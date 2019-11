Image 1 of 2 Annie Last (British National Team) (Image credit: Tour of Japan) Image 2 of 2 Julien Absalon (Orbea) (Image credit: Tour of Japan)

With just a few days to go until the start of the world championships in Champery, Switzerland, some of the favorites raced before a large crowd during the final of the Swiss Racer Bikes Cup in Muttenz. Foreigners triumphed in both elite categories with Julien Absalon of France winning the elite men's race and Annie Last of Great Britain taking the elite women's race. Lukas Flückiger in second and Kathrin Stirnemann in third were the best Swiss riders in each of those events.

In the men's race, 93 racers from 22 nations took to the start, but series leader Nino Schurter was not at the start. Lukas Flückiger was interested in the overall series and he led at the start as Absalon drove the chase. On lap three, the pair joined forces together with chasers Moritz Milatz, Patrick Gallati, Severin Disch, Matthias Stirnemann, Lukas Kaufmann and Marcel Kaufmann in hot pursuit.

After two more laps, Flückiger crashed and Absalon took advantage of the situation - that was the deciding point in the race. The Olympic champion took the race ahead of Milatz in third. The best under 23 racer was Matthias Stirnemann in seventh place.

The women's race was without overall leader Lisi Osl of Austria, which left Last to battle Sabine Spitz and Kathrin Stirnemann. Last forced the outcome in the final lap and won with a 30-second margin ahead of Spitz and Stirnemann.

Linda Indergand took the junior women's race in the absence of favorite Jolanda Neff. Among the junior men European 'cross champion Lars Foster finished head of Andri Frischknecht and American Howard Grotts.

Stefan Peter won the Amtaeurs and Masters category.

