Simmonds claims solo victory in Lotto Thüringen Tour
British rider takes over race lead
Full Results
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|3:21:28
|2
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|0:00:53
|3
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|4
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|5
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|6
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|7
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|8
|Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
|9
|Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana
|10
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|11
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|12
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|13
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|14
|Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
|15
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|16
|Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
|17
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|18
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|19
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|20
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|21
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|22
|Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team
|23
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|24
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|25
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
|26
|Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
|27
|Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
|28
|Emma White (USA) US National Team
|29
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|30
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|31
|Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|32
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|33
|Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
|34
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|35
|Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
|36
|Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|37
|Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|38
|Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|39
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|40
|Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
|41
|Lisen Hocking (Aus) Australian National Team
|42
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|43
|Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|44
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|45
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|46
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|47
|Stefanie Paul (Ger) German National Team
|48
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|49
|Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
|50
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|51
|Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
|52
|Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
|53
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|54
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|55
|Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|56
|Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
|57
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|58
|Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|59
|Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
|60
|Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
|61
|Grace Brown (Aus) Australian National Team
|62
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|63
|Leah Thomas (USA) US National Team
|64
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|65
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|0:01:12
|66
|Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
|0:00:53
|67
|Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
|0:03:12
|68
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|69
|Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|70
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|71
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|72
|Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing
|73
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|74
|Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|75
|Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
|76
|Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|77
|Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|78
|Skylar Schneider (USA) US National Team
|79
|Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
|80
|Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:04:35
|81
|Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:04:41
|82
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|0:05:08
|83
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|0:05:09
|84
|Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing
|85
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|86
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|87
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|88
|Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|89
|Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team
|0:05:13
|90
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas
|91
|Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling
|0:06:28
|92
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling
|0:07:29
|93
|Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
|94
|Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
|95
|Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:08:59
|96
|Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango
|0:11:01
|97
|Holly Breck (USA) US National Team
|0:20:11
|DNF
|Marie Flataas (Nor) Norwegian National Team
|DNF
|Martine Fon (Nor) Norwegian National Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|3
|pts
|2
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|2
|3
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|3
|pts
|2
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|2
|3
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|3
|pts
|2
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|2
|3
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|5
|pts
|2
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|4
|3
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|3
|4
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|2
|5
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|3
|pts
|2
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|2
|3
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|3
|pts
|2
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|2
|3
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|3
|pts
|2
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|2
|3
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Team WNT Pro Cycling
|10:06:10
|2
|BTC City Ljubljana
|0:00:53
|3
|Polish National Team
|4
|Netherlands National Team
|5
|Canyon SRAM Racing
|6
|BePink Cogeas
|7
|Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|8
|Drops Cycling Team
|9
|Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|10
|UnitedHealthcare Pro Cycling
|11
|German National Team
|12
|Australian National Team
|13
|Norwegian National Team
|14
|Team Tibco-Silicon Valley Bank
|15
|Team Storey Racing
|0:03:12
|16
|D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|17
|Bizkaia-Durango
|18
|US National Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|9:49:50
|2
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:00:18
|3
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|0:00:19
|4
|Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
|0:00:25
|5
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:27
|6
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:31
|7
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:00:32
|8
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|0:00:34
|9
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|0:00:36
|10
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|0:00:39
|11
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|0:00:41
|12
|Ann-Sophie Duyck (Bel) Drops Cycling Team
|0:00:47
|13
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:50
|14
|Rachel Neylan (Aus) Australian National Team
|0:00:53
