Image 1 of 2 Catharine Pendrel (Luna) win's the women's Test of Metal (Image credit: Test of Metal) Image 2 of 2 Kris Sneddon (Kona) wins the men's Test of Metal (Image credit: Test of Metal)

On a course made sloppy by an overnight rainfall, Kris Sneddon (Kona) and Catherine Pendrel (Luna) were able to fend off all challengers to win the 16th Test of Metal.

Sneddon won the men's division in a time of 2:32:10, beating Chris Sheppard and local favourite Neal Kindree. Sneddon came from behind to win the race. He and Sheppard chased Max Plaxton and Neal Kindree through the first half of the race. Plaxton had to withdraw when one of his wheels broke.

Pendrel won her third consecutive Test of Metal in a time of 2:45:45. Brandi Heisterman of Squamish came in second, and Jean-Ann Berkenpass was third. Pendrel lead from to tape to tape and for the third consecutive year and set a course record in the process.

Kindree (2:36:59) and Heisterman (2:59:25) were top Squamish riders.

Full Results

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Catharine Pendrel (Luna) 2:45:45 2 Brandi Heisterman (Team Whistler) 0:13:40 3 Jean Ann Berkenpas (Xprezo - Borsao) 0:17:22 4 Mical Dyck (Pro City Racing) 0:20:53 5 Melanie Bernier (Skookum cycle) 0:31:57 6 Ann Yew 0:33:51 7 Joele Guynup (CondoGroup/Marin/Shimano) 0:34:55 8 Sandra Walter (Xprezo-Borsao) 0:34:55 9 Megan Rose (John Henry Bikes) 0:35:34 10 Kari Studley (Mafia Racing/Felt/PB) 0:59:20

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Kris Sneddon (Kona) 2:32:11 2 Christopher Sheppard (Rocky mountain) 0:01:09 3 Neal Kindree (riderepublic.com / SRAM) 0:04:49 4 Marty Lazarski (Nativo-Devinci) 0:05:33 5 Colin Kerr (Rocky Mountain Factory) 0:09:05 6 Kevin Calhoun (Rocky Mountain) 0:09:14 7 Greg Day (Rocky Mountain Factory) 0:09:40 8 Thomas Skinner (Rocky Mountain) 0:12:40 9 Tyler Trace 0:13:33 10 Ben Thompson (Rocky Mountain) 0:13:33 11 Roddi Lega (Pedalhead Bicycle Wo) 0:14:05 12 Ruedi Schnyder (Cove bikes) 0:14:13 13 Nicholas Weighall (CalGiant/Specialized) 0:15:48 14 Ron Ellis (EaglesHomes/NRG/Bike) 0:15:55 15 Michael Robinson 0:15:55 16 Peter Watson (Balance Point Racing) 0:16:24 17 Craig Richey (cyclocrossracing.com) 0:17:34 18 Patrick Means (Team S&M) 0:18:00 19 Mat Hewitt 0:19:24 20 Andreas Hestler (Rocky Mountain Bikes) 0:19:24 21 Carter Hovey 0:20:44 22 Greg Grant (Tantalus Bike Shop) 0:21:43 23 Michael Pruner (Different Bikes) 0:25:11 24 Drew MacKenzie (CondoGroup/Marin/Shimano) 0:26:52 25 Seth Wells (Cap's Original) 0:27:14 26 Andy Traslin (Ryders Eyewear/Steed) 0:29:30 27 Kevin Noiles (SportiQue) 0:30:15 28 Michael Jordan 0:30:29 29 Ryan Draper (Rebound Cycle) 0:31:28 30 Kris Yip (CycleLogic-Cannondal) 0:31:47 31 Robert Whishaw (Obsession Bikes) 0:33:41 32 Joshua Stott (KHS) 0:34:48 33 Cory Wallace (KONA) 0:35:11 34 Andy Rigel (Mafia Racing) 0:35:42 35 Peter Kopic (Syndicate Industries) 0:38:21 36 Steven Devantier (Local Ride Bike Shop) 0:45:26 37 Jason Poon 0:58:10 38 Logan Wetzel (Noble Bikes/Clif Bar) 1:02:56 39 Jonny Rockall (Rocky Mountain Bicyc) 1:19:52 40 Trevor Mackenzie (Oak Bay Bikes) 1:24:15 DNF Sullivan Reed (Cycle Logic) DNF Nick Berry DNF Geoff Kabush (Maxxis-Rocky Mountai) DNF Max Plaxton (Specialized Racing Team)

Women 14-19 # Rider Name (Country) Team 1 Mikayla Martin (Team Squamish) Jessica Marquis Lauren Rosser (Team Squamish/Commen) Maia Kilby (Team Squamish)

Women 20-29 # Rider Name (Country) Team 1 Courtenay Mcfadden (Cycling Northwest) 2 Whitney Anderson 3 Chloe Cross 4 Belinda Hare 5 Eden Imbeau 6 Sarah Newman 7 Erin Meggait 8 Megan Kobitzsch 9 Stephanie Askwith 10 Rose Rogawski 11 Nicola Gildersleeve (Challenge By Choice) 12 Meagan Robertson DNS Renee Cowling DNS Shannon Collier

Women 30-34 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sarah Olner 4:08:06 2 Sandra Hardy 0:03:44 3 Angela Simpson 0:07:42 4 Crystal Lambert (Muddbunnies Riding I) 0:07:51 5 Julie Mountifield 0:17:38 6 Melanie Day 0:24:12 7 Patty Morris 0:24:47 8 Kimberly Gourlie 0:24:47 9 Marsa Daniel (Team Group Health) 0:28:38 10 Patti Dods 0:31:19 11 Amelia Ufford 0:35:44 12 Kirsten Odegaard (Mike's Garage) 0:41:25 13 Karin Grubb 0:44:48 14 Courtney Wittenburg 0:46:43 15 Erin Merrick 0:58:07 16 Catherine Jensen (Squamish Physio) 0:58:56 17 Karine Duguay 1:13:12 18 Sophie Brochu 1:13:12 19 Sara Shinkaruk (Kam Shinkark) 1:13:25 20 Meagan Roberge 1:36:26 DNS Nicole Muzechka (terrascape) DNS Heidi Vanlith (Gravity Girlz) DNS Alexandra Shanny DNS Laura Maguire DNS Joanne Anderson DNS Susan Brooks (Team Diabetes) DNF Alli Redding

