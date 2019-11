Image 1 of 36 Jon Izagirre (Euskaltel-Euskadi) celebrates his victory in stage 16 of the Giro d'Italia. (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 36 Jon Izagirre (Euskaltel-Euskadi) on the podium after winning his first Grand Tour stage. (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 36 Jon Izagirre (Euskaltel-Euskadi) triumphed in stage 16 at the Giro d'Italia. (Image credit: Bettini Photo) Image 4 of 36 Alessandro De Marchi (Androni Giocattoli) crosses the finish line in second place, 16 seconds behind Jon Izagirre. (Image credit: Bettini Photo) Image 5 of 36 Sergio Henao (Sky) on the podium to receive white jersey for best young rider. (Image credit: Bettini Photo) Image 6 of 36 Best young rider Sergio Henao (Sky) (Image credit: Bettini Photo) Image 7 of 36 Ivan Basso (Liquigas-Cannondale) at the finish in Falzes. (Image credit: Bettini Photo) Image 8 of 36 The 10-man break in action during stage 16 at the Giro. (Image credit: Sirotti) Image 9 of 36 Mathias Frank (BMC) in the break of the day. (Image credit: Sirotti) Image 10 of 36 The peloton en route to Falzes in stage 16 of the Giro d'Italia. (Image credit: Sirotti) Image 11 of 36 The 10-man break in action during stage 16 at the Giro. (Image credit: Sirotti) Image 12 of 36 IMG_4440 - The main group (Image credit: Sirotti) Image 13 of 36 FDJ-BigMat set the pace. (Image credit: Sirotti) Image 14 of 36 Jon Izagirre (Euskaltel-Euskadi) and Stef Clement (Rabobank) at the head of the break. (Image credit: Sirotti) Image 15 of 36 The break in action during stage 16 at the Giro. (Image credit: Sirotti) Image 16 of 36 Beautiful scenery on tap at today's Giro stage. (Image credit: Sirotti) Image 17 of 36 Jon Izagirre (Euskaltel-Euskadi) soloed to victory in Falzes. (Image credit: Sirotti) Image 18 of 36 Jon Izagirre (Euskaltel-Euskadi) attacked his breakaway companions on the final climb and finished alone for the stage win. (Image credit: Sirotti) Image 19 of 36 Stage 16 winner Jon Izagirre (Euskaltel-Euskadi) (Image credit: Sirotti) Image 20 of 36 Giro leader Joaquim Rodriguez on the podium. (Image credit: Sirotti) Image 21 of 36 Mark Cavendish (Sky) remains points classification leader. (Image credit: Sirotti) Image 22 of 36 A nice day for racing at the Giro d'Italia. (Image credit: Sirotti) Image 23 of 36 Stunning scenery at the start of the 16th stage at the Giro d'Italia. (Image credit: Sirotti) Image 24 of 36 Mountains leader Matteo Rabottini (Farnese Vini - Selle Italia) sports azzurri instead of high-viz yellow. (Image credit: Sirotti) Image 25 of 36 Points leader Mark Cavendish (Sky) (Image credit: Sirotti) Image 26 of 36 Jon Izagirre (Euskaltel-Euskadi) and Mathias Frank (BMC) attack the break. (Image credit: Sirotti) Image 27 of 36 Jon Izagirre (Euskaltel-Euskadi) and Mathias Frank (BMC) power away from their breakaway companions. (Image credit: Sirotti) Image 28 of 36 The overall Giro contenders mark each other in the peloton on the climb to the finish. (Image credit: Sirotti) Image 29 of 36 Astana's Paolo Tiralongo and Roman Kreuziger. (Image credit: Sirotti) Image 30 of 36 John Gadret (AG2R La Mondiale) is sporting pink shoes this Giro. (Image credit: Sirotti) Image 31 of 36 Taylor Phinney (BMC) (Image credit: Sirotti) Image 32 of 36 The start of stage 16 at Limone sul Garda. (Image credit: Sirotti) Image 33 of 36 Stage 16 winner Jon Izagirre (Euskaltel-Euskadi) on the podium (Image credit: Bettini Photo) Image 34 of 36 Giro d'Italia leader Joaquim Rodriguez uncorks the champagne bottle with verve and gusto. (Image credit: Bettini Photo) Image 35 of 36 Maglia rosa Joaquim Rodriguez (Katusha) celebrates another day in the Giro lead. (Image credit: Bettini Photo) Image 36 of 36 IMG_4440 - The main group (Image credit: Bettini Photo)

Jon Izagirre soloed in to the finish line of the sixteenth stage of the Giro d'Italia, bringing in the victory for Euskaltel-Euskadi. The 23-year-old Basque rider had escaped out of a 10-man breakaway group on the final climb, and finished 16 seconds ahead of Alessandro De Marchi (Androni Giacattoli-Venezuela) and Stef Clement (Rabobank).

The peloton took the day off, more or less, and let the 10-man escape group carve out a nearly 13 minute gap. After a comfortable final climb, the field with the favourites ambled across the line nearly nine minutes after the rejoicing Izagirre. There were no changes in the top of the GC as Joaquim Rodriguez (Katusha) continues to lead the Giro d'Italia.

