A racer during day 1 at the Mt. Buller Bike Festival (Image credit: ChrisOrd / Rapid Ascent)

Crisp blue skies set the summer scene for some high in the sky competitive mountain biking in Victoria yesterday with the Bike Buller Mountain Biking Festival, which attracted over 450 riders to the singletrack slopes of Mount Buller.

Three of the festival's five event line-up got underway, beginning with the 25km cross country course snaking its way up, down and around the flanks of Mounts Buller and Stirling. Riders tackled a highly technical course featuring steep descents and tight switchbacks, the degree of difficulty balanced out by the quality of views across the back ranges, enjoyed mostly by the back-of-packers.

Up the front, the elites were head down, tempo up, Ay Up Team leader Andy Fellows registered a dominating win in a time of 1:13:28 ahead of Tim Wynam (1:16:02) and Michael Crosbie in third (1:16:46).

It was an impressive performance by Fellows, who only this week won the Mountains to Beach five-day stage race in NSW before driving the 12 hours from Narooma to register for Bike Buller.

Alexander Meyland's overall fourth placing was also notable for the fact that he is a junior.

In the women's, it was tragedy for Amity McSwan who suffered multiple punctures while leading Team Torque rider Jo Wall early on, the latter never looking back to eventually take the line in first in a time of 1:32:12. In second place was Giant team rider Jessica Douglas (1:36:00) with Liz Meakin in third 1:52:39.

Most riders then backed up their efforts by taking on an Australian first: the iconic Brake Burner, a race that has competitors lapping as many times around a 7km course - which includes a chairlift ride - for just over three hours before veering off for a fast descent 10km down the mountain to cross the line riverside at Mirimbah. Riders taking it slightly easier but having just as much fun opted for the Super D descent, a super-fast 12km drop down the mountain on the same downhill route as the Brake Burner.

For the elites the aim was to register three fastest laps, which were then added to their descent time for an overall result.

For the rest of the Brake Burner pack, the aim was to register not the fastest, but the most laps in under three and a quarter hours, before screaming down to the finish, their descent times being the decider in the case of an equal amount of laps.

Results

Stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Andy Fellows (Male - Open) 1:13:26 2 Tim Wynan (Male - Open) 0:02:36 3 Michael Crosbie (Male - Open) 0:03:18 4 Alexander Meyland (Male - Junior) 0:04:44 5 Ben May (Male - Open) 0:06:42 6 Ashley Hayat (Male - Open) 0:06:58 7 Duncan Murray (Male - Open) 0:09:21 8 Merlin Spranz (Male - Open) 0:09:26 9 Grant Lebbink (Male - Open) 0:09:29 10 James Collins (Male - Open) 0:11:30 11 Mark Simpson (Male - Open) 0:12:49 12 Matt Ligtermoet (Male - Open) 0:13:20 13 Mathew Gray (Male - Open) 0:14:17 14 Peter Mckellar Stewart (Male - Junior) 0:14:39 15 Brent Telford (Male - Veteran) 0:14:59 16 Mark Hester (Male - Open) 0:15:16 17 Jason Reyntjes (Male - Open) 0:16:15 18 Michael Brill (Male - Open) 0:16:06 19 Mitch Greenway (Male - Junior) 0:16:27 20 Rodney Farrell (Male - Open) 0:16:33 21 Carl Maroney (Male - Veteran) 0:16:47 22 Damian Auton (Male - Veteran) 0:17:06 23 Adam Kelly (Male - Open) 0:17:15 24 Tom Macmunn (Male - Open) 0:17:51 25 Simon Easy (Male - Open) 0:17:52 26 Lucas Pitt (Male - Open) 0:18:01 27 Michael Kerkllaan (Male - Open) 0:18:11 28 Chris Dimbill (Male - Open) 0:18:09 29 Jo Wall (Female - Open) 0:18:46 30 Will Geor (Male - Open) 0:19:41 31 David Macdonald (Male - Open) 0:20:27 32 Scott Kramer (Male - Open) 0:20:58 33 Clinton Lemaitre (Male - Open) 0:20:56 34 Andrew Burke (Male - Open) 0:20:36 35 Greg Matthews (Male - Open) 36 Mark Terrill (Male - Veteran) 0:21:21 37 Kennet Moore (Male - Open) 0:22:26 38 Dave Emerson (Male - Open) 0:21:54 39 Jessica Douglas (Female - Open) 0:22:30 40 Shaun Wright (Male - Junior) 0:22:08 41 James Meakin (Male - Open) 0:22:11 42 Leigh George (Male - Open) 0:22:42 43 David Woodman (Male - Open) 0:22:32 44 Richard Eisner (Male - Veteran) 0:23:12 45 Mark Fay (Male - Open) 0:23:39 46 Ben English (Male - Open) 0:23:54 47 Andrew Watson (Male - Open) 0:24:02 48 John Wright (Male - Veteran) 0:24:22 49 Jamie Foale (Male - Open) 0:24:31 50 Cliff Bowden (Male - Open) 0:24:40 51 Bill Diebert (Male - Veteran) 0:25:01 52 Chris Herron (Male - Open) 0:25:16 53 Anthony Breen (Male - Veteran) 0:25:11 54 Andrew Low (Male - Open) 0:25:45 55 Trevor Duncan (Male - Open) 56 Dean Cowling (Male - Open) 0:26:11 57 Andrew Walker (Male - Veteran) 0:26:02 58 Rob Davis (Male - Veteran) 0:26:27 59 Peter Walker (Male - Veteran) 0:26:37 60 Dan Macmunn (Male - Open) 0:27:01 62 Dave Merritt (Male - Open) 0:27:42 61 Alan Carpenter (Male - Veteran) 0:27:41 63 Anton Nijhof (Male - Open) 64 Alex Kozeniauskas (Male - Open) 0:28:57 65 Scott Grinter (Male - Open) 0:28:47 66 Tony Freijah (Male - Open) 0:28:53 67 Mike Back (Male - Open) 0:29:03 68 Ben Wilson (Male - Open) 0:29:02 69 David Potts (Male - Open) 0:29:11 70 Duncan Macgregor (Male - Open) 0:29:47 71 Erik Lock (Male - Veteran) 0:30:28 72 Foley Lachal (Male - Junior) 0:30:03 73 Ben Chan (Male - Open) 0:30:57 74 Adam Howell (Male - Open) 0:30:59 75 Greg Bacon (Male - Open) 0:31:17 76 Simon Ross (Male - Open) 0:31:21 77 Angus Rodwell (Male - Veteran) 0:32:12 78 Vaughan Sketcher (Male - Open) 0:32:34 79 Stephen Fortuyn (Male - Veteran) 0:32:47 80 Jason Hatzimihail (Male - Open) 0:32:36 81 Samuel Warden (Male - Open) 0:33:09 82 David Randabel (Male - Open) 0:33:25 83 Rhys Collins (Male - Open) 0:33:39 84 Matthew Barron (Male - Open) 0:34:19 85 Clive Workum (Male - Open) 0:34:31 86 Adrian Whitworth (Male - Open) 0:35:20 87 Dylan Brezovec-Ryding (Male - Open) 0:35:52 88 Ross Wilkinson (Male - Open) 0:36:16 89 Mark