Tour de Beauce start list

1 Benjamin Day (Aus) Fly V Australia

2 Charles Dionne (Can) Fly V Australia

3 Darren Lill (RSA) Fly V Australia

4 Darren Rolfe (Aus) Fly V Australia

5 David Tanner (Aus) Fly V Australia

6 Jay Thomson (RSA) Fly V Australia

7 Jai Crawford (Aus) Fly V Australia

11 Chris Butler (USA) BMC Racing Team

12 Alexander Kristoff (Nor) BMC Racing Team

13 Jeff Louder (USA) BMC Racing Team

14 Jackson Stewart (USA) BMC Racing Team

15 John Murphy (USA) BMC Racing Team

16 Chris Barton (USA) BMC Racing Team

17 Chad Beyer (USA) BMC Racing Team

21 Chris Baldwin (USA) Unitedhealthcare p/b Maxxis

22 Marc De Maar (Ned) Unitedhealthcare p/b Maxxis

23 Eric Barlevav (USA) Unitedhealthcare p/b Maxxis

24 Max Jenkins (USA) Unitedhealthcare p/b Maxxis

25 Morgan Schmitt (USA) Unitedhealthcare p/b Maxxis

26 Andrew Pinfold (Can) Unitedhealthcare p/b Maxxis

31 Valeriy Kobzarenko (Ukr) Team Type 1

32 Thomas Rabou (Ned) Team Type 1

33 Christopher Jones (USA) Team Type 1

34 Michael Creed (USA) Team Type 1

35 Fabio Calabria (Aus) Team Type 1

36 William Dugan (USA) Team Type 1

37 Javier Megias Leal (Spa) Team Type 1

41 Caleb Fairly (USA) Felt-Holowesko Partners-Garmin U23

42 Alex Howes (USA) Felt-Holowesko Partners-Garmin U23

43 Danny Summerhill (USA) Felt-Holowesko Partners-Garmin U23

44 Walker Savidge (USA) Felt-Holowesko Partners-Garmin U23

45 Peter Salon (USA) Felt-Holowesko Partners-Garmin U23

46 Robbie Squire (USA) Felt-Holowesko Partners-Garmin U23

47 Max Durtschi (USA) Felt-Holowesko Partners-Garmin U23

51 François Parisien (Can) Spidertech p/b Planet Energy

52 Ryan Roth (Can) Spidertech p/b Planet Energy

53 Lucas Euser (USA) Spidertech p/b Planet Energy

54 David Boily (Can) Spidertech p/b Planet Energy

55 Bruno Langlois (Can) Spidertech p/b Planet Energy

56 Andrew Randell (Can) Spidertech p/b Planet Energy

57 Guillaume Boivin (Can) Spidertech p/b Planet Energy

61 Rodney Green (RSA) DCM

62 Stefano Maiorana (RSA) DCM

63 Pieter Seyfert (RSA) DCM

64 Travis Allen (RSA) DCM

65 Jacques Janse Van Rensburg (RSA) DCM

66 Jamie Ball (RSA) DCM

67 Clinton Barrow (RSA) DCM

71 Nathan O'neil (Aus) Bahati Foundation

72 Bobby Lea (USA) Bahati Foundation

73 Jason Donald (USA) Bahati Foundation

74 Cesar Grajales (Col) Bahati Foundation

75 Alex Hagman (USA) Bahati Foundation

76 Matthew Rice (Aus) Bahati Foundation

77 Corey Collier (USA) Bahati Foundation

81 Hugo Houle (Can) Garneau Club Chaussures

82 Derrick St-John (Can) Garneau Club Chaussures

83 Jean-Sébastien Perron (Can) Garneau Club Chaussures

84 Jesse Reams (Can) Garneau Club Chaussures

85 Shaun Mccarthy (Aus) Garneau Club Chaussures

86 Tim Abercrombie (Can) Garneau Club Chaussures

