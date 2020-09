2020 Giro Rosa - Start list

Mitchelton-Scott and overall leader Annemiek van Vleuten at the 2019 Giro Rosa

The 2020 Giro Rosa will mark the next round of the Women's WorldTour held from September 11-19. The organisers have invited 23 teams to participate in the nin-day event that is set to cross central and southern Italy.

Visit Cyclingnews' dedicated women's page for full reports, results, news, features and galleries from the 2020 Giro Rosa.

Provisional starters as of September 10

Mitchelton-Scott Women Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Annemiek Van Vleuten (Ned) Mitchelton-Scott Women 2 Amanda Spratt (Aus) Mitchelton-Scott Women 3 Lucy Kennedy (Aus) Mitchelton-Scott Women 4 Moniek Tenniglo (Ned) Mitchelton-Scott Women 5 Sarah Roy (Aus) Mitchelton-Scott Women 6 Grace Brown (Aus) Mitchelton-Scott Women

Ale' BTC Ljubljana Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Maaike Boogaard (Ned) Ale' BTC Ljubljana 12 Tatiana Guderzo (Ita) Ale' BTC Ljubljana 13 Margarita Victoria Garcia Cañellas (Spa) Ale' BTC Ljubljana 14 Eugenia Bujak (Slo) Ale' BTC Ljubljana 15 Urska Zigart (Slo) Ale' BTC Ljubljana 16 Anna Trevisi (Ita) Ale' BTC Ljubljana

Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano Pos. Rider Name (Country) Team Result 21 Rasa Leleivyte (Ltu) Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano 22 Letizia Borghesi (Ita) Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano 23 Carmela Cipriani (Ita) Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano 24 Sofia Collinelli (Ita) Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano 25 Giulia Marchesini (Ita) Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano 26 Gemma Sernissi (Ita) Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano

Astana Women's Team Pos. Rider Name (Country) Team Result 31 Arlenis Sierra (Cub) Astana Women's Team 32 Olivija Baleisyte (Ltu) Astana Women's Team 33 Blanca Liliana Moreno Canchon (Col) Astana Women's Team 34 Francesca Pattaro (Ita) Astana Women's Team 35 Katia Ragusa (Ita) Astana Women's Team 36 Olga Shekel (Ukr) Astana Women's Team

Bepink Pos. Rider Name (Country) Team Result 41 Vania Canvelli (Ita) Bepink 42 Silvia Valsecchi (Ita) Bepink 43 Simona Frapporti (Ita) Bepink 44 Markéta Hájková (Cze) Bepink 45 Silvia Zanardi (Ita) Bepink 46 Giorgia Catarzi (Ita) Bepink

Bizkaia-Durango Pos. Rider Name (Country) Team Result 51 Alice Maria Arzuffi (Ita) Bizkaia-Durango 52 Carla Oberholzer (RSA) Bizkaia-Durango 53 Lucia Gonzalez Blanco (Spa) Bizkaia-Durango 54 Elizabeth Holden (GBr) Bizkaia-Durango 55 Nadine Gill (Ger) Bizkaia-Durango 56 Ariana Gilabert Vilaplana (Spa) Bizkaia-Durango

Boels Dolmans Cyclingteam Pos. Rider Name (Country) Team Result 61 Anna Van der Breggen (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 62 Chantal van den Broek-Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 63 Eva Buurman (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 64 Karol-Ann Canuel (Can) Boels Dolmans Cyclingteam 65 Amy Pieters (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam 66 Jolien D`Hoore (Bel) Boels Dolmans Cyclingteam

Canyon-Sram Racing Pos. Rider Name (Country) Team Result 71 Alena Amialiusik (Blr) Canyon-Sram Racing 72 Hannah Barnes (GBr) Canyon-Sram Racing 73 Elena Cecchini (Ita) Canyon-Sram Racing 74 Lisa Klein (Ger) Canyon-Sram Racing 75 Katarzyna Niewiadoma (Pol) Canyon-Sram Racing 76 Omer Shapira (Isr) Canyon-Sram Racing

CCC-Liv Pos. Rider Name (Country) Team Result 81 Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) CCC-Liv 82 Sabrina Stultiens (Ned) CCC-Liv 83 Marianne Vos (Ned) CCC-Liv 84 Sofia Bertizzolo (Ita) CCC-Liv 85 Soraya Paladin (Ita) CCC-Liv 86 Pauliena Rooijakkers (Ned) CCC-Liv

Ceratizit-WNT Pro Pos. Rider Name (Country) Team Result 91 Erica Magnaldi (Ita) Ceratizit-WNT Pro 92 Lara Vieceli (Ita) Ceratizit-WNT Pro 93 Ane Santesteban Gonzalez (Spa) Ceratizit-WNT Pro 94 Kirsten Wild (Ned) Ceratizit-WNT Pro 95 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Ceratizit-WNT Pro 96 Lisa Brennauer (Ger) Ceratizit-WNT Pro

Cogeas Mettler Look Pro Pos. Rider Name (Country) Team Result 101 Olga Zabelinskaya (Uzb) Cogeas Mettler Look Pro 102 Amber Neben (USA) Cogeas Mettler Look Pro 103 Mariia Novolodskaia (Rus) Cogeas Mettler Look Pro 104 Mia Radotic (Cro) Cogeas Mettler Look Pro 105 Diana Klimova (Rus) Cogeas Mettler Look Pro 106 Aigul Gareeva (Rus) Cogeas Mettler Look Pro

