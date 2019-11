Image 1 of 10 Sasha Modolo (Colnago-CSF) is one of the bright young hopes of Italian cycling. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 10 The day's breakaway (Image credit: Ulrik Møberg) Image 3 of 10 The peloton let the breakaway get over six minutes (Image credit: Ulrik Møberg) Image 4 of 10 The second group was 1:34 behind (Image credit: Ulrik Møberg) Image 5 of 10 Leopard Trek tries desperately to close the gap (Image credit: Ulrik Møberg) Image 6 of 10 Sacha Modolo (Colnago-CSF Inox) won the sprint by a large margin over Breschel (Image credit: Ulrik Møberg) Image 7 of 10 Sacha Modolo (Colnago-CSF Inox) wins stage 1 (Image credit: Ulrik Møberg) Image 8 of 10 The Colnago CSF Inox team celebrates the win (Image credit: Ulrik Møberg) Image 9 of 10 The top three on the stage: Breschel, Modolo and Morkov (Image credit: Ulrik Møberg) Image 10 of 10 Sacha Modolo (Colnago-CSF Inox) took the leader's jersey in Denmark after winning stage 1 (Image credit: Ulrik Møberg)

Colnago's Sacha Modolo proved the quickest and most attentive in the first stage of the Tour of Denmark, The Italian avoided being split out in the crosswinds, and was able to muscle past hometown favorites Matti Breschel (Rabobank) and Michael Mørkøv (Saxo Bank) to take the stage victory and the overall race lead.

The peloton split in the strong winds en route to the finish in Esbjerg, and several of the Tour's general classification favorites were caught out. Three-time Tour winner Jakob Fuglsang (Leopard Trek) and Michael Rasmussen (Christina Watches-Ofone) were amongst the group that finished 1:34 down.

The 171km stage began with the obligatory breakaway from the gun. In the group of four were René Jørgensen (Christina Watches-Ofone), Nikola Aistrup (Team Concordia Forsikring - Himmerland), Alessandro Bazzana (Team Type 1 - Sanofi) and Patrick Clausen (Denmark). The peloton allowed the group to gain more than six minutes before the race turned into the wind and they naturally began to lose ground.