It was the second win of the year – and the second pro win – for the second year pro Izagirre. At the end of last month he won the time trial at the Vuelta a Asturias.

"I'm on a cloud, I'm so excited," said Izagirre. "I'm happy for the team because we are working hard in this Giro and any of the nine of us here deserved the win.

"A big win is very special. The first victory in Asturias really excited me, but winning a Giro d'Italia stage is amazing."

Another successful escape group

It took a while for the day's break to establish itself, but once again, the group came through to the end. After eighty-some kilometers, Alessandro De Marchi (Androni Giocattoli-Venezuela), Mathias Frank (BMC Racing Team), Jon Izagirre (Euskaltel-Euskadi), Luca Mazzanti (Farnese Vini-Sella Italia), Lars Ytting Bak (Lotto Belisol), Nicolas Maes (Omega Pharma-QuickStep), José Herrada Lopez (Movistar), Stef Clement (Rabobank), Matthias Brändle (NetApp) and Manuele Boaro (Saxo Bank) finally got away and moved quickly to a big lead.

With Herrada as the top ranked rider, at more than 32 minutes down, the field was happy to let them go and give themselves a quiet day to transition back into racing before facing the upcoming brutal mountain stages.

The race had started out very fast – which is why no group could come about – but once the break went, the peloton put the brakes on. The gap grew and grew, climbing all the way up to 12 and a half minutes before slowing coming down in the final 20km.

The attacks out of the group started almost as soon as they started the final climb to the finish. A cobblestone passage near the beginning of the climb didn't bring any changes, as Herrada led the way up. Izagirre was the next to try, and then Frank. Those two built up a small lead over Herrara with another gap back to the rest with 4km to go.

Izagirre took the lead, followed by De Marchi, as Frank and Herrada chased. The Basque rider ground his way up the climb, slowly building up his lead. He continued to pull away as the course flattened out near the end, as the three chasers, later joined by Clement, played for position.

The Euskaltel-Euskadi rider rejoiced as he crossed the finish line, and 16 seconds later De Marchi and Clement came in to fill out the podium.

The rest of the field was still to come, and it was a smaller group which tackled the final climb – but one which included all the favourites. They stayed together riding comfortably up to the finish. Liquigas-Cannondale and Garmin-Barracuda were most often at the front.

But then a Colnago-CSF Inox rider shot out of the of the field with about 1200 meters to go. Stefano Pirazzi was soon joined by Sky's Juan Antonio Flecha, and Flecha zipped around him at the end to take the eleventh place, nearly nine minutes after Izagirre, with the field almost directly behind.

Full Results

# Rider Name (Country) Team Result 1 Jon Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 4:02:00 2 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 0:00:16 3 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 4 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 0:00:19 5 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:00:21 6 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank 0:00:37 7 Matthias Brandle (Aut) Team NetApp 0:00:43 8 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quickstep 0:00:45 9 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team 10 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:00:48 11 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling 0:08:54 12 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 13 Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat 0:08:57 14 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Barracuda 15 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 16 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 17 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 18 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team 19 Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team 20 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 21 Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team 22 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 23 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 24 Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi 25 Thomas Rohregger (Aut) RadioShack-Nissan 26 Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team 27 Roman Kreuziger (Cze) Astana Pro Team 28 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 29 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre - ISD 30 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel - Euskadi 31 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 32 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Movistar Team 33 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 34 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 35 Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale 36 Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team 37 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 38 Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep 39 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 40 Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 41 Peter Stetina (USA) Garmin - Barracuda 42 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 43 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 44 Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team 45 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale 46 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team 47 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 48 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale 49 Christian Vande Velde (USA) Garmin - Barracuda 50 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 51 José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli 52 Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 53 Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale 54 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Cannondale 55 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 56 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 57 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 0:10:00 58 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ-Big Mat 59 Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale 60 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 0:10:19 61 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team 62 Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica GreenEdge Cycling Team 63 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 64 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 65 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team 66 Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol Team 67 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quickstep 68 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 69 Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team 70 Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team 71 Angelo Pagani (Ita) Colnago - CSF Inox 72 Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team 73 Matteo Tosatto (Ita) Team Saxo Bank 74 Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan 75 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol Team 0:10:44 76 Carlos José Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 0:11:39 77 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 78 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 79 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 80 Dominique Rollin (Can) FDJ-Big Mat 81 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 82 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 83 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 84 Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi 85 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 0:12:02 86 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre - ISD 87 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 0:12:08 88 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 89 Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team 90 Matteo Bono (Ita) Lampre - ISD 91 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - CSF Inox 92 Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge Cycling Team 93 Oliver Zaugg (Swi) RadioShack-Nissan 94 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 95 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 96 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 97 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 98 Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD 99 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 100 Jan Barta (Cze) Team NetApp 101 Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team 102 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel - Euskadi 103 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 104 Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team 105 Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team 106 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quickstep 107 Luke Roberts (Aus) Team Saxo Bank 108 Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana Pro Team 109 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale 110 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 111 Elia Favilli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 112 Ben Hermans (Bel) RadioShack-Nissan 113 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 114 Oscar Gatto (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 115 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 116 Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team 117 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 118 Sébastien Rosseler (Bel) Garmin - Barracuda 119 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team 120 Nelson Oliveira (Por) RadioShack-Nissan 121 Gregor Gazvoda (Slo) AG2R La Mondiale 122 Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team 123 Jesse Sergent (NZl) RadioShack-Nissan 124 Stefan Denifl (Aut) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 125 Adrian Saez (Spa) Euskaltel - Euskadi 126 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quickstep 127 Andreas Dietziker (Swi) Team NetApp 128 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp 129 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp 130 Volodymir Gustov (Ukr) Team Saxo Bank 131 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank 132 Alex Rasmussen (Den) Garmin - Barracuda 133 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 134 Christian Meier (Can) Orica GreenEdge Cycling Team 135 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 136 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 137 Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 138 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 139 Mickael Delage (Fra) FDJ-Big Mat 140 Francis Mourey (Fra) FDJ-Big Mat 141 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 142 Robert Hunter (RSA) Garmin - Barracuda 143 Svein Tuft (Can) Orica GreenEdge Cycling Team 144 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat 145 Enrico Battaglin (Ita) Colnago - CSF Inox 146 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Barracuda 0:13:18 147 Tomas Vaitkus (Ltu) Orica GreenEdge Cycling Team 148 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha Team 149 Gaetan Bille (Bel) Lotto Belisol Team 150 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 151 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 152 Francesco Chicchi (Ita) Omega Pharma-Quickstep 153 Gabriel Rasch (Nor) FDJ-Big Mat 154 Timon Seubert (Ger) Team NetApp 155 Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp 156 Marco Bandiera (Ita) Omega Pharma-Quickstep 157 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 158 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 159 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep 160 Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling 161 Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling 162 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 163 Jack Bobridge (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 164 Alfredo Balloni (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 165 Jack Bauer (NZl) Garmin - Barracuda 166 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 167 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 168 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 169 Victor Cabedo (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:13:43 170 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quickstep 0:13:59 171 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 172 Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:15:42 173 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 174 Marco Coledan (Ita) Colnago - CSF Inox 0:16:05

