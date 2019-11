Image 1 of 20 Marcel Kittel (Skil-Shimano) celebrates his victory in the first stage at the Four Days of Dunkirk. (Image credit: AFP) Image 2 of 20 Katusha celebrates its day as best team (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 3 of 20 Katusha celebrates its successful first stage (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 4 of 20 Voeckler tries to break things up (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 5 of 20 Thomas Voeckler (Europcar) launches an attack (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 6 of 20 Sylvain Georges (Big Mat) and Said Haddou (Europcar) go for the second mountain prize (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 7 of 20 Stefano Borchi (De Rosa) on his solo breakaway. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 8 of 20 The sprint opens up in Orchies (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 9 of 20 Marcel Kittel (Skil-Shimano) heads to the line (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 10 of 20 Marcel Kittel (Skil-Shimano) topped Katusha's Denis Galimzyanov in the sprint (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 11 of 20 Marcel Kittel (Skil-Shimano) celebrates his stage win (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 12 of 20 Marcel Kittel (Skil-Shimano) takes his second win of 2011 in Orchies (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 13 of 20 Marcel Kittel (Skil-Shimano) won stage 1 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 14 of 20 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 15 of 20 Marcel Kittel zips up the points jersey (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 16 of 20 Anthony Colin (Roubaix Lillle Metropole) was king of the mountains on stage 1 (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 17 of 20 Marcel Kittel (Skil-Shimano) was also best young rider. (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 18 of 20 Stefano Borchi (De Rosa) was most aggressive rider (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 19 of 20 The Katusha team was best on the first stage (Image credit: Isabelle Duchesne) Image 20 of 20 Marcel Kittel (Skil-Shimano) in the Four Days of Dunkirk leader's jersey. (Image credit: AFP)

Marcel Kittel of Skil-Shimano won the mass sprint deciding the first stage at the Four Days of Dunkirk. The German beat Denis Galimzyanov (Katusha) and Giacomo Nizzolo (Leopard Trek) for stage honours.

For Kittel, who turns 22 in one week, it was the second win of the season. Kittel had won the third stage of the Tour of Langkawi plus finished second in the sprint finish at Rund um Köln.

The German stage winner also assumed the general classification lead. With time bonuses factored in Kittel leads Galimzyanov by 10 seconds and Nizzolo by 12 seconds.

Kittel further proved his sprint abilities in the opening Four Days of Dunkirk stage by also winning both intermediate sprints.

There were two climbs in the early part of the stage, which ran 180.6km from Dunkirk to Orchies but neither proved difficult enough to break up the peloton.

There were numerous escape attempts, but the group stayed pretty much together until km 81 when Stefano Borchi (De Rosa-Ceramica Flaminia) was finally able to establish a break. The Italian was able to get well away, building up a gap of 7:35.

The sprinter's teams were having none of that, though, and went to work chasing him down, with Katusha and Leopard Trek leading much of the chase. With 16km to go, Borchi was back in the group.