Beech (Male - Open) 0:36:21 90 Nigel Paroissien (Male - Open) 0:36:52 91 Josh Glover (Male - Junior) 0:37:20 92 Adam Steer (Male - Open) 0:37:49 93 Keith Mckellar Stewart (Male - Vintage) 0:38:47 94 Liz Meakin (Female - Open) 0:38:31 95 Michael Tyrrell (Male - Vintage) 0:39:16 96 Kate Heynes (Female - Open) 0:39:11 97 Hieu Nguyen (Male - Open) 0:39:10 98 Cameron Lachal (Male - Open) 0:39:17 99 Kent Warby (Male - Open) 0:39:56 100 George Mattar (Male - Open) 0:39:57 101 Benjamin Culton (Male - Open) 0:40:09 102 Leigh Parsons (Male - Veteran) 0:40:13 103 John Dawe (Male - Open) 0:40:54 104 John Coghlan (Male - Veteran) 0:41:11 105 Jill Cameron (Female - Open) 106 Lance Cupido (Male - Open) 0:41:47 107 Adam Llewelyn (Male - Open) 0:42:09 108 Steve Wright (Male - Veteran) 0:42:55 109 Nick Gooding (Male - Open) 0:42:57 110 David Bell (Male - Open) 0:42:44 111 Adam Wynd (Male - Open) 0:42:53 112 Richard Bruce (Male - Open) 0:43:12 113 Steve Mccabe (Male - Veteran) 0:43:13 114 Phillip Timpano (Male - Veteran) 0:43:47 115 Richard Smyth (Male - Open) 0:43:30 116 Stewart Gault (Male - Open) 0:43:40 117 Garry Lewis (Male - Veteran) 0:43:37 118 Richard Ovesen (Male - Vintage) 0:44:30 119 Josie Simpson (Female - Open) 0:44:43 120 Paul Justus (Male - Open) 0:44:33 121 Patrick O'reilly (Male - Open) 0:45:27 122 Nic Marton (Male - Open) 0:44:46 123 Adrian Giblett (Male - Open) 0:45:00 124 Jiri Sklenar (Male - Open) 0:45:11 125 Rowan Jennion (Male - Open) 0:45:17 126 Grant Rieger (Male - Open) 0:45:54 127 Darren Rubens (Male - Veteran) 0:47:21 128 Cam Quirke (Male - Open) 0:47:25 129 Simon Braunthal (Male - Veteran) 0:48:34 130 Jacob Stanford (Male - Junior) 0:48:03 131 Mick Beeson (Male - Veteran) 0:47:53 132 Mick Sheehen (Male - Open) 0:48:39 133 Richard Davies (Male - Open) 0:48:15 134 Mary Fien (Female - Open) 0:49:28 135 Peter Lorimer (Male - Veteran) 0:49:31 136 Peter Mayne (Male - Veteran) 0:49:39 137 Carter Bloom (Male - Veteran) 0:49:33 138 Claire Stevens (Female - Open) 0:50:22 139 Adam Johnston (Male - Open) 0:50:25 140 Craig Baylis (Male - Open) 0:51:23 141 Harry Irvine (Male - Junior) 0:52:01 142 Nick Irvine (Male - Veteran) 143 Michael Mcmullen (Male - Open) 0:52:02 144 Scott Sloan (Male - Open) 0:51:33 145 Clive Jackson (Male - Vintage) 0:52:53 146 Tony Heron (Male - Vintage) 0:52:54 147 Andrew Hilton (Male - Open) 0:52:03 148 Bryan Alley (Male - Open) 0:52:23 149 Mark Armstrong (Male - Veteran) 0:52:15 150 Chris Schultz (Male - Veteran) 0:53:01 151 Gerard Pike (Male - Open) 0:54:15 152 Courtenay Lee Shoy (Male - Open) 0:54:29 153 Adam Fuller (Male - Open) 0:54:59 154 Paul Humphrey (Male - Open) 0:55:36 155 Mick Ross (Male - Open) 0:55:46 156 Oliver Kristevic (Male - Open) 0:55:42 157 Chris Southwood (Male - Open) 0:55:44 158 Nicolas Baisin (Male - Open) 0:56:11 159 Mike Stephens (Male - Veteran) 0:56:34 160 Sean Dixon (Male - Open) 0:56:04 161 Andrew Ferguson (Male - Open) 0:56:12 162 Rishi Fox (Female - Open) 0:56:45 163 Dave Musgrove (Male - Open) 0:56:46 164 Ross Marett (Male - Veteran) 0:56:07 165 Adrian House (Male - Veteran) 0:56:06 166 Ryan Lindsay (Male - Veteran) 0:56:08 167 Anthony De Monte (Male - Open) 0:56:11 168 Steve Mowle (Male - Veteran) 0:56:17 169 Dennis Druve (Male - Open) 0:56:49 170 Scott Smith (Male - Veteran) 0:56:16 171 Garthbruce Mcgregor (Male - Veteran) 0:56:12 172 Philippe Rouillon (Male - Open) 0:56:59 173 Drew Hamilton (Male - Open) 0:57:40 174 Andrew Browne (Male - Open) 0:57:42 175 Phil Mathewson (Male - Vintage) 0:58:07 176 Gary Whalley (Male - Veteran) 0:57:39 177 Jason Tod (Male - Veteran) 0:57:58 178 Robert Guseli (Male - Vintage) 0:59:11 179 George Kettle (Male - Junior) 0:58:42 180 Llewellyn Cameron (Male - Open) 0:59:08 181 Kylie Smyth (Female - Open) 0:59:36 182 Sam Bruce (Male - Open) 0:59:33 183 Su-Ann Burke (Female - Open) 0:59:31 184 Campbell Rule (Male - Open) 0:59:40 185 Chris Callow (Male - Open) 0:59:46 186 Adrian Thuell (Male - Open) 1:01:29 187 Haydn Chapman (Male - Veteran) 1:02:16 188 Shane Malcolm (Male - Open) 1:02:24 189 Rodney Keenan (Male - Veteran) 1:02:31 190 Keith Mobbs (Male - Vintage) 1:02:37 191 Sue Tripney (Female - Veteran) 1:02:19 192 Bryan Larkins (Male - Veteran) 1:03:37 193 Bernard Murphy (Male - Veteran) 1:03:27 194 Neil Sinclair (Male - Veteran) 1:04:58 195 John Macfarlane (Male - Open) 1:04:40 196 Tony Dos Santos (Male - Open) 1:06:25 197 Colin Burton (Male - Open) 1:06:27 198 Heather Lane (Female - Open) 1:07:01 199 Greg Thompson (Male - Veteran) 1:06:56 200 Michael Nanos (Male - Open) 1:07:55 201 Stuart Cornell (Male - Open) 1:07:50 202 Thomas Hansen (Male - Veteran) 1:08:11 203 Andrew Stone (Male - Veteran) 1:08:01 204 Peter Gallagher (Male - Veteran) 1:08:48 205 Cris Harris (Male - Vintage) 1:10:03 206 Chris Taylor (Male - Veteran) 1:09:46 207 Jack Nicolas (Male - Junior) 1:10:58 208 Andy Turner (Male - Veteran) 1:10:39 209 Michaela Powell (Female - Veteran) 1:11:11 210 Howard Smith (Male - Vintage) 1:12:34 211 Jane Kingston (Female - Veteran) 212 Andy Sinnett (Male - Veteran) 1:13:41 213 Peter Milne (Male - Veteran) 1:13:44 214 Bruce Whitling (Male - Veteran) 1:15:06 215 Harry Smiles (Male - Open) 1:16:05 216 Darren Harvey (Male - Veteran) 1:17:41 217 Rebecca Plant (Female - Open) 1:16:48 218 Jason Edwards (Male - Open) 1:17:39 219 Clare Murphy (Female - Open) 1:17:53 220 James Collins (Male - Open) 1:18:18 221 Jana Langhorst (Female - Open) 1:19:13 222 John Pudney (Male - Vintage) 1:20:03 223 Kriss Heimanis (Male - Open) 1:20:14 224 David Johnson (Male - Veteran) 1:22:04 225 Greg Asher (Male - Open) 1:23:20 226 Dylan Bowman (Male - Open) 1:24:33 227 Damian Verschoor (Male - Veteran) 1:23:43 228 Jamie Nipperess (Male - Open) 1:23:45 229 Chris Harp (Male - Veteran) 1:24:23 230 Courtney Stevens (Female - Veteran) 1:24:11 231 James Kelly (Male - Open) 1:26:15 232 Charles Stewart (Male - Open) 1:27:03 233 Craig Alford (Male - Open) 1:27:41 234 Gavin Dunk (Male - Open) 1:27:52 235 Callum Shelley (Male - Junior) 1:30:20 236 Doug Burgess (Male - Open) 1:30:22 237 Robby Williams (Male - Open) 1:39:50 238 Anthony Muirson (Male - Veteran) 1:39:19 239 Alan Clark (Male - Veteran) 1:39:49 240 Wayne Lording (Male - Open) 1:40:24 241 Deianne Hibberd (Female - Open) 1:41:20 242 Ian Kettle (Male - Vintage) 1:41:32 243 Derek Trikarso (Male - Open) 1:42:11 244 Cameron Begg (Male - Veteran) 1:49:37 245 Anthony Hart (Male - Veteran) 1:54:04 246 Bruce Shelley (Male - Vintage) 2:02:01 247 Stuart Dent (Male - Veteran) 2:05:43 248 Diane Bloom (Female - Veteran) 2:10:54 249 Rafx Hamilton (Male - Veteran) 2:18:25 DNF Michael Honey (Male - Veteran) 1:06:46 DNF Amity Mcswan (Female - Open) DNF David Leach (Male - Open) DNF Andrew Spencer (Male - Open) DNF Troy Mansell (Male - Veteran) DNF Judy Puurand (Female - Veteran) DNF Charlie Ebeling (Male - Junior) DNF John Solah (Male - Open)

Stage 2 # Rider Name (Country) Team 1 Duncan Murray (Male - Open) 2 Dan Macmunn (Male - Open) 3 Ashley Hayat (Male - Open) 4 James Collins (Male - Open) 5 Grant Lebbink (Male - Open) 6 Merlin Spranz (Male - Open) 7 Adrian Whitworth (Male - Open) 8 Will Geor (Male - Open) 9 Andy Fellows (Male - Open) 10 John Wigg (Male - Open) 11 Michael Kerkllaan (Male - Open) 12 Norm Douglas (Male - Veteran) 13 David Macdonald (Male - Open) 14 Jason Reyntjes (Male - Open) 15 Jeremy Edwards (Male - Open) 16 Tim Wynan (Male - Open) 17 Callum Mcnamara (Male - Open) 18 Richard Eisner (Male - Veteran) 19 Damian Auton (Male - Veteran) 20 Trevor Duncan (Male - Open) 21 Rohan Grace (Male - Open) 22 Lucas Pitt (Male - Open) 23 Mark Hester (Male - Open) 24 Vaughan Sketcher (Male - Open) 25 Carl Maroney (Male - Veteran) 26 Damian Rosenthal (Male - Open) 27 Brent Telford (Male - Veteran) 28 Tom Macmunn (Male - Open) 29 Michael Brill (Male - Open) 30 Dean Cowling (Male - Open) 31 Mark Beech (Male - Open) 32 Craig Baylis (Male - Open) 33 Mathew Gray (Male - Open) 34 Sebastian Munoz (Male - Open) 35 Rodney Farrell (Male - Open) 36 Adam Wynd (Male - Open) 37 David Randabel (Male - Open) 38 Jessica Douglas (Female - Open) 39 Chris Mucha (Male - Open) 40 Michael Nanos (Male - Open) 41 Jo Wall (Female - Open) 42 Stephen Fortuyn (Male - Veteran) 43 Michael Filardo (Male - Open) 44 Ben May (Male - Open) 45 Angus Watson (Male - Veteran) 46 Chris Herron (Male - Open) 47 Peter Walker (Male - Veteran) 48 Greg Matthews (Male - Open) 49 Jason Hatzimihail (Male - Open) 50 Samuel Warden (Male - Open) 52 Chris Dimbill (Male - Open) 51 John Wright (Male - Veteran) 53 Michael Crosbie (Male - Open) 54 Kent Warby (Male - Open) 55 Ben Exton (Male - Open) 56 Darren Southwell (Male - Open) 57 Phil Mathewson (Male - Vintage) 58 Ross Wilkinson (Male - Open) 59 Doug”Thedoctor” Greenall (Male - Open) 60 Hieu Nguyen (Male - Open) 61 Andrew Rundle (Male - Open) 62 Dylan Bowman (Male - Open) 63 Leigh George (Male - Open) 