Maglia Rossa - Points # Rider Name (Country) Team Result 1 Jon Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 25 pts 2 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 22 3 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 18 4 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 17 5 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 16 6 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 14 7 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank 11 8 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team 11 9 Matthias Brandle (Aut) Team NetApp 9 10 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quickstep 8 11 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling 5 12 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 4 13 Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat 3 14 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Barracuda 2 15 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1

TV # Rider Name (Country) Team Result 1 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 5 pts 2 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 4 3 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team 3 4 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 2 5 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 1 6 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank

Azzurri d'Italia # Rider Name (Country) Team Result 1 Jon Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 4 pts 2 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 2 3 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 1

Premio della Fuga # Rider Name (Country) Team Result 1 Jon Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 113 pts 2 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 110 3 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 110 4 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 110 5 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 110 6 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank 110 7 Matthias Brandle (Aut) Team NetApp 110 8 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quickstep 110 9 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team 110 10 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 110

Most combative # Rider Name (Country) Team Result 1 Jon Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 6 pts 2 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 6 3 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 6 4 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 5 5 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 5 6 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 4 7 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team 3 8 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank 1

Fast team # Rider Name (Country) Team Result 1 Euskaltel - Euskadi 12:23:54 2 BMC Racing Team 0:00:19 3 Movistar Team 0:00:21 4 Rabobank Cycling Team 0:01:38 5 Lotto Belisol Team 0:02:07 6 Omega Pharma - Quickstep 7 Androni Giocattoli - Venezuela 0:02:58 8 Team Saxo Bank 0:05:10 9 Team Netapp 0:07:05 10 Farnese Vini - Selle Italia 0:07:10 11 Colnago - CSF Inox 0:08:54 12 Sky Procycling 13 Vacansoleil - DCM Pro C.Team 0:08:57 14 Astana Pro Team 15 Lampre - ISD 16 Ag2R La Mondiale 17 Katusha Team 18 Garmin - Barracuda 19 Liquigas - Cannondale 20 FDJ - Bigmat 0:12:42 21 Orica Greenedge 0:13:30 22 Radioshack - Nissan

Super Team # Rider Name (Country) Team Result 1 Rabobank Cycling Team 22 pts 2 Euskaltel - Euskadi 20 3 Androni Giocattoli - Venezuela 19 4 BMC Racing Team 17 5 Movistar Team 16 6 Team Saxo Bank 15 7 Team Netapp 14 8 Omega Pharma - Quickstep 13 9 Lotto Belisol Team 12 10 Farnese Vini - Selle Italia 11 11 Vacansoleil - DCM Pro C.Team 11 12 Sky Procycling 10 13 Colnago - CSF Inox 9 14 FDJ - Bigmat 8 15 Garmin - Barracuda 7 16 Katusha Team 3 17 Orica Greenedge 2 18 Lampre - ISD 1 19 Astana Pro Team 20 Ag2R La Mondiale 21 Radioshack - Nissan 22 Liquigas - Cannondale

