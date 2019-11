Image 1 of 61 (Image credit: Luis Barbosa) Image 2 of 61 (Image credit: Luis Barbosa) Image 3 of 61 (Image credit: Luis Barbosa) Image 4 of 61 Wendy Houvenaghel in the pursuit (Image credit: Luis Barbosa) Image 5 of 61 Walter Perez (Argentina) (Image credit: Luis Barbosa) Image 6 of 61 (Image credit: Luis Barbosa) Image 7 of 61 (Image credit: Luis Barbosa) Image 8 of 61 (Image credit: Luis Barbosa) Image 9 of 61 The women's pursuit podium topped by Alison Shanks (Image credit: Luis Barbosa) Image 10 of 61 (Image credit: Luis Barbosa) Image 11 of 61 The men's omnium podium topped by Juan Esteban Arango (Image credit: Luis Barbosa) Image 12 of 61 Max Levy gets the gold (Image credit: Luis Barbosa) Image 13 of 61 (Image credit: Luis Barbosa) Image 14 of 61 (Image credit: Luis Barbosa) Image 15 of 61 A crash in the Keirin (Image credit: Luis Barbosa) Image 16 of 61 (Image credit: Luis Barbosa) Image 17 of 61 (Image credit: Luis Barbosa) Image 18 of 61 (Image credit: Luis Barbosa) Image 19 of 61 (Image credit: Luis Barbosa) Image 20 of 61 Juan Arango celebrates his victory in the Omnium (Image credit: Luis Barbosa) Image 21 of 61 (Image credit: Luis Barbosa) Image 22 of 61 (Image credit: Luis Barbosa) Image 23 of 61 (Image credit: Luis Barbosa) Image 24 of 61 Maximilian Levy (Germany) wins his first round keirin heat. Germany added to its domination of the sprint events at the second UCI Track World Cup in Cali, Colombia. Kristina Vogel claimed gold over France's Virginie Cueff in two matches in the women's sprint final, while Max Levy took home the victory in the men's keirin over Frenchman Francois Pervis and Hersony Canelon of Venezuela.

In the women's individual pursuit, New Zealand's Alison Shanks proved she is back on top form by setting a personal best time en route to the gold medal over Briton Wendy Houvenaghel.

“Not only was it a good ride, it was evenly executed. I wanted to firstly go out and beat Wendy and win the gold medal but to do so and record such a fast time as well and it’s day three after the team pursuit ... I am stoked,” said Shanks.

“Cali is also a fast track but there’s a bit of wind so you have to be smart how you ride it. It shows I am fit and it’s a great way to kick off the season.”

Juan Esteban Arango gave the host country its first gold medal in the men's omnium. The Colombian secured the victory with top placings in the time events - the 3km pursuit and kilometer time trial. He finished with a five point margin over silver medalist Zach Bell (Canada) and on further point over third placed Brian Cocquard (France).

In the first half of the women's omnium, Canadian Tara Whitten holds a slim one point lead over American Sarah Hammer. Hammer won the flying lap while Whitten claimed the points race over Hammer. Kiwi Joanne Kiesanowski took the win in the elimination race.

Full results - Session 1

Men's Keirin First Round - Heat 1 1 Christos Volikakis (Gre) Greece 1 Kamil Kuczynski (Pol) Poland 3 Vynokurov Andrii (Ukr) Ukraine 4 Raja Audi (Lib) Lebanon DNS Juan Peralta Gascon (Spa) Spain

Men's Keirin First Round - Heat 2 1 Maximilian Levy (Ger) Germany 2 Azizul Hasni Awang (Mas) YSD Track Team 3 Francois Pervis (Fra) France 4 Vladimir Khozov (Rus) Moscow Track Team 5 Sergio Aliaga Chivite (Spa) Reyno de Navarra­Telco­M­Conor

Men's Keirin First Round - Heat 3 1 Njisane Phillip (Tri) Trinidad &Tobago 2 Travis Smith (Can) Canada 3 Fabian Puerta (Col) Colombia 4 Flavio Cipriano (Bra) Brazil 5 Hodei Mazquiaran Uria (Spa) Cespa­Euskadi

Men's Keirin First Round - Heat 4 1 Leandro Hernan Botasso (Arg) Argentina 2 Joachim Eilers (Ger) Team Erdgas 2012 3 Denis Spicka (Cze) Czech Republic 4 Jair Tjonenfa (Sur) Suriname 5 Itmar Esteban Herraiz (Spa) Catalunya Team

