Trending

Simmonds claims solo victory in Lotto Thüringen Tour

British rider takes over race lead

Haley Simmonds (Great Britain)

Haley Simmonds (Great Britain)

Full Results

#Rider Name (Country) TeamResult
1Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling3:21:28
2Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana0:00:53
3Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
4Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
5Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
6Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
7Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
8Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
9Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana
10Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
11Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
12Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
13Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
14Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
15Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
16Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
17Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
18Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
19Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
20Romy Kasper (Ger) German National Team
21Liane Lippert (Ger) German National Team
22Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team
23Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
24Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
25Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
26Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
27Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
28Emma White (USA) US National Team
29Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
30Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
31Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
32Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
33Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
34Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
35Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
36Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
37Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
38Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
39Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
40Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
41Lisen Hocking (Aus) Australian National Team
42Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
43Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
44Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
45Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
46Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
47Stefanie Paul (Ger) German National Team
48Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
49Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
50Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
51Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
52Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
53Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
54Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
55Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
56Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
57Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
58Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
59Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
60Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
61Grace Brown (Aus) Australian National Team
62Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
63Leah Thomas (USA) US National Team
64Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
65Marta Lach (Pol) Polish National Team0:01:12
66Rachel Neylan (Aus) Australian National Team0:00:53
67Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing0:03:12
68Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
69Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
70Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
71Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
72Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing
73Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
74Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
75Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
76Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
77Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
78Skylar Schneider (USA) US National Team
79Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
80Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling0:04:35
81Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:04:41
82Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team0:05:08
83Hannah Arensman (USA) US National Team0:05:09
84Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing
85Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
86Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
87Ffion James (GBr) Team Storey Racing
88Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
89Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team0:05:13
90Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas
91Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling0:06:28
92Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling0:07:29
93Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
94Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
95Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing0:08:59
96Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango0:11:01
97Holly Breck (USA) US National Team0:20:11
DNFMarie Flataas (Nor) Norwegian National Team
DNFMartine Fon (Nor) Norwegian National Team

Sprint 1
#Rider Name (Country) TeamResult
1Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana3pts
2Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team2
3Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team1

Sprint 2
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling3pts
2Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team2
3Hannah Arensman (USA) US National Team1

Sprint 3
#Rider Name (Country) TeamResult
1Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling3pts
2Hannah Arensman (USA) US National Team2
3Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango1

Points
#Rider Name (Country) TeamResult
1Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling5pts
2Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana4
3Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team3
4Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas2
5Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team1

Mountain 1
#Rider Name (Country) TeamResult
1Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team3pts
2Hannah Arensman (USA) US National Team2
3Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango1

Mountain 2
#Rider Name (Country) TeamResult
1Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team3pts
2Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango2
3Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling1

Mountain 3
#Rider Name (Country) TeamResult
1Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling3pts
2Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling2
3Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing1

Teams
#Rider Name (Country) TeamResult
1Team WNT Pro Cycling10:06:10
2BTC City Ljubljana0:00:53
3Polish National Team
4Netherlands National Team
5Canyon SRAM Racing
6BePink Cogeas
7Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
8Drops Cycling Team
9Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
10UnitedHealthcare Pro Cycling
11German National Team
12Australian National Team
13Norwegian National Team
14Team Tibco-Silicon Valley Bank
15Team Storey Racing0:03:12
16D.Velop - Cycle Cafe Ladies
17Bizkaia-Durango
18US National Team

