Image 1 of 36 The NoTubes Teams put on quite a show this weekend. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 2 of 36 Lots of riders lost chains on this bumpy descent (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 3 of 36 Gold shiny shorts fit right in this weekend (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 4 of 36 A team Innovations racer near the front of the field (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 5 of 36 The NoTubes 5-person team riding to victory (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 6 of 36 The Team Pirate racer had an interesting bonnet (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 7 of 36 Sarah Kaufman riding her first race for the NoTubes Elite Women (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 8 of 36 A spectator and her son seem to have survived the weekend in the desert (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 9 of 36 Shannon Gibson (NoTubes) had to ride under 1:15 on her last lap. (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 10 of 36 Cory Wallace (Kona) riding an incredible 293 miles to take the solo men (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 11 of 36 Rebecca Rusch (Specialized) trying to decide whether to go out for one more lap (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 12 of 36 Twenty-Four Hour Town (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 13 of 36 These sisters seemed to have survived the night on their sofa (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 14 of 36 There was an assortment of energy drinks on hand this weekend (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 15 of 36 Barry Wicks (Kona) riding his last lap to give his team second place (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 16 of 36 Not everyone ws intent on winning (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 17 of 36 Sarah Kaufman (NoTubes) riding her last lap (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 18 of 36 An Oro Valley Racer enjoying home court advantage (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 19 of 36 A racer checks out a technical descent ahead of him (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 20 of 36 Spencer Paxson (Kona) wins the 1/4 mile Le Man (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 21 of 36 Hundreds of runners attempting to find their bikes (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 22 of 36 Chaos reigned at the start as bikes and runners were all on course at the same time (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 23 of 36 A rider filming his daring descent with a helmet camera (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 24 of 36 A Mikes Bikes ride begins a slickrock descent (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 25 of 36 An Epic Endurance rider sailing to victory in the 4-person men (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 26 of 36 Riders had views of the snow-capped Catalina Mountains (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 27 of 36 The terrain had plenty of challenges in the form of boulders (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 28 of 36 Sunrise in the desert (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 29 of 36 The Luchadores wresting team showed up to ride (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 30 of 36 For this gentleman it was a weekend long bachelor party (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 31 of 36 Kona Factory Team with their new carbon King Kahuna (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 32 of 36 Melanie Meyers-Colavito was supporting her husband this weekend while her elbow surgery heals (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 33 of 36 A Specialized rider hits the rock drops (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 34 of 36 Spencer Paxson (Kona) riding a 55-minute lap (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 35 of 36 A Form Cycling racer is watched intently by the crowd (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net) Image 36 of 36 Shannon Gibson (NoTubes) after riding her last lap (Image credit: Dave McElwaine/trailwatch.net)

Thousands of people enjoying racing and supporting racers at the 24 hours of Old Pueblo in the Arizona desert over the weekend.

Among the solo racers, Cory Wallace and Sarah Caylor emerged victorious with 18 and 14 laps respectively.

The Epic Endurance team of Bryan Alders, Chris Baddick, Samuel Morrison and Jordan Williford won the four-person men's category with 23 laps.

The Stan's NoTubes Elite Women's team of Sarah Kaufman, Susan Haywood, Jennifer Smith and Susan DeMattei took top honors in the four-person women's category.

For complete results, see below.

The following video was produced by Devon Balet / devonbaletphoto.com and provided by Epic Rides / epicrides.com.

Full Results

Solo Male # Rider Name (Country) Team Result 1 Kona 18 laps Cory Wallace 2 Light & Motion-Nunn-Feed The Machine 18 laps Cyril Jay-rayon 3 Curt Wilhelm 17 laps Curt Wilhelm 4 Backcountry Alaska 15 laps Anthony Berberich 5 chuck wheeler 15 laps Chuck Wheeler 6 Mike Hughes 15 laps Mike Hughes 7 Taylor Lideen 14 laps Taylor Lideen 8 Flight of the Burrito Brother 14 laps Neal Lawrence 9 AK Backcountry 14 laps Mark Davis 10 Tom Stack 14 laps Tom Stack 11 Kyle Colavito 13 laps Kyle Colavito 12 Steve Schaefer 13 laps Steve Schaefer 13 LA Velocity 13 laps Wes Barton 14 PJ Lingley 13 laps Patrick Lingley 15 dudah 13 laps Jim Sipe 16 Seemed Like A Good Idea at The Time 12 laps John Shumaker 17 Lucky Break 12 laps Brent Silvester 18 David Loehrs 12 laps David Loehrs 19 Pat Collier 12 laps Pat Collier 20 Tim Lutz 11 laps Tim Lutz 21 Mike Park 11 laps Mike Park 22 RICK JACOBSON 11 laps Rick Jacobson 23 Cal Skilsky 11 laps Cal Skilsky 24 Shawnsolo 11 laps Shawn Gregore 25 D'oh! 11 laps Toby Ford 26 Turd Ferguson 11 laps Paul Dewitt 27 Geoff Bragg 10 laps Geoffrey Bragg 28 Jeff Curry 10 laps Jeff Curry 29 Team Keevin 10 laps Keevin Blue 30 Chad Sheirbon 10 laps Chad Sheirbon 31 Ok n AZ 10 laps Gary Epple 32 JBUT 10 laps Jason Butler 33 3 balls 2 wheels 1 chain 24hr Virgin 10 laps Jonathan Pettit 34 Brad T 10 laps Brad Tollefson 35 Kip J Biese 9 laps Kip J Biese 36 TEAM DAVE 9 laps David Mcafee 37 Green and Gold Dynasty 9 laps Severn Thomas 38 What have I done 9 laps Jb Stearns 39 Al Lewis - Team Rhino/Cirrus Visual 9 laps Edgar Lewis 40 Daga! 9 laps Matt Rotando 41 Shredder 8 laps Ron Bell 42 frequent eko 8 laps Noel Ortiz 43 WHAT TEAM? 8 laps Steven Pollnow 44 It helps if you spit on it first 8 laps Adam Graehl 45 Eric Gutierrez 8 laps Eric Gutierrez 46 harry cooper 8 laps Harry Cooper 47 Scratched and Dented 8 laps Mark Vancas 48 Team TNT 7 laps Tom Nieman 49 Tucson Pedaler 7 laps Damion Alexander 50 Gears and a Prayer 7 laps Jim Norine 51 Jemez Jellions 7 laps Lyle Golightly 52 K-Blue Racing 7 laps Scott Thomas 53 Me go long time! 7 laps Tony Arroyos 54 Cupcake & A Stud 7 laps Stephen Jordon 55 Russ and Bon 7 laps Russell Peelman 56 Horton Hears a Who 7 laps Ted Horton 57 Wait, This Isn't a Road Bike Race 6 laps Patrick Falkenstine 58 Chukar 6 laps Ron Strand 59 T.J. Frisbee 6 laps Steven Leatham 60 Kellner 6 laps Doug Kellner 61 slow and steady 6 laps Ceasar Perez 62 Will 6 laps Will Ward 63 Barton 6 laps Brian Barton 64 Craiger 6 laps Steve Gibbs 65 UpSideRight 5 laps Jon Hilton 66 Chuck Brown 5 laps Chuck Brown 67 Kukulski 5 laps Cody kuklski 68 Michael bennett 4 laps Michael Bennett 69 The Bike Boner 4 laps Paul Lumsden 70 Old Long-Haired Dude You Have to Pass 4 laps Steve Ross 71 Bryce Phinney 4 laps Bryce Phinney 72 Dung Beetle Keeps on Rolling 4 laps Jim Didomenico 73 Sunday Cycles Drunk Cyclist 3 laps Joe Berman 74 Boz 3 laps John Boswell 75 DraginCock 2 laps Rob Young 76 Lazy P Racing 2 laps Fred Pearce 77 One Banana Shy 1 Rolland Waters