64 Simon Ross (Male - Open) 65 Scott Jones (Male - Open) 66 Andrew Byrne (Male - Open) 67 Jamie Ryan (Male - Open) 68 David Leach (Male - Open) 69 Shane Prentice (Male - Open) 70 Paul Justus (Male - Open) 71 John Coghlan (Male - Veteran) 72 Daniel Mosdenyi (Male - Open) 73 Daniel Davies (Male - Open) 74 Doug Putnam (Male - Open) 75 Adrian Giblett (Male - Open) 76 Mark Armstrong (Male - Veteran) 77 Greg Thompson (Male - Veteran) 78 Scott Arnold (Male - Veteran) 79 Amity Mcswan (Female - Open) 80 John Dawe (Male - Open) 81 Katie Mckie (Female - Open) 82 Aaron Siggers (Male - Veteran) 83 Alan Carpenter (Male - Veteran) 84 Alex Dunkerley (Male - Open) 85 Mark Simpson (Male - Open) 86 Mark Terrill (Male - Veteran) 87 Grant Rieger (Male - Open) 88 Dave Merritt (Male - Open) 89 Bill Diebert (Male - Veteran) 90 James Medved (Male - Veteran) 91 Kate Heynes (Female - Open) 92 Dylan Brezovec-Ryding (Male - Open) 93 Campbell Rule (Male - Open) 94 Erik Lock (Male - Veteran) 95 Ben Buchanan (Male - Open) 96 Kylie Smyth (Female - Open) 97 Clinton Lemaitre (Male - Open) 98 Victoria Dance (Female - Open) 99 Greg Clifford (Male - Open) 100 Simon Easy (Male - Open) 101 Ben Wilson (Male - Open) 102 Scott Kramer (Male - Open) 103 Adam Kelly (Male - Open) 104 Dave Moore (Male - Open) 105 Nick Gooding (Male - Open) 106 Simon Braunthal (Male - Veteran) 107 Rob Davis (Male - Veteran) 108 Phillip Timpano (Male - Veteran) 109 Mark Fay (Male - Open) 110 John Dickson (Male - Veteran) 111 Kennet Moore (Male - Open) 112 Mary Fien (Female - Open) 113 Peter Lorimer (Male - Veteran) 114 Mike Stephens (Male - Veteran) 115 Josie Simpson (Female - Open) 116 Ben Chan (Male - Open) 117 Courtenay Lee Shoy (Male - Open) 118 Steve Wright (Male - Veteran) 119 Gary Whalley (Male - Veteran) 120 Benjamin Culton (Male - Open) 121 Robert Guseli (Male - Vintage) 122 Jamie Foale (Male - Open) 123 James Mcmillan (Male - Open) 124 David Potts (Male - Open) 125 Josh Glover (Male - Junior) 126 Tony Green (Male - Veteran) 127 Rebecca Dunning (Female - Open) 128 Scott Grinter (Male - Open) 129 Justin Dunning (Male - Open) 130 Richard Smyth (Male - Open) 131 Gerard Pike (Male - Open) 132 Adrian House (Male - Veteran) 133 Michael Debono (Male - Open) 134 Adam Howell (Male - Open) 135 Nic Marton (Male - Open) 136 Adrian Thuell (Male - Open) 137 Richard Cook (Male - Open) 138 David Bell (Male - Open) 139 Andrew Spencer (Male - Open) 140 Steve Mccabe (Male - Veteran) 141 Lachlan Beveridge (Male - Open) 142 Nigel Paroissien (Male - Open) 143 Rowan Jennion (Male - Open) 144 Michael Tyrrell (Male - Vintage) 145 Adam Llewelyn (Male - Open) 146 Jamie Hunter (Male - Open) 147 Adam Fuller (Male - Open) 148 Chris Schultz (Male - Veteran) 149 David Breen (Male - Open) 150 Greg Pitt (Male - Vintage) 151 Ryan Lindsay (Male - Veteran) 152 Anthony Breen (Male - Veteran) 153 Ross Marett (Male - Veteran) 154 Ben English (Male - Open) 155 Scott Smith (Male - Veteran) 156 