General classification after stage 3
#Rider Name (Country) TeamResult
1Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling9:49:50
2Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing0:00:18
3Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team0:00:19
4Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team0:00:25
5Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:27
6Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:31
7Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing0:00:32
8Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana0:00:34
9Romy Kasper (Ger) German National Team0:00:36
10Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team0:00:39
11Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team0:00:41
12Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team0:00:47
13Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:50
14Rachel Neylan (Aus) Australian National Team0:00:53
15Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas0:00:57
16Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:00:59
17Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:01:02
18Emma White (USA) US National Team
19Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:01:03
20Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana0:01:04
21Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
22Shannon Malseed (Aus) Australian National Team0:01:07
23Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
24Alison Jackson (Can) BePink Cogeas0:01:10
25Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team0:01:13
26Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing0:01:14
27Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana0:01:15
28Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
29Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana0:01:16
30Marta Lach (Pol) Polish National Team
31Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling0:01:17
32Liane Lippert (Ger) German National Team0:01:20
33Leah Thomas (USA) US National Team0:01:22
34Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team0:01:23
35Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:01:25
36Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team0:01:28
37Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling0:01:29
38Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team0:01:45
39Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:46
40Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team0:01:47
41Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:01:48
42Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
43Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team0:01:49
44Lisen Hocking (Aus) Australian National Team0:01:54
45Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:01:56
46Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:02:01
47Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team0:02:04
48Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:02:08
49Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:02:14
50Gracie Elvin (Aus) Australian National Team0:02:23
51Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team0:02:24
52Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team0:02:25
53Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango0:02:31
54Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team0:02:41
55Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:03:37
56Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango0:04:01
57Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana0:07:21
58Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:07:24
59Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:07:38
60Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing0:08:08
61Grace Brown (Aus) Australian National Team0:08:11
62Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:08:16
63Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team0:08:20
64Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:09:20
65Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing0:09:37
66Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas0:09:50
67Stefanie Paul (Ger) German National Team0:10:33
68Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango0:10:36
69Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:10:55
70Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling0:10:57
71Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas0:11:29
72Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling0:12:48
73Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team0:12:49
74Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:13:04
75Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing0:13:17
76Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas0:13:18
77Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango0:13:32
78Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:13:39
79Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:14:00
80Skylar Schneider (USA) US National Team0:14:21
81Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas0:14:34
82Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:14:48
83Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:14:53
84Ffion James (GBr) Team Storey Racing0:14:55
85Hannah Arensman (USA) US National Team0:15:07
86Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana0:15:48
87Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing0:15:52
88Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank0:16:13
89Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team0:16:47
90Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling0:17:00
91Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing0:18:02
92Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling0:18:28
93Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling0:20:19
94Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team0:23:55
95Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling0:25:40
96Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team0:41:50
97Holly Breck (USA) US National Team0:44:40

Points classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team17pts
2Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana12
3Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team10
4Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing7
5Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling6
6Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing5
7Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling5
8Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank5
9Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana4
10Marta Lach (Pol) Polish National Team4
11Romy Kasper (Ger) German National Team4
12Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas4
13Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing3
14Hannah Arensman (USA) US National Team3
15Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling2
16Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team2
17Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team1
18Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team1
19Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling1
20Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team1
21Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team1
22Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango1

Mountains classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling26pts
2Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team22
3Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team11
4Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team6
5Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana5
6Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank3
7Liane Lippert (Ger) German National Team3
8Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team3
9Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling3
10Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango3
11Romy Kasper (Ger) German National Team2
12Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team2
13Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling2
14Hannah Arensman (USA) US National Team2
15Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing1
16Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling1

Teams classification
#Rider Name (Country) TeamResult
1Netherlands National Team29:31:13
2Canyon SRAM Racing0:00:11
3UnitedHealthcare Pro Cycling0:00:31
4Team Tibco-Silicon Valley Bank0:00:46
5BTC City Ljubljana0:01:07
6Polish National Team
7Australian National Team0:01:11
8Team WNT Pro Cycling0:01:13
9Drops Cycling Team0:01:18
10Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team0:01:44
11German National Team0:01:48
12Norwegian National Team0:03:53
13Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team0:03:55
14Bizkaia-Durango0:05:43
15BePink Cogeas0:07:10
16US National Team0:13:46
17Team Storey Racing0:17:14
18D.Velop - Cycle Cafe Ladies0:30:24

Latest on Cyclingnews