Solo Female # Rider Name (Country) Team Result 1 Sarah Caylor 14 laps Sarah Caylor 2 Janice Tower 14 laps Janice Tower 3 CTS Gearl 14 laps Michelle Thiry 4 Elizabeth Sugar Boese 13 laps Elizabeth Boese 5 Team SS 13 laps Sara Stanford 6 Crankin for a Spankin 12 laps Nicole Gunton 7 Timari 12 laps Timari Pruis 8 Snowkitty 11 laps Patty Jo Struve 9 Little Monkey 11 laps Amber Monforte 10 Ronda sundermeier 11 laps Ronda Sundermeier 11 Bikes For Boobs (Mammograms In Action) 11 laps Heidi Slominski 12 Team Helen's 11 laps Liza Dunham 13 michele bliss 11 laps Michele Bliss 14 Helen's Cycles 10 laps Tiffany Meyers 15 Big Mamma 10 laps Rebecca Menke 16 Team Stella 9 laps Stella Tong 17 What, What, What Am I Doing? 8 laps Bonnie Szumski 18 PirateGirl 5 laps Elaine Seasly 19 Team Rhino 5 laps Tara Trumbull 20 Zia Rides 5 laps Lisa Wishard 21 Keri Brown 5 laps Keri Brown 22 Jessie Rice 4 laps Jessie Rice 23 Jen Klausner 2 laps Jennifer Klausner 24 Actual Size 1 Audra Hahle 25 Cycle Analysis 1 Angela Rose-lane

Solo - Single Speed Male # Rider Name (Country) Team Result 1 Rollinlikea Twenteefore 18 laps Michael Melley 2 SoSlo 17 laps Neil Becwar 3 Shawn Gregory 17 laps Shawn Gregory 4 It's personal 16 laps Eddie Urcadez 5 Solar Greengo 16 laps Simon Zmyslinski 6 Pete Basinger 15 laps Pete Basinger 7 WTF???!! That Ain't the PLAN!!! 15 laps Trever Bushnell 8 Rich Maines 15 laps Rich Maines 9 51 solo single 14 laps Kevin Koch 10 Ah Man I'm Not Burt Reynolds 14 laps Tim Bolton 11 Pedlin' Slow 14 laps Jeff Wood 12 Deadgoat Racing 14 laps Shaun Taylor 13 Rumrunner 13 laps Nick Llewellyn 14 18milesperhour 12 laps Rhys Newman 15 SOAZ 12 laps Tim Huber 16 Jeff Wortzel 12 laps Jeff Wortzel 17 El Freako From Rico 12 laps Jeff Hemperley 18 Tim Hull / Ironclad Bicycles 12 laps Tim Hull 19 MY Solo 11 laps Mykyta Yurtyn 20 Focus Cyclery 11 laps Lane Sanders 21 Jeff Poitras 11 laps Jeff Poitras 22 Incycle 11 laps Bryce Dupriest 23 Thump Monkey 11 laps Eric Newville 24 Deanna's Lapped Dog 11 laps Walt Lopus 25 Ben Hammer 10 laps Ben Hammer 26 Matt Donaldson 10 laps Matt Donaldson 27 TEAM DUKE 10 laps Ryan Webel 28 Might and Lotion 10 laps Micheal Browne 29 Schweddy 10 laps Cutler Ferchaud 30 Dirty Munchkin 9 laps Barry Richards 31 Team Duke 9 laps Gavin Hayes 32 One Gear and Three Cojones 9 laps Jeff Kellum 33 Back of the Pack Racing 9 laps Tedd Rohwer 34 Rocky Mtn Racing 8 laps Drew Sprafke 35 It's winter in Indiana 8 laps Brian Poitras 36 Estrella Mtn Cyclery 8 laps Jim Tryonas 37 7 more then 29 and Keener 8 laps Bryan Keener 38 Big Al 8 laps Alex Christensen 39 Jonathan Buchanan 8 laps Jonathan Buchanan 40 Back of the Pack Racing 7 laps Scott Devonshire 41 Solo Single But Not Available 7 laps Richard Bogan 42 One Gear Wonder 7 laps Tony Trevino 43 Back of the Pack Racing 7 laps Judd Rohwer 44 Scandinavian Jesus 6 laps Pat Murrish 45 18milesperhour 5 laps Brian Miller 46 Team Free Lunch 4 laps Steve Fannon 47 Mad Rhino - B.P.R. AZ 4 laps Rhino Neiffer 48 Drunkcyclist.com 4 laps Chris Deturk 49 The Caboose 2 laps Alex Fannon 50 Dirty of Drunkcyclist.com 2 laps Chris Reichel 51 Eight Wheels 1 Dan Kravets