General classification after stage 16 # Rider Name (Country) Team Result 1 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team 69:22:04 2 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Barracuda 0:00:30 3 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale 0:01:22 4 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 0:01:26 5 Roman Kreuziger (Cze) Astana Pro Team 0:01:27 6 Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 0:01:36 7 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 0:01:42 8 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 0:01:55 9 Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep 0:02:12 10 Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat 0:02:13 11 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 0:02:56 12 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:03:16 13 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 0:03:17 14 Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team 0:03:24 15 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 16 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 0:03:33 17 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 0:03:45 18 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:04:20 19 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 0:04:45 20 Sergio Pardilla Bellon (Spa) Movistar Team 0:05:31 21 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale 0:06:35 22 José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli 0:07:50 23 Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team 0:08:15 24 Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:09:04 25 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 0:10:09 26 Francis De Greef (Bel) Lotto Belisol Team 0:10:16 27 Christian Vande Velde (USA) Garmin - Barracuda 0:10:25 28 Hubert Dupont (Fra) AG2R La Mondiale 0:10:26 29 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 0:10:35 30 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 0:10:48 31 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 0:12:14 32 Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team 0:12:25 33 Kevin Seeldraeyers (Bel) Astana Pro Team 0:14:57 34 Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale 0:15:37 35 Przemyslaw Niemiec (Pol) Lampre - ISD 0:15:42 36 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 0:16:45 37 Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan 0:20:00 38 Peter Stetina (USA) Garmin - Barracuda 0:20:07 39 Carlos José Ochoa (Ven) Androni Giocattoli 0:22:11 40 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 0:23:46 41 Emanuele Sella (Ita) Androni Giocattoli 0:24:30 42 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:25:15 43 Juan Jose Oroz Ugalde (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:27:22 44 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:29:37 45 Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team 0:31:19 46 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 0:32:42 47 Bart De Clercq (Bel) Lotto Belisol Team 0:35:36 48 Thomas Rohregger (Aut) RadioShack-Nissan 0:38:21 49 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quickstep 0:44:36 50 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:45:19 51 Grischa Niermann (Ger) Rabobank Cycling Team 0:45:26 52 Branislau Samoilau (Blr) Movistar Team 0:47:45 53 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling 0:48:04 54 Jon Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:48:29 55 Oliver Zaugg (Swi) RadioShack-Nissan 0:50:13 56 Jan Barta (Cze) Team NetApp 0:51:47 57 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 0:52:00 58 Volodymir Gustov (Ukr) Team Saxo Bank 0:53:57 59 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 60 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team 0:55:59 61 Evgeny Petrov (Rus) Astana Pro Team 0:56:49 62 Valerio Agnoli (Ita) Liquigas-Cannondale 0:59:23 63 Nelson Oliveira (Por) RadioShack-Nissan 1:01:10 64 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 1:01:27 65 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 1:03:12 66 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 1:03:30 67 Juan Manuel Garate (Spa) Rabobank Cycling Team 1:04:26 68 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team 1:08:48 69 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ-Big Mat 1:13:15 70 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quickstep 1:15:07 71 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 1:16:54 72 Enrico Battaglin (Ita) Colnago - CSF Inox 1:17:39 73 Mathieu Perget (Fra) AG2R La Mondiale 1:18:21 74 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 1:19:36 75 Daniele Pietropolli (Ita) Lampre - ISD 1:19:41 76 Francis Mourey (Fra) FDJ-Big Mat 1:21:58 77 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 1:22:21 78 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quickstep 1:23:03 79 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 1:23:10 80 Stefan Denifl (Aut) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1:24:01 81 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 1:24:19 82 Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team 1:24:56 83 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 1:27:14 84 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 1:29:02 85 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 1:29:55 86 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale 1:29:56 87 Alessandro Spezialetti (Ita) Lampre - ISD 1:31:20 88 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 1:31:37 89 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 1:32:05 90 Pavel Brutt (Rus) Katusha Team 1:32:15 91 Matteo Tosatto (Ita) Team Saxo Bank 1:36:57 92 Ivan Velasco Murillo (Spa) Euskaltel - Euskadi 1:37:03 93 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - CSF Inox 1:37:12 94 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quickstep 1:38:09 95 Mauro Santambrogio (Ita) BMC Racing Team 1:38:11 96 Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team 1:40:11 97 Angelo Pagani (Ita) Colnago - CSF Inox 1:41:21 98 Andreas Dietziker (Swi) Team NetApp 1:42:32 99 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 1:42:46 100 Matthias Brandle (Aut) Team NetApp 1:43:47 101 Matteo Bono (Ita) Lampre - ISD 1:44:00 102 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 1:44:34 103 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 1:47:35 104 Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team 1:47:36 105 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol Team 1:47:52 106 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1:50:22 107 Adam Hansen (Aus) Lotto Belisol Team 1:51:35 108 Daniele Righi (Ita) Lampre - ISD 1:52:27 109 Cristiano Salerno (Ita) Liquigas-Cannondale 1:52:34 110 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 1:54:39 111 Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team 1:55:27 112 Oscar Gatto (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 1:55:57 113 Jose Rodolfo Serpa Perez (Col) Androni Giocattoli 1:57:11 114 Jack Bauer (NZl) Garmin - Barracuda 1:57:58 115 Anders Lund (Den) Team Saxo Bank 1:59:04 116 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp 1:59:43 117 Luke Roberts (Aus) Team Saxo Bank 2:00:58 118 Martin Velits (Svk) Omega Pharma-Quickstep 2:02:41 119 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 2:02:51 120 Ben Hermans (Bel) RadioShack-Nissan 2:02:57 121 Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica GreenEdge Cycling Team 2:03:43 122 Paolo Longo Borghini (Ita) Liquigas-Cannondale 2:03:46 123 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 2:03:55 124 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 2:04:19 125 Tomas Vaitkus (Ltu) Orica GreenEdge Cycling Team 2:04:38 126 Dominique Rollin (Can) FDJ-Big Mat 2:08:23 127 Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 2:12:49 128 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp 2:15:25 129 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2:16:40 130 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 2:18:33 131 Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge Cycling Team 2:18:51 132 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team 2:21:49 133 Gregor Gazvoda (Slo) AG2R La Mondiale 2:22:35 134 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 2:23:12 135 Christian Meier (Can) Orica GreenEdge Cycling Team 2:24:03 136 Elia Favilli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 2:24:39 137 Sébastien Rosseler (Bel) Garmin - Barracuda 2:25:22 138 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quickstep 2:25:35 139 Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana Pro Team 2:25:49 140 Aliaksandr Kuchynski (Blr) Katusha Team 2:26:23 141 Victor Cabedo (Spa) Euskaltel - Euskadi 2:26:47 142 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank 2:27:48 143 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 2:27:55 144 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Barracuda 2:29:35 145 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank 2:30:24 146 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 2:33:16 147 Jesse Sergent (NZl) RadioShack-Nissan 2:33:47 148 Robert Hunter (RSA) Garmin - Barracuda 2:34:36 149 Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team 2:35:44 150 Marco Bandiera (Ita) Omega Pharma-Quickstep 2:36:15 151 Gaetan Bille (Bel) Lotto Belisol Team 2:37:27 152 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2:38:16 153 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel - Euskadi 2:39:52 154 Francesco Chicchi (Ita) Omega Pharma-Quickstep 2:41:47 155 Mickael Delage (Fra) FDJ-Big Mat 2:41:55 156 Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling 2:44:17 157 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat 2:45:57 158 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 2:46:15 159 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 2:47:22 160 Mikhail Ignatyev (Rus) Katusha Team 2:49:06 161 Svein Tuft (Can) Orica GreenEdge Cycling Team 2:51:39 162 Gabriel Rasch (Nor) FDJ-Big Mat 2:52:59 163 Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling 2:53:32 164 Marco Coledan (Ita) Colnago - CSF Inox 2:59:45 165 Alex Rasmussen (Den) Garmin - Barracuda 3:01:38 166 Timon Seubert (Ger) Team NetApp 3:02:54 167 Alfredo Balloni (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 3:05:42 168 Andreas Schillinger (Ger) Team NetApp 3:06:40 169 Adrian Saez (Spa) Euskaltel - Euskadi 3:13:08 170 Jack Bobridge (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 3:13:56 171 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 3:17:27 172 Theo Bos (Ned) Rabobank Cycling Team 3:22:49 173 Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 3:26:31 174 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 3:29:45

