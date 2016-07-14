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2016 Internationale Thuringen Rundfahrt der Frauen start list

Provisional starters as of July 14

Emma Johansson (Wiggle-High 5)

Emma Johansson (Wiggle-High 5)
(Image credit: Sean Robinson/Velofocus)

2016 Internationale Thuringen Rundfahrt der Frauen - provisional start list

Wiggle High5
#Rider Name (Country) Team
1Emma Johansson (Swe) Wiggle High5
2Danielle King (GBr) Wiggle High5
3Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5
4Amy Pieters (Ned) Wiggle High5
5Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5
6Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle High5

Boels Dolmans Cycling Team
#Rider Name (Country) Team
11Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam
12Eleonora Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam
13Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cyclingteam
14Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cyclingteam
16Demi De Jong (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam

Rabo Liv Women Cycling Team
#Rider Name (Country) Team
21Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
22Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
23Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
24Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
26Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team

Canyon-SRAM Racing
#Rider Name (Country) Team
31Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
32Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
33Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing
34Hannah Barnes (GBr) Canyon SRAM Racing
35Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing
36Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing

Orica - AIS
#Rider Name (Country) Team
41Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS
42Loren Rowney (Aus) Orica-AIS
43Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS
44Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS
45Rachel Neylan (Aus) Orica-AIS
46Tayler Wiles (USA) Orica-AIS

Cervelo Bigla Pro Cycling Team
#Rider Name (Country) Team
51Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling team
52Gabrielle Pilote-Fortin (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
53Joelle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
54Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
55Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
56Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team

UnitedHealthcare Professional Cycling Team
#Rider Name (Country) Team
61Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
62Katie Hall (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
63Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
64Diana Peñuela (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
65Linda Melanie Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
66Abigail Mickey (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team

Team Tibco - Silicon Valley Bank
#Rider Name (Country) Team
71Lauren Stephens (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank
72Lauren Hall (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank
73Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco - Silicon Valley Bank
74Joanne Kiesanowski (NZl) Team Tibco - Silicon Valley Bank
75Kendall Ryan (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank
76Brianna Walle (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank

BTC City Ljubljana
#Rider Name (Country) Team
81Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
82Anna Plichta (Pol) BTC City Ljubljana
83Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
84Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
85Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana
86Martina Ritter (Aut) BTC City Ljubljana

Parkhotel Valkenburg Continental Team
#Rider Name (Country) Team
91Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
92Jip Van Den Bos (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
93Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
94Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
95Ilona Hoeksma (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
96Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team

Vitalogic Astrokalb Radunion Nö
#Rider Name (Country) Team
101Christina Perchtold (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö
102Elena Valentini (Ita) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö
103Amber Rais Pierce (USA) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö
104Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö
105Nathalie Birli (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö
106Elise Maes (Lux) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö

Italy
#Rider Name (Country) Team
111Tatiana Guderzo (Ita) Italy
112Rossella Ratto (Ita) Italy
113Valentina Scandolara (Ita) Italy
114Maria Giulia Confalonieri (Ita) Italy
115Simona Frapporti (Ita) Italy
116Beatrice Bartelloni (Ita) Italy

Germany
#Rider Name (Country) Team
121Wiebke Rodieck (Ger) Germany
122Inga Rodieck (Ger) Germany
123Sophie Lacher (Ger) Germany
125Franziska Banzer (Ger) Germany
126Lisa Neumuller (Ger) Germany

Sweden
#Rider Name (Country) Team
131Emilia Fahlin (Swe) Sweden
132Sara Mustonen (Swe) Sweden
133Alexandra Nessmar (Swe) Sweden
134Sara Penton (Swe) Sweden
135Sara Olsson (Swe) Sweden
136Malin Berlin (Swe) Sweden

Great Britain
#Rider Name (Country) Team
141Emma Pooley (GBr) British Cycling
142Alice Barnes (GBr) British Cycling
143Abbie Dentus (GBr) British Cycling
144Annasley Park (GBr) British Cycling
145Jessie Walker (GBr) British Cycling
146Laura Massey (GBr) British Cycling

Russia
#Rider Name (Country) Team
151Natalia Boyarskaya (Rus) Russia
152Elena Kuchinskaya (Rus) Russia
153Svetlana Vasilieva (Rus) Russia
154Tatiana Antoshina (Rus) Russia
155Olga Zabelinskaya (Rus) Russia
156Anna Potokina (Rus) Russia

Norway
#Rider Name (Country) Team
162Vita Heine Petersone (Nor) Norway
163Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Norway
164Miriam Bjørnsrud (Nor) Norway
165Ingrid Lorvik (Nor) Norway
166Katrine Aalerud (Nor) Norway

Israel
#Rider Name (Country) Team
171ShaniBloch (Isr) Israel
172Rotem Gafinovitz (Isr) Israel
173Omer Shapiro (Isr) Israel
174Hila Yitzhak (Isr) Israel
175Miriam Bar-On (Isr) Israel
176Avital Gez (Isr) Israel

Team Maxx Solar Cycling
#Rider Name (Country) Team
181Theres Klein (Ger) Germany
182Hanka Kupfernagel (Ger) Germany
183Corinna Lechner (Ger) Germany
184Carolin Schiff (Ger) Germany
185Benita Wesselhoeft (Ger) Germany
186Beate Zanner (Ger) Germany

Team WNT
#Rider Name (Country) Team
191Lydia Boylan (Irl) Team WNT
192Jo Tindley (GBr) Team WNT
193Natalie Grinczer (GBr) Team WNT
194Hayley Simmonds (GBr) Team WNT
195Keira McVitty (GBr) Team WNT