Solo - Single Speed Female # Rider Name (Country) Team Result 1 Dude where's my team? 15 laps Melissa Liebling 2 El Grupo Solo 15 laps Lauren Frisk 3 Sabrosa Cycles 12 laps Delena Hanson 4 Wendy Skean 10 laps Wendy Skean 5 Jen Albright 6 laps Jennifer Albright 6 Your Pace or Mine 6 laps Deanna Gates 7 Surely Your Not Cirrus 3 laps Becky Bliss

Duo Male # Rider Name (Country) Team Result 1 El Grupo Duo 22 laps Richard Hurst Alex Strickland 2 Pivot Cycles 21 laps Brian Bennett Ernesto Marenchin 3 Team Athlete Octane 21 laps Dan Maher Colin Don 4 Over The Edge Sedona 21 laps Aaron Gulley Michael Raney 5 Twenty2 Cycles 20 laps Ben Welnak Ben Jones 6 Team Mooseknuckle 20 laps Russell Griffin Boomer Leopold 7 Sweetazoid 20 laps Andrew Jorgenson Tyler Jorgenson 8 Ride-A-FORM 20 laps Daryl Roberts Zach Stanford 9 2 Kings 20 laps Matt Wittler Trevor Platt 10 M&M Cycling 19 laps Faron Adcock Mark Challoner 11 Team Name! 18 laps Glenn Shoemaker Kristofer Pleszewicz 12 Abercrotchity & Bitch 18 laps Gary Hall Daniel King 13 The Lester and Bill Show 18 laps Bill Morris Les Jaeger 14 Romero Bro's, Light & Motion 18 laps Paul Romero Alex Romero 15 Adventure SS 17 laps Kirk Cox Clint Lepetich 16 Double Vison 17 laps Adam Hudson Mark Hudson 17 Pedal-Philes 16 laps Austin King Graham Stahnke 18 The Tall Pink Ducks 16 laps Kyle Thomas D'auria Sean T. Randolph 19 Lost Cause 15 laps Bill Brown Michael Rodoni 20 ADVENTURE BIKE DUO LOCO 15 laps Matthew Johnson Miguel Carrazco 21 Hammer & Lightening 15 laps Ed Diaz Henry Svendblad 22 The Kakistocrats 15 laps Richard Triplett Eugene Dougherty 23 Troubled Minds 15 laps Samuel Peifer David Hargis 24 Live Hard 15 laps Jonathan Davis Tanner Davis 25 MIT Beavers 15 laps Ben Eck Luke Plummer 26 CTS/CarboRocket 14 laps Adam Kroger Cameron Chambers 27 Single Minded 14 laps Matt Carstens Eric Reichert 28 Stupid is what Stupid does 14 laps Kent Taylor Steve Lingwall 29 50/54 Split 14 laps Marc Koepsel James Koepsel 30 MIT Engineers 14 laps John Romanishin Marcos Esparza 31 Red Hot Gila Monsters 14 laps Phil Ryder James Bliss 32 Dad n Grand Dad 14 laps Evan Unger Craig Olson 33 1 Taco Short of a Combination 14 laps Evan Leonard Pat Costigan 34 Two legit to quit 14 laps Michael Sainz Eric Tidd 35 28 Gears 14 laps Richard Emery Kurt Mindy 36 average joe's 14 laps Ryan Smith Griffin Ken 37 One Niner One 13 laps Anthony Neely Gregory Bury 38 Gears & Beers 13 laps Brad Walker Scott Mauthe 39 Strider Online Fast & The Furriest 13 laps Scott Jones Matt Williams 40 Aged Duo 13 laps Gary Bakken Et Collinsworth 41 SpinDoc 13 laps Kirk Rhinehart David Sammeth 42 Dos Gringos Lentos 13 laps John Schilling Seron Eaton 43 Brothers in Pain 13 laps Steve Carlson Mike Carlson 44 Shut Up and Ride 13 laps Randall Cohen Brett Stallworth 45 Evil Gazebo 12 laps Marc Basiliere Alexander Leonard 46 Lucky & El Capitan 12 laps Brian Kochert Shawn Wagner 47 Riding Blind 12 laps Cory Schmelzer Jeff Berger 48 George Michael Cover Band 12 laps Patrick Rinckey Karl Groll 49 Old Order Men at Night 12 laps Jim Mcintosh Chris Schlabach 50 Hammerballs 12 laps Brian Gaume Ryan Hammerel 51 116 Inches of Fury 12 laps Ryan Nelson Daniel Topley 52 Uno Bicycle Studio 12 laps Clint Hinman Bruce Rhoades 53 Biggins 12 laps James Boyle Matt Mason 54 Like 110 11 laps Mike Turner Matthew Turner 55 ferrominio 11 laps Roberto Gonzalez Arturo Garcia 56 Logan's Run 11 laps Craig Morton Mike Minton 57 Bravo & Supa 11 laps Michael Chairez Joel Clapick 58 Trek Bicycle Store - Boulder 11 laps Michael Scott Jeremy Young 59 Professor Monkey 11 laps Pete Rogan Brad Harris 60 Old Growth Hoosiers 11 laps Jason Pilarski Arthur Keith 61 Redline Sisters 10 laps Benjamin Molina James Workizer 62 Jackalope Massacre 10 laps John Woodson Dave Thompson 63 All Night Long Larry 10 laps Laurence Kluck Laurence Kluck 64 No brakes 10 laps Andrzej Pawlowski Piotr Macech 65 Mike & Mike Green-Choice-Solar 10 laps Michael Whitehead Mike Vines 66 Single Speed Steeds of Steel 10 laps Michael Rogers Chris Carnes 67 Brothers from Another Mother 10 laps Michael Cramer Rolando Murillo 68 Trail's End Cycling 9 laps Randy Profeta Dan Profeta 69 MT Beer 9 laps Matt Barnes Mike Giuliani 70 Prickly Pear Paddle Wackers 9 laps Jeff Bauman Chad Wilkinson 71 Gruesome Twosome 9 laps Thomas Knobbe Andrew Merrill 72 400 Pounds of Eng 8 laps Nils Eng Eric Eng 73 Oddie/Dill 8 laps Brian Dill Steve Oddie 74 Rough Riders 8 laps Bill Sundermeier Darin Swanson 75 Slow Flat Mice 8 laps Brian Grube Martin Ince 76 Bomberos an't Scared 8 laps Damien Clark James Friend 77 BC 8 laps David Culp Lee Becker 78 Magic Man & El Diablo 8 laps Jacob Lindenstein Phillip Edgars 79 Champion Cooling 8 laps Cid Martin Trevor Medina 80 Kinda Solo 7 laps Raymond Harris Matt Murphy 81 Erroneous Johnson 7 laps Eric Cheever Jeffrey Cheever 82 The Mediocre Duo 7 laps Lance Hensien Anthony Falgiano 83 Black and Yellow 7 laps Bobby Harris Bryan Gillmore 84 Sheber Fever 7 laps Dilyn Sheber Drake Sheber 85 Everything’s Better with Lube 6 laps Mike Plunkett Sean Culliney 86 The Men of Sorrows 6 laps Michael Julien Michael Warrick 87 Whew! 6 laps Chris Manny Phil Swafford 88 The cryptozoologists 6 laps David Bush Pon Go 89 Honu Boys 5 laps Greg Landers Blake Landers 90 Los Zapatos 4 laps David Schumacher J.p. Schumacher 91 Cheat Commandos 4 laps Keir Kosco Keir Kosco 92 My Taint Hurts 3 laps Ken Harrison Carson Dodds 93 Afraid Of The Cholla 2 laps Mark Hahle Dustin Eckhoff

