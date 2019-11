Albert, Compton extend UCI rankings leads

Image 1 of 4 Katie Compton (Planet Bike) looking smooth heading through the barriers. (Image credit: Jonathan Devich/epicimages.us) Image 2 of 4 Niels Albert (BKCP-Powerplus) tops the podium with Zdenek Stybar (Telenet Fidea) and Sven Nys (Landbouwkrediet), l & r. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 3 of 4 World champion Niels Albert (BKCP-Powerplus) celebrates his third consecutive World Cup victory. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 4 of 4 Katie Compton (Planet Bike) (Image credit: Mark Legg-Compton)

World Champion Niels Albert and US champion Katie Compton pushed further ahead of the competition on the UCI's cyclo-cross rankings this week after enjoying clean sweeps of their respective World Cup series.

Albert has dominated the men's World Cup, taking commanding wins in Treviso and Plzen, but the Belgian had to work hard to get the better of Czech champion Zdenek Stybar in Sunday's round in Nommay, France.

The BKCP-Powerplus rider narrowly defeated Stybar in the sprint for the line, while Sven Nys battled back from a poor starting position to take his second World Cup podium of the year in third.

Albert now leads the rankings with 1,160 points over Stybar (945) and Nys (682), with Frenchman Francis Mourey claiming fourth with 588 points.

On the women's side, American Compton has earned the maximum number of UCI points, 760, in her 10 starts this season by going undefeated in every race so far.

The Planet Bike rider pulled further ahead in the rankings thanks to her second consecutive World Cup win after Treviso. Compton put on a commanding performance to best World Champion Marianne Vos in Nommay.

Dutch rider Daphny Van Den Brand continued strong and consistent performances to take fourth in Nommay behind teammate Sanne Van Passen, pushing herself into second place in the UCI rankings.

Van Den Brand trails Compton by 190 points with 570 total, while Van Passen is in third with 434. Vos lies in fourth after a late start to the season with 410.

