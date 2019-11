Image 1 of 17 The stage 7 top three Youcef Reguigui, Sebastian Henao and Valerio Agnoli (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 2 of 17 Lucas Euser leads the bunch (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 3 of 17 A tired Francisco Mencebo (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 4 of 17 Youcef Reguigui is congratulated after his stage win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 5 of 17 The media wait to talke to Youcef Reguigui (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 6 of 17 The TInkoff-Saxo team (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 7 of 17 The peloton flanked byb an interesting sculpture on the side of the road (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 8 of 17 Youcef Reguigui and Natneal Berhane (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 9 of 17 The peloton head towards the hills (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 10 of 17 Fans watch the riders do by (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 11 of 17 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 12 of 17 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 13 of 17 Youcef Reguigui takes the stage win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 14 of 17 Youcef Reguigui enjoys his win (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 15 of 17 Tomohiro Hayakawa is the best Asian rider (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 16 of 17 Youcef Reguigui takes the yellow jersey (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com) Image 17 of 17 The jersey wearers following stage 7 (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

Youcef Reguigui (MTN-Qhubeka) claimed victory atop Fraser’s Hill on the penultimate stage of the Tour de Langkawi. The victory secured Reguigui the lead in the general classification, which he should hold come the race’s conclusion in Kuala Lumpur tomorrow.

At the end of the 180km stage, the Algerian sprinter surged away from a reduced bunch in the final 300 metres of the category-one climb with Sebastien Henao (Team Sky) and Valerio Agnoli (Astana) coming home second and third.





Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Youcef Reguigui (Alg) MTN - Qhubeka 4:38:41 2 Sebastian Henao (Col) Team Sky 3 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 4 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 5 Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Pro Cycling Team 6 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 7 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 8 Rodolfo Torres (Col) Colombia 9 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 10 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 11 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:00:06 12 Leonardo Duque (Col) Colombia 0:00:39 13 Eduard Beltran (Col) Tinkoff-Saxo 0:00:44 14 Natnael Berhane (Eri) MTN - Qhubeka 0:00:54 15 Frédéric Brun (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:01:31 16 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Aisan Racing Team 17 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:39 18 Frantisek Padour (Cze) Androni Giocattoli 0:01:44 19 Kevin Seeldraeyers (Bel) Torku Sekerspor 0:02:02 20 Tomazs Marczynski (Pol) Torku Sekerspor 21 Carlos Galviz (Ven) Androni Giocattoli 0:02:19 22 Jianpeng Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:02:39 23 Rafaa Chtioui (Tun) Skydive Dubai Pro Cycling Team 0:02:42 24 Hideto Nakane (Jpn) Aisan Racing Team 0:02:47 25 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:02:51 26 Edward Diaz (Col) Colombia 0:02:53 27 Dadi Suryadi (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 0:03:09 28 Choon Huat Goh (Sin) Terengganu Cycling Team 29 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:03:15 30 Bruno Pires (Por) Tinkoff-Saxo 31 Soon Yeong Kwon (Kor) KSPO 32 Li Jun Bai (Chn) Giant-Champion System Pro 0:03:24 33 Vladimir Gusev (Rus) Skydive Dubai Pro Cycling Team 0:03:46 34 Mirac Kal (Tur) Torku Sekerspor 0:03:49 35 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:03:52 36 Robin Manullang (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 37 Daniel Martnez (Col) Colombia 38 Rafael Andriato (Bra) Southeast 0:04:22 39 Pavel Brutt (Rus) Tinkoff-Saxo 40 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 41 Wen Long Zhang (Chn) Giant-Champion System Pro 0:04:43 42 Othman Mohamad Afiq Huznie (Mas) National Sports Council Of Malaysia 0:04:45 43 Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai Pro Cycling Team 44 Mohamad Adiq Husaini Othman (Mas) Terengganu Cycling Team 45 Jamalidin Novardianto (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 0:04:50 46 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli 0:05:38 47 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:05:52 48 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 49 Ying Chuan Gu (Chn) Giant-Champion System Pro 0:06:44 50 Guangtong Ma (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:07:10 51 John Kronborg Ebsen (Den) Androni Giocattoli 0:07:13 52 Romain Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 53 Darwin Pantoja (Col) Colombia 0:07:39 54 Nicolas Dougall (RSA) MTN - Qhubeka 0:08:04 55 Damien Howson (Aus) Orica GreenEdge 56 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge 57 Oleksandr Surutkovych (Ukr) Synergy Baku Cycling Project 58 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 59 Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:08:24 60 Chelly Aristya (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 0:08:29 61 Sea Keong Loh (Mas) Malaysia National Team 0:08:55 62 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:11:10 63 Isaac Bolivar (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:11:17 64 Danny Pate (USA) Team Sky 65 Samir Jabrayilov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:11:40 66 Alessandro Petacchi (Ita) Southeast 67 Nazim Bakirci (Tur) Torku Sekerspor 68 Hyeonseok Kim (Kor) KSPO 0:13:05 69 Azman Mohamad Zawawi (Mas) National Sports Council Of Malaysia 70 Xiaolong Sun (Chn) Giant-Champion System Pro 0:14:10 71 Adam Blythe (GBr) Orica GreenEdge 0:14:28 72 Caleb Ewan (Aus) Orica GreenEdge 73 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 74 Liam Bertazzo (Ita) Southeast 75 Luca Sterbini (Ita) Bardiani CSF 76 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 77 Je Sung Yeon (Kor) KSPO 78 Patria Rastra (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 0:15:37 79 Juan Sebastián Molano Benavides (Col) Colombia 0:15:41 80 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge 0:15:43 81 Zheng Zhang (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:16:45 82 Sergiy Grechyn (Ukr) Torku Sekerspor 0:18:24 83 Meher Hasnaoui (Tun) Skydive Dubai Pro Cycling Team 84 Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 85 Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 86 Abdul Halil Mohamad Izzat Hilmi (Mas) Malaysia National Team 87 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 88 Sung Baek Park (Kor) KSPO 89 Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 90 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo 0:20:21 91 Rusli Mohamad Fairet (Mas) National Sports Council Of Malaysia 92 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 93 Michal Kolár (Svk) Tinkoff-Saxo 94 Rusli Amir Mustafa (Mas) National Sports Council Of Malaysia 95 Zulkifle Nik Mohamad Azwan (Mas) National Sports Council Of Malaysia 96 Daud Mohamad Faruq (Mas) Malaysia National Team 97 Nathan Earle (Aus) Team Sky 98 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli 99 Enver Asanov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 100 Ahmet Orken (Tur) Torku Sekerspor 101 Arin Iswana (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 102 Ahmad Kamal Mohamad Ameer (Mas) Malaysia National Team 103 Anuar Manan (Mas) Terengganu Cycling Team 104 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 105 Ryohei Komori (Jpn) Aisan Racing Team 106 Cheng Xue (Chn) Giant-Champion System Pro 107 Yasuharu Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 108 Mohammed Al Murawwi (UAE) Skydive Dubai Pro Cycling Team 109 Aziz Mohd Saiful Anuar (Mas) Terengganu Cycling Team 110 Joon Yong Seo (Kor) KSPO 111 M Sofian Nabil Omar (Mas) National Sports Council Of Malaysia 112 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 0:21:36 113 Harrif Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 114 Andrea Dal Col (Ita) Southeast 0:27:37 115 Jakub Mareczko (Ita) Southeast

KOM Cat 4: KOM 1 - Bukit Cerakah # Rider Name (Country) Team Result 1 Zulkifle Nik Mohamad Azwan (Mas) National Sports Council Of Malaysia 4 pts 2 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli 2 3 Liam Bertazzo (Ita) Southeast 1

Intermediate Sprint: Sprint 1 - Puncak Alam # Rider Name (Country) Team Result 1 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli 5 pts 2 Sung Baek Park (Kor) KSPO 3 3 Zulkifle Nik Mohamad Azwan (Mas) National Sports Council Of Malaysia 2 4 Liam Bertazzo (Ita) Southeast 1

Intermediate Sprint: Sprint 2 - Sungai Buloh # Rider Name (Country) Team Result 1 Liam Bertazzo (Ita) Southeast 5 pts 2 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli 3 3 Sung Baek Park (Kor) KSPO 2 4 Zulkifle Nik Mohamad Azwan (Mas) National Sports Council Of Malaysia 1

