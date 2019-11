Mads Wurtz Schmidt was nervous before he discovered he'd won (Image credit: Fotoreporter Sirotti)

Mads Würtz Schmidt (Coloquick) scored the biggest victory since his 2011 junior world time trial title, beating out WorldTour riders to claim the time trial stage win in the Post Danmark Tour. The young Dane beat out his compatriots Christopher Juul Jensen (Tinkoff-Saxo) and Soren Kragh Andersen (Trefor-Blue Water) by 15 seconds.

The Tinkoff-Saxo rider's consolation prize was an important one - he took the race leader's jersey off the shoulders of Lars Bak (Lotto Soudal), who suffered a puncture in the final run to the line and finished 1:12 off the pace. Bak is now second overall at 45 seconds, with Wanty Groupe Gobert's Marco Marcato in third, 53 seconds behind.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Coloquick 0:15:45 2 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff - Saxo 0:00:15 3 Soren Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:00:15 4 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:00:30 5 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 0:00:33 6 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 0:00:36 7 Asbjorn Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:00:36 8 Patrick Konrad (Aut) Bora Argon 18 0:00:39 9 Mads Pedersen (Den) Cult Energy 0:00:42 10 Rasmus Quaade (Den) Cult Energy 0:00:44 11 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:00:44 12 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 0:00:49 13 Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal 0:00:50 14 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Post Danmark 0:00:52 15 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy 0:00:53 16 Kasper Asgreen (Den) Team Post Danmark 0:00:53 17 Brian Van Goethem (Ned) Team Roompot 0:00:55 18 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 0:00:55 19 Christoph Pfingsten (Ger) Bora Argon 18 0:00:57 20 Martin Toft Madsen (Den) Team Almeborg Bornholm 0:01:00 21 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:01:02 22 Michael Kolar (Svk) Tinkoff - Saxo 0:01:02 23 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:04 24 Nicholas Dougall (RSA) MTN - Qhubeka 0:01:04 25 Gregor Mühlberger (Aut) Bora Argon 18 0:01:04 26 Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar 0:01:04 27 Mathias Westergaard (Den) Team Almeborg Bornholm 0:01:04 28 Casper Pedersen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:01:06 29 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:08 30 Ben Swift (GBr) Team Sky 0:01:09 31 Jaco Venter (RSA) MTN - Qhubeka 0:01:09 32 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 0:01:09 33 Martin Mortensen (Den) Cult Energy 0:01:10 34 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 0:01:12 35 Magnus Bak Klaris (Den) Team Post Danmark 0:01:13 36 Scott Thwaites (GBr) Bora Argon 18 0:01:13 37 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:13 38 Jonas Aaen Jorgensen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:01:14 39 Michael Olsson (Swe) Team Trefor - Blue Water 0:01:14 40 Maurits Lammertink (Ned) Team Roompot 0:01:16 41 Alexander Kamp (Den) Team Coloquick 0:01:17 42 Frederic Frison (Bel) Lotto Soudal 43 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:01:17 44 Troels Vinther (Den) Cult Energy 0:01:19 45 Linus Gerdemann, (Ger) Cult Energy 0:01:20 46 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:01:21 47 Bjorn Thurau (Ger) Bora Argon 18 0:01:22 48 Yannick Martinez (Fra) Team Europcar 0:01:24 49 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:01:26 50 Christoffer Lisson (Den) Team Almeborg Bornholm 0:01:26 51 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF 0:01:28 52 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:01:28 53 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:29 54 Pim Ligthart (Ned) Lotto Soudal 0:01:29 55 Daniel Schorn (Aut) Bora Argon 18 0:01:29 56 Michael