Maglia Rossa - Points classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling 110 pts 2 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team 84 3 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Barracuda 56 4 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 53 5 Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team 52 6 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 49 7 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 48 8 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 43 9 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 43 10 Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 40 11 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team 38 12 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 36 13 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 34 14 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 32 15 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 32 16 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ-Big Mat 32 17 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 31 18 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 29 19 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 29 20 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quickstep 29 21 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 28 22 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 28 23 Jon Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 27 24 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 27 25 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank 27 26 Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep 26 27 Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat 26 28 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 26 29 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 25 30 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 25 31 Jan Barta (Cze) Team NetApp 25 32 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 24 33 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 24 34 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 24 35 Francesco Chicchi (Ita) Omega Pharma-Quickstep 24 36 Matthias Brandle (Aut) Team NetApp 23 37 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp 23 38 Alex Rasmussen (Den) Garmin - Barracuda 23 39 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale 22 40 Tomas Vaitkus (Ltu) Orica GreenEdge Cycling Team 21 41 Elia Favilli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 21 42 Robert Hunter (RSA) Garmin - Barracuda 21 43 Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team 20 44 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 20 45 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 19 46 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 19 47 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 18 48 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 18 49 Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan 17 50 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 17 51 Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team 17 52 Mickael Delage (Fra) FDJ-Big Mat 17 53 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 16 54 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Barracuda 16 55 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 16 56 Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica GreenEdge Cycling Team 15 57 Roman Kreuziger (Cze) Astana Pro Team 15 58 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quickstep 15 59 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 14 60 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp 14 61 Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana Pro Team 14 62 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 13 63 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 13 64 Fabio Sabatini (Ita) Liquigas-Cannondale 13 65 Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 12 66 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel - Euskadi 12 67 Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 12 68 Juan Antonio Flecha Giannoni (Spa) Sky Procycling 11 69 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 10 70 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 10 71 Daniel Moreno Fernandez (Spa) Katusha Team 9 72 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 9 73 Danilo Wyss (Swi) BMC Racing Team 9 74 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 9 75 Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling 9 76 Luke Roberts (Aus) Team Saxo Bank 8 77 Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team 8 78 Lucas Sebastian Haedo (Arg) Team Saxo Bank 8 79 José Rujano Guillen (Ven) Androni Giocattoli 7 80 Nelson Oliveira (Por) RadioShack-Nissan 7 81 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - CSF Inox 7 82 Jesse Sergent (NZl) RadioShack-Nissan 7 83 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 6 84 Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team 6 85 Jack Bauer (NZl) Garmin - Barracuda 6 86 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 87 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quickstep 6 88 Jonas Aaen Jörgensen (Den) Team Saxo Bank 6 89 Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 6 90 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team 5 91 Timon Seubert (Ger) Team NetApp 5 92 Alfredo Balloni (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 5 93 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 4 94 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol Team 4 95 Ben Hermans (Bel) RadioShack-Nissan 4 96 Adrian Saez (Spa) Euskaltel - Euskadi 4 97 Sergey Lagutin (Uzb) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 3 98 Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale 3 99 Serge Pauwels (Bel) Omega Pharma-Quickstep 3 100 Stefan Denifl (Aut) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 3 101 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat 3 102 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 2 103 Sébastien Rosseler (Bel) Garmin - Barracuda 2 104 Johann Tschopp (Swi) BMC Racing Team 1 105 Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team 1 106 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 1 107 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 1 108 Maciej Bodnar (Pol) Liquigas-Cannondale 1 109 Christian Meier (Can) Orica GreenEdge Cycling Team 1

