2006 Frank Schleck (Lux) 253 kms in 39.360

2005 Danilo Di Luca (Ita) 251 kms in 39.515

2004 Davide Rebellin (Ita) 251 kms in 39.262

2001 Erik Dekker (Ned) 255 kms in 38.620

2000 Erik Zabel (Ger) 258 kms in 41.110

1999 Michael Boogerd (Ned) 253 kms in 38.547

1998 Rolf Järmann (Swi) 258 kms in 38.280

1997 Bjarne Riis (Den) 253 kms in 41.689

1996 Stefano Zanini (Ita) 250 kms in 42.600

1995 Mauro Gianetti (Swi) 250 kms in 39.261

1994 Johan Museeuw (Bel) 249 kms in 37.260

1993 Rolf Järmann (Swi) 249 kms in 37.343

1992 Olaf Ludwig (Ger) 248 kms in 38.219

1991 Frans Maassen (Ned) 244 kms in 40.135

1990 Adri van der poel (Ned) 249 kms in 41.507

1989 Erik Van Lancker (Bel) 242 kms in 40.187

1988 Jelle Nijdam (Ned) 242 kms in 37.386

1987 Joop Zoetemelk (Ned) 242 kms in 38.943

1986 Steven Rooks (Ned) 242 kms in 39.665

1985 Gerrie Knetemann (Ned) 242 kms in 37.446

1984 Jacques Hanegraaf (Ned) 242 kms in 40.584

1983 Phil Anderson (Aus) 247 kms in 41.434

1982 Jan Raas (Ned) 242 kms in 38.354

1981 Bernard Hinault (Fra) 237 kms in 39.741

1980 Jan Raas (Ned) 237 kms in 41.417

1979 Jan Raas (Ned) 238 kms in 39.507

1978 Jan Raas (Ned) 237 kms in 37.803

1977 Jan Raas (Ned) 230 kms in 39.894

1976 Freddie Maertens (Bel) 230 kms in 39.078

1975 Eddie Merckx (Bel) 230 kms in 37.231

1974 Gerrie Knetemann (Ned) 238 kms in 38.963

1973 Eddie Merckx (Bel) 238 kms in 35.650

1972 Walter Planckaert (Bel) 237 kms in 37.653

1971 Frans Verbeeck (Bel) 233 kms in 37.622

1970 Georges Pintens (Bel) 240 kms in 37.745

1969 Gudio Reybrouck (Bel) 259 kms in 40.782

1968 Harry Steevens (Ned) 245 kms in 41.704

1967 Arie den Hartog (Ned) 213 kms in 43.711

1966 Jean Stablinski (Fra) 302 kms in 38.649