Morkov (Den) Tinkoff - Saxo 0:01:30 57 Mike Terpstra (Ned) Team Roompot 0:01:30 58 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:31 59 Alex Rasmussen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:01:32 60 Moreno De Pauw (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:32 61 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff - Saxo 0:01:32 62 Michael Gogl (Aut) Tinkoff - Saxo 0:01:33 63 Matti Breschel (Den) Tinkoff - Saxo 0:01:36 64 Michel Kreder (Ned) Team Roompot 0:01:38 65 Daniel Hartvig (Den) Team Post Danmark 0:01:39 66 Nikolaj Moltke Steen (Den) Team Post Danmark 0:01:40 67 Daniel Foder (Den) Team Trefor - Blue Water 0:01:41 68 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani - CSF 0:01:41 69 Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:01:43 70 Marc De Maar (Ned) Team Roompot 0:01:43 71 Julien Morice (Fra) Team Europcar 0:01:44 72 Jelle Vanandert (Bel) Lotto Soudal 0:01:44 73 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF 0:01:46 74 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:01:47 75 Jura Sagan (Svk) Tinkoff - Saxo 0:01:49 76 Nathan Earle (Aus) Team Sky 0:01:49 77 Stefan Djurhuus (Den) Team Almeborg Bornholm 0:01:51 78 Enrico Gasparotto (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:01:51 79 Dennis Herfort Jensen (Den) Team Coloquick 0:01:53 80 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:01:54 81 Mark Sehested Pedersen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:01:55 82 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Team Trefor - Blue Water 0:01:55 83 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 0:01:56 84 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:01:56 85 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 0:01:56 86 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Team Coloquick 0:01:59 87 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:02:00 88 Emil Halvorsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:00 89 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:02:01 90 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:02:03 91 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:05 92 Jesper Juul Andreasen (Den) Team Almeborg Bornholm 0:02:07 93 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Soudal 0:02:08 94 Theo Bos, (Ned) MTN - Qhubeka 0:02:10 95 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:02:11 96 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Team Roompot 0:02:11 97 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:02:13 98 Mathias Krigbaum (Den) Team Post Danmark 0:02:13 99 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 0:02:13 100 Rune Almindso Andersen (Den) Team Coloquick 0:02:14 101 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:02:14 102 Cesare Benedetti (Ita) Bora Argon 18 0:02:16 103 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 0:02:17 104 Michael Reihs (Den) Cult Energy 0:02:17 105 Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy 0:02:20 106 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:02:20 107 James Vanlandschoot, (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:21 108 Andreas Stauff (Ger) MTN - Qhubeka 0:02:22 109 Dan Craven (Nam) Team Europcar 0:02:22 110 Kristian Sbaragli (Ita) MTN - Qhubeka 0:02:24 111 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 0:02:27 112 Martin Gron (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:27 113 Kevin Callebaut (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:02:27 114 Christian Nyvang Lund (Den) Team Coloquick 0:02:29 115 Heine Winding (Den) Team Almeborg Bornholm 0:02:30 116 Raymond Kreder (Ned) Team Roompot 0:02:30 117 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:02:31 118 Patrick Clausen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:02:34 119 Morgan Lamoisson (Fra) Team Europcar 0:02:34 120 Jeff Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:02:36 121 Christopher Sutton (Aus) Team Sky 0:02:37 122 Nicola Boem (Ita) Bardiani - CSF 0:02:38 