Tim Mcdonnell (Male - Open) 157 Claire Stevens (Female - Open) 158 Oliver Kristevic (Male - Open) 159 Andrew Watson (Male - Open) 160 Nicolas Baisin (Male - Open) 161 Andrew Ferguson (Male - Open) 162 Sue Tripney (Female - Veteran) 163 Lance Cupido (Male - Open) 164 Frank Gasperic (Male - Veteran) 165 Sam Bruce (Male - Open) 166 Chris Hibberd (Male - Open) 167 Jacob Stanford (Male - Junior) 168 Dave Musgrove (Male - Open) 169 Patrick O'reilly (Male - Open) 170 Andrew Hilton (Male - Open) 171 Dennis Druve (Male - Open) 172 Cris Harris (Male - Vintage) 173 Chris Southwood (Male - Open) 174 Andrew Day (Male - Open) 175 Patrick Kinsella (Male - Open) 176 Matthew Sotirakis (Male - Open) 177 Travis Rich (Male - Open) 178 Darren Rubens (Male - Veteran) 179 Paul Humphrey (Male - Veteran) 180 Richard Davies (Male - Open) 181 Thomas Sullivan (Male - Junior) 182 Clive Workum (Male - Open) 183 Sam Hayward (Male - Vintage) 184 Rishi Fox (Female - Open) 185 Angie Miller (Female - Open) 186 Kriss Heimanis (Male - Open) 187 Kyle Rickard (Male - Junior) 188 Andrew Brown (Male - Open) 189 Su-Ann Burke (Female - Open) 190 Chris Sumner (Male - Veteran) 191 James Challis (Male - Open) 192 Andrew Browne (Male - Open) 193 Alan Wasono (Male - Open) 194 Andy Sinnett (Male - Veteran) 195 Mick Ross (Male - Open) 196 Peter Milne (Male - Veteran) 197 Peter Gallagher (Male - Veteran) 198 Michaela Powell (Female - Veteran) 199 Nathan Fong (Male - Open) 200 Andy Turner (Male - Veteran) 201 Mick Beeson (Male - Veteran) 202 Jason Tod (Male - Veteran) 203 Jason Edwards (Male - Open) 204 Neil Sinclair (Male - Veteran) 205 Emmett Doggett (Male - Open) 206 George Kettle (Male - Junior) 207 Chad Sully (Male - Open) 208 Matthew Barron (Male - Open) 209 Darren Harvey (Male - Veteran) 210 David Mason (Male - Open) 211 Peter Guiver (Male - Open) 212 Bryan Alley (Male - Open) 213 Jonathon Medder (Male - Veteran) 214 Jack Nicolas (Male - Junior) 215 Andrew Nicolas (Male - Veteran) 216 Rhys Collins (Male - Open) 217 Adam Steer (Male - Open) 218 Kevin Kennedy (Male - Veteran) 219 Trudy Nicholas (Female - Veteran) 220 Eddie Longford (Male - Open) 221 Walter Drack (Male - Veteran) 222 Adam Johnston (Male - Open) 223 Janek Janski (Male - Open) 224 Dale Barker (Male - Open) 225 Martin Rogers (Male - Vintage) 226 Robby Williams (Male - Open) 227 Robert Karczag (Male - Open) 228 Cameron Day (Male - Open) 229 Anton Nijhof (Male - Open) 230 John Eisner (Male - Veteran) 231 Damian Verschoor (Male - Veteran) 232 Chris Taylor (Male - Veteran) 233 James Kelly (Male - Open) 234 Tom Basterfield (Male - Open) 235 Derek Trikarso (Male - Open) 236 James Collins (Male - Open) 237 John Jehu (Male - Open) 238 Lorne Dennis (Male - Open) 239 Matt Holmes (Male - Open) 240 Beau Brammall (Male - Open) 241 John Macfarlane (Male - Open) 242 Scott Sloan (Male - Open) 243 Luke Siggers (Male - Veteran) 244 Nicholas U'ren (Male - Open) 245 Lawrence Prenoergast (Male - Junior)