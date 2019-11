The Cyclingnews guide to rider transfers 2011-2012: Women's peloton

Stage one wininer Lizzie Armitstead (Garmin-Cervelo) uncorks the bubbly. (Image credit: Tour of Chongming Island)

To keep up with all the women’s transfer news, Cyclingnews has put together a handy summary of the new signings, re-signings, retirements and exits to keep you from getting lost. We’ll be adding updates as all the news comes in, so be sure to check back to get the latest updates.

AA Drink-Leontien.nl

Ins: Chantal Blaak, Lucinda Brand, Marijn de Vries & Kirsten Wild (all re-signed)

Shelley Olds (Diadora Pasta Zara), Madeleine Olsson & Isabelle Söderberg (Alriksson Go:Green), Marieke van Wanroij (Nederland Bloeit)

Outs: Irene van den Broek (Dolmans-Boels), Monique van de Ree (Skil-1T4i), Eline de Roover (Sengers Ladies Team), Linda Villumsen (Specialized-lululemon), Anne De Wildt (Skil 1t4I), Trixi Worrack (GreenEDGE AIS), Marlen Johrend, Heleen van Vliet & Josien van Windgeren (all unknown)

BePink (new for 2012)

Ins: Noemi Cantele (Garmin-Cervélo), Simona Frapporti, Gloria Presti & Silvia Valsecchi (Top Girls Fassa Bortolo), Elke Gebhardt (Rothaus-Vita Classica), Oxana Kozonchuk & Eleonora Patuzzo (Diadora - Pasta Zara), Julia Martisova (Gauss), Petra Zrimsek (Loborika-Favorit Team), Alice Algisi, Alena Amielyusik, Chiara Favaron Bissoli, Evelyn Garcia Marroquin & Dalia Muccioli

Diadora Pasta Zara

Ins: Alona Andruk, Inga Cilvinaite, Giulia Donato, Amber Pierce & Francesca Stefani (all re-signed)

Polona Batgelj (Bizkaia-Durango), Giada Borgato, Giorgia Bronzini, Alessandra d’Etorre & Edita Janeliunaite (Colavita Forno d’Asolo), Rossella Callovi (MCipollini-Giambenini), Agna Silinyte

Outs: Claudia Häusler (GreenEDGE-AIS), Oxana Kozonchuk & Eleonora Patuzzo (BePink), Shelley Olds (AA Drink-Leontien.nl), Olga Zabelinskaya (RusVelo), Mara Abbott, Sinead Miller, Rachel Neylan & Jessica Uebelhart (all unknown)

Dolmans-Boels

Ins: Danielle Bekkering, Martine Bras, Karen Elsing, Janneke Ensing, Alie Gercama, Laura van der Kamp, Nina Kessler, Marissa Otten, Mascha Pijnenborg & Winanda Spoor (all re-signed)

Irene van den Broek (AA Drink-Leontien.nl), Lieselot Decroix (TopSport Vlaanderen) Anouska Koster (WV Otto Ebbens), Pauliena Rooijakkers (TWC de Kempen), Emma Trott (Nederland Bloeit)

Outs: Petra Dijkman (Kleo Ladies Team) Birgit Lavrijssen & Geerike Schreurs (Sengers Ladies Team), Shanne Braspennincx & Marieke van Nek (unknown)

Exergy TWENTY12 (Peanut Butter & Co. TWENTY12 in 2011)

Ins: Kaitlin Antonneau, Kristin Armstrong, Cari Higgins, Kristine McGrath, Greta Neimanas, Coryn Rivera, Alison Tetrick Starnes, Lauren Tamayo, Tayler Wiles (all re-signed)

Teresa Cliff-Ryan, Andrea Dvorak & Heather Logan-Sprenger (Colvita Forno d'Asolo), Pascale Schnider (Bike-Import.ch), Jacquelyn Crowell, Jessica Phillips, Rhae-Christie Shaw

Outs: Ruth Winder (Vanderkitten-Focus)

Forno d’Asolo (Colavita Forno d'Asolo in 2011)

Ins: Flavia Oliveira (Vaiano-Solaristech), Stella Riverditi

Outs: Kelly Benjamin (retiring), Giada Borgato, Giorgia Bronzini, Alessandra d’Etorre & Edita Janeliunaite (Diadora-Pasta Zara), Elena Cechini (MCipollini-Giambenini-Gauss), Teresa Cliff-Ryan, Andrea Dvorak & Heather Logan-Sprenger (Exergy TWENTY12), Barbara Guarischi (Top Girls Fassa Bortolo), Lauren Hall (Tibco-To The Top), Modesta Vzesniauskaite (retiring)

Garmin-Cervélo(disbanding)



Outs: Noemi Cantele (BePink), Iris Slappendel (Rabobank), Lizzie Armitstead, Jessie Daams, Lucy Martin, Emma Pooley, Alexis Rhodes, Carla Ryan & Trine Schmidt (unknown)



Gauss (disbanding)