Maglia Azzurra - Mountains classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 41 pts 2 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quickstep 34 3 Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team 28 4 Jan Barta (Cze) Team NetApp 24 5 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 24 6 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 15 7 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 11 8 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 11 9 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team 10 10 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 9 11 Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan 9 12 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 9 13 Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team 7 14 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp 7 15 Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 6 16 Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team 6 17 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 6 18 Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 6 19 Alfredo Balloni (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 6 20 Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat 5 21 Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica GreenEdge Cycling Team 5 22 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 5 23 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Barracuda 4 24 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 4 25 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 4 26 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 27 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale 3 28 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 3 29 Mickael Delage (Fra) FDJ-Big Mat 3 30 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 31 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 2 32 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 2 33 Eros Capecchi (Ita) Liquigas-Cannondale 2 34 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 2 35 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team 2 36 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 2 37 Stefan Denifl (Aut) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 38 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 2 39 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol Team 2 40 Matteo Carrara (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 41 Oscar Gatto (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 2 42 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Barracuda 2 43 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale 1 44 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 1 45 Marzio Bruseghin (Ita) Movistar Team 1 46 Angel Vicioso Arcos (Spa) Katusha Team 1 47 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 1 48 Jack Bauer (NZl) Garmin - Barracuda 1 49 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1 50 Adrian Saez (Spa) Euskaltel - Euskadi 1

TV classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 25 pts 2 Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team 13 3 Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling 13 4 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 11 5 Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 8 6 Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team 7 7 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 7 8 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 6 9 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 6 10 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 6 11 Luke Roberts (Aus) Team Saxo Bank 5 12 Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica GreenEdge Cycling Team 5 13 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 5 14 Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling 5 15 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 4 16 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 4 17 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 4 18 Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team 4 19 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 4 20 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 21 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Barracuda 4 22 Mickael Delage (Fra) FDJ-Big Mat 4 23 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 3 24 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 25 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team 3 26 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 3 27 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quickstep 3 28 Matthias Brandle (Aut) Team NetApp 3 29 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 3 30 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol Team 3 31 Alfredo Balloni (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 3 32 Adrian Saez (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 33 Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat 2 34 Jan Barta (Cze) Team NetApp 2 35 Stefan Denifl (Aut) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 36 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 2 37 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp 1 38 Sébastien Rosseler (Bel) Garmin - Barracuda 1 39 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank 1 40 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat 1 41 Alex Rasmussen (Den) Garmin - Barracuda 1

Azzurri d'Italia classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling 12 pts 2 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team 7 3 Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team 5 4 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 4 5 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 4 6 Jon Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 4 7 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 4 8 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team 4 9 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 4 10 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 4 11 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 4 12 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 4 13 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 3 14 Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 2 15 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 2 16 Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat 2 17 Jan Barta (Cze) Team NetApp 2 18 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 2 19 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 2 20 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 2 21 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 2 22 Francesco Chicchi (Ita) Omega Pharma-Quickstep 2 23 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 2 24 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 1 25 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 1 26 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ-Big Mat 1 27 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quickstep 1 28 Tomas Vaitkus (Ltu) Orica GreenEdge Cycling Team 1 29 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 1 30 Alex Rasmussen (Den) Garmin - Barracuda 1

