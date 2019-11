Settimana Internazionale Coppi e Bartali time trial start times

Image 1 of 2 Mikel Landa (Team Sky) (Image credit: Team Sky) Image 2 of 2 Michal Kwiatkowski, Chris Froome and Mikel Landa (Team Sky)

The usual split stage opening to Settimana Internazionale Coppi e Bartali has seen a slight shake up with the morning road stage to be followed by the afternoon team time trial that will see each team contest the 1b stage twice with four-man teams.

The Meridiana Kamen Team will be the first squad out of the start house at 2:30pm CET with two minute intervals between teams.

Team Sky's 'second team' of Philip Deignan, David Lopez Garcia, Alex Peters, Danny Van Poppel are the second starters with Amore & Vita - Selle SMP the last of the 'B teams' at 3:18pm.

There will be a two minute break before the 'first teams' head out on course with Meridiana Kamen Team once again starting proceedings.

Results

Team B # Rider Name (Country) Team start times 1 Meridiana Kamen Team - Davide Mucelli, Mateo Frankovic, David Jabuka, Uros Repse 14:30:00 2 Team Sky - Philip Deignan, David Lopez Garcia, Alex Peters, Danny Van Poppel 14:32:00 3 National Italian Team - Matteo Pelucchi, Edward Ravasi, Marco Maronese, Filippo Fiorelli 14:34:00 4 Team WIGGINS - Samuel Lowe, Liam Holohan, James Knox, 14:36:00 5 Southeast-Venezuela - Manuel Belletti, Samuele Conti, Cristian Rodriguez Martin, Jakub Mareczko 14:38:00 6 Bardiani CSF - Mirco Maestri, Simone Sterbini, Luca Chirico, 14:40:00 7 D'amico Bottecchia - Francesco Baldi, Iltjan Nika, Nicola Genovese, Fabio Tommassini 14:42:00 8 Androni Giocattoli - Sidermec - Franco Pellizotti, Francesco Chicchi, Francesco Gavazzi, Alessio Taliani 14:44:00 9 Topsport Vlaanderen - Baloise - Dries Van Gestel, Otto Vergaerde, Jens Wallays, 14:46:00 10 Synergy Baku Cycling Project - Maksym Averin, Elchin Asadov, Oleksandr Surutkovych, Josip Rumac 14:48:00 11 Unieuro Wilier - Mattia Frapporti, Enrico Salvador, Simone Ravanelli, Marco Tecchio 14:50:00 12 Kolss-BDC Team - Oleksandr Polivoda, Andrii Bratashchuk, Andriy Vasylyuk, Matteo Spreafico 14:52:00 13 Cycling Academy Team - Wojciech Migdal, Guy Sagiv, Marko Pavlic, Emanuel Piaskowy 14:54:00 14 Rally Cycling - Jesse Anthony, Evan Huffman, Pierrick Naud, Danny Pate 14:56:00 15 Tirol Cycling Team - Florian Schipflinger, Martin Weiss, Dennis Paulus, Mario Stock 14:58:00 16 Dimension Data for Qhubeka - Jayde Julius, Metkel Eyob, Shameeg Salie, 15:00:00 17 Adria Mobil - Matej Drinovec, Matej Mesojedec, Jon Bozic, Gorazd Per 15:02:00 18 Norda MG VIS - Gian Marco Di Francesco, Matteo Occhialini, Niccolo Salvietti, Raffaele Radice 15:04:00 19 Gm Europa Ovini - Matteo Rotondi, Josè Alberto Marquez Romero, Andrea Ruscetta, Federico Borella 15:06:00 20 Nippo - Vini Fantini - Giacomo Berlato, Antonio Nibali, Genki Yamamoto, Alessandro Bisolti 15:08:00 21 Skydive Dubai Pro Cycling Team - Meher Hasnaoui, Xhuliano Kamberaj, Soufiane Haddi, Edgar Lemos Pinto 15:10:00 22 Team Trefor - Andreas Hyldgaard Jeppesen, Niklas Eg, Thomas Nybo Riis, Christian Moberg Jörgensen 15:12:00 23 Team Christina Jewelry - Julian Schulze, Kai Kautz, Florian Nowak, Georg Loef 15:14:00 24 Gazprom Rusvelo - Alexander Kolobnev, Sergey Firsanov, Alexander Foliforov, Ildar Arslanov 15:16:00 25 Amore & Vita - Selle SMP - Mattia Gavazzi, Eugenio Bani, Paolo Lunardon, Danilo Celano 15:18:00