Men's Keirin First Round - Heat 5 1 Hersony Canelon (Ven) Venezuela 2 Francesco Ceci (Ita) Italy 3 Song Gao (Chn) China 4 Valentin Savitskiy (Rus) Russia 5 Jimmy Watkins (USA) United States

Men's Keirin First Round - Heat 6 1 Josiah Ng (Mas) Malaysia 2 Simon Van Velthooven (NZl) New Zealand 3 Teun Mulder (Ned) Netherlands 4 Bernard Esterhuizen (RSA) South Africa 5 Tomoyuki Kawabata (Jpn) Japan

Men's Keirin First Round Repechage - Heat 1 1 Teun Mulder (Ned) Netherlands 2 Valentin Savitskiy (Rus) Russia 3 Itmar Esteban Herraiz (Spa) Catalunya Team

Men's Keirin First Round Repechage - Heat 2 1 Azizul Hasni Awang (Mas) YSD Track Team 2 Bernard Esterhuizen (RSA) South Africa 3 Vynokurov Andrii (Ukr) Ukraine 4 Jimmy Watkins (USA) United States

Men's Keirin First Round Repechage - Heat 3 1 Francois Pervis (Fra) France 2 Travis Smith (Can) Canada 3 Raja Audi (Lib) Lebanon

Men's Keirin First Round Repechage - Heat 4 1 Joachim Eilers (Ger) Team Erdgas 2012 2 Vladimir Khozov (Rus) Moscow Track Team 3 Tomoyuki Kawabata (Jpn) Japan 4 Fabian Puerta (Col) Colombia

Men's Keirin First Round Repechage - Heat 5 1 Flavio Cipriano (Bra) Brazil 2 Francesco Ceci (Ita) Italy 3 Denis Spicka (Cze) Czech Republic 4 Sergio Aliaga Chivite (Spa) Reyno de Navarra­Telco­M­Conor

Men's Keirin First Round Repechage - Heat 6 1 Simon Van Velthooven (NZl) New Zealand 2 Hodei Mazquiaran Uria (Spa) Cespa­Euskadi 3 Song Gao (Chn) China 4 Jair Tjonenfa (Sur) Suriname

Women's Individual Pursuit Qualifying 1 Alison Shanks (NZl) New Zealand 0:03:32.184 2 Wendy Houvenaghel (GBr) Great Britain 0:03:33.633 3 Kalitovska Lesya (Ukr) Ukraine 0:03:38.068 4 Sarah Kent (Aus) Australia 0:03:38.835 5 Vaida Pikauskaite (Ltu) Lithuania 0:03:38.859 6 Eugenia Bujak (Pol) Poland 0:03:39.736 7 Caroline Ryan (Irl) Cunga Bikes 0:03:40.081 8 Pascale Schnider (Swi) Switzerland 0:03:40.481 9 Madeleine Sandig (Ger) Germany 0:03:41.086 10 Ahreum Na (Kor) Korea 0:03:42.560 11 Ciara Horne (Irl) Ireland 0:03:42.841 12 Jennie Reed (USA) United States 0:03:43.015 13 Jasmin Glaesser (Can) Canada 0:03:44.044 14 Amy Pieters (Ned) Netherlands 0:03:45.890 15 Kanako Kase (Jpn) Japan 0:03:46.942 16 Alena Dylko (Blr) Belarus 0:03:48.558 17 Jessie Daams (Bel) Belgium 0:03:48.991 18 Chao Mei Wu (Chn) China 0:03:49.360 19 Uenia Fernandes Da Souza (Bra) Brazil 0:03:51.442 20 Lucie Zaleska (Cze) Czech Republic 0:03:51.627 21 Lidia Malakhova (Rus) Russia 0:03:53.457 22 Wan Yiu Wong (HKg) Hong Kong 0:03:55.275 23 Maria Fernanda Paz (Col) Colombia 0:04:03.827

Women's Omnium Qualifying - Heat 1 1 Maki Tabata (Jpn) Japan 5 pts 2 Jolien d'Hoore (Bel) Belgium 5 3 Li Huang (Chn) China 5 4 Laura Trott (GBr) Great Britain 5 5 Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania 5 6 Malgorzata Wojtyra (Pol) Poland 5 7 Jutatip Maneephan (Tha) Thailand 3 8 Zhao Juan Meng (HKg) Hong Kong 3 9 Maria Luisa Calle (Col) Colombia 3 10 Min Hye Lee (Kor) Korea 2 11 Aksana Papko (Blr) Belarus 2 12 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Fullgas.org­Gipuzkoa 1 13 Laura Van Der Kamp (Ned) Netherlands 14 Caroline Ryan (Irl) Cunga Bikes 15 Pascale Schnider (Swi) Switzerland