Duo - Female # Rider Name (Country) Team Result 1 Team Spatula! 13 laps Elizabeth Miller Jaime Brede 2 Team Logan/Cure SMA 11 laps Holly Agajanian Virginia Fretz 3 Boulders on Broadway Vixens 10 laps Kate Hillman Erin Holohan 4 Tater Juice 9 laps Anaka Norfleet Emily Clary 5 Biggest Little Drunk Cyclists 6 laps Rose Demanet Jessica Yurtinus 6 Team OCD 3 laps Rita Gonzales Janella Masse

Duo Co-ed # Rider Name (Country) Team Result 1 King and Queen of Pain 19 laps Rebecca Rusch Nat Ross 2 2:00 AM Demons 19 laps Tracy Thelen Nick Thelen 3 Noxid Knar R. R. 17 laps Marlee Dixon Jeffrey Rank 4 Who's the Weakest Link? 14 laps Andrew Chlup Allison Showers-chlup 5 EnduroCoach 14 laps Peggy Brennan Greg Choat 6 Dolphins Are Just Gay Sharks 13 laps Neil Mcleod Erica Bennett 7 Pardee of Two 13 laps Veronique Pardee Bevis Pardee 8 MelanPaulie 12 laps Paul Norris Melanie Norris 9 1 Horseman and his Intervention 12 laps Carly Watson Martin Apolinar 10 Cole'd Lemonade 12 laps David Lemon Kim Cole 11 The honey moon is over 11 laps Stephanie Hawthorne Mark Hawthorne 12 Make it Burns 9 laps Eric Burns Peggy Burns 13 South Florida Oxymorons 8 laps Tyrone Minton Brandon Bostwick 14 ZoDev 8 laps Marissa Reno Lorenzo Trujillo 15 Back Row Romance 7 laps Rachel Estacion Matt Miller 16 Newlywed Skidmarks 7 laps Richard Heermance Robinson Cecil 17 Eric Post Law 5 laps Eric Post Sheila Foraker 18 D.C. Crew 4 laps Dan Cox Corina Cox 19 Half-Baked 2 laps Michelle Waters Stephen Baldwin 20 Kaliska 1 Rob Bauer Michele Bauer 4 Person Men open Team Name 1 Epic Endurance P/B The Gear Movement 23 laps Bryan Alders Chris Baddick Samuel Morrison Jordan Williford 2 Kona Factory Team 22 laps Barry Wicks Kris Sneddon Spencer Paxson Sean Babcok 3 Rocinante/LiquidSpace 22 laps Chris Mears Todd Cassan Mark Gilbreath Grant Folske 4 Beaver Valley 21 laps Brad Winn Mathias Marley Patrick Means Matt Slaven 5 Johnny Cash Slept Here 20 laps Tad Fagerholm Josh Borgmeyer Jory Henry Kyle Hornbeck 6 11th Hour Racing/ RockyMounts 20 laps Joseph Gratcofsky Randell Meier Charlie Nowacki Greg Kocke 7 Mike's Bikes #1 20 laps Chris Helgerson Kelley Hale Ezra Colman Jared Franzoia 8 Sinaloa's Best 20 laps Gonzalo Reyes Ricardo Avendaño Carlos Angulo Juan Gamboa 9 The Four Locos 20 laps George Howard Jordan Lancaster Tyson Lancaster Louis Fidel 10 The Terrible Thunderlizards 20 laps Jeremy Graham Dan Quick Gerrit Mack Thomas Faeh 11 Man vs. Cholla 20 laps Paul Dellorco Rob Shaver Tad Zgoda Robert Laroche 12 Arizona Cyclist 20 laps Ryan Tiffin Jeff Plant John Conyer Colby Moeller 13 The Kickstand + one bad ass 20 laps Gary Ruddell John Hammond Teddy Rael David Jordan 14 Old New Mexicans 20 laps Crockett Howard Ken Gauthier Chris Ziomek David Vaughn 15 Team Bitch 19 laps Philip Thomas Phil Wilson Dave Mandley Joe Delong 16 Sunday Cycles and Green Choice Solar 19 laps Dave Speller Fred Grey Brett Laycock Craig Bengtson 17 Team Honey Badger 19 laps Markus Zimmer Jon Gorman Craig Nelson Jason Ransdell 18 I was like DANG 19 laps Mike Rice Clint Sparks Matt Liljenquist Chis Neal 19 4 Pigs 19 laps Kelly Varney Joe Roberts Craig Church Mike Miller 20 Team Bacon Strip 19 laps John Sagebiel Michael Henderson Shawn O'meara Scott Carothers 21 Rodder Racing 19 laps Matthew Reeves Scott Holland Milin Balsara Ed Prince 22 Little Lebowski Urban Achievers 19 laps Parris Humphrey Neil Stitzer Jeremy Jonas Chadwick Mcginnis 23 Jemez Jellions 19 laps Ralph Wrons Randall Lynn Eric Olson Bryan Struve 24 Inconceivalble 19 laps Jeff Powell Brett Butterstein Geoff hickcox Eric Wienk 25 Golden Belt and Friends 19 laps Doug Chambers Bobby Smith Mike Johnson Chris Chambers 26 Team America 19 laps Tanner Morgan Dick Pack Jim Sessions Aaron Guidry 27 Bobcat, Buffalo, Mustang & Toro 19 laps Grant Taylor Colton Taylor Mike Norberg Tod Thornton 28 EquipoDeQuatro 19 laps Steve Delong Stefan Sbiera John Adams Jason Welborn 29 Lagartos La Primavera 19 laps Fernando Zamora Hector Zazueta Martin Diaz Israel Ramirez 30 Vive La France 19 laps Brad "t-bone" Knox Matt Knox Jordan Janes Ed La France 31 SD CAMELSAK 19 laps Byron Buckley Guy Bizek Allan Hansen William Carter 32 Rumblin, Bumblin, Stumblin 19 laps Scott Smith Bryan Cline Jeff Steiner Brian Nath 33 Whiskey Knights 18 laps Ryan Porter Andrew Laskowski Dave Pearson Ryan Thigpen 34 Flesh Lights 18 laps Israel Romero Erik Deroche Danny Milner Kevin Noble 35 TREK Store Colorado Racing Team 18 laps Lance Risi Adam Haid Dave Wert Aaron Uhl 36 Manifesto: The Ministry of Cycle 18 laps Jay Jose John Paul Jose Bryan Muri Scott Steves 37 Scattered 1 18 laps Steve Lemley Craig Davidson Shawn Ackerman Eric Prime 38 Trek Bicycle of West Phoenix 18 laps Patrick Murphy Jason Wieser Pret Wongmanee Brian Abraham 39 Cactus Hammers 18 laps Bryan Kopp Tanner Robison Justin Humphreys Kevin Hornibrook 40 TEAM DUKE 18 laps Chad Lusk Jason Lusk Casey Taylor Jeff Hughes 41 Filfy Basterds 18 laps Doug Mers Mark Magaldi Alan Bonsett Sean Buckman 42 Dirty Deeds 18 laps Patrick Mattie Gavin Flury Michael Holmes Randy O'brien 43 Honey Badgers 18 laps Jim Young Brad Vanderley Rob Seals Mike Lust 44 Aferrados Team 18 laps Jorge Ricardo Schiller Luis Ezpinoza Ivan Tarriba Marco Breceda 45 BlipSnips - Life Happens BlipSnip.it 18 laps Paul Rahn Lynn Ellis John Bliss Adam lock 46 Kitchen Pass 18 laps Phillip Crabtree Allan Rodrigue Mike Marinshaw Joe Struttman 47 Spacely Sprokets 18 laps Erik Lantz Andrew Crook Stephen Bumbalough Mike Weaver Rachel Yellowhair 48 www.area9learning.com 18 laps Brent Barber Ulrik Christensen Tod Duncan Chris Florence 49 Party Rock 17 laps Jame Carney Joe Hemmer John Koury Josh Ryan 50 University of Arizona Cycling Team 17 laps Ethan Burns Schuyler Burns Samuel Gross Dylan Peterson 51 Perky Knobs/ Squishy Grips 17 laps Kent Loganbill Paul Koenig Micah Clinger Tim Kimble 52 Beers, Brats, & Big Rings 17 laps Rj Weibly Brian Comstock Scott Frank Roy Rauch 53 Four Play 17 laps David Lash John Lupo Doug Hall Scott Akins 54 Phat N Tired 17 laps Bill Mulroy John Foster Chris Gambs Robbie Wright 55 4 Dudes for 7 Bitches 17 laps Alexander Zilberman Craig Raney Chick Martin Dana Balderrama 56 Whiskey Club 17 laps William Rucker Michael Sullivan Brian Deblanc Terry Bandstra 57 Where's the throttle? 