123 Phil Bauhaus (Ger) Bora Argon 18 0:02:39 124 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:02:39 125 Ivar Slik (Ned) Team Roompot 0:02:39 126 Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:40 127 Andrea Piechele (Ita) Bardiani - CSF 0:02:42 128 Jesper Schultz (Den) Team Post Danmark 0:02:43 129 Morten Ollegaard (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:44 130 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani - CSF 0:02:48 131 Rolf Nyborg Broge (Den) Team Coloquick 0:02:55 132 Frederik Zeuner (Den) Team Post Danmark 0:03:10 133 Nikola Aistrup (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:03:15 134 Christian Jorgensen (Den) Team Coloquick 0:03:19

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Coloquick 0:15:45 2 Soren Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:00:15 3 Mads Pedersen (Den) Cult Energy 0:00:42 4 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Post Danmark 0:00:52 5 Kasper Asgreen (Den) Team Post Danmark 0:00:53 6 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:01:02 7 Gregor Mühlberger (Aut) Bora Argon 18 0:01:04 8 Mathias Westergaard (Den) Team Almeborg Bornholm 0:01:04 9 Casper Pedersen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:01:06 10 Magnus Bak Klaris (Den) Team Post Danmark 0:01:13 11 Alexander Kamp (Den) Team Coloquick 0:01:17 12 Christoffer Lisson (Den) Team Almeborg Bornholm 0:01:26 13 Michael Gogl (Aut) Tinkoff - Saxo 0:01:33 14 Daniel Hartvig (Den) Team Post Danmark 0:01:39 15 Nikolaj Moltke Steen (Den) Team Post Danmark 0:01:40 16 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Team Trefor - Blue Water 0:01:55 17 Emil Halvorsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:00 18 Mathias Krigbaum (Den) Team Post Danmark 0:02:13 19 Rune Almindso Andersen (Den) Team Coloquick 0:02:14 20 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:02:14 21 Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy 0:02:20 22 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:02:20 23 Martin Gron (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:27 24 Christian Nyvang Lund (Den) Team Coloquick 0:02:29 25 Phil Bauhaus (Ger) Bora Argon 18 0:02:39 26 Ivar Slik (Ned) Team Roompot 0:02:39 27 Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:02:40 28 Jesper Schultz (Den) Team Post Danmark 0:02:43 29 Frederik Zeuner (Den) Team Post Danmark 0:03:10

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Tinkoff-Saxo 0:49:08 2 Team Trefor - Blue Water 0:00:12 3 Cult Energy Pro Cycling 0:00:26 4 Astana Pro Team 0:00:30 5 Bora-Argon 18 0:00:47 6 MTN - Qhubeka 0:00:53 7 Team Sky 0:01:02 8 Team Post Danmark 0:01:05 9 Team Coloquick 0:01:16 10 Lotto Soudal 0:01:26 11 Team Europcar 0:01:30 12 Team Almeborg-Bornholm 0:01:37 13 Team Roompot Oranje Peloton 0:01:48 14 Riwal Platform Cycling Team 0:02:10 15 Topsport Vlaanderen - Baloise 0:02:20 16 Wanty - Groupe Gobert 0:02:23 17 Bardiani CSF 0:03:01 18 Team Novo Nordisk 0:03:58

General classification after stage 5 # Rider Name (Country) Team Result 1 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff - Saxo 16:32:16 2 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 0:00:45 3 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:00:53 4 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy 0:01:04 5 Patrick Konrad (Aut) Bora Argon 18 6 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Coloquick 0:01:26 7 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 0:01:27 8 Alexander Kamp (Den) Team Coloquick 0:01:30 9 Matti Breschel (Den) Tinkoff - Saxo 0:01:36 10 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 0:01:44 11 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Post Danmark 0:01:58 12 Troels Vinther (Den) Cult Energy 0:02:16 13 Maurits Lammertink (Ned) Team Roompot 0:02:24 14 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:02:30 15 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:02:37 16 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff - Saxo 0:02:39 17 