Women's Omnium Qualifying - Heat 2 1 Sarah Hammer (USA) United States 8 pts 2 Mei Yu Hsiao (Tpe) Chinese Taipei 5 3 Galyuk Svitlana (Ukr) Ukraine 5 4 Tara Whitten (Can) Canada 5 5 Joanne Kiesanowski (NZl) New Zealand 5 6 Pascale Jeuland (Fra) France 4 7 Melissa Hoskins (Aus) Australia 3 8 Stephanie Pohl (Ger) Germany 2 9 Sofia Arreola (Mex) Mexico 2 10 Marlies Mejias Garcia (Cub) Cuba 2 11 Alexandra Goncharova (Rus) Russia 2 12 Angie Gonzalez (Ven) Venezuela 1 13 Valentina Scandolara (Ita) Italy 14 Daniela Guajardo (Chi) Chile 15 Janildes Fernandes Silva (Bra) Brazil 16 Lucie Zaleska (Cze) Czech Republic -20

Women's Omnium - Flying Lap 1 Sarah Hammer (USA) United States 0:00:14.279 2 Li Huang (Chn) China 0:00:14.361 3 Tara Whitten (Can) Canada 0:00:14.455 4 Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania 0:00:14.544 5 Laura Trott (GBr) Great Britain 0:00:14.583 6 Mei Yu Hsiao (Tpe) Chinese Taipei 0:00:14.590 7 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Fullgas.org­Gipuzkoa 0:00:14.646 8 Joanne Kiesanowski (NZl) New Zealand 0:00:14.655 9 Zhao Juan Meng (HKg) Hong Kong 0:00:14.743 10 Aksana Papko (Blr) Belarus 0:00:14.783 11 Melissa Hoskins (Aus) Australia 0:00:14.844 12 Min Hye Lee (Kor) Korea 0:00:14.847 13 Marlies Mejias Garcia (Cub) Cuba 0:00:14.892 14 Malgorzata Wojtyra (Pol) Poland 0:00:14.895 15 Jolien d'Hoore (Bel) Belgium 0:00:14.926 16 Jutatip Maneephan (Tha) Thailand 0:00:14.971 17 Angie Gonzalez (Ven) Venezuela 0:00:14.972 18 Pascale Jeuland (Fra) France 0:00:14.985 19 Galyuk Svitlana (Ukr) Ukraine 0:00:15.018 20 Maki Tabata (Jpn) Japan 0:00:15.095 21 Maria Luisa Calle (Col) Colombia 0:00:15.321 22 Stephanie Pohl (Ger) Germany 0:00:15.572 23 Alexandra Goncharova (Rus) Russia 0:00:15.689 24 Sofia Arreola (Mex) Mexico 0:00:15.709

Women's Omnium - Points Race 1 Tara Whitten (Can) Canada 30 pts 2 Sarah Hammer (USA) United States 28 3 Malgorzata Wojtyra (Pol) Poland 23 4 Laura Trott (GBr) Great Britain 22 5 Sofia Arreola (Mex) Mexico 21 6 Galyuk Svitlana (Ukr) Ukraine 12 7 Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania 7 8 Li Huang (Chn) China 5 9 Maki Tabata (Jpn) Japan 5 10 Maria Luisa Calle (Col) Colombia 5 11 Jolien d'Hoore (Bel) Belgium 5 12 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Fullgas.org­Gipuzkoa 5 13 Joanne Kiesanowski (NZl) New Zealand 4 14 Aksana Papko (Blr) Belarus 3 15 Marlies Mejias Garcia (Cub) Cuba 3 16 Pascale Jeuland (Fra) France 2 17 Min Hye Lee (Kor) Korea 2 18 Melissa Hoskins (Aus) Australia 2 19 Angie Gonzalez (Ven) Venezuela 2 20 Jutatip Maneephan (Tha) Thailand 1 21 Alexandra Goncharova (Rus) Russia 1 22 Stephanie Pohl (Ger) Germany 23 Zhao Juan Meng (HKg) Hong Kong 24 Mei Yu Hsiao (Tpe) Chinese Taipei