Women 35-39 # Rider Name (Country) Team Result 1 Janna Gillick 3:47:14 2 Annie Kvick 0:00:25 3 Petra Hauke (Sorca) 0:07:38 4 Sarah Seads (ELM) 0:17:55 5 Karin Binder 0:21:15 6 Majorie Lauzon (Balance Point Racing) 0:25:11 7 Grace Macleod 0:25:12 8 Julie Miller 0:25:20 9 Hannah Garcia (www.hannahgarcia.com) 0:44:11 10 Martine Long 0:46:41 11 Jadine Riley (Team Group Health) 0:49:49 12 Birgitte Marthinsen (Her Husband) 0:56:46 13 Sue Rodger (Team Diabetes) 0:57:56 14 Deanne Katnick (Terrascape Racing) 1:02:17 15 Allison Bourne 1:04:19 16 Michelle Peterson (Velocity Cycles) 1:16:52 17 Hannah Evans 1:19:56 18 Tracy Morgan 1:25:45 19 Michelle Lachmann (Team Diabetes) 1:27:09 20 Connie Posen 1:31:22 21 Vanessa Murphy 1:34:15 22 Sarah Bender (Motofish) 1:34:20 23 Victoria Jolley 1:34:35 24 Diane Spence 1:44:08 DNS Susan Shalanski (Reach Physio) DNS Coralynn Gehl DNF Aimee Dunn (Muddbunnies) DNF Kelly Churchill DNS Brooke Arnold DNS Inis Leblanc DNS Emily Sportsman (Big Wheel Racing) DNS Sandy Loughran DNS Sarah Greenwood DNS Lynda Cowan DNS Isabelle Papillon DNS Christine Willems

Women 40-44 # Rider Name (Country) Team Result 1 Rua Read (corsa Cycles) 3:30:39 2 Lisa Le Poole (terrascape racing) 0:10:01 3 Frances Vice 0:28:09 4 Shelley Genovese 0:34:31 5 Penny Plamondon (icebreaker) 0:35:42 6 Kimberley Beck (Endless Biking) 0:50:37 7 Jane Gillie 0:51:30 8 Susan Sherman 0:59:58 9 Barbara Ernesti 1:00:19 10 Julia Balkwill 1:03:17 11 Jenny Angus (Northlands Medical) 1:03:17 12 Lisa Floe (Team Diabetes) 1:09:20 13 Linda Pellicano 1:11:40 14 Kim Stegeman-Lowe 1:13:08 15 Lisa Duncan (Wedgewood) 1:13:40 16 Tonya Motyka 1:17:20 17 Cheryl Smyth 1:23:22 18 Giovanna Boucher 1:23:48 19 Heather Schram (Endless Biking) 1:26:47 20 Kirsty Marritt (Celo Pacific) 1:31:21 21 Sandra Bicego 1:35:53 22 Melanie Armstrong (Eagleview Vet Hospit) 1:36:29 23 Emma Jarrett 1:36:32 24 Nichole Murray 1:46:32 25 Lisa Canjar 1:46:40 26 Michelle Bodell 1:50:44 27 Lynn Ayers 1:52:30 28 Sherone Harris 1:53:11 29 Pam Kozdrowski (yvonne caswell) 2:04:10 30 Jo Cinter 2:19:31 DNS Michelle Webster DNS Andrea Townson (Different Bikes) DNS Marni Wedin DNS Kristin Johnston DNS Plumb Tina DNF Kathy Cormack DNS Gabriele Moeller DNS Lori Cucksey Roth DNS Lori Broker DNS Holly Workman (FEAT) DNS Barb Engstrom DNS Kathy Tulloch

Women 45-49 # Rider Name (Country) Team Result 1 Cathryn Zeglinski (Nrthlands Medical Cl) 3:20:51 2 Michelle Hauswirth (Steed) 0:23:03 3 Lauren Kalf (AMC) 0:32:55 4 Alison Iles 0:45:47 5 Manouane Deschenes (Corsa) 0:49:15 6 Holly Schulte 1:05:06 7 Barbara Cooke 1:07:13 8 Tiziana Ienna 1:09:22 9 Kate Inman 1:15:01 10 Karen Mittet 2:02:54 11 Karen Saenger 2:05:38 12 Ann Davis (The Broken Spoke) 2:11:42 13 Jackie Dupuis 2:11:47 14 Cyd Fraser 2:15:55 15 Maureen Nyce 3:10:25 DNF Christine Martin DNS Maria Sederholm DNF Michele Marsh (Worca) DNS Fiona Mactaggart DNS Margaret Hale

Women 50-54 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sue Dare 4:19:54 2 Rose Houle (Nanaimo Mountain Bik) 0:23:54 3 Shari Westaway (Arrowsmith Mt. Bike) 0:32:55 4 Judy Villeneuve (nanaimo mountain bik) 0:40:10 5 Lindsie Nicholson (n/a) 1:21:54 6 Rosemary Gin 1:28:33 7 Alison Jones 1:58:50 DNS Sue King DNF Susan Weston (Local Ride) DNF Marcia Smith (Corsa Cycles)

Women 55-59 # Rider Name (Country) Team Result 1 Claire Harvey 4:52:37 2 Bridget Nowakowski 0:26:36 3 Grace Blok 0:39:18 4 Deb Romaine 1:29:40 DNS Elizabeth Stevenson

Women 60-69 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mary Mark (nil) 4:52:33

Men 14-19 # Rider Name (Country) Team Result 1 Mo Lawrence (Team Squamish) 2:53:17 2 Nicholas Bruce (Corsa Cycles) 0:08:58 3 Jesse Melamed (Team Whistler) 0:19:01 4 Sam Bowerman (team squamish) 0:19:46 5 Jereomy Pelletier (Team Squamish) 0:25:28 6 Luke Di Marzo (Team Squamish) 0:28:21 7 Sam Morris (Different Bikes) 0:30:27 8 Griffin Dare 0:33:38 9 Alex Toews (Team Squamish) 0:36:50 10 Ethan Toom (Team Squamish) 0:37:14 11 Rhys Verner (Team Squamish) 0:37:58 12 Felix Burke 0:39:03 13 Connor Haberl 0:53:35 14 Matthew Wentzel 0:57:50 15 Michael Kilby (Team Squamish) 1:09:59 16 Jamie Heale 1:22:18 17 Michael Heale 1:25:38 18 Tyler Chrystal 1:52:01 19 Levi Puckett (VAC) 1:53:43 20 Justin Genovese 2:02:47 21 Charlie Sushams 2:21:06 22 Richard Dyer 2:25:27 23 Riley Richardson 2:33:31 DNS Jordan Timmer (Maple Ridge) DNF Quinn Moberg (Team Squamish) DNS Tobin Hubner DNF Montana Michel (Don Ross High School) DNF Daniel Hennigar (Team Squamish) DNS Blake Newton