UCI cyclo-cross rankings as of November 10, 2009 1 Niels Albert (Bel) BKCP - Powerplus 1160 pts 2 Zdenek Štybar (Cze) Telenet Fidea Cycling Team 945 3 Sven Nys (Bel) Landbouwkrediet-Colnago 682 4 Francis Mourey (Fra) Française des Jeux 588 5 Klaas Vantornout (Bel) Sunweb-Projob 575 6 Kevin Pauwels (Bel) Telenet Fidea Cycling Team 546 7 Christian Heule (Swi) RendementhypoCycling Team 494 8 Gerben de Knegt (Ned) Rabobank 430 9 Martin Bína (Cze) Cyklo Team Budvar Tábor 388 10 Martin Zlámalík (Cze) Prodoli Racing Team 368 11 Enrico Franzoi (Ita) Liquigas 356 12 Bart Aernouts (Bel) Rabobank 353 13 Erwin Vervecken (Bel) Revor-Jartazi Continental Team 336 14 Robert Gavenda (Svk) Telenet Fidea Cycling Team 322 15 Radomír Šimunek Ml (Cze) BKCP - Power Plus 317 16 Kamil Ausbuher (Cze) Exe Jeans 305 17 Petr Dlask (Cze) Telenet Fidea Cycling Team 302 18 Timothy Johnson (USA) Cyclocrossworld.com-Cannondale 300 19 James Driscoll (USA) Cyclocrossworld.com-Cannondale 296 20 Jeremy Powers (USA) Cyclocrossworld.com-Cannondale 289 21 Jonathan Page (USA) Planet Bike 270 22 Thijs Al (Ned) AA Drink - BeOne 224 23 Steve Chainel (Fra) Bouygues Telecom 220 24 Dieter Vanthourenhout (Bel) BKCP - Powerplus 215 25 Ryan Trebon (USA) Kona FSA 215 26 Jan Verstraeten (Bel) KDL Trans NV 200 27 Mariusz Gil (Pol) LKS Pom Strzelce Krajenskie 189 28 Laurent Colombatto (Fra) AC Besançon 187 29 Ondrej Bambula (Cze) Cyklo Team Budvar Tábor 166 30 Christopher Jones (USA) 157 31 Thijs Van Amerongen (Ned) Van Vliet EBH Elshof 150 32 Pawel Szczepaniak (Pol) LKS Pom Strzelce Krajenskie 150 33 Eddy van IJzendoorn (Ned) AA Drink - BeOne 144 34 Dan Timmerman (USA) 135 35 Jonathan Lopez (Fra) VC La Pomme Marseille 131 36 Geoff Kabush (Can) 127 37 Tom Meeusen (Bel) Telenet Fidea Cycling Team 122 38 Marco Bianco (Ita) L Arcobaleno Carraro Team 121 39 Milan Barenyi (Svk) 121 40 Sven Vanthourenhout (Bel) Sunweb-Projob 120 41 Barry Wicks (USA) Kona-FSA 117 42 Johannes Sickmüller (Ger) Stevens Cyclocross Team Hamburg 114 43 Davide Frattini (Ita) 114 44 Rob Peeters (Bel) Landbouwkrediet-Colnago 113 45 Lubomír Petruš (Cze) BKCP - Power Plus 106 46 Alessandro Gambino (Ita) Centro Sportivo Esercito 100 47 Zdenek Mlynár (Cze) Max Cursor 99 48 Nicholas Weighall (USA) 98 49 Derrick St John (Can) Stevens 94 50 Jesse Anthony (USA) 89 51 Lukáš Kloucek (Cze) Sunweb - Projob Cycling Team 88 52 Patrick Van Leeuwen (Ned) Het Snelle Wiel 87 53 Javier Ruiz De Larrinaga Ibanez (Spa) 82 54 Joachim Parbo (Den) CCV Cyclo crosss Team 79 55 Justin Lindine (USA) 77 56 Andy Jacques-Maynes (USA) 74 57 Fabio Ursi (Ita) Centro Sportivo Esercito 73 58 Luca Damiani (Ita) Colavita Sutter Home 72 59 Marcel Wildhaber (Swi) Scott-Swisspower Mountainbike-Team 71 60 Jérôme Chevallier (Fra) AC Besançon 70 61 Paul Oldham (GBr) Hope Factory Racing 70 62 Adam Myerson (USA) 70 63 Valentin Scherz (Swi) Pro Cycles-Scott-NewWork 69 64 Wilant van Gils (Ned) Pro Cycling Team ZZPR.nl-Destil-Merida 68 65 David