Along the way, Bazzana claimed the day's sole mountain sprint to get the jersey of best climber, while Jørgensen was given the most aggressive rider award.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 3:59:21 2 Matti Breschel (Den) Rabobank Cycling Team 3 Michael Mørkøv (Den) Saxo Bank Sungard 4 Daniele Colli (Ita) Geox-TMC 5 Andrea Pasqualon (Ita) Colnago - CSF Inox 6 Daniele Bennati (Ita) Leopard Trek 7 Angelo Furlan (Ita) Christina Watches-Ofone 8 Michaël Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 9 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 10 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank Cycling Team 11 Roger Hammond (GBr) Team Garmin-Cervelo 12 Gabriel Rasch (Nor) Team Garmin-Cervelo 13 Thomas Vedel Kvist (Den) Glud & Marstrand - LRO 14 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 15 Kasper Jebjerg (Den) Glud & Marstrand - LRO 16 Daniel Lloyd (GBr) Team Garmin-Cervelo 17 Troels Ronning Vinther (Den) Glud & Marstrand - LRO 18 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 19 Simon Gerrans (Aus) Sky Procycling 20 Anders Lund (Den) Leopard Trek 21 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO 22 Tomas Alberio (Ita) Geox-TMC 23 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 24 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 25 René Jørgensen (Den) Christina Watches-Ofone 26 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi 27 Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar 28 Michael Reihs (Den) Christina Watches-Ofone 29 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 30 Andrea Piechele (Ita) Colnago - CSF Inox 31 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 32 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Saxo Bank Sungard 33 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 34 Dario David Cioni (Ita) Sky Procycling 35 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 36 Paolo Locatelli (Ita) Colnago - CSF Inox 37 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 38 André Steensen (Den) Saxo Bank Sungard 39 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 40 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 41 Jetse Bol (Ned) Rabobank Cycling Team 42 Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team 43 Jeremy Hunt (GBr) Sky Procycling 44 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 45 Stijn Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 46 Kris Boeckmans (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 47 Kasper Linde Jorgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO 0:00:14 48 Davide Vigano (Ita) Leopard Trek 0:00:15 49 Marc Hester (Den) Christina Watches-Ofone 0:00:24 50 Morgan Lamoisson (Fra) Team Europcar 0:01:02 51 Jakob Fuglsang (Den) Leopard Trek 0:01:34 52 Brian Vandborg (Den) Saxo Bank Sungard 53 Daniel Foder (Den) Glud & Marstrand - LRO 54 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Sky Procycling 55 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Denmark 56 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 57 Martin Mortensen (Den) Leopard Trek 58 Laszlo Bodrogi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 59 Marko Kump (Slo) Geox-TMC 60 Rolf Nyborg Broge (Den) Denmark 61 Gustav Larsson (Swe) Saxo Bank Sungard 62 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 63 Sebastian Lander (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 64 Noè Gianetti (Swi) Geox-TMC 65 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 66 Jesper Hansen (Den) Denmark 67 Casper Degn Larsen (Den) Denmark 68 Mathieu Claude (Fra) Team Europcar 69 Richie Porte (Aus) Saxo Bank Sungard 70 Andreas Frisch (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 71 Santo Anza (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 72 David Veilleux (Can) Team Europcar 73 Thomas Nybo Riis (Den) Denmark 74 Michael Rasmussen (Den) Christina Watches-Ofone 75 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 76 Lasse Bochmann (Den) Glud & Marstrand - LRO 77 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 78 Marco Corti (Ita) Geox-TMC 79 Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 80 Stefan Denifl (Aut) Leopard Trek 81 Roman Delalot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 82 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 83 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 84 Jure Kocjan (Slo) Team Type 1 - Sanofi 85 Christopher Juul-Jensen (Den) Glud & Marstrand - LRO 86 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 87 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - CSF Inox 88 Dmitry Kozontchuk (Rus) Geox-TMC 89 Ramunas Navardauskas (Ltu) Team Garmin-Cervelo 90 Matteo Pelucchi (Ita) Geox-TMC 91 Maxim Belkov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 92 Christian Delle Stelle (Ita) Colnago - CSF Inox 93 Angelo Pagani (Ita) Colnago - CSF Inox 94 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 95 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 96 Andrea Grendene (Ita) Team Type 1 - Sanofi 97 Cameron Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 98 Pieter Weening (Ned) Rabobank Cycling Team 99 Jean-Eudes Demaret (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 100 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 101 Kalle Kriit (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 102 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 103 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Christina Watches-Ofone 104 Kristian Sobota (Den) Christina Watches-Ofone 105 Lasse Norman Hansen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 106 Rasmus Christian Quaade (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:03:43 107 Russell Downing (GBr) Sky Procycling 0:03:52 108 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 109 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 110 Martin Pedersen (Den) Leopard Trek 0:04:18 111 Rüdiger Selig (Ger) Leopard Trek 112 Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1 - Sanofi 0:05:47 113 Jens-Erik Madsen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:10:07 114 Rasmus Guldhammer (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 115 Thomas Guldhammer (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 116 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin-Cervelo 117 Joe Eldridge (USA) Team Type 1 - Sanofi 118 Philip Nielsen (Den) Christina Watches-Ofone 0:09:12 119 Mikkel Mortensen (Den) Denmark 0:10:07 120 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 121 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Cycling Team 122 Benjamin Justesen (Den) Denmark 123 Benjamin King (Aus) Team Type 1 - Sanofi DNF Patrick Clausen (Den) Denmark DSQ Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne

Sprint 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 5 pts 2 René Jørgensen (Den) Christina Watches-Ofone 3 3 Patrick Clausen (Den) Denmark 1

Sprint 2 # Rider Name (Country) Team Result 1 Michael Mørkøv (Den) Saxo Bank Sungard 5 pts 2 Kris Boeckmans (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 3 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1

Mountain 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 10 pts 2 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 6 3 René Jørgensen (Den) Christina Watches-Ofone 4 4 Patrick Clausen (Den) Denmark 2

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3:59:21 2 Tomas Alberio (Ita) Geox-TMC 3 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 Paolo Locatelli (Ita) Colnago - CSF Inox 5 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 6 Jetse Bol (Ned) Rabobank Cycling Team 7 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Denmark 0:01:34 8 Sebastian Lander (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 9 Noè Gianetti (Swi) Geox-TMC 10 Jesper Hansen (Den) Denmark 11 Casper Degn Larsen (Den) Denmark 12 Thomas Nybo Riis (Den) Denmark 13 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 14 Roman Delalot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 15 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 16 Christopher Juul-Jensen (Den) Glud & Marstrand - LRO 17 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - CSF Inox 18 Matteo Pelucchi (Ita) Geox-TMC 19 Christian Delle Stelle (Ita) Colnago - CSF Inox 20 Lasse Norman Hansen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 21 Rasmus Christian Quaade (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:03:43 22 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 0:03:52 23 Rüdiger Selig (Ger) Leopard Trek 0:04:18 24 Rasmus Guldhammer (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:10:07 25 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin-Cervelo 26 Philip Nielsen (Den) Christina Watches-Ofone 0:09:12 27 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:10:07

Most aggressive riders # Rider Name (Country) Team Result 1 René Jørgensen (Den) Christina Watches-Ofone 10 pts 2 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 6 3 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 4 4 Patrick Clausen (Den) Denmark 2