Outs: Tatiana Antoshina (Rabobank), Alessandra Borchi & Susanna Zorzi (MCipollini-Giambenini-Gauss) Christel Ferrier-Bruneau & Sylwia Kapusta (Hitec Products UCK), Lorena Foresi & Valentina Scandolara (SC Michela Fanini Rox), Julia Martisova (Bepink), Luisa Tamanini (Honda), Elena Kuchinskaya, Eleonora Suelotto, Aurore Verhoeven & Ambra Zago (all unknown)

GreenEDGE-AIS (new for 2012)

Ins: Judith Arndt (HTC-Highroad), Tiffany Cromwell (Hitec Products UCK), Loes Gunnewijk (Nederland Bloeit), Claudia Häusler (Diadora-Pasta Zara), Rowena Fry, Shara Gillow, Melissa Hoskins, Jessie Maclean & Amanda Spratt (Jayco AIS), Linda Villumsen (AA Drink-Leontien.nl)



Hitec Products UCK

Ins: Joanne Bergseth, Tone Hatteland, Cecile Johansen, Emma Johansson, Emilie Moberg, Lise Nøstvold Sara Mustonen, Marie Voreland & Frøydis Wærsted (all re-signed)

Christel Ferrier-Bruneau & Sylwia Kapusta (Gauss), Elisa Longo Borghini (Top Girls Fassa Bortolo), Thea Thorsen (staigiare with Hitec 2011)

Out: Lisa Brennauer (Specialized-lululemon),Tiffany Cromwell & Krstine Saasted (unknown)

HTC-Highroad (disbanding)

Outs: Charlotte Becker, Katie Colclough, Ellen van Dijk, Emilia Fahlin, Chloe Hosking, Amber Neben, Evelyn Stevens, Ally Stacher & Ina-Yoko Teutenberg (all Specialized-lululemon), Judith Arndt (GreenEDGE-AIS), Amanda Miller (TIBCO - To The Top), Adrie Visser (Skil-1t4i)

Honda (new for 2012)

Ins: Yulia Blindyuk, Nicole Cooke, Jennifer Hohl & Fabiana Luperini (MCipollini-Giambenini), Miffy Galloway (For Viored), Rochelle Gilmore (Lotto Honda), Chiara Nadalutti (Kleo Ladies Team), Luisa Tamanini (Gauss), Giorgia Baraldo, Maria Giulia Confalonieri & Giuseppina Grassi

Kleo Ladies Team

Ins: Martina Corazza, Annalisa Cucunotta (re-signed)

Anne Arnouts (Dura Vermeer), Evelyn Arys (Sengers Ladies Team), Petra Dijkman (Dolmans-Boels), Annelies van Doorslaer & Grace Verbeke (Topsport Vlaanderen), Nathalie Lamborelle & Marie Lindberg (Abus Nutrixxion)

Outs: Chiara Nadalutti (Honda), Elena Valentini (MCipollini-Giambenini), Andrea Graus (Vienne Futuroscope), Giada Balzan, Tania Belvederesi, Chiara Bortolus, Angela McClure, Giulia Sonetti & Francesca Tognali (all unknown)

Lotto Belisol (Lotto Honda in 2011)



Ins: Robyn de Groot, Joline Goossens, Ludivine Henrion, Ashleigh Moolman, Kim Schoonbaert, Cherise Taylor, Joanna Van de Winkel, Sofie de Vuyst, (all re-signed)

Ann Sophie Duyck & Katrien van Looy (Wielerclub Steeds Vooraan), Kaat Hannes (Topsport Vlaanderen), Nathalie Nijns (Sengers Ladies Team), Lisa Olivier & An-Li Pretorious (MTN - Qhubeka) Bo Carless (new)



Outs: Rochelle Gilmore (Honda), Liz Hatch & Vicki Whitelaw (retiring), Veronia Andréasson, Catherine Delfosse, Lizanne Naude, Marissa Van Der Merwe & Laure Werner (unknown)

MCipollini-Giambenini-Gauss (MCiplloni-Giambenini in 2011)



Ins: Monia Baccaille, Marta Bastianelli, Elisa Frisoni, Tatiana Guderzo & Marta Tagliaferro (all re-signed)

Alessandra Borchi (Gauss), Valentina Carretta (Top Girls Fassa Bortolo), Elena Cecchini (Forno D'Asolo), Malgorzata Jasinska (Michela Fanini Rox), Elena Valentini (Kleo Ladies Team), Jessica Paganelli, Giulia Pironato & Alessandra Tomasini



Outs: Yulia Blindyuk (Honda), Rossella Callovi (Diadora-Pasta Zara), Nicole Cooke, Jennifer Hohl & Fabiana Luperini (Honda), Samantha Galassi (retiring)

Rabobank (Nederland Bloeit in 2011)

Ins: Sarah Düster, Annemiek van Vleuten & Marianne Vos (all re-signed)