Premio della Fuga classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team 639 pts 2 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 612 3 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 475 4 Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team 407 5 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 392 6 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 350 7 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank 344 8 Alfredo Balloni (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 323 9 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol Team 306 10 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 266 11 Matthias Brandle (Aut) Team NetApp 263 12 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 262 13 Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 256 14 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team 228 15 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 227 16 Stefan Denifl (Aut) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 218 17 Mickael Delage (Fra) FDJ-Big Mat 218 18 Adrian Saez (Spa) Euskaltel - Euskadi 218 19 Nikolas Maes (Bel) Omega Pharma-Quickstep 192 20 Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica GreenEdge Cycling Team 187 21 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 181 22 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Barracuda 157 23 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quickstep 153 24 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 151 25 Pierre Cazaux (Fra) Euskaltel - Euskadi 132 26 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 124 27 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 119 28 Jon Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 113 29 Jan Barta (Cze) Team NetApp 111 30 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 110 31 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 110 32 Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat 85 33 Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan 85 34 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 85 35 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 85 36 Nelson Oliveira (Por) RadioShack-Nissan 82 37 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 82 38 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 67 39 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 60 40 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp 60 41 Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana Pro Team 60 42 Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team 56 43 Jack Bauer (NZl) Garmin - Barracuda 56 44 Luke Roberts (Aus) Team Saxo Bank 56 45 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 43 46 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 15

Most combative classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling 34 pts 2 Andrey Amador Bakkazakova (CRc) Movistar Team 25 3 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 25 4 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 25 5 Miguel Angel Rubiano Chavez (Col) Androni Giocattoli 21 6 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team 20 7 Michal Golas (Pol) Omega Pharma-Quickstep 18 8 Alessandro De Marchi (Ita) Androni Giocattoli 18 9 Olivier Kaisen (Bel) Lotto Belisol Team 15 10 Jan Barta (Cze) Team NetApp 14 11 Domenico Pozzovivo (Ita) Colnago - CSF Inox 13 12 Paolo Tiralongo (Ita) Astana Pro Team 11 13 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 11 14 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Belisol Team 9 15 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 9 16 Pier Paolo De Negri (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 9 17 Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 9 18 Sandy Casar (Fra) FDJ-Big Mat 9 19 Roberto Ferrari (Ita) Androni Giocattoli 8 20 Ivan Santaromita (Ita) BMC Racing Team 8 21 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 8 22 Fumiyuki Beppu (Jpn) Orica GreenEdge Cycling Team 7 23 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Barracuda 7 24 Benat Intxausti Elorriaga (Spa) Movistar Team 7 25 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 7 26 Jon Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 6 27 Francisco José Ventoso Alberdi (Spa) Movistar Team 6 28 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 6 29 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 6 30 José Herrada Lopez (Spa) Movistar Team 6 31 Amets Txurruka (Spa) Euskaltel - Euskadi 6 32 Francesco Failli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 6 33 Luke Roberts (Aus) Team Saxo Bank 5 34 Luca Mazzanti (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 5 35 Jan Bakelants (Bel) RadioShack-Nissan 5 36 Bartosz Huzarski (Pol) Team NetApp 5 37 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 5 38 Alberto Losada Alguacil (Spa) Katusha Team 5 39 Geraint Thomas (GBr) Sky Procycling 5 40 Mathias Frank (Swi) BMC Racing Team 5 41 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 5 42 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank 5 43 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 5 44 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Barracuda 5 45 Francesco Chicchi (Ita) Omega Pharma-Quickstep 5 46 Mickael Delage (Fra) FDJ-Big Mat 5 47 Bernhard Eisel (Aut) Sky Procycling 5 48 Alex Rasmussen (Den) Garmin - Barracuda 5 49 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 4 50 Stef Clement (Ned) Rabobank Cycling Team 4 51 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ-Big Mat 4 52 Matteo Montaguti (Ita) AG2R La Mondiale 4 53 Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team 4 54 Tomas Vaitkus (Ltu) Orica GreenEdge Cycling Team 4 55 Mirko Selvaggi (Ita) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 4 56 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 3 57 Matthias Brandle (Aut) Team NetApp 3 58 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 3 59 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol Team 3 60 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp 3 61 Alexsandr Dyachenko (Kaz) Astana Pro Team 3 62 Robert Hunter (RSA) Garmin - Barracuda 3 63 Alfredo Balloni (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 3 64 Adrian Saez (Spa) Euskaltel - Euskadi 3 65 Dario Cataldo (Ita) Omega Pharma-Quickstep 2 66 John Gadret (Fra) AG2R La Mondiale 2 67 Marco Pinotti (Ita) BMC Racing Team 2 68 Gustav Larsson (Swe) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 69 Jackson Rodriguez (Ven) Androni Giocattoli 2 70 Stefan Denifl (Aut) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2 71 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp 2 72 Elia Favilli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 2 73 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale 1 74 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 1 75 Sylvester Szmyd (Pol) Liquigas-Cannondale 1 76 Daryl Impey (RSA) Orica GreenEdge Cycling Team 1 77 Sébastien Rosseler (Bel) Garmin - Barracuda 1 78 Jussi Veikkanen (Fin) FDJ-Big Mat 1

Fair play classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Katusha Team 2 Liquigas - Cannondale 3 Astana Pro Team 4 Lampre - ISD 5 FDJ - Bigmat 6 Ag2R La Mondiale 7 Omega Pharma - Quickstep 20 pts 8 Garmin - Barracuda 30 9 Team Saxo Bank 40 10 Movistar Team 45 11 BMC Racing Team 45 12 Euskaltel - Euskadi 50 13 Rabobank Cycling Team 60 14 Sky Procycling 65 15 Orica Greenedge 65 16 Radioshack - Nissan 80 17 Team Netapp 80 18 Colnago - CSF Inox 83 19 Vacansoleil - DCM Pro C.Team 85 20 Lotto Belisol Team 85 21 Farnese Vini - Selle Italia 115 22 Androni Giocattoli - Venezuela 180

