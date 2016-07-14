2016 Internationale Thuringen Rundfahrt der Frauen start list
Provisional starters as of July 14
2016 Internationale Thuringen Rundfahrt der Frauen - provisional start list
|#
|Rider Name (Country) Team
|1
|Emma Johansson (Swe) Wiggle High5
|2
|Danielle King (GBr) Wiggle High5
|3
|Elisa Longo Borghini (Ita) Wiggle High5
|4
|Amy Pieters (Ned) Wiggle High5
|5
|Giorgia Bronzini (Ita) Wiggle High5
|6
|Mayuko Hagiwara (Jpn) Wiggle High5
|#
|Rider Name (Country) Team
|11
|Chantal Blaak (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam
|12
|Eleonora Van Dijk (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam
|13
|Romy Kasper (Ger) Boels Dolmans Cyclingteam
|14
|Katarzyna Pawlowska (Pol) Boels Dolmans Cyclingteam
|16
|Demi De Jong (Ned) Boels Dolmans Cyclingteam
|#
|Rider Name (Country) Team
|21
|Anouska Koster (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|22
|Jeanne Korevaar (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|23
|Moniek Tenniglo (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|24
|Roxane Knetemann (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|26
|Marianne Vos (Ned) Rabo Liv Women Cycling Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|31
|Lisa Brennauer (Ger) Canyon SRAM Racing
|32
|Trixi Worrack (Ger) Canyon SRAM Racing
|33
|Elena Cecchini (Ita) Canyon SRAM Racing
|34
|Hannah Barnes (GBr) Canyon SRAM Racing
|35
|Alexis Ryan (USA) Canyon SRAM Racing
|36
|Tiffany Cromwell (Aus) Canyon SRAM Racing
|#
|Rider Name (Country) Team
|41
|Annemiek Van Vleuten (Ned) Orica-AIS
|42
|Loren Rowney (Aus) Orica-AIS
|43
|Amanda Spratt (Aus) Orica-AIS
|44
|Gracie Elvin (Aus) Orica-AIS
|45
|Rachel Neylan (Aus) Orica-AIS
|46
|Tayler Wiles (USA) Orica-AIS
|#
|Rider Name (Country) Team
|51
|Ashleigh Moolman-Pasio (RSA) Cervelo Bigla Pro Cycling team
|52
|Gabrielle Pilote-Fortin (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|53
|Joelle Numainville (Can) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|54
|Lotta Lepistö (Fin) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|55
|Nicole Hanselmann (Swi) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|56
|Stephanie Pohl (Ger) Cervelo Bigla Pro Cycling Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|61
|Coryn Rivera (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
|62
|Katie Hall (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
|63
|Iris Slappendel (Ned) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
|64
|Diana Peñuela (Col) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
|65
|Linda Melanie Villumsen (NZl) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
|66
|Abigail Mickey (USA) UnitedHealthcare Professional Cycling Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|71
|Lauren Stephens (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|72
|Lauren Hall (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|73
|Kathrin Hammes (Ger) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|74
|Joanne Kiesanowski (NZl) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|75
|Kendall Ryan (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|76
|Brianna Walle (USA) Team Tibco - Silicon Valley Bank
|#
|Rider Name (Country) Team
|81
|Eugenia Bujak (Pol) BTC City Ljubljana
|82
|Anna Plichta (Pol) BTC City Ljubljana
|83
|Polona Batagelj (Slo) BTC City Ljubljana
|84
|Ursa Pintar (Slo) BTC City Ljubljana
|85
|Olena Pavlukhina (Aze) BTC City Ljubljana
|86
|Martina Ritter (Aut) BTC City Ljubljana
|#
|Rider Name (Country) Team
|91
|Esra Tromp (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|92
|Jip Van Den Bos (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|93
|Eva Buurman (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|94
|Janneke Ensing (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|95
|Ilona Hoeksma (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|96
|Jermaine Post (Ned) Parkhotel Valkenburg Continental Team
|#
|Rider Name (Country) Team
|101
|Christina Perchtold (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö
|102
|Elena Valentini (Ita) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö
|103
|Amber Rais Pierce (USA) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö
|104
|Astrid Gassner (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö
|105
|Nathalie Birli (Aut) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö
|106
|Elise Maes (Lux) Vitalogic Astrokalb Radunion Nö
|#
|Rider Name (Country) Team
|111
|Tatiana Guderzo (Ita) Italy
|112
|Rossella Ratto (Ita) Italy
|113
|Valentina Scandolara (Ita) Italy
|114
|Maria Giulia Confalonieri (Ita) Italy
|115
|Simona Frapporti (Ita) Italy
|116
|Beatrice Bartelloni (Ita) Italy
|#
|Rider Name (Country) Team
|121
|Wiebke Rodieck (Ger) Germany
|122
|Inga Rodieck (Ger) Germany
|123
|Sophie Lacher (Ger) Germany
|125
|Franziska Banzer (Ger) Germany
|126
|Lisa Neumuller (Ger) Germany
|#
|Rider Name (Country) Team
|131
|Emilia Fahlin (Swe) Sweden
|132
|Sara Mustonen (Swe) Sweden
|133
|Alexandra Nessmar (Swe) Sweden
|134
|Sara Penton (Swe) Sweden
|135
|Sara Olsson (Swe) Sweden
|136
|Malin Berlin (Swe) Sweden
|#
|Rider Name (Country) Team
|141
|Emma Pooley (GBr) British Cycling
|142
|Alice Barnes (GBr) British Cycling
|143
|Abbie Dentus (GBr) British Cycling
|144
|Annasley Park (GBr) British Cycling
|145
|Jessie Walker (GBr) British Cycling
|146
|Laura Massey (GBr) British Cycling
|#
|Rider Name (Country) Team
|151
|Natalia Boyarskaya (Rus) Russia
|152
|Elena Kuchinskaya (Rus) Russia
|153
|Svetlana Vasilieva (Rus) Russia
|154
|Tatiana Antoshina (Rus) Russia
|155
|Olga Zabelinskaya (Rus) Russia
|156
|Anna Potokina (Rus) Russia
|#
|Rider Name (Country) Team
|162
|Vita Heine Petersone (Nor) Norway
|163
|Cecilie Gotaas Johnsen (Nor) Norway
|164
|Miriam Bjørnsrud (Nor) Norway
|165
|Ingrid Lorvik (Nor) Norway
|166
|Katrine Aalerud (Nor) Norway
|#
|Rider Name (Country) Team
|171
|ShaniBloch (Isr) Israel
|172
|Rotem Gafinovitz (Isr) Israel
|173
|Omer Shapiro (Isr) Israel
|174
|Hila Yitzhak (Isr) Israel
|175
|Miriam Bar-On (Isr) Israel
|176
|Avital Gez (Isr) Israel
|#
|Rider Name (Country) Team
|181
|Theres Klein (Ger) Germany
|182
|Hanka Kupfernagel (Ger) Germany
|183
|Corinna Lechner (Ger) Germany
|184
|Carolin Schiff (Ger) Germany
|185
|Benita Wesselhoeft (Ger) Germany
|186
|Beate Zanner (Ger) Germany
|#
|Rider Name (Country) Team
|191
|Lydia Boylan (Irl) Team WNT
|192
|Jo Tindley (GBr) Team WNT
|193
|Natalie Grinczer (GBr) Team WNT
|194
|Hayley Simmonds (GBr) Team WNT
|195
|Keira McVitty (GBr) Team WNT
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