17 laps Eric Wilkey Ian Wilkey Jeremy Wilkey Stephen Gaston 58 Los Crucburqueans 17 laps Jack Kirby David Halliburton Mark Castelo Colin Lewis 59 No Fork 'n Brake 17 laps Marc Berg Daniel Ronhsoldt Khurram Jamil Peter Wilke 60 Blind Rage 16 laps Josh Biggs Matty Norcross Ben Proctor Matt Braun 61 Crotch Rot 16 laps Kyle Cramer Tim Rauch David Meredith Rob Hyldahl 62 3 Dicks and a Chick 16 laps James Greer Troy Vargas Mimi Ford Dick Young 63 Numb Nutz 16 laps Nick Bliss Luther Smith Christian Mannsfeld Mike Slettebo 64 Ride My Face To Chicago 16 laps Jered Hansen Joe Sweet Mike Skoko Jeff Coleman 65 Black Dog Racing 16 laps Peter Lines Eric Wilson Erik Goodfriend Neil Brashnyk 66 Medical Attention 16 laps Dan Shippee Mark Ihnot Eric Paulk Bill Wildenberg 67 Fragmented 16 laps Hugh Donahue Jeremy Barrett Tony Brown Neal Wright 68 Old Pueblo Firefighters 16 laps Craig Boydell Troy Held Duane Robins Trevor Mulligan 69 Equipo # 17 16 laps Ricardo Hernandez Oscar Ostos Jammes Simmons Emmanuel Rodriguez 70 Cali4nia 16 laps Sean Daley Issac Abernethy Glen Burks Robert Mitchell 71 Clydesdales 16 laps Ramiro Hernandez Benjamin Hernandez Rey Hernandez Jorge Hernandez 72 rollin rollin man my nuts r swollen 15 laps Chris Miller Joe Miller Jim Miller Brian Moon 73 Dada Carnages 15 laps Michael Herrick Dave Kareus Dan Coxall Dane Griffin 74 HTFU 15 laps Andrew Shroads Hunter Mcanally Craig Speicher Treye Konrath 75 Collectors of Cholla Spines 15 laps Mark Woods Mario Marquez Travis Hudson Nick Cap 76 Old School Bike & Brews 15 laps Jason Hammond Blair Mclaughlin Mike Loos Jordan Loos 77 Team Moose Knuckles 15 laps Derek Johnson Brandon Ebert Rich Eddings Hans Church 78 Four Bent Cranks 15 laps Marc Schmittenberg David Hyson Bernard Schaack Scot Coffey 79 MJRT Racing 15 laps Tom O\'brien Rob Sweador Joe Manning Mike Kuzel 80 Cactose Intolerance 15 laps Steve Andresen Tor Andresen Randy White John Hanson 81 Shady Pirates 14 laps Michael Mckisson Zach Macdonald Art Gillespie Tom Linn 82 Die Trying 14 laps Terry Dodd Marc Baca Jake Branch 0 0 83 Is It Loaded? 14 laps Arnaldo Nazario James Johnson Alan Cole Rick Smith 84 Journey Cycling 14 laps Zachary Ross Tom Ford Chuck Martin Dennis Roodvoets 85 Whisker Biscuit 14 laps Rob Dintaman Eric Marsh Russell Copp Nathan Suida 86 Los Retardados 14 laps George Toro Jason Meador Pete Stephens Rob Brown 87 you signed me up for what? 14 laps Tim Prasser Ryan Van Vleck Tommy Parkinson Bryatt Fischer 88 Tucson Mountain Wheelmen 14 laps Jeff Mitchell Ted Rasoumoff Aaron Kamp Spencer Wilde 89 Team Smurf(t) 14 laps Dan Fletcher Jonathan Bearce Paul Truog Jason C. Radabaugh 90 Gene Yang Gang 13 laps Wes Baker Kevin Burns Steve Crash Jim Hatfield 91 The Inflatables 13 laps Jay Ingham Brandon Bechtol John Mcguire Eric Dunn 92 Rubbed Raw Racing 13 laps Erik Gilbert Stan Maxam Anthony Saenz Chris Patton 93 Stonefree Davison 13 laps John Harrison Roy Firestone Aaron Davis Patrick Freel 94 no bitches 13 laps Steve Fisher Tony Martinez Glen Hudak Adin Sloan 95 Jag Mats 13 laps Mike Worth Simone Canciotti Ryan Labar Cory Blackwood 96 Team Peloton 13 laps Todd Fedell Matt Dean Don Garrett Jim Symonds 97 3/4 gringo and 1/4 chino 13 laps Keng-yu Chuang Cory Kempton Neil Jensen Dan Hayakawa 98 WorkTooMuchToBeRacing 12 laps John Cattles A.j. Cattles Kenny Darby Keith Brett 99 The 4 Dirty Dogs 12 laps Douglas Owens Neil Barrett Roger dumbolton Orin Witt 100 Tubeless Cabras 12 laps Kirk Jellesma Chad Edwards Rick Banbury Scott Ahlskog 101 The Cactus Whackers 12 laps Kyle Vessell Nate Young David James Rapp Keith Allen 102 Inglorious Cranky Bastards 12 laps Michael Gutierrez Daniel Sanchez Joey Fresquez Phil Grosskaus 103 The BeardBelters 12 laps Matthew Freeman Lukas Kummer Armand Boudreau Mark Montri 104 Cactus Crashers 12 laps Scott Voth Jon Voth John Adamchak Dane Dye 105 Crack Monkeys 12 laps Arthur O\\\'neil Mike Willingham Jason Hailer Erik Markoff 106 Sore Weak & Angry 12 laps Patrick Allcock Randy Zima Jim Norton Jim Dickerson Lisa Lake 107 Flat N Tired 11 laps Paul Johnston David Delean Chris Bohnsack Daniel Amarillas 108 TMB To Many Birthdays 11 laps Gabriel Lucero Tommy Collins John Donovan Tom Cararetta 109 Unprepared 11 laps Jason Bowersock Alex Sotelo David Robinson Vaughn Whited 110 Meat Fruit 11 laps John Hale Chris Janick Kent Fischer Mark Pomilio 111 Knights of Cyclonia 11 laps Larry Swedbergh Richard Swedbergh Todd Castle Edmund Lucey 112 Old & In The Way 11 laps Lonnie Calmes Todd Baker Pat Hanning Ryan Redford 113 4 Play in the Desert 10 laps Rene H. Valencia Milo A. Borich J. Ignacio Torres Mario Zozaya 114 GTSJ Pedaling Fools 10 laps Graham Keenan Troy Owens Scott Newham Jim Chubon 115 Team Rip 10 laps Jp Hope Robert Russell Steven Wilson Christopher Smith 116 Notchas 10 laps John Hays Michael Winegar Scott Howard Gary Wixom 117 Team RJ 10 laps John Jasper Bob Jasper Alan Shoemake Aaron Cooper 118 Team Super Grover 10 laps Sam West Brian Cooley Jeff Bogan Craig Der Ananian 119 Sonoran Pirates - Magellan's Finest 10 laps Jake Boen Thomas Betts Derek Regan Nick Nash 120 Poco Loco 9 laps Larry Green Jeff Weiler Sam Vosburg Geoff Maaske 121 Team Sharkbird 9 laps Rob Wellborn Rick Wellborn Josh Wellborn Robert Wellborn 122 Hold my beer,watch this 9 laps Chris Janick Dave Votto Doug Gauntt Eric Geiger 123 CanAm 8 laps Phillip Escobar Noel Guercio Kevin Hafer Mike Saunders 124 3 beans and a cracker 7 laps Nacho Lopeztello Gilbert Limon Efran Bello Josh Wozniak 125 Chupacabras 7 laps Kristian Watkins Dan Feeney Zach Fralc Josh Nace 126 Is This Course Pager Friendly? 7 laps peter Shibuya Adam Mcdaniel Bob Burns Freddie Martinez 127 Sonoran Pirates Michigan Militia 7 laps Joshua Anderson Warren Anderson Matt Brown Neal Mcquinn 128 Team ToDoIt 6 laps Colin Kelly Peter Damian Fay Bill Jolley Tony Childers 129 The Team 6 laps John Henderson Andrew Frits Robert Wolf John Doe 130 Tres Perham y Otro 5 laps Daniel Perham Jeff Perham Tim Perham David Garcia

