Americans highly ranked in UCI cyclo-cross standings

Image 1 of 3 Women's World Cup podium (l-r): Daphny van den Brand (ZZPR.nl-Destil), 2nd; Katie Compton (Planet Bike), 1st; Katerina Nash (Luna Pro Team), 3rd. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 2 of 3 A proud Zdenek Stybar (Telenet - Fidea) stands atop the podium after his World Cup victory in Aigle. (Image credit: www.ispaphoto.com) Image 3 of 3 Jeremy Powers (Cannondale-Cyclocrossworld.com) leading at the run-up (Image credit: Epic Rides)

Thanks to a revision of the UCI's cyclo-cross points system and a strong early-season showing on the North American calendar, US riders are stacked near the top of the UCI's first published cyclo-cross world ranking.

Katie Compton, winner of the first World Cup round and undefeated in six starts, leads the women's rankings. While world champion Zdenek Stybar, also undefeated over six straight races, leads a pair of Americans in the men's standings.

Cannondale-Cyclocrossworld duo Jeremy Powers and Tim Johnson are second and third after a series of domestic wins. The top Belgian, Sven Nys, is down in sixth overall, behind Frenchman Francis Mourey and American Ryan Trebon.

The UCI revised its points system for the 2010-2011 season, increasing the number of points available to C1 and C2 classified races while reducing the amount of points given in the World Cup events. All World Cup points will be included in the tally, but only a rider's top five C2 races and top six C1 finishes count toward the overall standings. The US riders have started strong but we can expect the European men to have an advantage as their intense and race-packed season goes on.

On the women's side, Compton resumed her position as the top-ranked woman in the world, having also led the rankings early in last year's season. Back to back wins in the USGP Planet Bike Cup, the triple victories in the UCI3 weekend in Ohio, and the World Cup gold in Aigle, Switzlerland this weekend vaulted the American into the top spot over compatriot Laura Van Gilder.

Czech Katarina Nash holds the third spot over Aigle runner-up Daphny Van Den Brand.