Full Results

Elite men # Rider Name (Country) Team Result 1 Julien Absalon (Fra) Orbea 1:21:45 2 Lukas Flückiger (Swi) Trek World Racing Team 0:00:27 3 Moritz Milatz (Ger) BMC Mountainbike Racing Team 0:01:09 4 Marcel Wildhaber (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:01:14 5 Lukas Kaufmann (Swi) Easton Rockets 0:01:19 6 Patrik Gallati (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:01:42 7 Matthias Stirnemann (Swi) Thömus Racing Team 0:01:46 8 Sepp Freiburghaus (Swi) Thömus Racing Team 0:01:54 9 Liam Killeen (GBr) Giant Factory Racing 0:01:55 10 Anton Sintsov (Rus) Russian Cycling Federation 0:01:56 11 Martin Fanger (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:02:18 12 Paul Van Der Ploeg (Aus) Felt Öztal X-Bionic 0:02:28 13 Reto Indergand (Swi) MTB Kader Zentralschweiz/IG RS Uri 0:03:04 14 Mirco Widmer (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:03:12 15 Timofey Ivanov (Rus) Team Primorskiy District 0:03:12 16 Julien Taramarcaz (Swi) BMC Mountainbike Racing Team 0:03:13 17 Cédric Ravanel (Fra) GT Skoda Chamonix 0:03:38 18 Jukka Vastaranta (Fin) Finnish National Team 0:03:46 19 Marco Arnold (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:03:47 20 Sergii Rysenko (Ukr) iSD Cycling Team 0:03:50 21 Dmytro Titarenko (Ukr) iSD Cycling Team 0:03:59 22 Lukas Loretz (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:04:13 23 Jérémy Huguenin (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:04:13 24 Olof Jonsson (Swe) Rocky Roads-Orbea 0:04:20 25 Jhonnatan Bottero Villegas (Col) Colombia 0:04:42 26 Michael Hutter (Swi) Pink Gili Swiss bikingteam 27 Ivan Smirnov (Rus) Team Primorskiy District 0:05:02 28 Giancarlo Sax (Swi) Thömus Racing Team 0:05:24 29 Marc Stutzmann (Swi) FreeMountain Scott/RSC Aaretal 0:05:29 30 Kerry Werner (USA) USA National MTB Team 0:05:29 31 Jonas Baumann (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB 0:05:37 32 Carl Jones (NZl) Bergamont NZ 0:05:42 33 Nicolas Lüthi (Swi) Prof Raiffeisen 0:06:05 34 Harold Flandre (Fra) Velotop Race Tribe 0:06:05 35 Paul Remy (Fra) Irwego Commençal Hautes Vosges 0:06:08 36 Yamamoto Kazuhiro (Jpn) Cannondale Racing Team 0:06:14 37 Russell Finsterwald (USA) USA National MTB Team 0:06:14 38 Trenton Day (Aus) DiscoverTasmania.com 0:06:24 39 Heiko Gutmann (Ger) Team Rothaus Poison-Bikes / Hochschwarzwald 0:06:25 40 Mike Schuler (Swi) MTB Kader Zentralschweiz 0:06:43 41 Na Sanghoon (Kor) Team biclo 0:06:44 42 Javier Püschel (Chi) Chilean Team. Trek-Subaru-Yakima-Shimano 0:06:47 43 Paolo Cesar Montoya Cantillo (CRc) GT Stackplastic Brondello 0:06:51 44 Cristobal Silva (Chi) Cannondale-Quaker 0:06:52 45 Chun Hing Chan (HKg) Hong Kong National Team 0:06:53 46 Jack Hinkens (USA) USA National MTB Team 0:06:54 47 Florian Thie (Swi) Bergamont Swiss Team 0:06:56 48 Ken Onodero (Jpn) Specialized 0:06:57 49 Lucien Besancon (Swi) Zollinger Sport/BH Bikes 0:07:23 50 Felix Euteneuer (Ger) Rothaus Poison-Bikes 0:08:05 51 Michael Wildhaber (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:08:13 52 Edivando De Souza Cruz (Bra) Scott/Fittipaldi 0:08:23 53 Patrick Tresch (Swi) GU plus/thomik/VMC Silenen 0:08:45 54 Michael Crosbie (Aus) 0:08:57 55 Dumeni Vincenz (Swi) Thömus Racing Team 0:09:09 56 Cameron Ivory (Aus) DiscoverTasmania.com 0:09:10 57 Pascal Schmutz (Swi) Goldwurst-Power-Trek 0:09:38 58 Matthias Lauk (Swi) Zollinger Sport - BH Bike 0:09:52 59 Rick Reimann (Swi) JB Felt Team 0:10:08 60 Dave Henderson (GBr) GT Racing UK 0:10:21 61 Tobias Hollenstein (Swi) Team bischibikes/internetstore.ch 0:12:29 62 Florian Meyer (Swi) FreeMountain Scott 0:13:14 -2laps Oleksandro Gerashchenko (Ukr) -2laps Maximilian Holz (Ger) 2-Rad Schubert -2laps Renay Groustra (KSA) GT MR Price -2laps Samuel Reichen (Swi) RC Gränichen -2laps Daniel Kaufmann (Swi) Haibike-Swiss IT Repair MTB DNF Severin Disch (Swi) Thömus Racing Team DNF Martin Gluth (Ger) Team Bulls DNF Titouan Perrin-Ganier (Fra) Irwego Commençal Hautes Vosges DNF Pascal Meyer (Swi) Thömus Racing Team DNF Sascha Bleher (Ger) Focus M.I.G Team