4 Person Women's Open # Rider Name (Country) Team Result 1 Stan's NoTubes Elite Women 20 laps Sarah Kaufman Susan Haywood Jennifer Smith Susan DeMattei 2 Single Speed Sweetness 19 laps Paula Bohte Alice Drobna Kristi Olson Sarah Gibeau 3 Good Mojo 18 laps Callie Burt Lajuan Kelley Lori Kipp Debbie Hunter 4 Backcountry Babes 17 laps Jill Valerius Julie Berberich Darcy Davis Kristin Wolf 5 Rivet Racing 17 laps Willa Johnson Michelle Cyr Sarah Sherwood Jennifer Hill 6 GS Boulder / Trek Store 17 laps Jacqui Pesa Dana Albright Heather Mcfadden Jill Duster 7 Teenage TapouT 16 laps Erica Allar Val Brostrom Hanan Avles-hyde Christy Blakely 8 The Spinerettes 14 laps Pacifica Sommers Marielle Smith Rosaleen O'Gara Ariane Mohr-Felson 9 Broke Bike Saints 11 laps Andrea Gibson Rachel A. Kubishin Anne Carine Breann Rocksund 10 Foxy Ladies 10 laps Christina Cowgill Rachel Effros Celia Dervan Juliette Oldfield 11 Desert Divas 9 laps Christine Stirling Tammy Smith Leonora Fimbres Holly Balderrama