Derepas (Fra) UVCA Troyes 68 66 Ian Field (GBr) Hargroves Cycles/Trant/Next/GSI 64 67 Joshua Dillon (USA) 62 68 Luke Keough (USA) 61 69 Sascha Wagner (Ger) Stevens Cyclocross Team Hamburg 60 70 Ivar Hartogs (Ned) ZZPR.nl-Destil-Merida 59 71 Jim Aernouts (Bel) BKCP - Powerplus 57 72 Vladimír Kyzivát (Cze) Johnson Controls AS MB 56 73 Jan Soetens (Bel) Revor-Jartazi Continental Team 55 74 Christoph Pfingsten (Ger) KED Bianchi Berlin 55 75 Elia Silvestri (Ita) 55 76 Philipp Walsleben (Ger) Team BKCP-Power Plus 54 77 Jan Denuwelaer (Bel) 54 78 Mike Garrigan (Can) 54 79 Troy Wells (USA) 54 80 Martin Haring (Svk) 53 81 Roy Van Heeswijk (Ned) Sint Oedenrode 52 82 David Kášek (Cze) Cyklo Team Budvar Tábor 52 83 Egoitz Murgoitio Rekalde (Spa) 49 84 Robert Glajza (Svk) 48 85 Jerome Townsend (USA) 48 86 Micki van Empel (Ned) ZZPR.nl-Destil-Merida 47 87 Vaclav Metlicka (Svk) Team Král 47 88 Marko Lalonde (USA) 46 89 Arnaud Jouffroy (Fra) Vendée U Pays de la Loire 44 90 Cristian Cominelli (Ita) Tx Active Bianchi 40 91 Arnaud Grand (Swi) Thömus Racing Team 40 92 Lukas Flückiger (Swi) Trek 40 93 Stijn Huys (Bel) Palmans-Cras 40 94 Marco Ponta (Ita) 38 95 Brian Matter (USA) 36 96 Tristan Schouten (USA) 35 97 Isaac Suarez Fernandez (Spa) 35 98 Jan Van Dael (Bel) Sunweb-Projob 35 99 Kacper Szczepaniak (Pol) LKS Pom Strzelce Krajenskie 34 100 Aaron Schooler (Can) Team H & R Block-Louis Garneau 34 101 Adam Craig (USA) 34 102 William Dugan (USA) 34 103 Andrew Watson (Can) 32 104 Tom Van Den Bosch (Bel) Rendement Hypo Cyclingteam VZW 32 105 Mitchell Huenders (Ned) AA Cycling Team 31 106 Kevin Cant (Bel) AVB - Cycling Team 31 107 Ryan Dewald (USA) 31 108 Ryan Knapp (USA) 30 109 Jaroslav Kulhavy (Cze) 30 110 Weston Schempf (USA) 29 111 Stef Boden (Bel) AA Drink Cycling Team 28 112 Justin Spinelli (USA) 28 113 Jirí Polnický (Cze) Empella Czech Team 27 114 Tim Van Nuffel (Bel) Rendement Hypo Cyclingteam VZW 27 115 Jody Crawforth (GBr) Arctic - Premier RT 27 116 Michael Broderick (USA) 26 117 Kenneth Van Compernolle (Bel) Sunweb-Projob 25 118 Jeremy Horgan-Kobelski (USA) 24 119 Jan Škarnitzl (Cze) Dimp - Giant Team 24 120 David Collins (GBr) 24 121 Stuart Wearmouth (GBr) Picarsso-Pulman RT 24 122 Sven Beelen (Bel) Easypay Cyclocross Team 24 123 Mathieu Boulo (Fra) AC Lanester 22 124 Kris Lapere (Bel) Mez Team Belgium Snellegem 22 125 René Lang (Swi) Delta Elite Team/VC Bützberg 21 126 Sascha Weber (Ger) FC Rheinland-Pfalz Flonheim 20 127 Carl Decker (USA) 20 128 Daniel Summerhill (USA) 20 129 John Gadret (Fra) 20 130 David Seco Amundarain (Spa) 20 131 Adam Mcgrath (USA) 20 132 Julien Pion (Fra) Charvieu Chavagneux IC 19 133 Jens Westergren (Swe) 19 134 Clément Bourgoin (Fra) VC Rhodanien 18 135 Marek Canecky (Svk) 18 136 Gavin Mannion (USA) 17 137 Tyler Wren (USA) 17 138 Tijmen Eising (Ned) 16 139 Todd Wells (USA) 16 140 Andreas Moser (Swi) Bürgis Cycling Team 15 141 Ben Berden (Bel) Revor-Jartazi Continental Team 15 142 Bjorn Rondelez (Bel) Lingier