Intermediate Sprint: Sprint 3 - Gombak # Rider Name (Country) Team Result 1 Zulkifle Nik Mohamad Azwan (Mas) National Sports Council Of Malaysia 5 pts 2 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli 3 3 Sung Baek Park (Kor) KSPO 2 4 Liam Bertazzo (Ita) Southeast 1

KOM Cat 2: KOM 2 - Genting Sempah # Rider Name (Country) Team Result 1 Zulkifle Nik Mohamad Azwan (Mas) National Sports Council Of Malaysia 10 pts 2 Sung Baek Park (Kor) KSPO 8 3 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli 6 4 Liam Bertazzo (Ita) Southeast 4 5 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 2 6 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 1

KOM 3 - Frazer’s Hill Summit # Rider Name (Country) Team Result 1 Youcef Reguigui (Alg) MTN - Qhubeka 15 pts 2 Sebastian Henao (Col) Team Sky 12 3 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 10 4 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 8 5 Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Pro Cycling Team 6 6 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 4 7 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 2 8 Rodolfo Torres (Col) Colombia 1

General Classification after stage 7 # Rider Name (Country) Team Result 1 Youcef Reguigui (Alg) MTN - Qhubeka 26:11:37 2 Sebastian Henao (Col) Team Sky 0:00:10 3 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 4 Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Pro Cycling Team 5 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 0:00:12 6 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 0:00:16 7 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 8 Rodolfo Torres (Col) Colombia 9 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 10 Ian Boswell (USA) Team Sky 0:00:22 11 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 0:00:28 12 Leonardo Duque (Col) Colombia 0:00:51 13 Eduard Beltran (Col) Tinkoff-Saxo 0:01:00 14 Natnael Berhane (Eri) MTN - Qhubeka 0:01:01 15 Frédéric Brun (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:01:44 16 Tomohiro Hayakawa (Jpn) Aisan Racing Team 0:01:47 17 Lucas Euser (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:01:55 18 Frantisek Padour (Cze) Androni Giocattoli 0:02:00 19 Tomazs Marczynski (Pol) Torku Sekerspor 0:02:18 20 Kevin Seeldraeyers (Bel) Torku Sekerspor 21 Carlos Galviz (Ven) Androni Giocattoli 0:02:35 22 Jianpeng Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:02:53 23 Rafaa Chtioui (Tun) Skydive Dubai Pro Cycling Team 0:02:58 24 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 0:03:07 25 Dadi Suryadi (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 0:03:25 26 Philip Deignan (Irl) Team Sky 0:03:31 27 Bruno Pires (Por) Tinkoff-Saxo 28 Robin Manullang (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 0:04:07 29 Daniel Martnez (Col) Colombia 0:04:08 30 Pavel Brutt (Rus) Tinkoff-Saxo 0:04:38 31 Wen Long Zhang (Chn) Giant-Champion System Pro 0:04:57 32 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli 0:05:54 33 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:06:03 34 Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai Pro Cycling Team 0:06:32 35 Romain Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:07:29 36 Chelly Aristya (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 0:08:45 37 Danny Pate (USA) Team Sky 0:11:33 38 Isaac Bolivar (Col) UnitedHealthcare Pro Cycling 39 Caleb Ewan (Aus) Orica GreenEdge 0:14:08 40 Mohamad Adiq Husaini Othman (Mas) Terengganu Cycling Team 0:16:00 41 Jamalidin Novardianto (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 0:16:22 42 Li Jun Bai (Chn) Giant-Champion System Pro 0:19:57 43 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:20:10 44 Leigh Howard (Aus) Orica GreenEdge 0:21:53 45 Guangtong Ma (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:23:40 46 Sam Bewley (NZl) Orica GreenEdge 0:25:53 47 Sea Keong Loh (Mas) Malaysia National Team 0:26:09 48 Patria Rastra (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 0:27:05 49 Juan Sebastián Molano Benavides (Col) Colombia 0:27:11 50 Edward Diaz (Col) Colombia 0:27:46 51 Hideto Nakane (Jpn) Aisan Racing Team 0:28:37 52 Mirac Kal (Tur) Torku Sekerspor 0:28:46 53 Choon Huat Goh (Sin) Terengganu Cycling Team 0:28:56 54 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:29:09 55 Vladimir Gusev (Rus) Skydive Dubai Pro Cycling Team 0:29:21 56 Othman Mohamad Afiq Huznie (Mas) National Sports Council Of Malaysia 0:29:32 57 Soon Yeong Kwon (Kor) KSPO 0:30:23 58 Meher Hasnaoui (Tun) Skydive Dubai Pro Cycling Team 0:30:27 59 Rafael Andriato (Bra) Southeast 0:30:32 60 Ying Chuan Gu (Chn) Giant-Champion System Pro 0:31:37 61 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani CSF 0:31:50 62 Yasuharu Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 0:31:53 63 Oleksandr Surutkovych (Ukr) Synergy Baku Cycling Project 0:32:57 64 Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:33:07 65 John Kronborg Ebsen (Den) Androni Giocattoli 0:33:48 66 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:34:10 67 Darwin Pantoja (Col) Colombia 0:35:19 68 Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:35:59 69 Joon Yong Seo (Kor) KSPO 0:36:16 70 Alessandro Petacchi (Ita) Southeast 0:36:53 71 Samir Jabrayilov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:37:04 72 Nazim Bakirci (Tur) Torku Sekerspor 0:37:44 73 Azman Mohamad Zawawi (Mas) National Sports Council Of Malaysia 0:38:12 74 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 0:38:51 75 Simone Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:39:06 76 Adam Blythe (GBr) Orica GreenEdge 0:40:19 77 Je Sung Yeon (Kor) KSPO 0:41:08 78 Xiaolong Sun (Chn) Giant-Champion System Pro 0:41:20 79 Nicolas Dougall (RSA) MTN - Qhubeka 80 Zheng Zhang (Chn) Hengxiang Cycling Team 0:41:54 81 Hyeonseok Kim (Kor) KSPO 0:42:47 82 Sung Baek Park (Kor) KSPO 0:43:17 83 Sergiy Grechyn (Ukr) Torku Sekerspor 84 Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 85 Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 0:43:21 86 Abdul Halil Mohamad Izzat Hilmi (Mas) Malaysia National Team 0:43:27 87 Luca Sterbini (Ita) Bardiani CSF 0:43:50 88 Anuar Manan (Mas) Terengganu Cycling Team 0:45:10 89 Zulkifle Nik Mohamad Azwan (Mas) National Sports Council Of Malaysia 90 Ahmet Orken (Tur) Torku Sekerspor 0:45:14 91 Arin Iswana (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 92 Hassan Suhardi (Mas) Malaysia National Team 93 Rusli Amir Mustafa (Mas) National Sports Council Of Malaysia 94 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 0:45:18 95 Ahmad Kamal Mohamad Ameer (Mas) Malaysia National Team 0:45:28 96 M Sofian Nabil Omar (Mas) National Sports Council Of Malaysia 97 Cheng Xue (Chn) Giant-Champion System Pro 0:45:30 98 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli 0:45:37 99 Nathan Earle (Aus) Team Sky 0:45:43 100 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo 0:45:48 101 Enver Asanov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 0:45:51 102 Daud Mohamad Faruq (Mas) Malaysia National Team 0:45:58 103 Aziz Mohd Saiful Anuar (Mas) Terengganu Cycling Team 0:46:11 104 Mohammed Al Murawwi (UAE) Skydive Dubai Pro Cycling Team 0:46:12 105 Liam Bertazzo (Ita) Southeast 0:46:16 106 Rusli Mohamad Fairet (Mas) National Sports Council Of Malaysia 0:46:25 107 Ryohei Komori (Jpn) Aisan Racing Team 108 Harrif Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 0:46:47 109 Maxat Ayazbayev (Kaz) Astana Pro Team 0:47:21 110 Michal Kolár (Svk) Tinkoff-Saxo 0:48:12 111 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 0:49:11 112 Maxime Cam (Fra) Bretagne-Séché Environnement 0:49:14 113 Damien Howson (Aus) Orica GreenEdge 0:51:25 114 Andrea Dal Col (Ita) Southeast 0:52:30 115 Jakub Mareczko (Ita) Southeast 0:55:27