Women's Sprint Qualifying 1 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong 0:00:10.971 2 Kristina Vogel (Ger) Germany 0:00:10.990 3 Viktoria Baranova (Rus) Russia 0:00:11.044 4 Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania 0:00:11.122 5 Yulei Xu (Chn) China 0:00:11.223 6 Miriam Welte (Ger) Germany 0:00:11.226 7 Hyejin Lee (Kor) Korea 0:00:11.245 8 Virginie Cueff (Fra) France 0:00:11.297 9 Jingjing Shi (Chn) China 0:00:11.306 10 Monique Sullivan (Can) Canada 0:00:11.312 11 Daniela Larreal (Ven) Venezuela 0:00:11.402 12 Tsos Olena (Ukr) Ukraine 0:00:11.443 13 Willy Kanis (Ned) Netherlands 0:00:11.451 14 Yvonne Hijgenaar (Ned) Netherlands 0:00:11.529 15 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain 0:00:11.555 16 Lisandra Guerra (Cub) Cuba 0:00:11.611 17 Helena Casas Roige (Spa) Catalunya Team 0:00:11.624 18 Ekaterina Gnidenko (Rus) Russia 0:00:11.641 19 Fatehah Mustapa (Mas) Malaysia 0:00:11.660 20 Juliana Gaviria (Col) Colombia 0:00:11.692 21 Eunji Lee (Kor) Korea 0:00:11.741 22 Maryia Lohvinava (Blr) Belarus 0:00:11.791 23 Sumaia Ribeiro (Bra) Brazil 0:00:11.867 24 Elizabeth Reap Carlson (USA) United States 0:00:11.894 25 Ting Ying Huang (Tpe) Chinese Taipei 0:00:11.951 26 Xiao Juan Diao (HKg) Hong Kong 0:00:11.954 27 Elisa Frisoni (Ita) Italy 0:00:11.989 28 Hiroko Ishii (Jpn) Japan 0:00:11.995 29 Kayono Maeda (Jpn) Japan 0:00:12.003 30 Dana Feiss (USA) United States 0:00:12.045 31 Papezhuk Iryna (Ukr) Ukraine 0:00:12.144 32 Gabriele Jankute (Ltu) Lithuania 0:00:12.164 33 I Fang Ju (Tpe) Chinese Taipei 0:00:12.257 34 Yumari Gonzalez Valdivieso (Cub) Cuba 0:00:12.344 35 Mariesthela Vilera (Ven) Venezuela 0:00:12.399 36 Alena Dylko (Blr) Belarus 0:00:12.639 37 Marta Tagliaferro (Ita) Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre 0:00:12.859

Women's Sprint 1/8 Final - Heat 1 1 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong 0:00:11.389 2 Lisandra Guerra (Cub) Cuba

Women's Sprint 1/8 Final - Heat 2 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 0:00:11.912 2 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain

Women's Sprint 1/8 Final - Heat 3 1 Viktoria Baranova (Rus) Russia 0:00:11.761 2 Yvonne Hijgenaar (Ned) Netherlands

Women's Sprint 1/8 Final - Heat 4 1 Willy Kanis (Ned) Netherlands 0:00:11.518 REL Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania

Women's Sprint 1/8 Final - Heat 5 1 Yulei Xu (Chn) China 0:00:11.660 2 Tsos Olena (Ukr) Ukraine

Women's Sprint 1/8 Final - Heat 6 1 Daniela Larreal (Ven) Venezuela 0:00:11.647 2 Miriam Welte (Ger) Germany

Women's Sprint 1/8 Final - Heat 7 1 Monique Sullivan (Can) Canada 0:00:11.583 2 Hyejin Lee (Kor) Korea

Women's Sprint 1/8 Final - Heat 8 1 Virginie Cueff (Fra) France 0:00:11.473 2 Jingjing Shi (Chn) China

Women's Sprint 1/4 Final B - Heat 1 1 Jingjing Shi (Chn) China 0:00:11.866 2 Lisandra Guerra (Cub) Cuba

Women's Sprint 1/4 Final B - Heat 2 1 Hyejin Lee (Kor) Korea 0:00:11.819 2 Tania Calvo Barbero (Spa) Spain

Women's Sprint 1/4 Final B - Heat 3 1 Miriam Welte (Ger) Germany 0:00:11.911 2 Yvonne Hijgenaar (Ned) Netherlands