Things stayed together from there to the end, with the expected mass sprint finish producing an unexpected winner.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 4:14:52 2 Denis Galimzyanov (Rus) Katusha Team 3 Giacomo Nizzolo (Ita) Leopard Trek 4 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 5 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ 6 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 7 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 8 Steven Caethoven (Bel) Veranda's Willems - Accent 9 Denis Flahaut (Fra) Roubaix Lille Metropole 10 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 11 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 12 Luca Paolini (Ita) Katusha Team 13 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 14 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 15 Michaël Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 16 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 17 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 18 Dieter Cappelle (Bel) Veranda's Willems - Accent 19 Aidis Kruopis (Ltu) Landbouwkrediet 20 Bert De Backer (Bel) Skil - Shimano 21 Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 22 Michele Merlo (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 23 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 24 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet 25 Frédérique Robert (Bel) Quickstep Cycling Team 26 Mathieu Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 27 Grégory Habeaux (Bel) Veranda's Willems - Accent 28 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 29 Thomas Vernaeckt (Bel) Veranda's Willems - Accent 30 Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar 31 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 32 Yoann Offredo (Fra) FDJ 33 Filippo Baggio (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 34 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 35 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 36 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 37 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 38 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 39 Sven Vanthourenhout (Bel) Landbouwkrediet 40 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 41 Saïd Haddou (Fra) Team Europcar 42 Giorgio Brambilla (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 43 Juan José Haedo (Arg) Saxo Bank Sungard 44 Jean-Lou Paiani (Fra) Saur - Sojasun 45 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 46 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 47 Steve Houanard (Fra) AG2R La Mondiale 48 Maxime Vantomme (Bel) Katusha Team 49 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 50 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 51 Bram Schmitz (Ned) Veranda's Willems - Accent 52 James Vanlandschoot (Bel) Veranda's Willems - Accent 53 Dominique Rollin (Can) FDJ 54 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 55 Zdenek Stybar (Cze) Quickstep Cycling Team 56 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Quickstep Cycling Team 57 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 58 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 59 Sven Nys (Bel) Landbouwkrediet 60 Mickaël Delage (Fra) FDJ 61 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 62 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 63 Julien Vermote (Bel) Quickstep Cycling Team 64 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 65 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Landbouwkrediet 66 Gianluca Maggiore (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 67 Filippo Pozzato (Ita) Katusha Team 68 Giuseppe De Maria (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 69 Roger Kluge (Ger) Skil - Shimano 70 Grégory Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 71 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 72 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 73 Mathieu Claude (Fra) Team Europcar 74 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 75 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 76 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 77 Jürgen Van Goolen (Bel) Veranda's Willems - Accent 78 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 79 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 80 Sven Van Den Houte (Bel) Veranda's Willems - Accent 81 Santo Anza (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 82 Martin Mortensen (Den) Leopard Trek 83 Kevin De Weert (Bel) Quickstep Cycling Team 84 Anders Lund (Den) Leopard Trek 85 Joost Posthuma (Ned) Leopard Trek 86 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 87 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 88 Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank Sungard 89 Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet 90 Anthony Geslin (Fra) FDJ 91 Ruslan Pydgornyy (Ukr) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 92 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 93 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 94 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 95 Matthieu Sprick (Fra) Skil - Shimano 96 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 97 Nikolay Trusov (Rus) Katusha Team 98 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 99 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 100 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 101 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 102 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 103 Marco Bandiera (Ita) Quickstep Cycling Team 104 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Saxo Bank Sungard 105 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 106 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 107 Paolo Bailetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 108 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 109 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 110 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 111 Aleksejs Saramotins (Lat) Cofidis, Le Credit En Ligne 112 Stijn Vandenbergh (Bel) Katusha Team 113 Arnaud Coyot (Fra) Saur - Sojasun 114 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 115 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 116 Luke Roberts (Aus) Saxo Bank Sungard 117 Anthony Colin (Fra) Roubaix Lille Metropole 118 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 119 Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole 120 Martin Pedersen (Den) Leopard Trek 121 Romain Bacon (Fra) Big Mat - Auber 93 122 Nicolas Bazin (Fra) Big Mat - Auber 93 123 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 124 Kris Boeckmans (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 125 Arnaud Molmy (Fra) Big Mat - Auber 93 126 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 127 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 128 Niki Terpstra (Ned) Quickstep Cycling Team 129 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 130 Andy Cappelle (Bel) Quickstep Cycling Team 131 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet 132 Benjamin Gourgue (Bel) Landbouwkrediet 133 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 134 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 135 Sylvain Georges (Fra) Big Mat - Auber 93 136 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 137 William Clarke (Aus) Leopard Trek 138 Dominique Cornu (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 139 Benoit Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole DNF Julien Loubet (Fra) AG2R La Mondiale

Sprint 1 - Saint Sylvestre Cappel # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 4 pts 2 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 2 3 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 1

Sprint 2 - Armentières # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 4 pts 2 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 2 3 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 1

Sprint 3 - Beuvry la Forêt # Rider Name (Country) Team Result 1 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 4 pts 2 Roger Kluge (Ger) Skil - Shimano 2 3 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 1

Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 20 pts 2 Denis Galimzyanov (Rus) Katusha Team 17 3 Giacomo Nizzolo (Ita) Leopard Trek 15 4 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 13 5 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ 11 6 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 10 7 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 9 8 Steven Caethoven (Bel) Veranda's Willems - Accent 8 9 Denis Flahaut (Fra) Roubaix Lille Metropole 7 10 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 6 11 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 5 12 Luca Paolini (Ita) Katusha Team 4 13 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 3 14 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 2 15 Michaël Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 1

Mountain 1 - Monts des Cats # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Colin (Fra) Roubaix Lille Metropole 3 pts 2 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 2 3 Bram Schmitz (Ned) Veranda's Willems - Accent 1