UCI rankings as of October 18, 2010

# Rider Name (Country) Team Result 1 Zdenek Stybar (Cze) Telenet-Fidea 440 pts 2 Jeremy Powers (USA) Cannondale-Cyclocrossworld 377 3 Timothy Johnson (USA) Cannondale-Cyclocrossworld 300 4 Francis Mourey (Fra) FDJ 286 5 Ryan Trebon (USA) Kona-FSA 225 6 Sven Nys (Bel) Landbouwkrediet 220 7 Klaas Vantornout (Bel) Sunweb-Revor 212 8 Kevin Pauwels (Bel) Telenet-Fidea 210 9 Niels Albert (Bel) BKCP-Powerplus 192 10 Dieter Vanthourenhout (Bel) BKCP-Powerplus 187 11 Davide Frattini (Ita) Subaru-Hudz 182 12 Bart Aernouts (Bel) Rabo-Giant Offroad 181 13 James Driscoll (USA) Cannondale-Cyclocrossworld 177 14 Justin Lindine (USA) 150 15 Jonathan Page (USA) Planet Bike 145 16 Christian Heule (Swi) Champion Systems 142 17 Valentin Scherz (Swi) 130 18 Luca Damiani (Ita) 127 19 David Kasek (Cze) 124 20 Steve Chainel (Fra) 114 21 Christopher Jones (USA) 114 22 Bart Wellens (Bel) Telenet-Fidea 113 23 Sven Vanthourenhout (Bel) Sunweb-Revor 111 24 Ondrej Bambula (Cze) 111 25 Derrick St John (Can) 104 26 Gerben De Knegt (Ned) Rabo-Giant Offroad 100 27 Geoff Kabush (Can) 97 28 Jesse Anthony (USA) 93 29 Tristan Schouten (USA) 83 30 Enrico Franzoi (Ita) 78 31 Barry Wicks (USA) Kona-FSA 69 32 Jiri Polnicky (Cze) 68 33 Radomir Simunek (Cze) 67 34 Christoph Pfingsten (Ger) 67 35 Adam Myerson (USA) CycleSmart-Bikes Not Bombs 66 36 Luke Keough (USA) Champion Systems 66 37 Petr Dlask (Cze) Telenet-Fidea 65 38 Philipp Walsleben (Ger) BKCP-Powerplus 63 39 Thijs Van Amerongen (Ned) AA Drink Cycling Team 60 40 Patrick Van Leeuwen (Ned) 59 41 Joachim Parbo (Den) 59 42 Javier Ruiz De Larrinaga Ibanez (Spa) 55 43 Egoitz Murgoitio Rekalde (Spa) 53 44 Jim Aernouts (Bel) BKCP-Powerplus 53 45 Robert Gavenda (Svk) Telenet-Fidea 50 46 Daniel Summerhill (USA) 50 47 Bart Verschueren (Bel) 50 48 Vincent Baestaens (Bel) Telenet-Fidea 50 49 Mariusz Gil (Pol) 48 50 Philip Wong (USA) 48 51 Anthony Grand (Swi) 48 52 Sven Beelen (Bel) 47 53 Arnaud Jouffroy (Fra) 45 54 Eddy Van Ijzendoorn (Ned) AA Drink Cycling Team 44 55 Tijmen Eising (Ned) AA Drink Cycling Team 43 56 Brian Matter (USA) 43 57 Rob Peeters (Bel) 43 58 Ryan Knapp (USA) 40 59 Paul Oldham (GBr) 40 60 Marcel Wildhaber (Swi) 39 61 Lars Van Der Haar (Ned) 37 62 Troy Wells (USA) 36 63 Todd Wells (USA) 35 64 Andrew Watson (Can) 35 65 Nicholas Weighall (USA) 35 66 Aaron Schooler (Can) 34 67 Adam Craig (USA) 33 68 Adam Mcgrath (USA) 33 69 Justin Spinelli (USA) 33 70 Jerome Townsend (USA) 33 71 Marco Bianco (Ita) 32 72 Joeri Adams (Bel) Rabo-Giant Offroad 32 73 Bryan Fawley (USA) 31 74 Nicolas Bazin (Fra) 30 75 Jody Crawforth (GBr) 30 76 Sid Taberlay (Aus) 30 77 Tom Van Den Bosch (Bel) 30 78 Jake Wells (USA) 29 79 Mitchell Huenders (Ned) AA Drink Cycling Team 28 80 Martin Zlamalik (Cze) 28 81 Tom Meeusen (Bel) Telenet-Fidea 28 82 Karel Hnik (Cze) 28 83 Ian Field (GBr) 26 84 Arnaud Grand (Swi) 26 85 Jérome Chevallier (Fra) 25 86 Andrew Wulfkuhle (USA) 24 87 Marko Lalonde (USA) 23 88 Matthieu Boulo (Fra) 22 89 Isaac Suarez Fernandez (Spa) 22 90 Johannes Sickmueller (Ger) 21 91 Vaclav Metlicka (Svk) 21 92 Weston Schempf (USA) 21 93 Dylan Mcnicholas (USA) 21 94 Martin Hunal (Cze) 21 95 Tyler Wren (USA) 21 96 Kris Lapere (Bel) 20 97 Jonathan Baker (USA) 20 98 Cory Burns (USA) 20 99 Kevin Eeckhout (Bel) 20 100 Pirmin Lang (Swi) 19 101 Jeremy Ferguson (USA) 19 102 Florian Le Corre (Fra) 18 103 Sascha Weber (Ger) 17 104 Vladimir Kyzivat (Cze) 17 105 Guillaume Nelessen (USA) 17 106 Marco Ponta (Ita) 16 107 Ryan Dewald (USA) 16 108 Erlantz Uriarte Okamika (Spa) 16 109 Alec Donahue (USA) 16 110 Mirko Tabacchi (Ita) 15 111 Liam Killeen (GBr) 15 112 Elia Silvestri (Ita) 15 113 Fabio Ursi (Ita) 14 114 Travis Livermon (USA) 14 115 Unai Yus Kerejeta (Spa) 14 116 Jiri Friedl (Cze) 14 117 Kenneth Hansen (Den) 12 118 Thijs Al (Ned) AA Drink Cycling Team 12 119 Mike Sherer (USA) 12 120 Mauro Gonzalez Fontan (Spa) 12 121 Jared Nieters (USA) 12 122 Evan Mcneely (Can) 12 123 Théo Dumanchin (Fra) 12 124 Mark Batty (Can) 11 125 Carlos Hernandez Garcia (Spa) 11 126 Joe Dombroski (USA) 10 127 Floris De Tier (Bel) 10 128 Jose Antonio Diez Arriola (Spa) 10 129 Zach Mcdonald (USA) 10 130 Nathan Chown (Can) 10 131 Matej Lasak (Cze) 10 132 Gianni Vermeersch (Bel) 10 133 Manny Goguen (USA) 9 134 Martin Haring (Svk) 9 135 Kevin Noiles (Can) 8 136 Kenny Geluykens (Bel) 8 137 Sean Babcock (USA) 8 138 Wayne Bray (USA) 8 139 Osmond Bakker (Can) 8 140 Michael (Jr) Schweizer (Ger) 8 141 Joshua Dillon (USA) 7 142 Craig Richey (Can) 7 143 Jared Stafford (Can) 6 144 Arnaud Van Den Abeele (Bel) 6 145 Oscar Vazquez Crespo (Spa) 6 146 Chris Sheppard (Can) 6 147 Dan Staffo (USA) 6 148 Ben Berden (Bel) 6 149 Nicholas Keough (USA) 6 150 Steve Fisher (USA) 6 151 Ole Quast (Ger) 6 152 David Van Der Poel (Ned) 5 153 Mike Garrigan (Can) 5 154 Andreas Moser (Swi) 5 155 René Lang (Swi) 5 156 Lukas Winterberg (Swi) 5 157 Daniele Mensi (Ita) 5 158 Yves Corminboeuf (Swi) 5 159 Laurent Colombatto (Fra) 5 160 Xabier Garcia Irazola (Spa) 5 161 Jonas Schau Guddal (Den) 5 162 Angelo De Clercq (Bel) 4 163 Stuart Bowers (GBr) 4 164 Milan Barenyi (Svk) 4 165 Dan Chabanov (USA) 4 166 Jeremy Durrin (USA) 4 167 Scott Frederick (USA) 4 168 Peter Bradshaw (USA) 4 169 Bryan Falaschi (Ita) 4 170 Stef Boden (Bel) 4 171 Derek Hardinge (Can) 3 172 Mitchell Kersting (USA) 2 173 Antonio Suarez Fernandez (Spa) 2 174 Nicholas Craig (GBr) 2 175 Jan Nesvadba (Cze) 2 176 Ivo Plevak (Cze) 2 177 Kevin Sweeney (USA) 2 178 Brian Wilichoski (USA) 2 179 Jacobe Keough (USA) 2 180 Greg Wittwer (USA) 2 181 Fabio Alfonso Todaro (Ita) 2 182 Marcel Meisen (Ger) 2 183 Jens Adams (Bel) 2 184 Tim Van Nuffel (Bel) 1 185 Daniel Booth (GBr) 1 186 Joshua Snead (USA) 1 187 Alex Candelario (USA) 1 188 Bretislav Rohel (Cze) 1 189 Cary Fridrich (USA) 1 190 David Wilcox (USA) 1 191 Matthew O'keefe (USA) 1 192 Bobby Lea (USA) 1 193 Emilien Barben (Swi) 1 194 Wietse Bosmans (Bel) 1