Women's Sprint 1/4 Final B - Heat 4 1 Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania 0:00:11.810 2 Tsos Olena (Ukr) Ukraine

Women's Sprint Semifinal B - Heat 1 1 Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania 0:00:11.839 2 Jingjing Shi (Chn) China

Women's Sprint Semifinal B - Heat 2 1 Hyejin Lee (Kor) Korea 0:00:11.555 2 Miriam Welte (Ger) Germany

Women's Sprint Final B - 9th-10th place 9 Simona Krupeckaite (Ltu) Lithuania 0:00:11.955 10 Hyejin Lee (Kor) Korea

Women's Sprint Final B - 11th-12th place 11 Miriam Welte (Ger) Germany 0:00:11.757 12 Jingjing Shi (Chn) China

Women's Sprint 1/4 Final: Heat 1 - Race 1 1 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong 0:00:11.568 2 Virginie Cueff (Fra) France

Women's Sprint 1/4 Final: Heat 1 - Race 2 1 Virginie Cueff (Fra) France 0:00:11.522 2 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong

Women's Sprint 1/4 Final: Heat 1 - Race 3 1 Virginie Cueff (Fra) France 0:00:11.590 2 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong

Women's Sprint 1/4 Final: Heat 2 - Race 1 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 0:00:11.669 2 Monique Sullivan (Can) Canada

Women's Sprint 1/4 Final: Heat 2 - Race 2 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 0:00:11.518 2 Monique Sullivan (Can) Canada

Women's Sprint 1/4 Final: Heat 3 - Race 1 1 Viktoria Baranova (Rus) Russia 0:00:11.640 2 Daniela Larreal (Ven) Venezuela

Women's Sprint 1/4 Final: Heat 3 - Race 2 1 Viktoria Baranova (Rus) Russia 0:00:11.704 2 Daniela Larreal (Ven) Venezuela

Women's Sprint 1/4 Final: Heat 4 - Race 1 1 Yulei Xu (Chn) China 0:00:11.784 2 Willy Kanis (Ned) Netherlands

Women's Sprint 1/4 Final: Heat 4 - Race 2 1 Willy Kanis (Ned) Netherlands 0:00:11.588 2 Yulei Xu (Chn) China

Women's Sprint 1/4 Final: Heat 4 - Race 3 1 Yulei Xu (Chn) China 0:00:11.918 2 Willy Kanis (Ned) Netherlands

Women's Sprint - 5th-8th place 5 Willy Kanis (Ned) Netherlands 0:00:11.638 6 Monique Sullivan (Can) Canada 7 Wai Sze Lee (HKg) Hong Kong 8 Daniela Larreal (Ven) Venezuela

Session 2

Women's Sprint Semi-Final Heat 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Virginie Cueff (Fra) France 0:00:11.733 2 Yulei Xu (Chn) China

Women's Sprint Semi-Final Heat 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 0:00:11.562 2 Viktoria Baranova (Rus) Russia

Women's Sprint Final # Rider Name (Country) Team Result 1 Kristina Vogel (Ger) Germany 0:00:11.533 2 Virginie Cueff (Fra) France 3 Viktoria Baranova (Rus) Russia 0:00:12.677 4 Yulei Xu (Chn) China

Women's Omnium - Elimination Race # Rider Name (Country) Team 1 Joanne Kiesanowski (NZl) New Zealand 2 Tara Whitten (Can) Canada 3 Pascale Jeuland (Fra) France 4 Sarah Hammer (USA) United States 5 Melissa Hoskins (Aus) Australia 6 Malgorzata Wojtyra (Pol) Poland 7 Jolien d'Hoore (Bel) Belgium 8 Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania 9 Aksana Papko (Blr) Belarus 10 Li Huang (Chn) China 11 Laura Trott (GBr) Great Britain 12 Alexandra Goncharova (Rus) Russia 13 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Fullgas.org­Gipuzkoa 14 Maki Tabata (Jpn) Japan 15 Min Hye Lee (Kor) Korea 16 Zhao Juan Meng (HKg) Hong Kong 17 Maria Luisa Calle (Col) Colombia 18 Sofia Arreola (Mex) Mexico 19 Marlies Mejias Garcia (Cub) Cuba 20 Mei Yu Hsiao (Tpe) Chinese Taipei 21 Stephanie Pohl (Ger) Germany 22 Jutatip Maneephan (Tha) Thailand DSQ Galyuk Svitlana (Ukr) Ukraine DSQ Angie Gonzalez (Ven) Venezuela

