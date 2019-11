Simon Gerrans takes in the moment having sealed his fourth overall Tour Down Under victory (Image credit: Tim de Waele/TDWSport.com)

The Tour Down Under again kicks off the WorldTour calendar in 2017, with the Australian stage race held over six days between January 17-22, around sunny Adelaide in South Australia.

All 18 WorldTour teams will be action, with organisers already revealing that world champion Peter Sagan will make his debut in Bora-Hansgrohe colours in Australia. Completing the teams is the UniSA-Australia team that includes Cameron Meyer as team leader. The UniSA-Australia team have ridden each edition of the Australian stage race since 2001 and will be the sole wild card entrant for 2017.

Simon Gerrans won the 2016 Tour Down Under and will be chasing a fifth victory in 2017. He will lead the Orica-Scott team along with Colombia's Esteban Chaves and sprinter Caleb Ewan.

Richie Porte and Rohan Dennis (BMC) will lead the Australian challenge against Orica-Scott, with both capable of winning overall.

Geraint Thomas is expected to lead Team Sky as he again starts his season early, while former teammate Ben Swift will make his debut with the UAE Abu Dhabi team after they finally secured a WorldTour licence.

The Tour Down Under start list will be updated before the day of the race.

Provisional 2017 Tour Down Under start list

Orica-Scott # Rider Name (Country) Team 1 Simon Gerrans (Aus) 2 Esteban Chaves (Col) 3 Daryl Impey (RSA) 4 Roger Kluge (Ger) 5 Luke Durbridge (Aus) 6 Caleb Ewan (Aus) 7 Damien Howson (Aus)

Bora- Hansgrohe # Rider Name (Country) Team 11 Peter Sagan (Svk) 12 Sam Bennet (Irl) 13 Gregor Muhlberger (Aut) 14 Rudiger Selig (Ger) 15 Michael Kolar (Svk) 16 Jay McCarthy (Aus) 17 Lukas Postleberger (Aut)

BMC Racing Team # Rider Name (Country) Team 21 Rohan Dennis (Aus) 22 Danilo Wyss (Swi) 23 Richie Porte (Aus) 24 Amael Moinard (Fra) 25 Francisco Ventoso (Spa) 26 Miles Scotson (Aus) 27 Damiano Caruso (Ita)

Team Sunweb # Rider Name (Country) Team 31 Wilco Keldermann (Ned) 32 Johannes Frohlinger (Ger) 33 Christopher Hamilton (Aus) 34 Simon Geschke (Ger) 35 Lennard Hofstede (Ned) 36 Nikias Arndt (Ger) 37 Phil Bauhaus (Ger)

Team Sky # Rider Name (Country) Team 41 Geraint Thomas (GBr) 42 Sebastian Henao (Col) 43 Sergio Henao (Col) 44 Owain Doull (GBr) 45 Luke Rowe (GBr) 46 Ian Stannard (GBr) 47 Danny van Poppel (Ned)

Team Dimension Data # Rider Name (Country) Team 51 Mark Renshaw (Aus) 52 Nathan Haas (Aus) 53 Lachlan Morton (Aus) 54 Ben O'Connor (Aus) 55 Reinardt Van Rensburg (RSA) 56 Tyler Farrar (USA) 57 Jacques Van Rensburg (RSA)

Lotto Soudal # Rider Name (Country) Team 61 Thomas De Gendt (Bel) 62 Lars Bak (Den) 63 James Shaw (GBr) 64 Sander Armee (Bel) 65 Rafael Valls (Spa) 66 Sean De Bie (Bel) 67 Adam Hansen (Aus)

Cannondale-Drapac # Rider Name (Country) Team 71 Tom-Jelte Slagter (Ned) 72 Paddy Bevin (NZl) 73 Tom Van Asbroeck (Ned) 74 Brendan Canty (Aus) 75 Michael Woods (Can) 76 Will Clarke (Aus) 77 Alex Howes (USA)

Bahrain Merida # Rider Name (Country) Team 81 Giovanni Visconti (Ita) 82 Tsgabu Grmay (Eth) 83 Yukiya Arashiro (Jpn) 84 Niccolo Bonifazio (Ita) 85 Chun-Kai Feng (Tpe) 86 Ondrej Cink (Cze) 87 Janez Brajkovic (Slo)

AG2R-La Mondiale # Rider Name (Country) Team 91 Jan Bakelants (Bel) 92 Julien Berard (Fra) 93 Francois Bidard (Fra) 94 Ben Gastauer (Lux) 95 Clement Chevrier (Fra) 96 Matteo Montaguti (Ita) 97 Domenico Pozzovivo (Ita)

Astana Pro Team # Rider Name (Country) Team 101 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) 102 Paolo Tiralongo (Ita) 103 Oscar Gatto (Ita) 104 Michael Valgren (Den) 105 Matti Breschel (Den) 106 Artyom Zakharov (Kaz) 107 Laurens De Vreese (Bel)

Katusha-Alpecin # Rider Name (Country) Team 111 Tiago Machado (Por) 112 Angel Vicioso (Spa) 113 Jose Goncalves (Por) 114 Maurits Lammertink (Ned) 115 Baptiste Planckaert (Bel) 116 Sven Bystrom (Nor) 117 Jhonatan Restrepo (Col)

FDJ # Rider Name (Country) Team 121 Arnaud Courteille (Fra) 122 Odd Christian Eiking (Nor) 123 Matthieu Ladagnous (Fra) 124 Johan Le Bon (Fra) 125 Jeremy Maison (Fra) 126 Lorenzo Manzin (Fra) 127 Anthony Roux (Fra)

Movistar # Rider Name (Country) Team 131 Jasha Sutterlin (Ger) 132 Jose Herrada (Spa) 133 Jesus Herrada (Spa) 134 Carlos Barbero (Spa) 135 Gorka Izagirre (Spa) 136 Victor de la Parte (Spa) 137 Marc Soler (Col)

Quick-Step Floors # Rider Name (Country) Team 141 Martin Velits (Svk) 142 Dries Devenyns (Bel) 143 Petr Vakoc (Cze) 144 Jack Bauer (NZl) 145 Enric Mas Nicolau (Spa) 146 Eros Capecchi (Ita) 147 Gianluca Brambilla (Ita)

LottoNL-Jumbo # Rider Name (Country) Team 151 Robert Gesink (Ned) 152 Koen Bouwman (Ned) 153 Paul Martens (Ger) 154 Bert-Jan Lindeman (Ned) 155 Enrico Battaglin (Ita) 156 Robert Wagner (Ger) 157 Alexey Vermeulen (USA)

UAE Abu Dhabi # Rider Name (Country) Team 161 Ben Swift (GBr) 162 Marco Marcato (Ita) 163 Marko Kump (Slo) 164 Vegard Laengen (Nor) 165 Louis Meintjes (RSA) 166 Manuele Mori (Ita) 167 Diego Ulissi (Ita)

Trek-Segafredo # Rider Name (Country) Team 171 Laurent Didier (Lux) 172 Koen De Kort (Ned) 173 Edward Theuns (Bel) 174 Ruben Guerreiro (Por) 175 Jarlinson Pantano (Col) 176 Peter Stetina (USA) 177 Mads Pedersen (Den)