Mountain 2 - Mont Noir # Rider Name (Country) Team Result 1 Sylvain Georges (Fra) Big Mat - Auber 93 3 pts 2 Saïd Haddou (Fra) Team Europcar 2 3 Anthony Colin (Fra) Roubaix Lille Metropole 1

Young riders # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 4:14:52 2 Denis Galimzyanov (Rus) Katusha Team 3 Giacomo Nizzolo (Ita) Leopard Trek 4 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 5 Michaël Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 6 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 7 Aidis Kruopis (Ltu) Landbouwkrediet 8 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 9 Frédérique Robert (Bel) Quickstep Cycling Team 10 Thomas Vernaeckt (Bel) Veranda's Willems - Accent 11 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 12 Yoann Offredo (Fra) FDJ 13 Filippo Baggio (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 14 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 15 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 16 Giorgio Brambilla (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 17 Jean-Lou Paiani (Fra) Saur - Sojasun 18 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 19 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 20 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Quickstep Cycling Team 21 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 22 Julien Vermote (Bel) Quickstep Cycling Team 23 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 24 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Landbouwkrediet 25 Grégory Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 26 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 27 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 28 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 29 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 30 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 31 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 32 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 33 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 34 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 35 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 36 Romain Bacon (Fra) Big Mat - Auber 93 37 Kris Boeckmans (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 38 Arnaud Molmy (Fra) Big Mat - Auber 93 39 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 40 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 41 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 42 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet 43 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 44 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun

Teams # Rider Name (Country) Team Result 1 Katusha Team 12:44:36 2 Veranda's Willems - Accent 3 Cofidis, Le Credit En Ligne 4 Roubaix Lille Metropole 5 Skil - Shimano 6 Topsport Vlaanderen - Mercator 7 Saur - Sojasun 8 Team Europcar 9 Landbouwkrediet 10 FDJ 11 Bretagne - Schuller 12 De Rosa - Ceramica Flaminia 13 Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 14 Big Mat - Auber 93 15 AG2R La Mondiale 16 Quickstep Cycling Team 17 Leopard Trek 18 Saxo Bank Sungard