Women's Omnium - Standings after 3 races # Rider Name (Country) Team Result 1 Tara Whitten (Can) Canada 6 pts 2 Sarah Hammer (USA) United States 7 3 Ausrine Trebaite (Ltu) Lithuania 19 4 Li Huang (Chn) China 20 5 Laura Trott (GBr) Great Britain 20 6 Joanne Kiesanowski (NZl) New Zealand 22 7 Malgorzata Wojtyra (Pol) Poland 23 8 Leire Olaberria Dorronsoro (Spa) Fullgas.org­Gipuzkoa 32 9 Aksana Papko (Blr) Belarus 33 10 Jolien d'Hoore (Bel) Belgium 33 11 Melissa Hoskins (Aus) Australia 34 12 Pascale Jeuland (Fra) France 37 13 Maki Tabata (Jpn) Japan 43 14 Min Hye Lee (Kor) Korea 44 15 Sofia Arreola (Mex) Mexico 47 16 Zhao Juan Meng (HKg) Hong Kong 48 17 Maria Luisa Calle (Col) Colombia 48 18 Mei Yu Hsiao (Tpe) Chinese Taipei 50 19 Alexandra Goncharova (Rus) Russia 56 20 Jutatip Maneephan (Tha) Thailand 58 21 Marlies Mejias Garcia (Cub) Cuba 71 22 Stephanie Pohl (Ger) Germany 89 23 Galyuk Svitlana (Ukr) Ukraine 24 Angie Gonzalez (Ven) Venezuela

Women's Individual Pursuit - Final # Rider Name (Country) Team Result 1 Alison Shanks (NZl) New Zealand 0:03:28.994 2 Wendy Houvenaghel (GBr) Great Britain 0:03:33.698 3 Kalitovska Lesya (Ukr) Ukraine 0:03:35.983 4 Sarah Kent (Aus) Australia 0:03:41.566

Men's Omnium - Individual Pursuit # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Esteban Arango (Col) Colombia 0:04:23.752 2 Carlos Linarez (Ven) Venezuela 0:04:25.848 3 Ho Sung Cho (Kor) Korea 0:04:26.081 4 Lasse Norman Hansen (Den) Denmark 0:04:26.556 5 Michael Freiberg (Aus) Australia 0:04:26.765 6 Zach Bell (Can) Canada 0:04:27.686 7 Artur Ershov (Rus) Russia 0:04:28.533 8 Martyn Irvine (Irl) Ireland 0:04:29.382 9 Recep Ünalan (Tur) Turkey 0:04:30.528 10 Aliaksandr Lisouski (Blr) Belarus 0:04:31.114 11 Rafal Ratajczyk (Pol) Poland 0:04:31.648 12 Ho Ting Kwok (HKg) Hong Kong 0:04:33.002 13 Gijs Van Hoecke (Bel) Belgium 0:04:33.224 14 Bryan Coquard (Fra) France 0:04:34.926 15 Taiji Nishitani (Jpn) Japan 0:04:35.096 16 Kilian Moser (Swi) Switzerland 0:04:37.379 17 Walter Fernando Perez (Arg) Argentina 0:04:37.815 18 Nolan Hoffman (RSA) South Africa 0:04:38.972 19 Manuel Rodas Ochoa (Gua) Guatemala 0:04:42.130 20 Jan Dostal (Cze) Czech Republic 0:04:48.235 Vladimir Tuychiev (Uzb) Uzbekistan

Men's Omnium - Scratch Race # Rider Name (Country) Team 1 Walter Fernando Perez (Arg) Argentina 2 Gijs Van Hoecke (Bel) Belgium 3 Ho Ting Kwok (HKg) Hong Kong 4 Michael Freiberg (Aus) Australia 5 Zach Bell (Can) Canada 6 (-1 lap) Aliaksandr Lisouski (Blr) Belarus 7 Martyn Irvine (Irl) Ireland 8 Bryan Coquard (Fra) France 9 Ho Sung Cho (Kor) Korea 10 Juan Esteban Arango (Col) Colombia 11 Recep Ünalan (Tur) Turkey 12 Nolan Hoffman (RSA) South Africa 13 Carlos Linarez (Ven) Venezuela 14 Taiji Nishitani (Jpn) Japan 15 Kilian Moser (Swi) Switzerland 16 Artur Ershov (Rus) Russia 17 Jan Dostal (Cze) Czech Republic 18 Manuel Rodas Ochoa (Gua) Guatemala 19 Rafal Ratajczyk (Pol) Poland 20 Lasse Norman Hansen (Den) Denmark