Michael Morkov (Den) Tinkoff - Saxo 0:03:06 18 Floris De Tier (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:03:15 19 Jelle Vanandert (Bel) Lotto Soudal 0:03:32 20 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Soudal 0:03:38 21 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 0:04:28 22 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 0:07:04 23 Martin Gron (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:08:56 24 Pim Ligthart (Ned) Lotto Soudal 0:09:31 25 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 0:09:38 26 Sean De Bie (Bel) Lotto Soudal 0:09:44 27 Michel Kreder (Ned) Team Roompot 0:09:45 28 Enrico Gasparotto (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:09:46 29 Jonas Aaen Jorgensen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:09:50 30 Bjorn Thurau (Ger) Bora Argon 18 0:10:16 31 Michael Gogl (Aut) Tinkoff - Saxo 0:10:20 32 Michael Olsson (Swe) Team Trefor - Blue Water 0:10:48 33 Soren Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:12:44 34 Asbjorn Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:13:04 35 Ben Swift (GBr) Team Sky 0:13:17 36 Christoph Pfingsten (Ger) Bora Argon 18 0:14:44 37 Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team 0:15:14 38 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:15:16 39 Jens Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:15:27 40 Scott Thwaites (GBr) Bora Argon 18 0:15:44 41 Martin Mortensen (Den) Cult Energy 0:15:47 42 Christoffer Lisson (Den) Team Almeborg Bornholm 0:15:52 43 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:15:59 44 Nikolaj Moltke Steen (Den) Team Post Danmark 0:16:18 45 Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:16:25 46 Vincent Jerome (Fra) Team Europcar 0:16:26 47 James Vanlandschoot, (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:16:27 48 Simone Antonini (Ita) Wanty - Groupe Gobert 0:16:28 49 Frederic Frison (Bel) Lotto Soudal 0:16:29 50 Mike Terpstra (Ned) Team Roompot 0:16:33 51 Sjoerd Van Ginneken (Ned) Team Roompot 0:16:40 52 Kenny Dehaes (Bel) Lotto Soudal 53 Linus Gerdemann, (Ger) Cult Energy 0:16:43 54 Kristian Sbaragli (Ita) MTN - Qhubeka 0:16:49 55 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 0:16:58 56 Andreas Stauff (Ger) MTN - Qhubeka 0:17:07 57 Daniel Schorn (Aut) Bora Argon 18 0:17:44 58 Michael Reihs (Den) Cult Energy 0:17:50 59 Stijn Steels (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:18:24 60 Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:18:57 61 Brian Van Goethem (Ned) Team Roompot 0:18:59 62 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 0:19:02 63 Raymond Kreder (Ned) Team Roompot 0:19:16 64 Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar 0:19:35 65 Marc De Maar (Ned) Team Roompot 0:19:46 66 Rasmus Quaade (Den) Cult Energy 0:20:02 67 Andrea Peron (Ita) Team Novo Nordisk 0:20:17 68 Jaco Venter (RSA) MTN - Qhubeka 0:20:20 69 Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy 0:20:24 70 Magnus Bak Klaris (Den) Team Post Danmark 0:20:28 71 Phil Bauhaus (Ger) Bora Argon 18 0:20:51 72 Yannick Martinez (Fra) Team Europcar 0:21:06 73 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 0:21:14 74 Andrea Piechele (Ita) Bardiani - CSF 0:21:26 75 Mads Pedersen (Den) Cult Energy 0:21:46 76 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani - CSF 0:22:09 77 David Lozano (Spa) Team Novo Nordisk 0:22:23 78 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Team Coloquick 0:22:25 79 Stefan Djurhuus (Den) Team Almeborg Bornholm 0:22:32 80 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:22:35 81 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 0:22:39 82 Morten Ollegaard (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:22:55 83 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani - CSF 0:22:58 84 Cesare Benedetti (Ita) Bora Argon 18 0:23:13 85 Robin Stenuit (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:23:16 86 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:23:23 87 