|15
|Olga Zabelinskaya (Rus) BePink Cogeas
|0:00:57
|16
|Nina Buijsman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:00:59
|17
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:01:02
|18
|Emma White (USA) US National Team
|19
|Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:01:03
|20
|Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
|0:01:04
|21
|Martina Ritter (Aut) Drops Cycling Team
|22
|Shannon Malseed (Aus) Australian National Team
|0:01:07
|23
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|24
|Alison Jackson (Can) BePink Cogeas
|0:01:10
|25
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|0:01:13
|26
|Elizabeth Banks (GBr) Team Storey Racing
|0:01:14
|27
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|0:01:15
|28
|Margarita Victoria Garcia (Spa) Bizkaia-Durango
|29
|Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana
|0:01:16
|30
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|31
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:01:17
|32
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|0:01:20
|33
|Leah Thomas (USA) US National Team
|0:01:22
|34
|Stine Borgli (Nor) Norwegian National Team
|0:01:23
|35
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:01:25
|36
|Agnieszka Skalniak (Pol) Polish National Team
|0:01:28
|37
|Hayley Jones (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:01:29
|38
|Abby-Mae Parkinson (GBr) Drops Cycling Team
|0:01:45
|39
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:46
|40
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|0:01:47
|41
|Katherine Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:01:48
|42
|Ingrid Lorvik (Nor) Norwegian National Team
|43
|Laura Massey (GBr) Drops Cycling Team
|0:01:49
|44
|Lisen Hocking (Aus) Australian National Team
|0:01:54
|45
|Gunn-Rita Dahle-Flesja (Nor) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:01:56
|46
|Carolin Schiff (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:02:01
|47
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|0:02:04
|48
|Esther Van Veen (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:02:08
|49
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:02:14
|50
|Gracie Elvin (Aus) Australian National Team
|0:02:23
|51
|Hannah Payton (GBr) Drops Cycling Team
|0:02:24
|52
|Ingrid Moe (Nor) Norwegian National Team
|0:02:25
|53
|Lorena Llamas (Spa) Bizkaia-Durango
|0:02:31
|54
|Aurela Nerlo (Pol) Polish National Team
|0:02:41
|55
|Ingrid Drexel (Mex) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:03:37
|56
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|0:04:01
|57
|Corinna Lechner (Ger) BTC City Ljubljana
|0:07:21
|58
|Brianna Walle (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:07:24
|59
|Sophie De Boer (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:07:38
|60
|Chanel Mason (GBr) Team Storey Racing
|0:08:08
|61
|Grace Brown (Aus) Australian National Team
|0:08:11
|62
|Carolin Dietmann (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:08:16
|63
|Karolina Perekitko (Pol) Polish National Team
|0:08:20
|64
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:09:20
|65
|Elizabeth-Jayne Harris (GBr) Team Storey Racing
|0:09:37
|66
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|0:09:50
|67
|Stefanie Paul (Ger) German National Team
|0:10:33
|68
|Axelle Dubau (Fra) Bizkaia-Durango
|0:10:36
|69
|Wiebke Rodieck (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:10:55
|70
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:10:57
|71
|Tatiana Shamanova (Rus) BePink Cogeas
|0:11:29
|72
|Rushlee Buchanan (NZl) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:12:48
|73
|Maaike Boogaard (Ned) Netherlands National Team
|0:12:49
|74
|Theres Klein (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:13:04
|75
|Leah Thorvilson (USA) Canyon SRAM Racing
|0:13:17
|76
|Tereza Medvedova (Svk) BePink Cogeas
|0:13:18
|77
|Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango
|0:13:32
|78
|Benita Wesselhoeft (Ger) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:13:39
|79
|Luisa Beck (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:14:00
|80
|Skylar Schneider (USA) US National Team
|0:14:21
|81
|Silvia Valsecchi (Ita) BePink Cogeas
|0:14:34
|82
|Lisa Fischer (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:14:48
|83
|Bianca Lust (Ned) D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:14:53
|84
|Ffion James (GBr) Team Storey Racing
|0:14:55
|85
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|0:15:07
|86
|Mia Radotic (Cro) BTC City Ljubljana
|0:15:48
|87
|Bethany Crumpton (GBr) Team Storey Racing
|0:15:52
|88
|Nicolle Bruderer (Gua) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:16:13
|89
|Willeke Knol (Ned) Netherlands National Team
|0:16:47
|90
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT Pro Cycling
|0:17:00
|91
|Mieke Kröger (Ger) Canyon SRAM Racing
|0:18:02
|92
|Lauretta Hanson (Aus) UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:18:28
|93
|Rebecca Carter (GBr) Team WNT Pro Cycling
|0:20:19
|94
|Winanda Spoor (Ned) Netherlands National Team
|0:23:55
|95
|Anna Badegruber (Aut) Team WNT Pro Cycling
|0:25:40
|96
|Malin Eriksen (Nor) Norwegian National Team
|0:41:50
|97
|Holly Breck (USA) US National Team
|0:44:40
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Amy Pieters (Ned) Netherlands National Team
|17
|pts
|2
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|12
|3
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|10
|4
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|7
|5
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|6
|6
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|5
|7
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|5
|8
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|5
|9
|Anna Zita Maria Stricker (Ita) BTC City Ljubljana
|4
|10
|Marta Lach (Pol) Polish National Team
|4
|11
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|4
|12
|Ilaria Sanguineti (Ita) BePink Cogeas
|4
|13
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|3
|14
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|3
|15
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|2
|16
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|2
|17
|Ellen Van Dijk (Ned) Netherlands National Team
|1
|18
|Roxane Knetemann (Ned) Netherlands National Team
|1
|19
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|1
|20
|Jong Demi De (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|1
|21
|Anna Christian (GBr) Drops Cycling Team
|1
|22
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Taylor Wiles (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|26
|pts
|2
|Lucy Kennedy (Aus) Australian National Team
|22
|3
|Beate Zanner (Ger) Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|11
|4
|Aafke Soet (Ned) Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|6
|5
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|5
|6
|Lex Albrecht (Can) Team Tibco-Silicon Valley Bank
|3
|7
|Liane Lippert (Ger) German National Team
|3
|8
|Jacqueline Diertrich (Ger) German National Team
|3
|9
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT Pro Cycling
|3
|10
|Roos Hoogboom (Ned) Bizkaia-Durango
|3
|11
|Romy Kasper (Ger) German National Team
|2
|12
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Polish National Team
|2
|13
|Ruth Winder (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|2
|14
|Hannah Arensman (USA) US National Team
|2
|15
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|1
|16
|Lauren Hall (USA) UnitedHealthcare Pro Cycling
|1
|#
|Rider Name (Country) Team
|Result
|1
|Netherlands National Team
|29:31:13
|2
|Canyon SRAM Racing
|0:00:11
|3
|UnitedHealthcare Pro Cycling
|0:00:31
|4
|Team Tibco-Silicon Valley Bank
|0:00:46
|5
|BTC City Ljubljana
|0:01:07
|6
|Polish National Team
|7
|Australian National Team
|0:01:11
|8
|Team WNT Pro Cycling
|0:01:13
|9
|Drops Cycling Team
|0:01:18
|10
|Parkhotel Valkenburg-Destil Cycling Team
|0:01:44
|11
|German National Team
|0:01:48
|12
|Norwegian National Team
|0:03:53
|13
|Maxx-Solar Lindig Women Cycling Team
|0:03:55
|14
|Bizkaia-Durango
|0:05:43
|15
|BePink Cogeas
|0:07:10
|16
|US National Team
|0:13:46
|17
|Team Storey Racing
|0:17:14
|18
|D.Velop - Cycle Cafe Ladies
|0:30:24
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