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Colnago - CSF Inox 11:58:03 2 Team Garmin-Cervelo 3 Glud & Marstrand - LRO 4 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 5 Rabobank Cycling Team 6 Christina Watches-Ofone 7 Topsport Vlaanderen - Mercator 8 Saxo Bank Sungard 9 Sky Procycling 10 Team Europcar 11 Leopard Trek 0:00:15 12 Geox-TMC 0:01:34 13 Team Type 1 - Sanofi 14 Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:03:08 15 Cofidis, Le Credit En Ligne 16 Denmark 0:04:42

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 3:59:11 2 Michael Mørkøv (Den) Saxo Bank Sungard 0:00:03 3 Matti Breschel (Den) Rabobank Cycling Team 0:00:04 4 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:00:07 5 René Jørgensen (Den) Christina Watches-Ofone 0:00:08 6 Kris Boeckmans (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 7 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:00:09 8 Daniele Colli (Ita) Geox-TMC 0:00:10 9 Andrea Pasqualon (Ita) Colnago - CSF Inox 10 Daniele Bennati (Ita) Leopard Trek 11 Angelo Furlan (Ita) Christina Watches-Ofone 12 Michaël Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 13 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank Cycling Team 14 Roger Hammond (GBr) Team Garmin-Cervelo 15 Gabriel Rasch (Nor) Team Garmin-Cervelo 16 Thomas Vedel Kvist (Den) Glud & Marstrand - LRO 17 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 18 Kasper Jebjerg (Den) Glud & Marstrand - LRO 19 Daniel Lloyd (GBr) Team Garmin-Cervelo 20 Troels Ronning Vinther (Den) Glud & Marstrand - LRO 21 Wouter Mol (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 22 Simon Gerrans (Aus) Sky Procycling 23 Anders Lund (Den) Leopard Trek 24 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO 25 Tomas Alberio (Ita) Geox-TMC 26 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 27 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 28 Martijn Verschoor (Ned) Team Type 1 - Sanofi 29 Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar 30 Michael Reihs (Den) Christina Watches-Ofone 31 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 32 Andrea Piechele (Ita) Colnago - CSF Inox 33 Alex Dowsett (GBr) Sky Procycling 34 Kasper Klostergaard Larsen (Den) Saxo Bank Sungard 35 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 36 Dario David Cioni (Ita) Sky Procycling 37 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 38 Paolo Locatelli (Ita) Colnago - CSF Inox 39 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 40 André Steensen (Den) Saxo Bank Sungard 41 Steven Kruijswijk (Ned) Rabobank Cycling Team 42 Jetse Bol (Ned) Rabobank Cycling Team 43 Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team 44 Jeremy Hunt (GBr) Sky Procycling 45 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 46 Stijn Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 47 Kasper Linde Jorgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO 0:00:24 48 Davide Vigano (Ita) Leopard Trek 0:00:25 49 Marc Hester (Den) Christina Watches-Ofone 0:00:34 50 Morgan Lamoisson (Fra) Team Europcar 0:01:12 51 Jakob Fuglsang (Den) Leopard Trek 0:01:44 52 Brian Vandborg (Den) Saxo Bank Sungard 53 Daniel Foder (Den) Glud & Marstrand - LRO 54 Kurt-Asle Arvesen (Nor) Sky Procycling 55 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Denmark 56 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 57 Martin Mortensen (Den) Leopard Trek 58 Laszlo Bodrogi (Fra) Team Type 1 - Sanofi 59 Marko Kump (Slo) Geox-TMC 60 Rolf Nyborg Broge (Den) Denmark 61 Gustav Larsson (Swe) Saxo Bank Sungard 62 Alberto Ongarato (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 63 Sebastian Lander (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 64 Noè Gianetti (Swi) Geox-TMC 65 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 66 Jesper Hansen (Den) Denmark 67 Casper Degn Larsen (Den) Denmark 68 Mathieu Claude (Fra) Team Europcar 69 Richie Porte (Aus) Saxo Bank Sungard 70 Andreas Frisch (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 71 Santo Anza (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 72 David Veilleux (Can) Team Europcar 73 Thomas Nybo Riis (Den) Denmark 74 Michael Rasmussen (Den) Christina Watches-Ofone 75 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 76 Lasse Bochmann (Den) Glud & Marstrand - LRO 77 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 78 Marco Corti (Ita) Geox-TMC 79 Chris Anker Sörensen (Den) Saxo Bank Sungard 80 Stefan Denifl (Aut) Leopard Trek 81 Roman Delalot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 82 Steven Van Vooren (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 83 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 84 Jure Kocjan (Slo) Team Type 1 - Sanofi 85 Christopher Juul-Jensen (Den) Glud & Marstrand - LRO 86 Preben Van Hecke (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 87 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - CSF Inox 88 Dmitry Kozontchuk (Rus) Geox-TMC 89 Ramunas Navardauskas (Ltu) Team Garmin-Cervelo 90 Matteo Pelucchi (Ita) Geox-TMC 91 Maxim Belkov (Rus) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 92 Christian Delle Stelle (Ita) Colnago - CSF Inox 93 Angelo Pagani (Ita) Colnago - CSF Inox 94 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 95 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 96 Andrea Grendene (Ita) Team Type 1 - Sanofi 97 Cameron Meyer (Aus) Team Garmin-Cervelo 98 Pieter Weening (Ned) Rabobank Cycling Team 99 Jean-Eudes Demaret (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 100 Manuel Belletti (Ita) Colnago - CSF Inox 101 Kalle Kriit (Est) Cofidis, Le Credit En Ligne 102 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 103 Jesper Odgaard Nielsen (Den) Christina Watches-Ofone 104 Kristian Sobota (Den) Christina Watches-Ofone 105 Lasse Norman Hansen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 106 Rasmus Christian Quaade (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:03:53 107 Russell Downing (GBr) Sky Procycling 0:04:02 108 Christopher Sutton (Aus) Sky Procycling 109 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 110 Martin Pedersen (Den) Leopard Trek 0:04:28 111 Rüdiger Selig (Ger) Leopard Trek 112 Aldo Ino Ilesic (Slo) Team Type 1 - Sanofi 0:05:57 113 Philip Nielsen (Den) Christina Watches-Ofone 0:09:22 114 Jens-Erik Madsen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:10:17 115 Rasmus Guldhammer (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 116 Thomas Guldhammer (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 117 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin-Cervelo 118 Joe Eldridge (USA) Team Type 1 - Sanofi 119 Mikkel Mortensen (Den) Denmark 120 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 121 Coen Vermeltfoort (Ned) Rabobank Cycling Team 122 Benjamin Justesen (Den) Denmark 123 Benjamin King (Aus) Team Type 1 - Sanofi