Men 20-29 # Rider Name (Country) Team Result 1 David Roulston 3:15:46 2 Mike Berkenpas (Local Ride Racing) 0:04:04 3 Derek Anderson (Freewheel Cycle) 0:13:54 4 Andrew Dingwall 0:16:41 5 Jamie Biluk 0:20:40 6 Joel Van Hove 0:31:12 7 Kevin Mcmillan 0:34:04 8 Mike Fraser 0:34:15 9 Joel Depooter 0:37:41 10 Stewart Harper 0:40:45 11 Tyler Pollock 0:47:37 12 Nick Shepherd 0:49:52 13 Philip Cairns 0:51:56 14 Daniel Mackellar 0:53:53 15 Brandon Hoffmarks (Sea To Sky Adventure Comp) 0:54:23 16 Patrick Plante 0:55:10 17 Austin Macdougall 0:57:44 18 Jon Anthony 1:13:39 19 Evan Power 1:15:36 20 Jeff Zeitz 1:17:18 21 Shawn Feddes 1:32:07 22 Benoit Bernard 1:59:11 23 Derek Rougeau 2:15:40 24 Craig Watson (AdMaki) 2:21:12 25 Jonathan Barnes (Tantalus Bike Shop) 2:43:27 26 Ryan Faas (n/a) 2:48:56 27 Kenton Hirowatari 2:50:51 DNS Daniel Stein DNF Joel Harwood DNF Andrew Morris DNS Chris Clarke DNS Dan Prisk DNS Bruce Sarvis (Team Diabetes Canada) DNF Steven Joswig DNS Richard Biddlecombe (Team Diabetes) DNS Clayton Palanio DNS Jeremy Norris DNS Bobby Howell DNF Lane Quelch DNS Chris Courtney DNS Derek Hula DNS Ryan Young

Men 30-34 # Rider Name (Country) Team Result 1 Olivier Gendron 2:54:32 2 John Courtney (Scott Bikes / Cycle) 0:00:45 3 Aaron Weiss (daryl evans racing) 0:10:22 4 Mike Winkel 0:23:28 5 Andrew Nelson 0:26:15 6 Alex Cojocaru (West Coast Racing) 0:26:31 7 Matt Delany (Whistler Outback Adv) 0:30:16 8 Eric Goodwin 0:30:22 9 Graham Munro 0:32:27 10 Brian Gunn 0:32:40 11 Brady Fleguel 0:33:07 12 Adam Zarzycki 0:33:57 13 Mike Conway (RTown) 0:34:46 14 Mike Levy (Pinkbike) 0:37:39 15 Kevin Reynolds 0:39:36 16 Joel Breems (Swift Industries) 0:40:32 17 Scott Lahrs 0:40:44 18 Mitchel Perepalkin 0:42:16 19 Gary Morris 0:43:35 20 Michael Simon (Green Haze1) 0:44:31 21 Dustin Gordon (Team Whistler) 0:45:06 22 Marko Toijanen 0:45:56 23 Jamie Burr (n/a) 0:46:37 24 Tyler Strong 0:47:37 25 James Cassell 0:47:45 26 Dave Collins 0:47:52 27 Kurt Withers 0:48:33 28 Simon Gauthier 0:50:49 29 Joel Perkins (different bikes) 0:52:49 30 Darcy Deutscher 0:56:01 31 Ryan Jeans 0:56:26 32 Edan Marshall (Westcoast Racing) 0:56:26 33 Raymond Krumme 0:56:49 34 Jason Goodman (Swift Industries) 0:57:36 35 Sean Bickerton (My wife) 0:58:13 36 Alex Capon 0:59:26 37 Colin Bakker 0:59:35 38 Christian Molholm 0:59:41 39 Allan James (Team Diabetes) 0:59:53 40 Paul Maki (Fanatyk Co Bike Shop) 1:07:31 41 Matthew David 1:13:16 42 Rich Cook (Swift Industries) 1:13:50 43 Richard Avedon-Savage (Booster Juice) 1:14:57 44 Chris Choquette 1:15:33 45 Ryan Morrison 1:17:09 46 Ryan Hayes 1:18:12 47 Mads Aaboe (FRI CYKLER SILKEBORG) 1:19:48 48 Martin Caron 1:21:23 49 Christoph Zuppiger 1:21:31 50 Andrew Hooper 1:23:41 51 Adrian Strong 1:27:05 52 Liam Kerney 1:27:35 53 Chris Moreside 1:28:19 54 Andrew Ferguson (Critical Speed) 1:33:12 55 Kris Doering (Offroad Syndicate) 1:33:53 56 Vincent Laarveld (Roc-Pile) 1:35:22 57 Mark Breakspear (Obsession Bikes) 1:43:05 58 Ashley Stotts (Team Diabetes) 1:44:43 59 Ryan Bell (Phat Basturds) 1:46:40 60 Greg Pylypec 1:47:25 61 Matt Kompass 1:47:53 62 Tavish Capewell (Royal Racing) 1:50:45 63 Christopher Lane (Experience Cycling) 1:51:02 64 Richard Grimes (Experience Cycling) 1:51:18 65 Greg Edwards 1:55:01 66 Jeffrey Anderson (Team Stanley) 1:56:44 67 Ryan Chamberlain 2:00:25 68 Richard Kozak 2:03:45 69 Ryan Tuira 2:06:49 70 Shaun Leahy 2:07:14 71 Peter Watson (North Shore Athletic) 2:29:23 72 Lee Zavarise 2:36:55 73 Steve Wenger 2:39:19 74 Josh Bernsen 2:42:24 75 Ryan Bruins 3:17:41 76 Brad Greer 3:17:49 DNS Andrew Vit DNF Brad Martyn DNS Steve Savage (Steed Cycles) DNS Jeff Iwanaka (Jasmine) DNS Nick Beuglet (Green Haze1) DNS Wesley Hodgson (Independent) DNS Ryan Young (Terrascape Racing) DNS Cameron Donald (Lake Country Cycle) DNF Adrian Dawson DNS Daryl Graham DNS Kale Campbell DNS John Mackenzie (Anita's Organic Mill) DNS Christopher Callahan (Whootiehoos) DNF Jeff Desroches (Frenchys Frenchmen) DNS Brad Doran-Veevers DNS Martin Goetsch DNS Dan Thwaite (Commencal-Canada) DNS Niall Pinder (West Coast Racing) DNS Drew Lejbak DNS Jesse Janzen DNS Tyson Kaempffer DNS Derek Gehl DNS Michael Quarress DNS Patrick Young

