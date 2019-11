Gallery: Rabobank men's and women's teams

Image 1 of 42 Annemiek van Vleuten (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 2 of 42 Bauke Mollema (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 3 of 42 Bram Tankink (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 4 of 42 Carlos Barredo (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 5 of 42 (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 6 of 42 Dennis van Winden (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 7 of 42 Erik Breukink (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 8 of 42 Erik Dekker (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 9 of 42 Graeme Brown (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 10 of 42 Grischa Niermann (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 11 of 42 Iris Slappendel (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 12 of 42 Jetse Bol (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 13 of 42 Jos Van Emden (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 14 of 42 Juan Manuel Garate (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 15 of 42 Katy Compton (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 16 of 42 Lars Boom (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 17 of 42 Lauren Kitchen (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 18 of 42 Tom Slagter (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 19 of 42 Liesbet de Vocht (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 20 of 42 Luis Leon Sanchez (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 21 of 42 Maarten Tjallingii (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 22 of 42 Maarten Wynants (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 23 of 42 Marianne Vos (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 24 of 42 Mark Renshaw (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 25 of 42 Matti Breschel (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 26 of 42 Michael Matthews (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 27 of 42 Monique van der Vorst (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 28 of 42 Paul Martens (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 29 of 42 Pauline Ferrand Prevot (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 30 of 42 Pauline Ferrand Prevot (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 31 of 42 The Rabobank women's team (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 32 of 42 The Rabobank men's team (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 33 of 42 Rebecca Talen (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 34 of 42 Rick Flens (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 35 of 42 Robert Gesink (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 36 of 42 Rosara Joseph (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 37 of 42 Roxanne Knetemann (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 38 of 42 Stef Clement (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 39 of 42 Steven Kruijswijk (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 40 of 42 Theo Bos (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 41 of 42 Tom Leezer (Image credit: Xander van Ommen Photography) Image 42 of 42 Laurens ten Dam (Image credit: Rabobank)

The Rabobank teams are ready for the season – at least photographically. The team has released the official photos for its men's and women's road teams for 2012.

The Dutch ProTour team presented its four teams for the new season in December.

The bank sponsors not only the two road teams, but also a continental team and an off-road team.

The women's team, new this year, is led by Dutch sensation Marianne Vos. The 24-year-old has dominated the women's road scene since she turned pro in 2006.

The men's team will still look to Robert Gesink and Bauke Mollema for overall results in the grand tours, but this year it can also count on top sprinter Mark Renshaw. The Australian, who formerly prepared sprints for Mark Cavendish at the now-defunct HTC-Highroad, will take the place of three-time world champion Oscar Freire.