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 15 pts 2 Michael Mørkøv (Den) Saxo Bank Sungard 15 3 Matti Breschel (Den) Rabobank Cycling Team 12 4 Daniele Colli (Ita) Geox-TMC 9 5 Andrea Pasqualon (Ita) Colnago - CSF Inox 8 6 Daniele Bennati (Ita) Leopard Trek 7 7 Angelo Furlan (Ita) Christina Watches-Ofone 6 8 Michaël Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 5 9 Pim Ligthart (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 5 10 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 5 11 Oscar Freire Gomez (Spa) Rabobank Cycling Team 3 12 René Jørgensen (Den) Christina Watches-Ofone 3 13 Kris Boeckmans (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3 14 Roger Hammond (GBr) Team Garmin-Cervelo 2 15 Gabriel Rasch (Nor) Team Garmin-Cervelo 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 10 pts 2 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 6 3 René Jørgensen (Den) Christina Watches-Ofone 4

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Zico Waeytens (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 3:59:21 2 Tomas Alberio (Ita) Geox-TMC 3 Bertjan Lindeman (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 Paolo Locatelli (Ita) Colnago - CSF Inox 5 Jerome Cousin (Fra) Team Europcar 6 Jetse Bol (Ned) Rabobank Cycling Team 7 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Denmark 0:01:34 8 Sebastian Lander (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 9 Noè Gianetti (Swi) Geox-TMC 10 Jesper Hansen (Den) Denmark 11 Casper Degn Larsen (Den) Denmark 12 Thomas Nybo Riis (Den) Denmark 13 Matthias Brandle (Aut) Geox-TMC 14 Roman Delalot (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 15 Arthur Vanoverberghe (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 16 Christopher Juul-Jensen (Den) Glud & Marstrand - LRO 17 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - CSF Inox 18 Matteo Pelucchi (Ita) Geox-TMC 19 Christian Delle Stelle (Ita) Colnago - CSF Inox 20 Lasse Norman Hansen (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 21 Rasmus Christian Quaade (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:03:43 22 Davide Appollonio (Ita) Sky Procycling 0:03:52 23 Rüdiger Selig (Ger) Leopard Trek 0:04:18 24 Philip Nielsen (Den) Christina Watches-Ofone 0:09:12 25 Rasmus Guldhammer (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 0:10:07 26 Jack Bobridge (Aus) Team Garmin-Cervelo 27 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne

Most aggressive rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 René Jørgensen (Den) Christina Watches-Ofone 10 pts 2 Nikola Aistrup (Den) Team Concordia Forsikring - Himmerland 6 3 Alessandro Bazzana (Ita) Team Type 1 - Sanofi 4