Elite women's and Under 23 men's time trial start lists

The 2010 UCI Road World Championships will kick off with two time trial events: the elite women and the Under 23 men. A complete start list, with race numbers and start times (in local time), is below.

Elite women's time trial start list

# Rider Name (Country) Time 38 Veronica Leal Balderas (Mexico) 15:00:00 37 Kimberley Yap (Malaysia) 15:01:30 36 Chanpeng Nontasin (Thailand) 15:03:00 35 Kathryn Bertine SKN19750511 15:04:30 34 Lesya Kalitovska (Ukraine) 15:06:00 33 Valeria Teresita Muller (Argentina) 15:07:30 32 Mariana Mohammad (Malaysia) 15:09:00 31 Tatiana Panina (Belarus) 15:10:30 30 Yelena Antonova (Kazakhstan) 15:12:00 29 Dinah Chan (Singapore) 15:13:30 28 Svitlana Galyuk (Ukraine) 15:15:00 27 Patricia Schwager (Switzerland) 15:16:30 26 Shara Gillow (Australia) 15:18:00 25 Tara Whitten (Canada) 15:19:30 24 Grace Verbeke (Belgium) 15:21:00 23 Doris Schweizer (Switzerland) 15:22:30 22 Rosa Maria Bravo Soba (Spain) 15:24:00 21 Monrudee Chapookham (Thailand) 15:25:30 20 Evelyn Stevens (United States Of America) 15:27:00 19 Melissa Holt (New Zealand) 15:28:30 18 Emma Johansson (Sweden) 15:30:00 17 Katazina Sosna (Lithuania) 15:31:30 16 Tatiana Guderzo (Italy) 15:33:00 15 Anne Samplonius (Canada) 15:34:30 14 Charlotte Becker (Germany) 15:36:00 13 Belen Lopez Morales (Spain) 15:37:30 12 Jeannie Longo-Ciprelli (France) 15:39:00 11 Vicki Whitelaw (Australia) 15:40:30 10 Tatiana Antoshina (Russian Federation) 15:42:00 9 Emilia Fahlin (Sweden) 15:43:30 8 Emma Pooley (Great Britain) 15:45:00 7 Noemi Cantele (Italy) 15:46:30 6 Regina Bruins (Netherlands) 15:48:00 5 Amber Neben (United States Of America) 15:49:30 4 Olga Zabelinskaya (Russian Federation) 15:51:00 3 Linda Melanie Villumsen (New Zealand) 15:52:30 2 Alexis Rhodes (Australia) 15:54:00 1 Judith Arndt (Germany) 15:55:30

Under 23 men's time trial start list

Group 1 # Rider Name (Country) Time 41 Frayre Moctezuma Eder (Mexico) 10:00:00 40 Arthur Van Overberghe (Belgium) 10:02:00 39 Jimmi Sorensen (Denmark) 10:04:00 38 Michael Vink (New Zealand) 10:06:00 37 Nikita Novikov (Russian Federation) 10:08:00 36 Hugo Houle (Canada) 10:10:00 35 Luke Durbridge (Australia) 10:12:00 34 Matteo Mammini (Italy) 10:14:00 33 Silvan Dillier (Switzerland) 10:16:00 32 Daniil Fominykh (Kazakhstan) 10:18:00 31 Fábio Silvestre (Portugal) 10:20:00

Group 2 # Rider Name (Country) Time 30 Siarhei Papok (Belarus) 10:50:00 29 Andrew Talansky (United States Of America) 10:52:00 28 Ramunas Navardauskas (Lithuania) 10:54:00 27 Johan Le Bon (France) 10:56:00 26 Michal Kwiatkowski (Poland) 10:58:00 25 Javier Eduardo Gomez Pineda (Colombia) 11:00:00 24 Guillaume Van Keirsbulck (Belgium) 11:02:00 23 Shem Rodger (New Zealand) 11:04:00 22 Rohan Dennis (Australia) 11:06:00 21 Jakub Novak (Czech Republic) 11:08:00

Group 3 # Rider Name (Country) Time 20 David Boily (Canada) 11:40:00 19 Martijn Keizer (Netherlands) 11:42:00 18 Evaldas Siskevicius (Lithuania) 11:44:00 17 Andreas Hofer (Austria) 11:46:00 16 Piotr Gawronski (Poland) 11:48:00 15 Gianluca Leonardi (Italy) 11:50:00 14 Sebastian Balck (Sweden) 11:52:00 13 Andrei Krasilnikau (Belarus) 11:54:00 12 Rasmus Christian Quaade (Denmark) 11:56:00 11 Taylor Phinney (United States Of America) 11:58:00