4 Person Singlespeed # Rider Name (Country) Team Result 1 Single Minded 22 laps Travis Mcmaster Yuri Hauswald Kaolin Cummens Keith Marchando 2 Zia/Gem 21 laps Scott Spangler Dan Swinton Chad Watson Alex Phipps 3 Kokopelli Racing 20 laps Terry Gorsuch Jeff Fox Paul Adams Ralph Schultz 4 Los Grandes Huveos Rancheros 20 laps Aaron Johnson Dominic Garcia Issac Burligh Matt Maienza 5 Living in Sinners 19 laps Kenny Jones Heather Gilbert Cory Jones Emily Hawkes 6 Single Speed Coffee Roaster 19 laps Sam Richmann Jon Ofner Jay Reitz Ryan Smiley 7 H.Y.D 18 laps Samuel Johnson Jefe Branham Michael Barnes Jordan Carr 8 Sons of the Red Sand 18 laps Curt Bunting Duane Sullivan Chris Pettigrew Mark Weston 9 SS Santa Cruz 18 laps Rod Markell Don Hart Dan O'connor Justin Robinson 10 Singles Sells SeashellsbytheSeashore 18 laps Quincy Haarer Byron Mcclurg Christopher Coville Eliseo Romero 11 Zeitgeist Racing Singles Club 18 laps Nicholas Nesbitt Herb Bool Jason Rosson Willy Dommen 12 THE DARK SIDE 18 laps Brent Quillin Alan Vanongevalle Teel Atkinson Joe Praeger 13 A Derailleur Killed My Family 17 laps Chris Brown Donald Scott Craig Turner Kaare Wagner 14 One Speed Wonders 15 laps Steve Perkins Christopher Mcnamara Daxton Valles-wallace Steven Plevel 15 Los Terribles Luchadores 15 laps Jacob Fasel Matthew Miner Eric Todd Josh Fearno 16 One Gear Full Beer 14 laps Tim Ferguson Greg Decori Bill Jackson Jake Braaten 17 Damn Buckeyes 13 laps Victor Rudolph Tom Ober Eric Walecki Kirby Bryant 18 Single Scorgasms 12 laps Filip Kobylarz Randy Young Paco Galvan Trevor Long 19 Abusement Park 9 laps James Cobb Jamey Heinze Chris Mosch Tim Irby

5 Person Co-ed 0-149 Combined Age # Rider Name (Country) Team Result 1 El Grupo Cinco 20 laps Ignacio Rivera De Rosales Lizzy Caputo Donovan Caputo Logan Boyd Ron Stanage 2 El Grupo Quatro 19 laps Daniela Diamente Nathan Franklin Ben Duncan Nick Ellet Daniel Yakusheuich 3 3 Drinkers and a Rider 18 laps Nathan Ewert Amber Markey Traver Jones Michael Sowers Nathan Ewert 4 El Grupo Tres 17 laps Emily Franklin Keenan Duncan Luke Murray Tyler Stites Colin Holmes 5 El Grupo Dos 17 laps Christian Timmerman Jesse Gilmer Nichilas Harris Connor Adkinsson Olivia Bohn 6 Cactus if you can! 15 laps Jesse Hibbs Brett Wham Khoa Hua Onica Ramey Jennifer Weingartz 7 Maloney Plastic Surgery 14 laps Carolyn Maloney Pete Anderson Chris Maloney Anne Donnellan Jr Madrid 8 Big Test-Cycles 13 laps Aaron Tarin Michelle Howell Eric Fodran Matthew Directo Jon Krellwitz 9 El Grupo Uno 12 laps Mike Geddes Mose Geddes David Anaya Liam Murray Sabina Quiroz

5 Person Co-ed 150-199 Combined Age # Rider Name (Country) Team Result 1 Light & Motion 22 laps Dax Massey Ezekiel Hersh Kyle Stamp Kelly Boniface Nate Miller 2 Epic Endurance P/B The Gear Movement 21 laps Bill Wheeler Kelly Feagans Brian Sells Jason Hilimire Deidre York 3 Chainring Circus 21 laps Crystal Petrocelli Dominic Petrocelli Chuck Gibson Ryan Davis Marcus Hayward 4 Man Up! 20 laps Nicette Quintero Suzanne Marcoe Kirk Telaneus Ghost Rider Ghost Rider 5 Denver Cycleton Fab Five 20 laps Jason Kolar Dan Wisdom Paul Majors Ronie Graczyk Jeff Emrick 6 TVB Race 19 laps Eric Ohlgren Scott Smith Chris Newell Hollie Ernest Kaysee Armstrong 7 Spoonie Luv and the Puddin' Cups 18 laps John Todd Naomi Haverlick Jared Vigil Martin Cisneroz Jeremy Hendricks 8 wrasslin Hillbillies 17 laps Randy Conner Larry Simmons Rachel Montgomery Eleanor Mcdonough Joel Simmons 9 M&M Cycling 17 laps Mike Baltunis Mertie Stompro Anna Trader Laurel Pierquet Mike Pierquet 10 411 17 laps Matthew Holland Jeff Silvyn David Plotkin Kieran Sikdar Camila Thorndike 11 Desert Yard Sale 16 laps Tom Woodward Steve Vancoillie Trevor Turcott Kristin Elise Fukuchi Nate Fleege 12 Disco Kitty & the Saguaro IPA riderz 16 laps Julius Charlie Christopher Bornemisza Donnie Shepard Brian Culligan Kiley Berry 13 The Breakfast Club Survivors 15 laps Steve Beall Samuel Sanford David Jackson Manny Chavez Carolina Chavez 14 vintage 15 laps Jeff Dunn Michelle Shaw Rory Blakemore Mark Hogland Mike Rasmussen 15 DART Endurance Racing 14 laps Aaron Rhoderick Todd Wright David Hamlow Erica Pontes David Schaffner 16 Pound the Round 14 laps Denton Young Cliff Dawson Jared Hanson Nicole Scozzari Ben King 17 La Suprema 14 laps Kate Mchugh Jonathan Hayt Lynn Hudson Ed Foster Mike Toma 18 Yohimbe Tribe of the Durty South 14 laps Drew Mcintosh Alix Pfennigwerth Russell Marek Will Johnson Micah Reynolds 19 Payton the Wonder Dog 12 laps Christopher Cunningham Tauna Rignall brian Cunningham Eric Huggins Wayne Morris 20 Hades 12 laps Adrienne Yarnish Eric Touhey Hans Bradshaw Steve Kimme-hea Dean Trammel Jr. 21 Cactus Cartel 12 laps Johnny Chavez Matthew Irlmeier Robert Nieuwenhuis Shannon Wilson Thomas Tucker 22 Alestorm 12 laps John Tennant Laura Tennant Ryan Greget John Tennant Iv Dan Heacock 23 Dirty Tucson Tri Girls & Token Dude 11 laps Krista Manus Liane Ehrich Kari Angeley Kathy Cunningham John Henneberger Jr.