Men 35-39 # Rider Name (Country) Team Result 1 Stephen Ushy (Balance Point Racing) 2:55:19 2 Michael Boehm (Rocky Mountain) 0:01:13 3 Trevor Hopkins (Team Whistler) 0:05:34 4 Martin Bojesen 0:09:06 5 Matthew Drown (Daryl Evans, Rocky M) 0:11:43 6 Jason Williams (Stanley) 0:12:20 7 Jeremy Trask (ORS) 0:12:22 8 Ryan Newsome (Local Ride Bike Shop) 0:12:22 9 Mike Rauch (Abbotsford life cycl) 0:12:23 10 Russ Wood (NimbyFifty) 0:13:20 11 Jordan Tesluk (SORCA) 0:13:53 12 David Perrin 0:14:58 13 Matthew Duggan 0:16:22 14 Terry Evans (Vibe9.com / Nimby Fi) 0:18:04 15 Albert Nomura (Blue Falcon) 0:20:26 16 Craig Dillon (Team Stanley) 0:20:26 17 Simon Norris 0:22:40 18 David Reid (Sorca) 0:22:41 19 Kevin Rodger (Team Diabetes) 0:24:29 20 Manuel Zuppiger (Lake Country Cycle) 0:25:56 21 Tom Hayes (Mafia Racing) 0:29:31 22 Adrian Lasalle-Lowe (Team Diabetes) 0:30:08 23 Simon Blythe 0:30:24 24 Jonathan Osland 0:30:41 25 Shane Christopher 0:33:31 26 Ron Rillorta 0:36:14 27 Ken Leggatt (Daryl Evans Racing) 0:36:36 28 Charles Fortier (experience cycling) 0:37:03 29 Matt Ewonus (Balance Point Racing) 0:39:17 30 Yoshito Tsuji (Choromag bikes) 0:39:32 31 Michael Prochaska 0:39:50 32 Magnus Byne 0:40:06 33 James Cranston 0:40:16 34 Craig Fowler (Team Stanley) 0:40:24 35 Tom Craik (Salomon Flight Crew) 0:41:39 36 Joshua Weiss (Daryl Evans Racing) 0:41:42 37 Martin Roos 0:42:02 38 Tom Kemecsey 0:42:03 39 Andrew Clegg 0:42:12 40 Dean Dubyk 0:43:45 41 Werner Gerntholtz 0:44:22 42 Chris Mcgregor 0:44:40 43 Colin Rimes (Rimes Racing) 0:46:02 44 Chad Eberle 0:46:18 45 Roman Kralovic 0:46:45 46 Mac Mcdell (Wedgewood) 0:47:20 47 Michael Oliver 0:47:21 48 Tony Delbosco 0:48:00 49 James Heyes 0:48:32 50 Mark Yudin 0:48:42 51 Martin Riis 0:49:02 52 Aaron Muir 0:49:04 53 Stuart Cook 0:49:10 54 Tim Tallevi 0:49:36 55 Daniel Studley (Mafia/Felt/PBR) 0:49:46 56 Martin Dickson 0:49:54 57 Kevin Webb (Team Diabetes) 0:50:40 58 Gareth Phillips (Team Diabetes) 0:51:07 59 Mike Taratko 0:53:30 60 Jean-Francoi Plouffe (Satsports) 0:53:36 61 Michael Mcclure 0:55:29 62 Kam Shinkaruk (myself) 0:55:30 63 Roland Jupista (Cyclebetes) 0:55:52 64 Kiva Hartfield (Hootie-Hoos) 0:56:03 65 Jas Gill 0:56:04 66 Yutaka Nakamura (RODEO CIRCUS) 0:56:05 67 Shaun Carpenter 0:56:29 68 Ian Abbott (Team Diabetes) 0:56:31 69 Nicholas Lemmel 0:58:58 70 Jonathan Silcock 0:59:29 71 Brian Heslop 0:59:35 72 Peter Erickson 0:59:37 73 Steve Coventry 1:00:58 74 Ryan Letchford 1:01:08 75 Graham Archer (Kintec) 1:01:37 76 Steven White (Quest University Can) 1:02:09 77 Jeff Heslop 1:04:42 78 Adrian Mccardle 1:04:57 79 Kevin Koopmans (Life Cycles) 1:05:48 80 Brian Young (my wife) 1:05:50 81 Michael Lim 1:06:48 82 Ian Dunn (Anthill Films) 1:09:00 83 Khoa Lam (Lambert) 1:09:01 84 Malcolm Davidson (Enduro) 1:09:55 85 Andrew Mcmillan 1:10:15 86 Keith Montgomery 1:10:49 87 Chris Michael 1:10:54 88 Paul Boivin (Stanley) 1:11:31 89 Raymond Tse (Cucina Fresca) 1:11:41 90 Chris Lacoste 1:12:57 91 Nate Frederickson (Cucina Fresca) 1:14:49 92 Chris Eremenko 1:15:26 93 David Diebolt 1:16:20 94 Daniel Popescu (Popescu Group) 1:16:24 95 Jason Poitras (Kelowna Cycle) 1:16:58 96 Neil Fleming 1:16:58 97 Nick Varey 1:17:19 98 Graham Aubuchon 1:19:07 99 Bryce Allen 1:19:22 100 James R Davison (Daryl Evans Racing) 1:19:46 101 Eric Anderson (obssesion bikes tld) 1:20:12 102 Aaron Bennest 1:20:59 103 Darren Causon 1:21:37 104 Kevin Pyke 1:24:15 105 Sheldon Thistle 1:25:03 106 Darcy Lawley 1:25:03 107 Steve Mark 1:27:15 108 Adrian Armstrong (Eagleview Vet Hospit) 1:29:48 109 Stuart Mcmurchy 1:29:50 110 Lawrence Barron 1:30:22 111 Mike Stewart 1:30:37 112 Darcy Wittenburg 1:31:32 113 Ryan Foster 1:32:10 114 Jordan Jacobs 1:35:05 115 Mike De Wit 1:37:13 116 Joel Werner 1:39:12 117 Thomas Vlcek 1:39:23 118 Greg Jessome 1:40:22 119 Brian Sholdra 1:42:44 120 Dale Anderson 1:42:58 121 Michael Sileika (wedgewood) 1:43:33 122 David Lee 1:44:05 123 Jason Witwicki 1:44:07 124 Scott Rattray (tantalus bike shop) 1:45:23 125 Jonathan Aitken (Wedgewood) 1:48:49 126 Jason Lavigne (Terrascape Racing) 1:54:14 127 Brian Bell 1:56:11 128 Leigh Bartlett 1:56:15 129 Rod Castellanos (Sky High Lifestyles) 1:57:16 130 Jamie Horner 1:57:34 131 Warren Scott (tantalus bike shop) 1:57:47 132 Jade Carter (Team Diabetes) 1:58:13 133 John Hawkings 2:01:04 134 Dennis Randy Ranada (Mildred, Kevin and K) 2:01:50 135 Jason Weinman 2:02:11 136 Todd Monge 2:04:04 137 Travis Peterson (Velocity Cycles) 2:05:33 138 Sean Daly 2:11:23 139 Lloyd Adams 2:14:22 140 Lee Chang 2:14:52 141 Erich Zwick 2:15:33 142 Trevor Porter (Kona) 2:17:30 143 Rob Bell (Phat Basturds) 2:19:55 144 Rob Camacho 2:20:43 145 Oral Tahara (Maple Ridge) 2:21:44 146 Steven Fofonoff 2:21:51 147 Mark Bender (Motofish) 2:26:15 148 Benjamin Cameron 2:26:16 149 William Kung 2:28:30 150 Bal Risma 2:43:05 151 Lars Uunila 2:43:05 152 Jason Lynd 2:44:12 153 Chris Pettingill (Team Diabetes) 2:45:49 154 Joshua Motland 2:48:17 155 Adam Rootman 2:48:31 156 Kyle Jeans 2:49:35 157 Edwin Betinol 3:04:04 158 Michael Noseworthy (none) 3:05:44 159 Phil Sinnott 3:21:29 DNF Simon Chester DNS Sean Baker DNS Brent Willems (Motofish) DNS Richard Holland DNS Samuel Shawn Fraser DNS Andrew Bovard (Freewheel Cycle) DNS Matt Freeman DNF Dave Laverdiere DNS Wes Mcintyre DNS Chris Whiffin DNS Kevin Arnold DNS Mark Schroeder DNS Graham Downs DNS Mike Tunnah (West Coast Racing) DNS Matthew Lynn DNS Tom Kranz DNS Richard Callahan (Whootiehoos) DNS Kenny Hagerty DNS Ales Sopotnik DNS Jonathan Matlock DNS Ian Bartley DNS Ryan Simpson DNS Matt Meanchoff (NS Ride) DNF Nathan Hampton DNS James Scramstad DNS Ryan Worsfold DNS Clinton Pazezierski DNF Greg Johnson (Spoke N' Motion) DNS Glenn Joiner (Mafia Racing) DNS Dave Richardson DNS Rock Castrillo DNS Scott Mcmillan DNS Chris Kaipio DNF Ajay Panesar (Team Panesar) DNS Tyson Bell DNS Mike Norton (Rundle Mountain Cycl) DNS Brent Mcmurchy DNS Jason Robertson DNS James Birkenbuel DNS Shelby Lefebvre (Strathcona Tri Club) DNF Lj Wilson (SORCA) DNS Kris Henry DNS Shawn Vogt DNS Mike Ford DNS Peter Loland DNS Richard Alm (innovative fitness) DNS Joe Purves-Smith (Horzion Dental) DNS Daryn Collier (Team Diabetes) DNS Derek Kilburn DNS Clint Macarthur (Bushmen) DNS Ryan Wilkinson (Rundle Mountain Cycl) DNS Jesse Loughran DNS Jean-Francoi Robert DNS Aaron Vanderwal (Felt/ PBR) DNS Devin Brown