Thalita de Jong (Dura Vermeer), Lauren Kitchen (Rabo Lady Force), Roxane Knetemann (Skil-Koga), Iris Slappendel (Garmin-Cervélo), Rebecca Talen (RSC de Zuidwesthoek), Liesbet de Vocht (TopSport Vlaanderen), Pauline Ferrand-Prévot, Monique van der Vorst

Outs: Loes Gunnewijk (GreenEDGE-AIS), Janneke Kanis (Skil-1t41), Emma Trott (Dolmans-Boels), Marieke van Wanroij (AA Drink-Leontien.nl), Emilie Aubry & patricia Schwager (GSD Gestion-Cyril Immobilier) Noortje Tabak (unknown)

RusVelo (new for 2012)

Ins: Natalie Boyarskaya, Svetlana Bubnenkova & Irina Molicheva (Team PCW-Project Cycling Women), Laura Fouquet & Romy Kasper (Kuota Speed Kueens), Hanka Kupfernagel (Horizon Fitness-Prendas Ciclismo), Olga Zabelinskaya (Diadora-Pasta Zara), Venera Absalyamova, Tatiana Averina, Alexandra Goncharova, Viktorya Kondel, Elena Lichmanova, Lydia Malachova & Evgenya Romanyuta

S.C. Michela Fanini Rox

Ins: Karin Aune, Chiara Ciuffini, Sara Grifi, Veronica Leál Balderas, Ella Michal, Vanessa Elettra Ricci, Martina Ruzikova, Grete Treier (all re-signed)

Alexandra Burchenkova (PCW-Project Cycling Women), Lorena Foresi & Valentina Scandolara (Gauss)



Outs: Malgorzata Jasinska (MCipollini-Giambenini-Gauss)



Skil-1t4i (Skil-Koga in 2011)

Ins: Regina Bruins, Suzanne de Goede, Kelly Markus, Amy Pieters, Linda van Rijen, Esra Tromp & Anne de Wildt (all re-signed)

Janneke Kanis (Rabobank), Monique van de Ree (AA Drink-Leontien.nl), Esra Tromp (Batavus Ladies Team), Adrie Visser (HTC-Highroad)

Outs: Roxane Knetemann (Nederland Bloeit), Christina Becker, Alison Testroete & Hannah Welter (all unknown)

Specialized-lululemon (new for 2012)

Ins: Charlotte Becker, Katie Colclough, Ellen van Dijk, Emilia Fahlin, Chloe Hosking, Amber Neben, Evelyn Stevens, Ally Stacher & Ina-Yoko Teutenberg (all HTC-Highroad), Lisa Brennauer (Hitec Products UCK), Clara Hughes (Canadian National Team), Trixi Worrack (AA Drink-Leontien.nl)

TIBCO – To The Top

Ins: Megan Guarnier, Joanne Kiesanowski, Meredith Miller, Kendall Ryan, Samantha Schneider, Jennifer Wheeler, Erinne Willock

Lauren Hall (Colavita Forno d'Asolo), Amanda Miller (HTC-Highroad), Veronique Fortin, Jennifer Purcell

Outs: Emma Mackie (Abus Nutrixxion), Carlee Taylor (Vienne Futuroscope)

Top Girls Fassa Bortolo

Ins: Elena Berlato, Jennifer Fiori, Giulia Ronchi (re-signed)

Barbara Guarischi (Colavita Forno d'Asolo), Irene Bitto, Francesca Cauz, Erica Cecchel, Viviana Gatto, Sorayo Paladin, Doris Scheweizer



Outs: Elisa Longo Borghini (Hitec Products UCK), Valentina Carretta (MCipollini-Giambenini-Gauss), Simona Frapporti, Gloria Presti & Silvia Valsecchi (BePink), Bridie O'Donnell (unknown)

TopSport Vlaanderen 2012-Ridley

Ins:

Outs: Lieselot Decroix (Dolmans Landscaping), Annelies van Doorslaer & Grace Verbeke (Kleo Ladies Team), Kaat Hannes (Lotto Belisol) Liesbet de Vocht (Rabobank),

Vaiano Solaristech

Ins: Francesca Anichini, Valentina Bastianelli, Urte Juodvalkyte, Rasa Leleivyte, Alessia Martini, Sylvia Moroni, Katarzyna Sosna & Eleonora Spaliviero (all re-signed)

Aleksandra Sosenko (Lithuanian National Team) & Anna Trevisi

Outs: Irene Falorni, Simona Martini & Chiara Vanni (all unknown)

Vienne Futuroscope

Ins: Julie Beveridge, Karol-Ann Canuel, Audrey Cordon, Fiona Dutriaux, Pascale Jeuland, Jennifer Letue, Emmanuelle Merlot, Edwige Pitel, Marion Rousse & Gabriela Slamova (all re-signed)

Andrea Graus (Kleo Ladies Team), Carlee Taylor (TIBCO – To The Top), Sandrine Bideau, Andrea Halbswachs, Amélie Rivat, Manon Souyris

Outs: Chiara Vanni (Giusfredi-Verinlegno), Sophie Creux & Florence Girardet (retiring)