Elite women # Rider Name (Country) Team Result 1 Annie Last (GBr) Great Britain National Team 1:19:52 2 Sabine Spitz (Ger) Central Haibike ProTeam 0:00:27 3 Kathrin Stirnemann (Swi) Central Haibike Pro Team 0:00:39 4 Esther Süss (Swi) Wheeler-IXS Pro Team 0:00:58 5 Alexandra Engen (Swe) Team Rothaus Poison-Bikes / Hochschwarzwald 0:01:26 6 Katrin Leumann (Swi) Ghost Factory Racing Team 0:03:25 7 Jane Nüssli (Swi) Fischer-BMC 0:03:26 8 Janka Stevkova (Svk) CK EPIC Dohnany 0:03:27 9 Sarah Koba (Swi) Giant Swiss SR-Suntour 0:03:31 10 Ann Berglund (Swe) Sweden National Team 0:03:50 11 Vera Andreeva (Rus) Russian 0:04:37 12 Elisabeth Brandau (Ger) Central Haibike ProTeam 0:05:37 13 Nataliya Krompets (Ukr) Ukrainian MTB Team 0:05:42 14 Ekaterina Anoshina (Rus) Team Primorskiy District 0:05:47 15 Sabrina Maurer (Swi) bsk Graf 0:06:04 16 Kajsa Snihs (Swi) Sweden National Team 0:06:17 17 Tatjana Dold (Ger) Team Easton Rockets / RIG-Freiburg 0:06:58 18 Fabienne Niederberger (Swi) Scott 0:06:59 19 Lee Craigie (GBr) Torq Performance MTB Team 0:08:19 20 Nicole Hanselmann (Swi) bike-import.ch 0:08:40 21 Maria Osl (Aut) Fischer-BMC 0:08:49 22 Franziska Ebinger (Swi) Radsport Lafranchi Madiswil 0:09:06 23 Tanja Starkermann (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:09:40 24 Marina Giger (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:12:21 25 Florence Darbellay (Swi) CC Littoral 0:12:29 26 Aurélia Perry (Fra) JECDE 0:13:17 27 Iryna Slobodyan (Ukr) iSD Cycling Team 0:14:07 28 Lilian Huwyler (Swi) Giant - Micarna 0:15:25 29 Déborah Motsch (Fra) Veloroc Lapierre 0:15:56 30 Franziska Brun (Swi) zaboo team29 0:16:12 31 Virginie Pointet (Swi) JB Felt Team 0:17:17 -1lap Caitlin De Wet (RSA) Bizhub Ladies' Team -1lap Céline Ernst (Swi) Stöckli Shop Team Kloten -1lap Jill Behlen (USA) USA Cycling MTB -2laps Gabrielle Mosset (Swi) Alouettes.ch DNF Cécile Ravanel (Fra) GT Skoda Chamonix DNF Vania Schumacher (Swi) Merida-Suisse-Team DNF Michelle Hediger (Swi) Fischer-BMC DNF Laura Valentina Abril Restrepo (Col) Colombia DNF Darya Zaitseva (Swi) Karofiin

