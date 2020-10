Küng solos to first Swiss road race title

Stefan Küng (Groupama-FDJ) won the Swiss road race championship for the first time in his career on a hilly circuit in Märwil on Saturday, October 31. The championships were rescheduled because of the coronavirus pandemic.

Küng won the Swiss time trial title for the third time in Belp in July before taking the European title in the time trial in Plouay in August and the bronze medal at the UCI Road World Championship time trial in September.

The 26-year-old soloed to the victory in the 175.1km championship race by almost five minutes over Danilo Wyss (NTT Pro Cycling) and Simon Pellaud (Androni Giocattoli).

Elise Chabbey of the now-defunct Equipe Paulé Ka squad, beat Linda Indergand and Lara Krähemann to take the road title in the 82.4km elite women's race.

Elite Men's results Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJ 4:02:19 2 Danilo Wyss (Swi) NTT Pro Cycling 0:04:57 3 Simon Pellaud (Swi) Androni Giocattoli-Sidermec 4 Johan Jacobs (Swi) Movistar Team 0:05:04 5 Fabian Lienhard (Swi) Groupama-FDJ 0:05:11 6 Matthias Reutimann (Swi) Swiss Racing Academy 7 Patrick Schelling (Swi) Israel Start-Up Nation 8 Roland Thalmann (Swi) Team Vorarlberg Santic 9 Yannis Voisard (Swi) Swiss Racing Academy 10 Lukas Rüegg (Swi) Swiss Racing Academy 0:05:19 11 Sébastien Reichenbach (Swi) Groupama-FDJ 0:05:22 12 Joab Schneiter (Swi) Swiss Racing Academy 0:05:28 13 Kilian Frankiny (Swi) Groupama-FDJ 14 Antoine Aebi (Swi) Akros-Excelsior-Thömus 0:05:43 15 Stefan Bissegger (Swi) EF Pro Cycling 0:05:53 16 Nils Brun (Swi) 0:13:44 17 Guillaume Gachet (Swi) 0:04:43 18 Lars Heiniger (Swi) 0:04:55 19 Vincent Roth (Swi) 0:05:03 20 Noah Bögli (Swi) 21 Iwan Hasler (Swi) 0:05:23 22 Matthias Plattner (Swi) 0:05:30 23 Peter Inauen (Swi) 0:12:36 24 Nicolò de Lisi (Swi) D'Amico um Tools 0:15:17 25 Laurin Bachmann (Swi) Akros-Excelsior-Thömus 26 Pavel Hasler (Swi) 0:15:20 27 Noah Köppel (Swi) 0:15:21 28 Matthias Ludwig (Swi) 29 Felix Stehli (Swi) 0:15:39 30 Thibault Rossier (Swi) 0:19:21 31 Jakob Klahre (Swi) 0:00:49 32 Carry Ivekovic (Swi) 0:03:55 33 Cyrill Steinacher (Swi) 0:04:26 DNF Ruben Eggenberg (Swi) Swiss Racing Academy DNF Reto Müller (Swi) Swiss Racing Academy DNF Fabian Paumann (Swi) Swiss Racing Academy DNF Jan-André Freuler (Swi) DNF Raphael Clemencio (Swi) DNF Timon Rüegg (Swi) Swiss Racing Academy DNF Damian Lüscher (Swi) Swiss Racing Academy DNF Raphael Krähemann (Swi) Swiss Racing Academy DNF Nico Tambarikas (Swi) DNF Cyrille Thièry (Swi) Swiss Racing Academy DNF Etienne Stadelmann (Swi) DNF Alex Vogel (Swi) Swiss Racing Academy DNF Elia Blum (Swi) DNF Noan Cid (Swi) DNF Mauro Genini (Swi) DNF Colin Chris Stüssi (Swi) Team Vorarlberg Santic DNF Loïs Dufaux (Swi) Akros-Excelsior-Thömus DNF Simon Imboden (Swi) DNF Thomas Clapasson (Swi) DNS Antoine Debons (Swi) Akros-Excelsior-Thömus DNS Robin Froidevaux (Swi) Akros-Excelsior-Thömus DNS Jeremias Jenelten (Swi) Akros-Excelsior-Thömus DNS Scott Quincey (Swi) Akros-Excelsior-Thömus DNS Nico Selenati (Swi) Akros-Excelsior-Thömus DNS Valère Thiébaud (Swi) Akros-Excelsior-Thömus DNS Manuel Zobrist (Swi) Akros-Excelsior-Thömus DNS Jonathan Bögli (Swi) Swiss Racing Academy DNS Thery Schir (Swi) Swiss Racing Academy DNS Mauro Schmid (Swi) Leopard Pro Cycling DNS Simon Vitzthum (Swi) DNS Alex Suter (Swi) DNS Guérin Debons (Swi) DNS Kevin Zürcher (Swi) DNS Pierre Neve (Swi) DNS Justin Paroz (Swi) DNS Lewis Surer (Swi) DNS Noah Schriber (Swi)