Men 40-44 # Rider Name (Country) Team Result 1 Leighton Poidevin (Banff Lodging Co.) 2:46:28 2 Matt Shandro (wife) 0:13:23 3 Craig Bartlett 0:16:37 4 Carl Goldstraw (Onatah Coffee shop) 0:18:30 5 Bob Welbourn (Glotman Simpson) 0:19:18 6 Jeff Neilson (Terrascape Racing) 0:20:10 7 Darren Robinson 0:20:15 8 Tony Bachler (Dr. MA Bachler Inc) 0:20:16 9 Pete Holzhuter (Daryl Evans Racing T) 0:23:31 10 Julian Hine 0:23:46 11 Dave Eleiter 0:25:01 12 Tyler Dumont 0:25:23 13 Kalle Karu 0:25:39 14 Chris Bishop (Kate, Nathan and Sas) 0:26:10 15 Heath Mccroy (NA) 0:26:37 16 Roy McBeth (Experience Cycling) 0:26:55 17 Calvin Zaryski (ICEBREAKER) 0:27:32 18 Michael Wilson (wife) 0:28:46 19 Edward Lawson 0:28:48 20 Matteo Abel 0:28:49 21 Jeff Beltramini (Mafia Racing/Felt/PB) 0:30:10 22 Dean Linnell (none) 0:34:20 23 Les Ecker 0:34:40 24 Mike Seniuk (Single Speed) 0:34:49 25 Kevin Hodder 0:35:06 26 Jason Stobbe (LIFE CYCLES) 0:35:24 27 Jason Tardiff 0:36:06 28 Maurice Castonguay 0:36:37 29 Bruce Dierick 0:37:10 30 Scott Sportsman (Big Wheel Racing) 0:38:54 31 Sean Cruickshank (pro city racing) 0:39:51 32 Justin Harman (Collision One) 0:40:37 33 John Irvine 0:41:09 34 Rob Macleod (SORCA) 0:41:12 35 Patrick Skinner 0:41:29 36 Rick Crema 0:42:06 37 Tobin Mccallum 0:42:10 38 Brad Samis 0:44:50 39 Brent Hambleton (cx west) 0:44:56 40 Daryl Wood (Cyclepath Oakville R) 0:45:06 41 Dave Chamberlain (Experience Cycling) 0:45:50 42 Ken Mcmillan 0:46:54 43 Doug Engstrom (SORCA) 0:48:27 44 Scot Wheeler 0:48:51 45 Chris George (Single Speed) 0:50:47 46 Stefan Muller (Westcoast Racing) 0:52:11 47 Tyler Jordan 0:52:19 48 Dean Etienne (BOMB) 0:53:23 49 Euan Crawford 0:53:52 50 Bruce Mackenzie 0:54:12 51 Steven Mantel 0:54:29 52 Iain Mckelvie 0:54:36 53 James Rodgers 0:55:33 54 Anthony Bjorge (Independent) 0:55:37 55 Darren Saul 0:56:52 56 Roger Burton 0:57:24 57 Adrian Jones 0:57:39 58 Scott Simpson (Simpson Notaries) 0:57:59 59 Rick Stevens (Felt/ PBR) 1:00:02 60 Dave Berkowitz (endless enduro) 1:00:56 61 Eduard Riep 1:01:04 62 Rob Darnbrough 1:01:47 63 David Fishwick 1:02:33 64 Allistair Clegg 1:02:45 65 Dorian Medlicott (FEAT) 1:02:46 66 Ryan Donohue 1:04:02 67 Mark Haldenby 1:04:04 68 John Merritt (FEAT) 1:04:57 69 Gerhard Malherbe 1:05:12 70 Thomas Nottelman 1:05:41 71 Rj Caswell 1:07:28 72 Eric Foltan 1:07:43 73 Iain Lowe 1:08:25 74 Guy Gensey (Russ Hay's) 1:08:56 75 Ken Bognar 1:09:54 76 Charles George 1:10:00 77 John Harmer (Endless Biking) 1:11:48 78 Tony Piepjohn (Coast Spatial Mappin) 1:11:52 79 Robert Gill 1:12:21 80 Stephen Todd 1:13:54 81 Douglas Rae 1:14:05 82 Ken Saito (RODEO CIRCUS) 1:14:24 83 David Safarik (SORCA) 1:15:27 84 Elliot Fishman (Elliot Fishman Consu) 1:17:32 85 Stuart Bestbier (Sumallo) 1:17:48 86 Scott Harding 1:18:35 87 Mike Watton (Mike's Garage) 1:19:09 88 David Krasny 1:22:20 89 Alan Moat (Dan's Banana Bread) 1:23:15 90 Michael Purcell (Wedgewood) 1:24:18 91 Jeff Kim 1:24:49 92 Paul Whitehead 1:25:23 93 Pat Rife 1:26:22 94 Steven Pulman 1:26:29 95 Robert Komzak 1:26:54 96 Joshua Kleban 1:27:09 97 Ray Brown 1:28:34 98 Ted Matson (Barbara's Home Cooki) 1:29:03 99 Oliver Flaser 1:31:07 100 James Morris 1:31:29 101 David Pilling 1:33:56 102 Jonathan Chaney 1:33:56 103 Darren Durupt (Experience Cycling) 1:35:28 104 Brian Tomicki 1:36:00 105 David Barba (Hootie-Hoos) 1:36:08 106 Dmitri Zanozin (FEAT) 1:38:48 107 Les Puchala 1:39:03 108 Alan Macconnachie 1:40:11 109 Mike Garcia (www.mikegarcia.ca) 1:41:14 110 Andrew Port 1:41:33 111 Scott Watts 1:41:56 112 Michael Roblin (SORCA) 1:42:08 113 Brett Bauer` (fanatik bike) 1:43:20 114 Karl Siebert 1:43:25 115 Bernard Szewczyk (-) 1:44:56 116 Rob Phoenix 1:45:48 117 Phil Hoilett 1:45:50 118 Jaime Grant 1:46:01 119 Danny Soda 1:47:14 120 Jeremy Black 1:48:15 121 Guy Mckintuck 1:48:34 122 Aaron Davis 1:49:18 123 Sean Perkins 1:50:53 124 Dave Southam 1:51:50 125 John Ballantyne 1:53:31 126 Alan Ross (tantalus bike shop) 1:54:12 127 Keith Bruhm 1:54:55 128 Tim Cardinal 1:55:43 129 Chris Stroud (Ken, Tai and Lica) 1:55:53 130 Patrick Reid 1:59:22 131 Jon Popham 2:00:47 132 Zak Gilson 2:02:47 133 Jay Johnston 2:05:07 134 Bryan Swan 2:10:40 135 Ian Prince 2:10:48 136 Keith Mollet (EMM) 2:12:16 137 Jeff Smyth 2:15:29 138 John Berrow 2:16:17 139 Todd Harris 2:16:41 140 Alan Young (Local Ride Racing) 2:18:59 141 Raineil Cordoviz 2:18:59 142 Bruce Tetrault 2:28:43 143 Roland Thoms 2:28:46 144 Jon Jafari (NSRIDE) 2:33:30 145 Ben Rancourt (Team Diabetes) 2:40:03 146 Nigel Pickering 2:41:40 147 Peter Roker (AdMaki) 2:45:02 148 Darren West 2:45:46 149 Edward Scott Neves 2:46:12 150 Rod Adrian (Squamish McDonald's) 2:52:49 151 Ron Aloni 3:00:33 152 Patrick Wright 3:02:32 153 Andrew Mclellan 3:12:43 154 Hugo Sloos 3:12:55 155 John Powers 3:30:22 156 Darryl Stanier (AdMaki) 3:45:46 DNS David Olsson DNS Derek Thomas DNS Johny Woolaver DNS Robert Hurtubise DNS Derek Lowe DNS Chris Robertson DNS David Bibby DNS Steve Brain DNS Peter Van Den Hoogen DNS Moishe Lettvin DNF Peter Henderson DNS Scott Osinchuk (Pedalhead Bicycle Wo) DNS James Davison DNS Stuart Horak DNF Pieter Vanduzee DNF Charles Henderson DNS Mel Kartusch DNS Arama Jillings DNF Ralf Strub DNS Steve Noble (Noble Chiropractic) DNS Rob Wiebe DNF James Brooks (Mountain FM) DNS Robert Harris DNS Nathan Kiger (Carbon Neutral Cycli) DNS Angus Corey DNS Mike Edwards (Whistler) DNS Ben Foster DNS Gordon Reid DNS Christopher Gullett DNS Kevin Brown (OBB Nanaimo) DNS Max Melchior DNF Parker Lund DNS Russ Bougie DNS Michael Cober DNS Stewart Grimm DNS Keith Nicoll (Steed-Giant-North Sh) DNS Michael Hallett DNF Ivan Pozniak DNS Vincent Roy DNS Erin Keam DNF Shawn Wentworth DNS David Hubner DNS Douglas Dewar (Prince George) DNS Derek Heed (Hootie-Hoos) DNS Troy Lemens DNS Scott Brammer DNS Roger Aballini (Pork Bros Racing) DNS Trevor Rubel (Hootie-Hoos) DNS Willi Isaak DNS Rob Jubenvill (Bushmen) DNS Arnie Liati (Cycling Northwest) DNF Mike Murphy (Steed Cycles) DNS Greg Devins DNS Mark Vanry DNS Jonathan Sine DNS Jeff Hildebrand DNS Sheldon Ridout DNF Zamon Kingi (T&T Dynamite) DNS Sean Graham DNS Peter Reid (Specialized) DNS John Minton (worca) DNF Jonathan Chester