Men's Omnium - Time Trial # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Esteban Arango (Col) Colombia 0:01:02.685 2 Bryan Coquard (Fra) France 0:01:02.706 3 Zach Bell (Can) Canada 0:01:03.805 4 Recep Ünalan (Tur) Turkey 0:01:03.845 5 Ho Sung Cho (Kor) Korea 0:01:04.101 6 Gijs Van Hoecke (Bel) Belgium 0:01:04.205 7 Carlos Linarez (Ven) Venezuela 0:01:04.315 8 Martyn Irvine (Irl) Ireland 0:01:04.494 9 Lasse Norman Hansen (Den) Denmark 0:01:04.802 10 Aliaksandr Lisouski (Blr) Belarus 0:01:04.967 11 Artur Ershov (Rus) Russia 0:01:05.095 12 Ho Ting Kwok (HKg) Hong Kong 0:01:05.639 13 Michael Freiberg (Aus) Australia 0:01:05.670 14 Jan Dostal (Cze) Czech Republic 0:01:05.815 15 Taiji Nishitani (Jpn) Japan 0:01:06.284 16 Nolan Hoffman (RSA) South Africa 0:01:07.333 17 Walter Fernando Perez (Arg) Argentina 0:01:07.601 18 Rafal Ratajczyk (Pol) Poland 0:01:08.178 19 Kilian Moser (Swi) Switzerland 0:01:08.533 20 Manuel Rodas Ochoa (Gua) Guatemala 0:01:10.822

Men's Omnium - Final Classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Juan Esteban Arango (Col) Colombia 28 pts 2 Zach Bell (Can) Canada 33 3 Bryan Coquard (Fra) France 34 4 Recep Ünalan (Tur) Turkey 37 5 Martyn Irvine (Irl) Ireland 52 6 Michael Freiberg (Aus) Australia 53 7 Gijs Van Hoecke (Bel) Belgium 53 8 Ho Sung Cho (Kor) Korea 56 9 Ho Ting Kwok (HKg) Hong Kong 59 10 Lasse Norman Hansen (Den) Denmark 60 11 Carlos Linarez (Ven) Venezuela 61 12 Aliaksandr Lisouski (Blr) Belarus 68 13 Artur Ershov (Rus) Russia 76 14 Walter Fernando Perez (Arg) Argentina 83 15 Taiji Nishitani (Jpn) Japan 85 16 Nolan Hoffman (RSA) South Africa 91 17 Jan Dostal (Cze) Czech Republic 96 18 Kilian Moser (Swi) Switzerland 105 19 Rafal Ratajczyk (Pol) Poland 107 20 Manuel Rodas Ochoa (Gua) Guatemala 107 DNF Vladimir Tuychiev (Uzb) Uzbekistan DSQ Eloy Teruel Rovira (Spa) Spain DSQ Shane Archbold (NZl) New Zealand DSQ Angelo Ciccone (Ita) Italy

Men's Keirin - Round 2 Heat 1 # Rider Name (Country) Team 1 Hersony Canelon (Ven) Venezuela 2 Teun Mulder (Ned) Netherlands 3 Azizul Hasni Awang (Mas) YSD Track Team 4 Christos Volikakis (Gre) Greece 5 Leandro Hernan Botasso (Arg) Argentina 6 Joachim Eilers (Ger) Team Erdgas 2012

Men's Keirin - Round 2 Heat 2 # Rider Name (Country) Team 1 Maximilian Levy (Ger) Germany 2 Francois Pervis (Fra) France 3 Kamil Kuczynski (Pol) Poland 4 Josiah Ng (Mas) Malaysia 5 Njisane Phillip (Tri) Trinidad &Tobago 6 Flavio Cipriano (Bra) Brazil REL Simon Van Velthooven (NZl) New Zealand

Men's Keirin Final 1-­6 # Rider Name (Country) Team 1 Maximilian Levy (Ger) Germany 2 Francois Pervis (Fra) France 3 Hersony Canelon (Ven) Venezuela 4 Teun Mulder (Ned) Netherlands 5 Azizul Hasni Awang (Mas) YSD Track Team DNF Kamil Kuczynski (Pol) Poland