General classification after stage 1 # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 4:14:36 2 Denis Galimzyanov (Rus) Katusha Team 0:00:10 3 Giacomo Nizzolo (Ita) Leopard Trek 0:00:12 4 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 0:00:13 5 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 6 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:14 7 Roger Kluge (Ger) Skil - Shimano 8 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:15 9 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 10 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 0:00:16 11 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ 12 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 13 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 14 Steven Caethoven (Bel) Veranda's Willems - Accent 15 Denis Flahaut (Fra) Roubaix Lille Metropole 16 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 17 Luca Paolini (Ita) Katusha Team 18 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 19 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 20 Michaël Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 21 Sébastien Hinault (Fra) AG2R La Mondiale 22 Dieter Cappelle (Bel) Veranda's Willems - Accent 23 Aidis Kruopis (Ltu) Landbouwkrediet 24 Bert De Backer (Bel) Skil - Shimano 25 Cyril Lemoine (Fra) Saur - Sojasun 26 Michele Merlo (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 27 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 28 Davy Commeyne (Bel) Landbouwkrediet 29 Frédérique Robert (Bel) Quickstep Cycling Team 30 Mathieu Drujon (Fra) Big Mat - Auber 93 31 Grégory Habeaux (Bel) Veranda's Willems - Accent 32 Fabien Bacquet (Fra) Big Mat - Auber 93 33 Thomas Vernaeckt (Bel) Veranda's Willems - Accent 34 Sébastien Chavanel (Fra) Team Europcar 35 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 36 Yoann Offredo (Fra) FDJ 37 Filippo Baggio (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 38 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 39 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 40 Julien El Fares (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 41 Arnaud Labbe (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 42 Sven Vanthourenhout (Bel) Landbouwkrediet 43 Florian Vachon (Fra) Bretagne - Schuller 44 Saïd Haddou (Fra) Team Europcar 45 Giorgio Brambilla (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 46 Juan José Haedo (Arg) Saxo Bank Sungard 47 Jean-Lou Paiani (Fra) Saur - Sojasun 48 Eric Berthou (Fra) Bretagne - Schuller 49 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 50 Steve Houanard (Fra) AG2R La Mondiale 51 Maxime Vantomme (Bel) Katusha Team 52 Giovanni Bernaudeau (Fra) Team Europcar 53 Alexandre Pichot (Fra) Team Europcar 54 Bram Schmitz (Ned) Veranda's Willems - Accent 55 James Vanlandschoot (Bel) Veranda's Willems - Accent 56 Dominique Rollin (Can) FDJ 57 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 58 Zdenek Stybar (Cze) Quickstep Cycling Team 59 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Quickstep Cycling Team 60 Stéphane Poulhies (Fra) Saur - Sojasun 61 Matthieu Ladagnous (Fra) FDJ 62 Sven Nys (Bel) Landbouwkrediet 63 Mickaël Delage (Fra) FDJ 64 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 65 Julien Vermote (Bel) Quickstep Cycling Team 66 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 67 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Landbouwkrediet 68 Gianluca Maggiore (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 69 Filippo Pozzato (Ita) Katusha Team 70 Giuseppe De Maria (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 71 Grégory Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 72 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 73 Martin Elmiger (Swi) AG2R La Mondiale 74 Mathieu Claude (Fra) Team Europcar 75 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 76 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 77 Rony Martias (Fra) Saur - Sojasun 78 Jürgen Van Goolen (Bel) Veranda's Willems - Accent 79 Jean-Luc Delpech (Fra) Bretagne - Schuller 80 Stijn Neirynck (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 81 Sven Van Den Houte (Bel) Veranda's Willems - Accent 82 Santo Anza (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 83 Martin Mortensen (Den) Leopard Trek 84 Kevin De Weert (Bel) Quickstep Cycling Team 85 Anders Lund (Den) Leopard Trek 86 Joost Posthuma (Ned) Leopard Trek 87 Johan Mombaerts (Fra) Big Mat - Auber 93 88 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 89 Nick Nuyens (Bel) Saxo Bank Sungard 90 Koen Barbe (Bel) Landbouwkrediet 91 Anthony Geslin (Fra) FDJ 92 Ruslan Pydgornyy (Ukr) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 93 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 94 Lloyd Mondory (Fra) AG2R La Mondiale 95 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 96 Matthieu Sprick (Fra) Skil - Shimano 97 Pierrick Fedrigo (Fra) FDJ 98 Nikolay Trusov (Rus) Katusha Team 99 Frédéric Guesdon (Fra) FDJ 100 Florian Guillou (Fra) Bretagne - Schuller 101 Anthony Ravard (Fra) AG2R La Mondiale 102 Thierry Hupond (Fra) Skil - Shimano 103 Marco Bandiera (Ita) Quickstep Cycling Team 104 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Saxo Bank Sungard 105 Rémi Cusin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 106 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 107 Paolo Bailetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 108 Tristan Valentin (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 109 Mads Christensen (Den) Saxo Bank Sungard 110 Jean-Marc Bideau (Fra) Bretagne - Schuller 111 Aleksejs Saramotins (Lat) Cofidis, Le Credit En Ligne 112 Stijn Vandenbergh (Bel) Katusha Team 113 Arnaud Coyot (Fra) Saur - Sojasun 114 Federico Rocchetti (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 115 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 116 Luke Roberts (Aus) Saxo Bank Sungard 117 Anthony Colin (Fra) Roubaix Lille Metropole 118 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 119 Kevin Lalouette (Fra) Roubaix Lille Metropole 120 Martin Pedersen (Den) Leopard Trek 121 Romain Bacon (Fra) Big Mat - Auber 93 122 Nicolas Bazin (Fra) Big Mat - Auber 93 123 Jimmy Engoulvent (Fra) Saur - Sojasun 124 Kris Boeckmans (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 125 Arnaud Molmy (Fra) Big Mat - Auber 93 126 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 127 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 128 Niki Terpstra (Ned) Quickstep Cycling Team 129 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 130 Andy Cappelle (Bel) Quickstep Cycling Team 131 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet 132 Benjamin Gourgue (Bel) Landbouwkrediet 133 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 134 Joost Van Leijen (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 135 Sylvain Georges (Fra) Big Mat - Auber 93 136 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun 137 William Clarke (Aus) Leopard Trek 138 Dominique Cornu (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 139 Benoit Daeninck (Fra) Roubaix Lille Metropole

Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 28 pts 2 Denis Galimzyanov (Rus) Katusha Team 17 3 Giacomo Nizzolo (Ita) Leopard Trek 15 4 Jimmy Casper (Fra) Saur - Sojasun 13 5 Yauheni Hutarovich (Blr) FDJ 11 6 Gorik Gardeyn (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 10 7 Stéphane Bonsergent (Fra) Bretagne - Schuller 9 8 Steven Caethoven (Bel) Veranda's Willems - Accent 8 9 Denis Flahaut (Fra) Roubaix Lille Metropole 7 10 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 6 11 Alexander Porsev (Rus) Katusha Team 6 12 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 4 13 Luca Paolini (Ita) Katusha Team 4 14 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 3 15 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 3 16 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 2 17 Roger Kluge (Ger) Skil - Shimano 2 18 Sébastien Turgot (Fra) Team Europcar 2 19 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 1 20 Michaël Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 1

Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Anthony Colin (Fra) Roubaix Lille Metropole 4 pts 2 Sylvain Georges (Fra) Big Mat - Auber 93 3 3 Saïd Haddou (Fra) Team Europcar 2 4 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 2 5 Bram Schmitz (Ned) Veranda's Willems - Accent 1

Sprint classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 8 pts 2 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 4 3 Anthony Colin (Fra) Roubaix Lille Metropole 4 4 Sylvain Georges (Fra) Big Mat - Auber 93 3 5 Thomas Voeckler (Fra) Team Europcar 3 6 Saïd Haddou (Fra) Team Europcar 2 7 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 2 8 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 2 9 Roger Kluge (Ger) Skil - Shimano 2 10 Vladimir Isaichev (Rus) Katusha Team 1 11 Leonardo Fabio Duque (Col) Cofidis, Le Credit En Ligne 1 12 Bram Schmitz (Ned) Veranda's Willems - Accent 1

Young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Marcel Kittel (Ger) Skil - Shimano 4:14:36 2 Denis Galimzyanov (Rus) Katusha Team 0:00:10 3 Giacomo Nizzolo (Ita) Leopard Trek 0:00:12 4 Stefano Borchi (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 0:00:13 5 Jarl Salomein (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 0:00:14 6 Adrien Petit (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 0:00:16 7 Michaël Van Staeyen (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 8 Aidis Kruopis (Ltu) Landbouwkrediet 9 Morgan Kneisky (Fra) Roubaix Lille Metropole 10 Frédérique Robert (Bel) Quickstep Cycling Team 11 Thomas Vernaeckt (Bel) Veranda's Willems - Accent 12 Steven Tronet (Fra) Roubaix Lille Metropole 13 Yoann Offredo (Fra) FDJ 14 Filippo Baggio (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 15 Rob Ruijgh (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 16 Sven Jodts (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 17 Giorgio Brambilla (Ita) De Rosa - Ceramica Flaminia 18 Jean-Lou Paiani (Fra) Saur - Sojasun 19 Mitchell Docker (Aus) Skil - Shimano 20 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 21 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Quickstep Cycling Team 22 Johan Le Bon (Fra) Bretagne - Schuller 23 Julien Vermote (Bel) Quickstep Cycling Team 24 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 25 Egidijus Juodvalkis (Ltu) Landbouwkrediet 26 Grégory Joseph (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 27 Kristof Goddaert (Bel) AG2R La Mondiale 28 Alexandre Geniez (Fra) Skil - Shimano 29 Ronan Racault (Fra) Big Mat - Auber 93 30 Laurent Pichon (Fra) Bretagne - Schuller 31 Julien Guay (Fra) Roubaix Lille Metropole 32 Jaroslaw Marycz (Pol) Saxo Bank Sungard 33 Manuele Boaro (Ita) Saxo Bank Sungard 34 Marcello Pavarin (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 35 Romain Lemarchand (Fra) AG2R La Mondiale 36 Romain Bacon (Fra) Big Mat - Auber 93 37 Kris Boeckmans (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 38 Arnaud Molmy (Fra) Big Mat - Auber 93 39 Julien Fouchard (Fra) Cofidis, Le Credit En Ligne 40 Damien Gaudin (Fra) Team Europcar 41 Jelle Wallays (Bel) Topsport Vlaanderen - Mercator 42 Baptiste Planckaert (Bel) Landbouwkrediet 43 Thomas Damuseau (Fra) Skil - Shimano 44 Cyril Bessy (Fra) Saur - Sojasun