Men 45-49 # Rider Name (Country) Team Result 1 David Kvick (Rocky Mountain Bicyc) 2:59:22 2 Max Saenger 0:04:41 3 Craig Gillett (pro city cycle) 0:04:43 4 Andrew Handford (Different Bikes) 0:04:56 5 John Gibson (Cafe Racers) 0:08:58 6 Ken Olson (na) 0:12:51 7 Dale Ewanchook (Refresh/Team Allianc) 0:14:46 8 Chris Lawrence 0:16:03 9 Diego Marchese (Team Diabetes) 0:17:11 10 Steve Mackenzie (Team Diabetes) 0:18:04 11 Jan Toom 0:18:50 12 Graham Ross (Different Bikes) 0:21:31 13 Kirby Villeneuve (nanaimo mtn bike clu) 0:23:00 14 Declan Wolfe 0:23:55 15 George Neffner (Cycling Northwest) 0:24:21 16 Glen Illingworth 0:24:41 17 Greg Timewell 0:24:48 18 Sean Henry 0:27:20 19 Richard Potter 0:27:39 20 Timothy Reeve 0:27:43 21 Johnny Halliday (Left Coasters) 0:27:43 22 Greg Inkster 0:30:15 23 Kirk Vandeweghe 0:32:00 24 Sean Michel (Corsa) 0:32:06 25 Gerald Sawatzky 0:32:15 26 David Spenst (life cycles) 0:33:26 27 Troy Knutson (Cycle Logic) 0:34:24 28 Stewart Kerr (G. Stewart Kerr Ltd.) 0:36:51 29 Jaegan Smith 0:36:54 30 John Skrypnyk 0:37:36 31 Ben Spencer (JRA Bicycle Shop) 0:39:26 32 Brent Wilson (Paradise Trails) 0:39:45 33 Chris Carter (North Shore Athletic) 0:40:33 34 Justin Webb 0:40:46 35 Dik Cox (KONA) 0:41:02 36 Mark Sawatzky 0:41:32 37 Michael Genovese 0:43:15 38 Mike Brooks (Different Bikes) 0:43:58 39 Brad Kreitz 0:44:39 40 Alek Laursoo 0:45:03 41 Graeme Lister 0:45:06 42 Donny Coburn 0:45:09 43 John Rozell (steed cycles) 0:45:19 44 Paul Craig (Local Ride) 0:45:54 45 Paul Zuckernick (Carol, Ben and Joe) 0:46:08 46 Brent Prokop 0:46:44 47 Magnus Collander (Fairhaven Bike Club) 0:47:27 48 Lindsay Schram (None) 0:48:08 49 Mike Carney 0:48:27 50 Gavin Larkin (Team Diabetes) 0:49:13 51 Robert Trombley (Carbon Neutral Cycli) 0:49:37 52 Ian Tasker 0:50:42 53 Mick Peatfield 0:51:29 54 Michael Dolling (Daryl-Evans Racing) 0:51:56 55 Andy Luhn (Clif) 0:51:58 56 Ken Mcdowell 0:52:04 57 David Marquis 0:52:08 58 Martin Rother 0:54:50 59 Jeff Burton 0:54:52 60 Paul Buck 0:54:58 61 Stewart Mcallen (Team Diabetes) 0:56:13 62 Thomas Caldwell 0:56:57 63 Edmund Burke 0:57:10 64 Peter Emsky (Cucina Fresca) 0:57:46 65 Paul Soukoreff 0:58:21 66 Mark Bishop (Diabetes) 0:59:09 67 James Delmotte 1:00:52 68 Geoff Huenemann 1:01:00 69 Dan Kennedy (Team Diabetes) 1:01:41 70 Dean Imbeau 1:04:34 71 Keith Waiz (Team Diabetes) 1:07:09 72 Eric Stromerson 1:09:07 73 Glenn Ayrton 1:09:52 74 Glenn Stelzl 1:10:15 75 Mike Mccarney 1:11:03 76 Kent Klassen (Life cycles) 1:11:10 77 Eric Angus 1:11:56 78 Robert Wall 1:12:38 79 James Devries 1:12:40 80 Paul Yetter (None) 1:12:52 81 David Magnusson 1:13:08 82 Thomas Thorpe 1:14:00 83 Lawrence Klein 1:17:36 84 John Morley 1:18:29 85 Geoff Weddell 1:18:30 86 Ferdinand Flores 1:18:47 87 James Lambert 1:18:58 88 Ken Kobylanski 1:19:25 89 Darrell Jones 1:23:06 90 Alan Chitty 1:23:12 91 Jan Kirsebom 1:23:57 92 Ed Price 1:24:42 93 Guy Thomas 1:25:01 94 David Worling 1:25:09 95 Ron Goldstone 1:26:54 96 Robert Backiel 1:28:00 97 Dan Moberg 1:28:02 98 Nicholas Wort 1:28:11 99 Scott Schroeder 1:34:02 100 Bill Reid (Blue Rooster/SMC) 1:34:49 101 Stacey Myrah 1:36:06 102 Neil Chrystal 1:36:20 103 Ed Gray 1:37:41 104 Doug Carroll 1:44:27 105 John R. Taylor (Team Diabetes) 1:45:50 106 Jeff Cooke 1:49:56 107 Mark Arends 1:52:17 108 Gregory Venables 1:53:08 109 Will Steele 1:54:46 110 Dale Nagata 1:56:04 111 Glenn James 1:57:15 112 Steve Rochetta 2:00:56 113 Cliff Tomilin 2:01:09 114 Rick Puckett 2:02:10 115 David Hendricks 2:03:22 116 James Martin 2:10:16 117 John Sushams 2:15:49 118 Karl Spencer Hancox 2:17:49 119 Pat Johnston 2:21:40 120 Jeff Popham 2:21:57 121 Alfredo Costales 2:25:06 122 John Edmonds 2:28:44 123 Michael Boyle 2:35:29 124 Mark Henderson 2:36:17 125 Frank Larosa 2:39:53 126 Darren Mcclelland 2:41:28 127 Peter Poburan 2:47:41 128 Kent Stuckert (Team Diabetes) 3:35:22 DNS Robert Blanchard DNF Dan Ellis (sorca) DNF Fred Wiley DNS Patrick Sweeny DNS Stephen Sutherland DNS Scott Woolley DNS Colin Ernst (WORCA) DNF Mark Goodgrove (Cardinal Concrete) DNF Shawn Pedersen DNS Timothy Moore (www.MargreetDietz.co) DNF Gary Mcfarlane DNF Cory Ratke (Team Diabetes) DNS Tracy Regan DNS Brad Harris (Life Cycles) DNS Gordon Ellis DNS Robert Anderson DNF Troy Lynn (My Wife/CORSA CYCLES) DNS Steven Vanry DNS Stan Yee DNS Frank Franchini DNS David Bowes DNS Steven Murray (corsa Cycles) DNS Joffre Brondgeest DNS Brian Brotherston DNS Jeff Thurston (Team Diabetes) DNS Francois Dreyer DNS Eric Unrau DNS Jacques Dorey (Sorce Bike Club) DNS Joseph Daignault (N/A) DNS Martin Spieker (Ripper Dads) DNS Hugh Robinson (Team Diabetes) DNS Daniel Schoeler DNS John Poole (Team Diabetes) DNS James Frail DNF Robert Mrnka (Team Diabetes) DNS Ronald Edwards DNS Doug Rogers (Secretcycles) DNS Andy King DNF David Houghton DNS Clark Weber (FEAT) DNS David Henning DNS Philip Shaw (Team Diabetes) DNS Spiros Santorineos DNS Steven Bauer (Ripper Dads)