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:24:40 88 Julien Morice (Fra) Team Europcar 0:24:53 89 Jura Sagan (Svk) Tinkoff - Saxo 0:25:09 90 Kevin Callebaut (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:25:37 91 Dan Craven (Nam) Team Europcar 0:25:55 92 Daniel Foder (Den) Team Trefor - Blue Water 0:26:09 93 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 0:26:10 94 Nicholas Dougall (RSA) MTN - Qhubeka 0:26:27 95 Arman Kamyshev (Kaz) Astana Pro Team 0:26:34 96 Ivar Slik (Ned) Team Roompot 0:26:35 97 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 0:26:38 98 Gregor Mühlberger (Aut) Bora Argon 18 0:26:45 99 Christopher Sutton (Aus) Team Sky 0:27:48 100 Jeff Van Meirhaeghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 101 Boris Dron (Bel) Wanty - Groupe Gobert 0:28:00 102 Nathan Earle (Aus) Team Sky 0:29:34 103 Mark Sehested Pedersen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:30:52 104 Martin Toft Madsen (Den) Team Almeborg Bornholm 0:31:37 105 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF 0:31:40 106 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:32:03 107 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF 0:32:09 108 Patrick Clausen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:33:16 109 Morgan Lamoisson (Fra) Team Europcar 0:33:28 110 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Team Trefor - Blue Water 0:33:57 111 Kasper Asgreen (Den) Team Post Danmark 0:34:45 112 Jesper Schultz (Den) Team Post Danmark 0:34:46 113 Javier Megias (Spa) Team Novo Nordisk 0:35:28 114 Michael Kolar (Svk) Tinkoff - Saxo 0:35:34 115 Christian Jorgensen (Den) Team Coloquick 0:36:41 116 Casper Pedersen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:36:55 117 Daniel Hartvig (Den) Team Post Danmark 0:39:45 118 Nikola Aistrup (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:41:23 119 Alex Rasmussen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:42:19 120 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 0:42:23 121 Christian Nyvang Lund (Den) Team Coloquick 0:42:46 122 Dennis Herfort Jensen (Den) Team Coloquick 123 Rolf Nyborg Broge (Den) Team Coloquick 0:43:12 124 Moreno De Pauw (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:44:53 125 Joonas Henttala (Fin) Team Novo Nordisk 0:45:21 126 Frederik Zeuner (Den) Team Post Danmark 0:45:42 127 Emil Halvorsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:47:59 128 Mathias Westergaard (Den) Team Almeborg Bornholm 0:48:33 129 Jesper Juul Andreasen (Den) Team Almeborg Bornholm 0:50:28 130 Nicola Boem (Ita) Bardiani - CSF 0:50:32 131 Mathias Krigbaum (Den) Team Post Danmark 0:50:55 132 Rune Almindso Andersen (Den) Team Coloquick 0:54:35 133 Theo Bos, (Ned) MTN - Qhubeka 0:54:52 134 Heine Winding (Den) Team Almeborg Bornholm 1:05:43

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Coloquick 16:33:42 2 Alexander Kamp (Den) Team Coloquick 0:00:04 3 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Post Danmark 0:00:32 4 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:01:04 5 Martin Gron (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:07:30 6 Michael Gogl (Aut) Tinkoff - Saxo 0:08:54 7 Soren Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 0:11:18 8 Christoffer Lisson (Den) Team Almeborg Bornholm 0:14:26 9 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 0:14:33 10 Nikolaj Moltke Steen (Den) Team Post Danmark 0:14:52 11 Nicolai Brochner (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:14:59 12 Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy 0:18:58 13 Magnus Bak Klaris (Den) Team Post Danmark 0:19:02 14 Phil Bauhaus (Ger) Bora Argon 18 0:19:25 15 Mads Pedersen (Den) Cult Energy 0:20:20 16 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 0:21:09 17 Ivar Slik (Ned) Team Roompot 0:25:09 18 Gregor Mühlberger (Aut) Bora Argon 18 0:25:19 19 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Team Trefor - Blue Water 0:32:31 20 Kasper Asgreen (Den) Team Post Danmark 0:33:19 21 Jesper Schultz (Den) Team Post Danmark 0:33:20 22 Casper Pedersen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:35:29 23 Daniel Hartvig (Den) Team Post Danmark 0:38:19 24 Christian Nyvang Lund (Den) Team Coloquick 0:41:20 25 Frederik Zeuner (Den) Team Post Danmark 0:44:16 26 Emil Halvorsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 0:46:33 27 Mathias Westergaard (Den) Team Almeborg Bornholm 0:47:07 28 Mathias Krigbaum (Den) Team Post Danmark 0:49:29 29 Rune Almindso Andersen (Den) Team Coloquick 0:53:09