Casa Dorada Women Pos. Rider Name (Country) Team Result 111 Malgorzta Jasinska (Pol) Casa Dorada Women 112 Asja Paladin (Ita) Casa Dorada Women 113 Rachel Neylan (Aus) Casa Dorada Women 114 Sandra Alonso Dominguez (Spa) Casa Dorada Women 115 Nadia Quagliotto (Ita) Casa Dorada Women 116 Ainara Elbusto Arteaga (Spa) Casa Dorada Women

Equipe Paule Ka Pos. Rider Name (Country) Team Result 121 Niamh Fisher-Black (NZl) Equipe Paule Ka 122 Emma Norsgaard Jorgensen (Den) Equipe Paule Ka 123 Elise Chabbey (Swi) Equipe Paule Ka 124 Elizabeth Banks (GBr) Equipe Paule Ka 125 Marlen Reusser (Swi) Equipe Paule Ka 126 Mikayla Harvey (NZl) Equipe Paule Ka

Eurotarget-Bianchi-Vittoria Pos. Rider Name (Country) Team Result 131 Elena Franchi (Ita) Eurotarget-Bianchi-Vittoria 132 Alice Gasparini (Ita) Eurotarget-Bianchi-Vittoria 133 Beatrice Rossato (Ita) Eurotarget-Bianchi-Vittoria 134 Arianna Sessi (Ita) Eurotarget-Bianchi-Vittoria 135 Martina Fidanza (Ita) Eurotarget-Bianchi-Vittoria 136 Francesca Pisciali (Ita) Eurotarget-Bianchi-Vittoria

FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope Pos. Rider Name (Country) Team Result 141 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 142 Stine Borgli (Nor) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 143 Brodie Chapman (Aus) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 144 Emilia Fahlin (Swe) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 145 Eugénie Duval (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 146 Evita Muzic (Fra) FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope

Lotto Soudal Ladies Pos. Rider Name (Country) Team Result 151 Julie Van de Velde (Bel) Lotto Soudal Ladies 152 Teuntje Beekhuis (Ned) Lotto Soudal Ladies 153 Arianna Fidanza (Ita) Lotto Soudal Ladies 154 Abby-Mae Parkinson (GBr) Lotto Soudal Ladies 155 Lotte Kopecky (Bel) Lotto Soudal Ladies 156 Lone Meertens (Bel) Lotto Soudal Ladies

Lotto Soudal Ladies Pos. Rider Name (Country) Team Result 161 Julia Biryukova (Ukr) LVIV 162 Olena Sharga (Ukr) LVIV 163 Yevgenia Vysotska (Ukr) LVIV 164 Naomi De Roeck (Bel) LVIV 165 Fiona Turnbull (GBr) LVIV 166 Spela Kern (Slo) LVIV

Movistar Team Women Pos. Rider Name (Country) Team Result 171 Katrine Aalerud (Nor) Movistar Team Women 172 Aude Biannic (Fra) Movistar Team Women 173 Jelena Eric (Srb) Movistar Team Women 174 Barbara Guarischi (Ita) Movistar Team Women 175 Paula Andrea Patiño Bedoya (Col) Movistar Team Women 176 Gloria Rodriguez Sanchez (Spa) Movistar Team Women

Servetto-Piumate-Beltrami TSA Pos. Rider Name (Country) Team Result 181 Anna Potokina (Rus) Servetto-Piumate-Beltrami TSA 182 Kseniia Dobrynina (Rus) Servetto-Piumate-Beltrami TSA 183 Francesca Baroni (Ita) Servetto-Piumate-Beltrami TSA 184 Sara Casasola (Ita) Servetto-Piumate-Beltrami TSA 185 Nicole Fede (Ita) Servetto-Piumate-Beltrami TSA 186 Rosalia Ortiz Hano (Spa) Servetto-Piumate-Beltrami TSA

Team Sunweb Women Pos. Rider Name (Country) Team Result 191 Leah Kirchmann (Can) Team Sunweb Women 192 Alison Jackson (Can) Team Sunweb Women 193 Juliette Labous (Fra) Team Sunweb Women 194 Liane Lippert (Ger) Team Sunweb Women 195 Floortje Mackaij (Ned) Team Sunweb Women 196 Coryn Rivera (USA) Team Sunweb Women

Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano Pos. Rider Name (Country) Team Result 201 Michela Balducci (Ita) Aromitalia-Basso Bikes-Vaiano 202 Giorgia Bariani (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 203 Elisa Dalla Valle (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 204 Greta Marturano (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 205 Debora Silvestri (Ita) Top Girls Fassa Bortolo 206 Laura Tomasi (Ita) Top Girls Fassa Bortolo

Trek-Segafredo Women Pos. Rider Name (Country) Team Result 211 Audrey Cordon-Ragot (Fra) Trek-Segafredo Women 212 Lizzie Deignan (GBr) Trek-Segafredo Women 213 Elisa Longo Borghini (Ita) Trek-Segafredo Women 214 Ellen Van Dijk (Ned) Trek-Segafredo Women 215 Tayler Wiles (USA) Trek-Segafredo Women 216 Ruth Winder (USA) Trek-Segafredo Women