Men 50-54 # Rider Name (Country) Team Result 1 Ted Russo (Secret Cycles / Specializ) 2:57:52 2 Sheldon Orr (Daryl-Evans Racing) 0:06:12 3 Tim Daechsel (Bike Barn) 0:11:03 4 Kerry White (Team Coastal) 0:13:35 5 Steve Crowley (Team Diabetes) 0:13:42 6 Harvey Bergen (Life Cycles Bike Sho) 0:21:43 7 Bart Nakano (Team Alliance) 0:25:06 8 Barry Rempel (oak bay bikes) 0:26:14 9 Bruce Hale (Rocky Cycles) 0:26:44 10 Greg Heyes (ryders eyewear) 0:30:48 11 Jamie Emery (pro city racing) 0:33:24 12 David Miller (Mafia Racing) 0:34:25 13 Jon Mckinney 0:37:31 14 Richard Dustan (Team Diabetes) 0:47:33 15 Bill Mcmillan (Nanaimo mtb club) 0:51:57 16 Wayne Smith (Republic Bicycles) 0:52:01 17 Jon Servold 0:52:40 18 Tim Williams (CJB Restoration Serv) 0:55:54 19 Cyrill Orssich 1:02:11 20 Barry Paul 1:02:50 21 Michael Burns 1:07:00 22 Mike Rogerson 1:07:32 23 Joseph Braz 1:08:24 24 Scott Paxton 1:08:29 25 Gary Gale 1:08:47 26 Jim Toye 1:08:54 27 Bob Mclaren (West Coast Racing) 1:09:08 28 David Smith (WORCA) 1:10:57 29 Christpher Britten (LIFE CYCLE) 1:17:35 30 Rick Lee 1:17:54 31 Chris Nelson 1:18:48 32 Michael Beaubien (G. Stewart Kerr Ltd,) 1:19:42 33 Chris Wilson 1:21:38 34 Espen Bruun 1:22:03 35 Claudio Pellichero 1:22:34 36 Perry Klassen (Life cycles) 1:26:44 37 Mark Fonseca 1:29:01 38 Robert Watt 1:30:10 39 Craig Woida 1:35:01 40 John Delosada 1:36:20 41 Greg Davey 1:37:50 42 David Rushbrook (Worca) 1:40:07 43 Tom Honey (Team Diabetes) 1:42:50 44 Pat Murphy 1:43:53 45 David Farrow (Team Diabetes) 1:45:27 46 Brian Jones 1:45:49 47 Malcolm Deasley 1:46:28 48 Martin White (Twongo , RTown, WMH) 1:47:10 49 Russell Blow 1:53:20 50 Shawn O'Donnell 1:57:15 51 Michael Bobick 2:03:19 52 Ken Dang 2:03:20 53 Geoffrey Dyer 2:04:06 54 Jeff Jackson 2:11:40 55 Steve Gorse 2:13:16 56 Dean Brooks 2:13:26 57 Lance Mitamura 2:21:34 58 Mark Simpson 2:23:29 59 Mark Kamachi (AdMaki) 2:27:19 60 Victor Arding (Team Diabetes) 2:29:57 61 Jeff Logue 2:35:45 62 Peter Zubick 2:43:54 63 Robert Perra 2:46:48 64 Tony Peiffer 2:56:41 65 Emiliano Mora (Maple Ridge) 3:00:28 66 Tom Merenyi 3:18:54 DNS Glenn Nicholls DNS Dave Patitucci DNF Graeme Fitch (BC Bike Race/Harbour) DNS Stu Snowball DNS Alan Peretz DNS Stuart Loewen (Ripper Dads) DNS Doug O'Neill DNF Brian Aikens DNF John Gjervan DNS Dale Martelli (Evolve Cycling Club) DNS Mclellan David DNS Mike Morgan DNS Jan Terhart (Pedalhead Bicycle Wo) DNS Larry Bock DNS Kevin Salter DNF Brent Devine DNS Shawn Black DNS Alan Kristmanson DNS Andy Horka (Big Air Productions) DNS Jeff Gallimore (Oak bay bikes) DNF Ricci Bedry DNS Hal Loewen (Olympia Cycling Club) DNS Allan Vermue

