascal Dieterich (Swi) Team Hobi-Bau AG-M.F.Hügler / Hittnau DNF Sascha Bleher (Ger) TSV Dettingen/Erms DNF Philipp Scheläschus (Ger) TSV Böhringen / Team KochEngineering DNF Davide Aguzzi (Ita) Macosta / FM Bikes DNF Daniel Zugg (Aut) Intersport Racing Team DNF Michele Manenti (Ita) Macosta / FM Bikes DNF Roger Jenny (Swi) Bike 4 Fun DNF Mike Bölts (Ger) Lexware Racing Team - SV Kirchzarten DNF Victor Nissle (Ger) TSV Dettingen/ Team Schneiderhan-Bergamont DNF Michaël Ryter (Swi) Zeta Cycling Club

Junior women # Rider Name (Country) Team Result 1 Jolanda Neff (Swi) ewz-Giant MTB-Team 1:12:31 2 Johanna Techt (Ger) TSV Niederstaufen / Ghost Racing Team 0:01:11 3 Helen Grobert (Ger) Lexware Racing Team - SV Kirchzarten 0:04:11 4 Lisa Mitterbauer (Aut) BikePark.ch/Scott 0:06:00 5 Linda Indergand (Swi) TG Zentralschweiz/IG RS-Uri 0:09:14 6 Vania Schumacher (Swi) Merida Suisse Team 0:12:16 7 Fabienne Andres (Swi) Cannondale Küttel/VMC Hägglingen 0:14:30 8 Sophia Ries (Ger) TSV Dettingen Erms/Team Vaude Simplon 0:15:28 9 Chiara Eberle (Ger) TSV Dettingen/ Team Mountain Heroes 0:15:30 10 Lena Wehrle (Ger) RSV St. Märgen / Rothaus-Cube U21 0:21:12 11 Romaine Wenger (Swi) Thömus/ Bergsportcenter 0:21:24 12 Regina Genser (Ger) BIKE Junior Team / BSB Bayreuth 0:21:37 -1lap Vanessa Kleih (Ger) TSV Dettingen / Team Schneiderhan-Bergamont -1lap Carmen Wolfer (Ger) MTB-Teck Team Nolte Küchen -1lap Carmen Gehriger (Swi) Team-Brander.ch DNF Jil Saxer (Swi) Fischer Junior MTB Team