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Matti Breschel (Den) Tinkoff - Saxo 39 pts 2 Edvald Boasson Hagen (Nor) MTN - Qhubeka 35 3 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 35 4 Christopher Juul Jensen (Den) Tinkoff - Saxo 32 5 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 22 6 Lars Boom (Ned) Astana Pro Team 21 7 Soren Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 21 8 Mads Würtz Schmidt (Den) Team Coloquick 20 9 Asbjorn Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 16 10 Nicola Ruffoni (Ita) Bardiani - CSF 14 11 Mads Pedersen (Den) Cult Energy 13 12 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 13 13 Rasmus Guldhammer (Den) Cult Energy 12 14 Kristian Sbaragli (Ita) MTN - Qhubeka 12 15 Magnus Cort Nielsen (Den) Team Post Danmark 11 16 Patrick Konrad (Aut) Bora Argon 18 11 17 Alexander Kamp (Den) Team Coloquick 10 18 Daniil Fominykh (Kaz) Astana Pro Team 9 19 Amaury Capiot (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 8 20 Maurits Lammertink (Ned) Team Roompot 8 21 Pim Ligthart (Ned) Lotto Soudal 8 22 Casper Pedersen (Den) Riwal Platform Cycling Team 8 23 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 7 24 Michael Carbel Svendgaard (Den) Cult Energy 7 25 Gerald Ciolek (Ger) MTN - Qhubeka 7 26 Scott Thwaites (GBr) Bora Argon 18 6 27 Phil Bauhaus (Ger) Bora Argon 18 6 28 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 6 29 Raymond Kreder (Ned) Team Roompot 5 30 Yannick Martinez (Fra) Team Europcar 5 31 Christian Knees (Ger) Team Sky 5 32 Martin Gron (Den) Riwal Platform Cycling Team 5 33 Emil Halvorsen (Den) Riwal Platform Cycling Team 5 34 Ben Swift (GBr) Team Sky 4 35 Troels Vinther (Den) Cult Energy 4 36 Jay McCarthy (Aus) Tinkoff - Saxo 4 37 Rasmus Quaade (Den) Cult Energy 3 38 Christopher Williams (Aus) Team Novo Nordisk 3 39 Mathias Krigbaum (Den) Team Post Danmark 3 40 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Soudal 2 41 Enrico Battaglin (Ita) Bardiani - CSF 2 42 Kenny De Ketele (Bel) Topsport Vlaanderen - Baloise 2 43 Andrea Piechele (Ita) Bardiani - CSF 1 44 Martijn Verschoor (Ned) Team Novo Nordisk 1 45 Charles Planet (Fra) Team Novo Nordisk 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Patrick Clausen (Den) Team Trefor - Blue Water 34 pts 2 Mathias Westergaard (Den) Team Almeborg Bornholm 24 3 Brian Van Goethem (Ned) Team Roompot 24 4 Martin Gron (Den) Riwal Platform Cycling Team 22 5 Jonas Aaen Jorgensen (Den) Riwal Platform Cycling Team 20 6 Pim Ligthart (Ned) Lotto Soudal 16 7 Mike Terpstra (Ned) Team Roompot 16 8 Michael Valgren Andersen (Den) Tinkoff-Saxo 12 9 Nikola Aistrup (Den) Riwal Platform Cycling Team 12 10 Matti Breschel (Den) Tinkoff - Saxo 10 11 Mathias Krigbaum (Den) Team Post Danmark 10 12 Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team 10 13 Soren Kragh Andersen (Den) Team Trefor - Blue Water 6 14 Linus Gerdemann, (Ger) Cult Energy 6 15 Kasper Asgreen (Den) Team Post Danmark 6 16 Casper Pedersen (Den) Riwal Platform Cycling Team 6 17 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Team Coloquick 6 18 Marco Marcato (Ita) Wanty - Groupe Gobert 4 19 Stefan Djurhuus (Den) Team Almeborg Bornholm 4 20 Nathan Earle (Aus) Team Sky 4 21 Rolf Nyborg Broge (Den) Team Coloquick 4 22 Jimmy Engoulvent (Fra) Team Europcar 4 23 Scott Thwaites (GBr) Bora Argon 18 2 24 Rasmus Mygind (Den) Riwal Platform Cycling Team 2 25 Morten Ollegaard (Den) Riwal Platform Cycling Team 2 26 Ivar Slik (Ned) Team Roompot 2 27 Theo Bos, (Ned) MTN - Qhubeka 2