Men 55-59 # Rider Name (Country) Team Result 1 Tony Routley (Stan No Tubs) 3:03:48 2 Rob Mcskimming 0:03:55 3 Nels Guloien 0:27:09 4 Daniel Gloor 0:34:18 5 John Blok 0:40:07 6 Brian Mccormick 1:03:34 7 William Liebenberg (Team Diabetes) 1:03:56 8 Mike Nelson 1:08:39 9 Jake Stein (Team Crafty) 1:10:03 10 Bruce Mcclements 1:15:00 11 Neil Metcalf 1:25:37 12 George Janos (CVV Racing) 1:27:35 13 Robert Guthrie 1:37:21 14 Paul Smit (Worca) 1:55:43 15 Johannes Grobler 1:59:37 16 Rod Jenkins 1:59:40 DNF Francis Chiasson (Team Whistler) DNS Alan Carr DNS Guy Drouin DNS Peter Campbell DNS Greg Miller (Team Crafty) DNF Dirk Optland

Men 60-69 # Rider Name (Country) Team Result 1 Robin Willard 3:35:17 2 Roy Kregosky (Arrowsmith MTB Club) 0:05:19 3 Peter Avis (Arrowsmith MTB Club) 0:14:35 4 Fred Jorgensen (ObsessionBikes) 0:23:37 5 Brian Pollock 0:32:09 6 Paul Mier 0:35:55 7 Brent Harley 0:38:13 8 David Thornhill (Team whistler) 0:50:15 9 Peter Hotston 0:59:17 10 Maurice Rougeau 1:56:09 11 Greg Pritchard 2:33:10 DNS Craig Mackenzie (WORCA) DNS Richard Cudmore DNF Mike Hawes (Team Whistler) DNS David Youngson DNS Peter Shandro