5 Person Co-ed 200+ Combined Age # Rider Name (Country) Team Result 1 Stan's NoTubes Weapons of Ass Destruction 22 laps Philip Simpson Dave Million Michael McCalla Kenny Wehn Shannon Gibson 2 2Wheels, 4Jones &1 Set of Headlites 20 laps John Camoriano Jennifer Camoriano Phil Panipinto Travis Jones Nathan Franke 3 Team Geomangear 20 laps Reade Jackson C. Kevin Utley Beth Utley Randy Harris Denver Mckinney 4 Team Pivot 20 laps Ken Bennett Iida Airola Brian Gonzales Sean Kennedy Dani Harginen 5 Rolling Mayhem 18 laps Dan Gurrieri George Thul Zephanie Blasi Chad Blasi Mark Carlson 6 Hammerheads 18 laps Jurgen Leiser Gordon Leiser Jurgen Bergeron Michael Haptonstall Solange Whitehead 7 The Rolling Iguanas 18 laps Alex Mlawsky Robert Chorost Cathy Stewart Marco Bonellii Tim Crist 8 266 17 laps Kevin Lockart Mary Halfman Daniel Friedman Tom Stenerson Rick Brazil 9 Four Tubes and a Tubeless 17 laps Jeff Mcgaughey Miriam Hill Jeff Reese Larry Mcdaniel Jamie Thomson 10 Four and a Half Men 17 laps Dave Sewell Michael Taylor Steve Lummer Jeanette Wesley Tom Stotler 11 Rhino Relix 17 laps Dave Burnett Rick Scofield Eric Wodraska Steve Davenport Caroline Leonard 12 The Laptastic Five 17 laps Brett Johnson Tim Medcoff Mark Hamer Rod Clary Amy Jo Taormina 13 my mom thinks i'm fast 17 laps Chris Korte Scott Mcbride Josh Calkins Willy Guenthner Amanda Pearson 14 Just Keep Rockin 16 laps Patricia Gilbert Tony Rivera Marlin Price Sidney Rumsey Vinnie Hunt 15 IIWII - Single Track Attack 16 laps Tom Ela Elizabeth Schnittker Fred Jones Chuck Bodie Wendell Ela 16 Cinco Stinko Pinkoes 15 laps Len Kovats Robert Gibson Molly Renner Gerrit Velthoen John Stillwell 17 Pony Express 15 laps Bob Kaplan Stephen Cohen Robert Glaser Jeffrey Scott Michael Blaker 18 9 Good Ankles 15 laps Louis Norman Deb Mcneil Justin Miller Doug Popham Paul Chinnock 19 SpeedDream Wheels 15 laps Alan Shelton Roy Bury Darrin Posey Ed Baker Marcia Kon 20 4 Grinders and a Taco 15 laps Bud Heintz Susan Snow Steve Hughes Bob Williams Jimmy Matt 21 Scattered 2 15 laps Kevin Cronk John Lish Bart Hendershott Cathi Hendershott Pat Hughes 22 The Flying Whip-poor-wills 15 laps Bryan Barr Dan Malone William Hughes Ann Taylor Walter Schmidt 23 Periodic Riders 14 laps Dominic Mcgrath Oliver Monti-masel Cyrus Miller John Pollard Katrina Miranda 24 Beers and Bicycles 14 laps Kris Dimon John Craft Krista Gibson Tom Haffner Joe Changose 25 Malakas 13 laps Gus Markes Ernie Villa John Jackson Steven Morgenstern Michelle French 26 Overeducated. Undertrained. 13 laps Kurt Griffin Steve Braun Carol Sable Ed Hileman Bruce Jorden 27 The Wild Hares 13 laps Karen Mlawsky Candace Porter Joey Rodriguez Mary Hegstrom Steve Stratton 28 Victoria's Secret 12 laps Lew Hart Daniel Graf Mary Caton Shellie Molina Victoria Porter 29 Pass the Wine Buddy 12 laps Mike Ingram Heather Rimmereid Joey Ambrose Jim Lersch John Mertes 30 It's A Dry Hop 12 laps Julia Strange James Burge Philip Hinz Grant Williams Chloe Black 31 Fat Tire 11 laps Jessie Huebsch Larry Huebsch Jeremy Huebsch Joey Urena Anthony Gozum 32 Green Choice Solar Partay 2 10 laps Paul Broaderip James Robinson Dana Allen Don Beale Jimmie Alexander 33 Good For What Ales You 10 laps Josh Brodesky Chris Sugar Stephannie Innes Douglas Miller Alton Ciha 34 Green Choice Solar Party Team 10 laps Art Macfarland Wendy Macfarland Tom Crosetti Matt Berault Bryan Raines