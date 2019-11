Podium (L-R): Trine Schmidt (Team Hitec Products - UCK), Annika Langvad (Odder CK), and Maria Grandt Petersen (Team Hitec Products - UCK). (Image credit: Frank Rud Jensen)

Annika Langvad (Odder CK) took a convincing victory in the elite women’s time trial, finishing nearly two minutes ahead over the 25 kilometre course. Langvad held off a duo from Team Hitec Products to claim the national title.

Trine Schmidt (Team Hitec Products – UCK) took second place 1:57 minutes behind while Maria Grandt Petersen (Team Hitec Products – UCK) placed third, just two seconds behind.

Results

Elite women - 25 km # Rider Name (Country) Team Result 1 Annika Langvad (Den) Odder CK 0:36:16.86 2 Trine Schmidt (Den) Team Hitec Products - UCK 0:01:57.38 3 Maria Grandt Petersen (Den) Team Hitec Products - UCK 0:01:59.57 4 Charlotte Kolters (Den) Hellerup Cykelklub 0:03:14.33 5 Betina Cramer (Den) Greve CC 0:03:25.81 6 Tina Nielsen (Den) Team Designa Køkken - Blue Water Ladies 0:03:32.69 7 Nikoline Hansen (Den) Odder CK 0:04:18.79 8 Henriette Christensen (Den) Alriksson Go:Green 0:04:30.51 9 Trine Lorentzen (Den) Odder CK 0:04:31.50 10 Iben Bohé (Den) CC Hillerød 0:04:49.27 11 Mie Elnegaard (Den) Cycling Langeland 0:05:14.41 12 Mia Eskebjerg (Den) Odder CK 0:05:33.93 13 Margriet Kloppenburg (Den) Holbæk CR 0:05:34.82 14 Mette Vesterager Petersen (Den) ABC 0:05:37.09 15 Mette Fugl Rasmussen (Den) CC Hillerød 0:06:10.96 16 Louise Elmskov (Den) Ordrup CC 0:06:30.80 17 Camilla Juel Jensen (Den) Hvidovre CK 0:06:47.16 18 Anette Damgaard Andersen (Den) CK Aarhus 0:07:41.56 19 Heidi Christiansen (Den) Team Designa Køkken - Blue Water Ladies 0:07:52.39 20 Else Lund (Den) Hammel CK 0:08:12.04 21 Henriette Frederiksen (Den) Team Designa Køkken - Blue Water Ladies 0:09:22.72 22 Line Eriksen (Den) ABC 0:10:48.34