Versluys Beachbikers Team 15 143 Craig Richey (Can) 15 144 Jonathan Sundt (USA) 14 145 Nicolas Bazin (Fra) Us Domont Cyclisme 14 146 Peter Presslauer (Aut) Team Volksbank 13 147 Zach Mc Donald (USA) 13 148 Tyler Trace (Can) 13 149 Andrew Wulfkuhle (USA) 13 150 Florian Le Corre (Fra) Super Sport 35 13 151 Nino Schurter (Swi) 12 152 Martin Hunal (Cze) Velosport Valenta Scott Team 12 153 Mauro Gonzalez Fontan (Spa) 12 154 Zoltan Tisza (Hun) 11 155 Rafael Visinelli (Ita) Gruppo Sportivo Forestale 10 156 Jake Wells (USA) 10 157 Kristof Cop (Bel) AVB - Cycling Team 10 158 Russell Stevenson (USA) 10 159 David Juarez Alday (Spa) 9 160 Vincent Baestaens (Bel) Telenet Fidea Cycling Team 8 161 Lars Van Der Haar (Ned) 8 162 Jared Stafford (Can) 8 163 Pirmin Lang (Swi) VC Bützberg / Delta Elite Team 8 164 Kirt Fitzpatrick (USA) 8 164 Gianni Denolf (Bel) BKCP - Powerplus 8 166 Molly Cameron (USA) 8 167 Mark Thwaites (GBr) Asfra Flanders RT 8 168 Greg Wittwer (USA) 8 169 Travis Livermon (USA) 7 170 Gusty Bausch (Lux) LC Kayl 6 171 David Hackworth (USA) 6 172 Drew Mckenzie (Can) 6 173 Pieter Ghyllebert (Bel) 6 174 Bretislav Rohel (Cze) 6 174 Tom Last (GBr) 6 174 Guillaume Perrot (Fra) EC Saint-Etienne-Loire 6 174 Kevin Noiles (Can) 6 178 Jan Nesvadba (Cze) 6 179 Stuart Bowers (GBr) 6 180 Rob Jebb (GBr) Wheelbase/Gore Bike Wear 6 181 Jacobe Keough (USA) 6 182 Jamie Newall (GBr) 6 183 Derik Zampedri (Ita) 5 184 Yves Corminboeuf (Swi) Scott SRAM Le Marechal 5 185 Alessandro Calderan (Ita) 4 186 James Lalonde (USA) 4 187 Quentin Bertholet (Bel) Telenet Fidea Cycling Team 4 188 Nathan Wyatt (USA) 4 188 Julien Roussel (Fra) Flers Cyclisme 61 4 190 Pascal Triebel (Lux) 4 191 Stanislav Bambula (Cze) Cyklo Team Budvar Tábor 4 192 Chris Sheppard (Can) 4 193 Bart Wellens (Bel) Telenet Fidea Cycling Team 4 193 David Menger (Cze) Cyklo Team Budvar Tábor 4 195 Marcel Meisen (Ger) Team Kuota - Indeland 4 196 Twan van den Brand (Ned) Sunweb Projob Cycling Team 3 197 Luca Braidot (Ita) 2 198 Matt Pacocha (USA) 2 199 Cameron Jette (Can) 2 200 Lionel Genthon (Fra) VC Romans Péage 2 201 Guillaume Nelessen (USA) 2 201 Kristian Hynek (Cze) 2 203 Kaj Slenter (Ned) 2 204 Nico Brüngger (Swi) 2 204 Santiago Armero Sanchez (Spa) 2 206 Bart Verschueren (Bel) Revor-Jartazi Continental Team 2 207 Justin Robinson (USA) 2 207 Evan Guthrie (Can) 2 207 Karel Nepraš (Cze) ACK Stará Ves N Ondrejnicí 2 210 Mitchell Kersting (USA) 2 211 Dylan Mcnicholas (USA) 2 211 Wim Leemans (Bel) BKCP - Powerplus 2 213 Ryan Iddings (USA) 2 214 Adam Bergman (USA) 1 215 Kyle Douglas (Can) 1 216 Joseph Thompson (USA) 1 217 Bryan Falaschi (Ita) 1 218 Josef Soukup (Cze) 1 218 Brandon Dwight (USA) 1 220 Lewis Craven (GBr) Wheelbase/Gore Bike Wear 1 221 Ian Brown (USA) 1 222 Mark Batty (Can) 1 223 Daniel Booth (GBr) 1 223 Shawn Bunnin (Can) 1 223 Tom Burke (USA) 1 226 Rickey Visinski (USA) 1 227 Ben Eedy (GBr) 1 228 Thomas Vernaeckt (Bel) Sunweb-Projob 1 229 Wietse Bosmans (Bel) 1