Junior men # Rider Name (Country) Team Result 1 Lars Forster (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 1:12:28 2 Andri Frischknecht (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:00:11 3 Howard Grotts (USA) USA National MTB Team 0:00:17 4 Jack Haig (Aus) Australian National Team 0:01:07 5 Dominic Zumstein (Swi) Scott-Swisspower MTB Racing 0:01:07 6 Bryan Allemann (Swi) CC Moutier / L'Alex Moos 0:02:22 7 Philipp Hediger (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:02:41 8 Enea Vetsch (Swi) Rv Altenrhein/ Bsk Graf 0:03:04 9 Dylan Page (Swi) Dom Cycle-Merida 0:03:19 10 Sylvain Engelmann (Swi) Alouettes.ch/VCTramelan 0:03:42 11 Mark Kuyan (Rus) Team Primorskiy District 0:03:48 12 Erik Jonsson (Swe) DOM cycle- Merida 0:03:59 13 Jonas Loretz (Swi) Thömus Racing Team 0:04:19 14 Billy Sewell (Aus) Australian National Team 0:04:23 15 Romain Bannwart (Swi) Prof Raiffeisen CCL 0:04:39 16 Severin Lehmann (Ger) TB Neuffen 0:04:41 17 Miguel Londono Naranjo (Col) Colombia 0:04:41 18 Simon Schilli (Ger) JB Felt Team 0:04:43 19 Christopher Aitken (Aus) Australian National Team 0:04:45 20 Marcel Guerrini (Swi) Focus MIG Team 0:04:53 21 Maurus Dürr (Swi) RV Buchs - Merida Liechtenstein 0:05:13 22 Nick Albrecht (Swi) Race Team - RV Stadt Winterthur 0:05:15 23 Charles Planet (Fra) Look Beaume de Venise 0:05:45 24 Tobias Spescha (Swi) Imholz Bike Racing 0:05:54 25 Nikita Chubukov (Rus) Karo-Film 0:05:56 26 Silvan Kälin (Swi) MTB Kader Zentralschweiz 0:06:08 27 Alexander Meyland (Aus) Australian National Team 0:06:17 28 Ruslan Boredskiy (Rus) Team Primorskiy District 0:06:20 29 Tom Evans (GBr) Square wheels cycles 0:06:21 30 Yannik Brischle (Ger) JB Felt Team 0:06:31 31 Dominik Risi (Swi) MTB Kader Zentralschweiz 0:06:34 32 Joël Haubensak (Swi) JB Felt Team 0:06:38 33 Rico Von Burg (Swi) Thömus Racing Team 0:06:42 34 Dimitry Andreev (Swi) Russian Cycling Federation 0:06:43 35 Daniel Mcdonald (Aus) Australian National Team 0:06:49 36 Florian Suter (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:07:18 37 Tobias Bremser (Ger) Team Merida Schulte 0:07:22 38 Ulisse Fieschi (Swi) VC Bellinzona 0:07:54 39 Manuel Boog (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach 0:08:11 40 Sam Weber (Ger) MHW Cube Racing Team 0:08:49 41 Roman Gisler (Swi) MTB Kader Zentralschweiz/IG RS Uri 0:09:32 42 Jan Gafner (Swi) Prof Raiffeisen / BC Spiez 0:09:59 43 Alexey Lomilov (Rus) Team Primorskiy District 0:10:08 44 Philipp Lenz (Ger) Gonso-Rawoflex-Team/RSG Zollern-Alb 0:10:11 45 Pacôme Lecot (Fra) 0:10:13 46 Silvan Gisler (Swi) VMC Silenen/IG Radsport Uri 0:10:22 47 Heiko Hog (Ger) Team Rothaus Poison-Bikes / Hochschwarzwald 0:10:22 48 Sebastian Egger (Swi) Bike Sport Simplon/VC International 0:10:31 49 Jonas Zimmer (Ger) RSG Offenburg-Fessenbach 0:10:42 50 Niculin Just (Swi) biketeam.gr 0:10:47 51 Alexey Krylov (Rus) Team Primorskiy District 0:10:55 52 Tobias Schraner (Swi) Fischer-BMC 0:11:12 53 Felix Gliese (Ger) TB Neuffen 0:11:14 54 Egor Kropachev (Rus) Team Primorskiy District 55 Kilian Oertli (Swi) Team Gaetzi / RMC Gossau 0:11:18 56 Fabian Bucher (Swi) Merida-Suisse-Team 0:11:40 57 Florian Recht (Swi) Goldwurst- Power 0:11:59 58 Christian Schöllhorn (Ger) Gonso-Rawoflex-Team/RSG Zollern-Alb 0:13:00 59 Thomas Kunz (Swi) Goldwurst-Power / Ridley / VCR 0:13:10 60 Finn Munro-Gear (GBr) Square Wheels Cycles 0:13:47 61 Tobias Sindlinger (Ger) Gonso-Rawoflex-Team/RSG Zollern-Alb 0:13:50 62 Niklas Grobert (Ger) Rothaus Poison-Bikes/Hochschwarzwald 0:13:55 63 Jannis Grafmüller (Ger) MTB-Südbaden 0:14:36 -1lap Jan Fergg (Swi) Bluecycle Racing/VMC Hägglingen -1lap Kilian Badrutt (Swi) biketeam.gr -1lap Tobias Gees (Swi) Bergamont Swiss Team -1lap Samuel Schwendener (Swi) Koba -1lap Pascal Müller (Swi) Velothek-Baloise -1lap Romain Corti (Swi) Texner BMC Groupe Mutuel -1lap Ciril Spescha (Swi) biketeam.gr -1lap Michael Hadorn (Swi) RRZ goldwurst.ch Nordwest -1lap Alex Stefanides (Swi) RC Gränichen DNF Joel Koller (Swi) Tower Sports-VC Eschenbach DNF Jan Kalt (Ger) TB Neuffen DNF Roger Jenny (Swi) Merida-Suisse-Team

Junior women # Rider Name (Country) Team Result 1 Linda Indergand (Swi) MTB Kader Zentralschweiz/IG RS Uri 0:54:44 2 Ramona Forchini (Swi) MTB Kader Zentralschweiz 0:00:54 3 Andrea Waldis (Swi) GU plus/ thomy k/ VC Gersau 0:02:02 4 Grace Alexander (USA) USA National MTB Team 0:02:37 5 Jil Saxer (Swi) Fischer Junior MTB Team 0:03:14 6 Deborah Inauen (Swi) Danis Bike/RMC Appenzell 0:03:58 7 Romaine Wenger (Swi) Thömus Racing Team 0:04:42 8 Guzel Akhmadullina (Rus) Karo-Film 0:04:57 9 Eliane Müggler (Swi) Signer Felt / RV Altenrhein 0:05:32 10 Jennifer Kupferschmied (Swi) Bike Club Spiez / Velo Schneiter Thun 0:05:37