87 Jean-François Racine (Can) Garneau Club Chaussures

91 Chris Heiberg (Ned) Restore Cycling Team

92 Marc Den Hoed (Ned) Restore Cycling Team

93 Flavio Pasquino (Ned) Restore Cycling Team

94 Peter Van Agtmaal (Ned) Restore Cycling Team

95 Andreas Keuser (Ger) Restore Cycling Team

96 Danny Vrolijk (Ned) Restore Cycling Team

97 Jeffrey Wiersma (Ned) Restore Cycling Team

101 Yuriy Metlushenko (Ukr) Amore & Vita - Conad

102 Jaroslaw Dabrowski (Pol) Amore & Vita - Conad

104 Bernardo Colex Tepox (Mex) Amore & Vita - Conad

105 Sergiy Grechyn (Ukr) Amore & Vita - Conad

106 Volodymyr Bileka (Ukr) Amore & Vita - Conad

107 Fausto Fognini (Ita) Amore & Vita - Conad

111 Björn Papstein (Ger) SC Wledenbruck 2000

113 Hendrik Werner (Ger) SC Wledenbruck 2000

114 Oliver Johr (Ger) SC Wledenbruck 2000

115 Holger Slevers (Ger) SC Wledenbruck 2000

116 Jar Deutschmann (Ger) SC Wledenbruck 2000

117 Dennis Klemme (Ger) SC Wledenbruck 2000

121 Erik Kooiman (Ned) Global Cycling Team

122 Jorne Videler (Ned) Global Cycling Team

123 Tim Nederlof (Ned) Global Cycling Team

124 Harm Bronkhorst (Ned) Global Cycling Team

125 Maint Berkenbosch (Ned) Global Cycling Team

126 Ruurd-Jan Zwarts (Ned) Global Cycling Team

127 Rob Mud (Ned) Global Cycling Team

131 Francisco Mancebo Perez (Spa) Heraklio-Murcia

132 Jaume Rovira Pous (Spa) Heraklio-Murcia

133 Hector Gonzalez Baeza (Spa) Heraklio-Murcia

134 Rafael Serrano Fernandez (Spa) Heraklio-Murcia

135 Salvador Guardiola Tora (Spa) Heraklio-Murcia

141 Roger Beuchat (Swi) CKT Champion System

142 Joris Boillat (Swi) CKT Champion System

143 Holger Burkhardt (Ger) CKT Champion System

144 Benjamin Stauder (Ger) CKT Champion System

146 Deon Locke (Aus) CKT Champion System

147 Mart Ojavee (Est) CKT Champion System

151 Arnaud Papillon (Can) Équipe Québec

152 Vincent Quirion (Can) Équipe Québec

153 Raphael Gagné (Can) Équipe Québec

154 André Tremblay (Can) Équipe Québec

155 William Blackburn (Can) Équipe Québec

156 Jean-Michel Lachance (Can) Équipe Québec

157 Laurent Dallaire (Can) Équipe Québec

161 Will Routley (Can) Canadian National Team

162 Keir Plaice (Can) Canadian National Team

163 Michael Joannisse (Can) Canadian National Team

164 Jamie Sparling (Can) Canadian National Team

165 Nic Hamilton (Can) Canadian National Team

166 Mathew Bell (Can) Canadian National Team

171 Benjamin Martel (Can) Team Spirit-Cibc Wood Gundy

172 Vincent Veilleux (Can) Team Spirit-Cibc Wood Gundy

173 Marvin Guzman (Can) Team Spirit-Cibc Wood Gundy

174 Yannick Bédard (Can) Team Spirit-Cibc Wood Gundy

175 Antoine Matteau (Can) Team Spirit-Cibc Wood Gundy

176 Pascal Bussières (Can) Team Spirit-Cibc Wood Gundy

177 Aroussen Laflamme (Can) Team Spirit-Cibc Wood Gundy