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Caleb Ewan (Aus) Orica GreenEdge 75 pts 2 Youcef Reguigui (Alg) MTN - Qhubeka 63 3 Andrea Guardini (Ita) Astana Pro Team 56 4 Jakub Mareczko (Ita) Southeast 41 5 Jamalidin Novardianto (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 37 6 Romain Feillu (Fra) Bretagne-Séché Environnement 37 7 Juan Sebastián Molano Benavides (Col) Colombia 37 8 Mohamad Adiq Husaini Othman (Mas) Terengganu Cycling Team 31 9 Francesco Chicchi (Ita) Androni Giocattoli 31 10 Ahmet Orken (Tur) Torku Sekerspor 28 11 Ken Hanson (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 25 12 Joon Yong Seo (Kor) KSPO 24 13 Luca Chirico (Ita) Bardiani CSF 24 14 Harrif Salleh (Mas) Terengganu Cycling Team 24 15 Liam Bertazzo (Ita) Southeast 22 16 Valerio Agnoli (Ita) Astana Pro Team 22 17 Natnael Berhane (Eri) MTN - Qhubeka 21 18 Patria Rastra (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 21 19 Sebastian Henao (Col) Team Sky 20 20 Francisco Mancebo (Spa) Skydive Dubai Pro Cycling Team 20 21 Leonardo Duque (Col) Colombia 19 22 Rafaa Chtioui (Tun) Skydive Dubai Pro Cycling Team 19 23 Shimpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 19 24 Nikolay Trusov (Rus) Tinkoff-Saxo 17 25 Pierre-Luc Perichon (Fra) Bretagne-Séché Environnement 16 26 Guangtong Ma (Chn) Hengxiang Cycling Team 15 27 Oleksandr Surutkovych (Ukr) Synergy Baku Cycling Project 15 28 Sea Keong Loh (Mas) Malaysia National Team 14 29 Anuar Manan (Mas) Terengganu Cycling Team 13 30 Andrea Dal Col (Ita) Southeast 13 31 Yasuharu Nakajima (Jpn) Aisan Racing Team 12 32 Pieter Weening (Ned) Orica GreenEdge 10 33 Elchin Asadov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 10 34 Meher Hasnaoui (Tun) Skydive Dubai Pro Cycling Team 10 35 Alessandro Petacchi (Ita) Southeast 10 36 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) MTN - Qhubeka 9 37 Michal Kolár (Svk) Tinkoff-Saxo 9 38 Zulkifle Nik Mohamad Azwan (Mas) National Sports Council Of Malaysia 8 39 Rodolfo Torres (Col) Colombia 8 40 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 8 41 Meiyin Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 7 42 Jesper Hansen (Den) Tinkoff-Saxo 7 43 Frédéric Brun (Fra) Bretagne-Séché Environnement 7 44 Soon Yeong Kwon (Kor) KSPO 7 45 Sung Baek Park (Kor) KSPO 7 46 Alessio Taliani (Ita) Androni Giocattoli 6 47 Kiel Reijnen (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling 6 48 Li Jun Bai (Chn) Giant-Champion System Pro 6 49 Arin Iswana (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 6 50 Enver Asanov (Aze) Synergy Baku Cycling Project 6 51 Ryohei Komori (Jpn) Aisan Racing Team 6 52 Ian Boswell (USA) Team Sky 5 53 Bo Wang (Chn) Hengxiang Cycling Team 5 54 Xiaolong Sun (Chn) Giant-Champion System Pro 5 55 Jianpeng Liu (Chn) Hengxiang Cycling Team 4 56 Robin Manullang (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 4 57 Vladimir Gusev (Rus) Skydive Dubai Pro Cycling Team 4 58 Eduard Beltran (Col) Tinkoff-Saxo 3 59 Wen Long Zhang (Chn) Giant-Champion System Pro 3 60 Nazim Bakirci (Tur) Torku Sekerspor 2 61 Soufiane Haddi (Mar) Skydive Dubai Pro Cycling Team 1 62 Chelly Aristya (Ina) Pegasus Continental Cycling Team 1 63 Jonathan Clarke (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling 1 64 Mohd Zamri Saleh (Mas) Terengganu Cycling Team 1