Maglia Bianca - Best young rider classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 69:23:59 2 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 0:01:01 3 Gianluca Brambilla (Ita) Colnago - CSF Inox 0:02:50 4 Diego Ulissi (Ita) Lampre - ISD 0:08:14 5 Tom Jelte Slagter (Ned) Rabobank Cycling Team 0:08:53 6 Damiano Caruso (Ita) Liquigas-Cannondale 0:10:19 7 Peter Stetina (USA) Garmin - Barracuda 0:18:12 8 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 0:23:20 9 Stefano Pirazzi (Ita) Colnago - CSF Inox 0:27:42 10 Jon Izagirre Insausti (Spa) Euskaltel - Euskadi 0:46:34 11 Matteo Rabottini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 0:52:02 12 Nelson Oliveira (Por) RadioShack-Nissan 0:59:15 13 Fabio Felline (Ita) Androni Giocattoli 0:59:32 14 Geoffrey Soupe (Fra) FDJ-Big Mat 1:11:20 15 Julien Vermote (Bel) Omega Pharma-Quickstep 1:13:12 16 Adriano Malori (Ita) Lampre - ISD 1:14:59 17 Enrico Battaglin (Ita) Colnago - CSF Inox 1:15:44 18 Simone Ponzi (Ita) Astana Pro Team 1:21:15 19 Stefan Denifl (Aut) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 1:22:06 20 Ben Gastauer (Lux) AG2R La Mondiale 1:22:24 21 Sonny Colbrelli (Ita) Colnago - CSF Inox 1:35:17 22 Gatis Smukulis (Lat) Katusha Team 1:38:16 23 Angelo Pagani (Ita) Colnago - CSF Inox 1:39:26 24 Guillaume Bonnafond (Fra) AG2R La Mondiale 1:40:51 25 Matthias Brandle (Aut) Team NetApp 1:41:52 26 Julien Berard (Fra) AG2R La Mondiale 1:45:40 27 Brian Bulgac (Ned) Lotto Belisol Team 1:45:57 28 Cesare Benedetti (Ita) Team NetApp 1:57:48 29 Peter Kennaugh (GBr) Sky Procycling 2:00:56 30 Daniel Schorn (Aut) Team NetApp 2:13:30 31 Giacomo Nizzolo (Ita) RadioShack-Nissan 2:16:38 32 Jens Keukeleire (Bel) Orica GreenEdge Cycling Team 2:16:56 33 Dennis Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team 2:19:54 34 Elia Favilli (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 2:22:44 35 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quickstep 2:23:40 36 Victor Cabedo (Spa) Euskaltel - Euskadi 2:24:52 37 Manuele Boaro (Ita) Team Saxo Bank 2:25:53 38 Sacha Modolo (Ita) Colnago - CSF Inox 2:26:00 39 Ramunas Navardauskas (Ltu) Garmin - Barracuda 2:27:40 40 Ian Stannard (GBr) Sky Procycling 2:31:21 41 Jesse Sergent (NZl) RadioShack-Nissan 2:31:52 42 Gaetan Bille (Bel) Lotto Belisol Team 2:35:32 43 Martijn Keizer (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 2:36:21 44 Alexander Kristoff (Nor) Katusha Team 2:44:20 45 Marco Coledan (Ita) Colnago - CSF Inox 2:57:50 46 Timon Seubert (Ger) Team NetApp 3:00:59 47 Alfredo Balloni (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 3:03:47 48 Jack Bobridge (Aus) Orica GreenEdge Cycling Team 3:12:01 49 Taylor Phinney (USA) BMC Racing Team 3:15:32 50 Andrea Guardini (Ita) Farnese Vini - Selle Italia 3:24:36 51 Miguel Minguez Ayala (Spa) Euskaltel - Euskadi 3:27:50

Fast team classification # Rider Name (Country) Team Result 1 Movistar Team 206:52:22 2 Astana Pro Team 0:08:46 3 BMC Racing Team 0:09:24 4 Lampre - ISD 0:09:28 5 Euskaltel - Euskadi 0:10:36 6 Vacansoleil - DCM Pro C.Team 0:17:10 7 Liquigas - Cannondale 0:17:44 8 Androni Giocattoli - Venezuela 0:19:48 9 Katusha Team 0:28:38 10 Colnago - CSF Inox 0:29:11 11 Garmin - Barracuda 0:29:40 12 Sky Procycling 0:30:34 13 Lotto Belisol Team 0:46:53 14 Ag2R La Mondiale 0:55:26 15 Omega Pharma - Quickstep 1:03:53 16 Radioshack - Nissan 1:06:19 17 Rabobank Cycling Team 1:13:57 18 FDJ - Bigmat 2:14:37 19 Team Netapp 2:55:06 20 Farnese Vini - Selle Italia 3:11:54 21 Team Saxo Bank 3:52:42 22 Orica Greenedge 5:08:20