Elite Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Katherine Compton (USA) Planet Bike 400 pts 2 Laura Van Gilder (USA) C3 Athletes Serving Athletes 380 3 Katerina Nash (Cze) Luna 260 4 Daphny Van Den Brand (Ned) ZZPR.nl 220 5 Sanne Van Paassen (Ned) 200 6 Susan Butler (USA) Subaru-Hudz 176 7 Natasha Elliott (Can) Garneau-Club Chaussures- Ogilv 170 8 Meredith Miller (USA) California Giant Berry-Specialized 151 9 Sally Annis (USA) 142 10 Deidre Winfield (USA) 135 11 Amy Dombroski (USA) Luna 126 12 Andrea Smith (USA) 123 13 Sanne Cant (Bel) 120 14 Helen Wyman (GBr) 116 15 Ann d'Ambruoso (USA) 111 16 Hanka Kupfernagel (Ger) 110 17 Arley Kemmerer (USA) 104 18 Kristin Gavin (USA) 102 19 Maureen Bruno Roy (USA) 101 20 Christel Ferrier-Bruneau (Fra) 90 21 Teal Stetson-Lee (USA) 89 22 Pavla Havlikova (Cze) 86 23 Rebecca Blatt (USA) 83 24 Wendy Simms (Can) 83 25 Crystal Anthony (USA) 79 26 Sophie De Boer (Ned) 78 27 Devon Haskell (USA) 78 28 Georgia Gould (USA) 75 29 Caroline Mani (Fra) 70 30 Katy Curtis (Can) 70 31 Arenda Grimberg (Ned) 62 32 Carolyn Popovic (USA) 60 33 Reza Hormes (Ned) 58 34 Nikki Thiemann (USA) 58 35 Linda Van Rijen (Ned) 56 36 Sabrina Schweizer (Ger) 54 37 Martina Zwick (Ger) 52 38 Sara Bresnick (USA) 51 39 Melissa Bunn (Can) 49 40 Jasmin Achermann (Swi) 48 41 Joyce Vanderbeken (Bel) 46 42 Barbara Howe (USA) 42 43 Pepper Harlton (Can) 40 44 Gabriella Day (GBr) 39 45 Ellen Van Loy (Bel) 38 46 Nikki Harris (GBr) 38 47 Sabrina Stultiens (Ned) 37 48 Nadia Triquet-Claude (Fra) 36 49 Kaitlin Antonneau (USA) 36 50 Nancy Bober (Bel) 35 51 Christina Tamilio (USA) 35 52 Jana Kyptova (Cze) 33 53 Nicole De Bie - Leyten (Bel) 32 54 Daniela Bresciani (Ita) 31 55 Francesca Cucciniello (Ita) 30 56 Sarah Maile (USA) 30 57 Tessa Van Nieuwpoort (Ned) 29 58 Stefania Vecchio (Ita) 28 59 Jennifer Sagesser (Swi) 27 60 Gertie Willems (Bel) 26 61 Ashley James (USA) 26 62 Lise-Marie Henzelin (Swi) 25 63 Kathy Sherwin (USA) 25 64 Nicoletta Bresciani (Ita) 24 65 Linnea Koons (USA) 24 66 Nikoline Hansen (Den) 23 67 Mical Dyck (Can) 23 68 Stéphanie Vaxillaire-Denuit (Fra) 22 69 Lise Müller (Swi) 21 70 Vicki Thomas (Can) 20 71 Mary Mcconneloug (USA) 20 72 Rebecca Wellons (USA) 20 73 Erica Yozell Miller (USA) 17 74 Marne Smiley (USA) 16 75 Emily Thurston (USA) 16 76 Katrina Dowidchuk (USA) 16 77 Amanda Sin (USA) 14 78 Lenore Pipes (USA) 13 79 Courtney Dimpel (USA) 12 80 Erin Silliman (USA) 12 81 Sophie Matte (Can) 12 82 Leigh Hobson (Can) 12 83 Kari Studley (USA) 11 84 Laura Bietola (Can) 10 85 Jennifer Maxwell (USA) 9 86 Kimberly Flynn (USA) 6 87 Sarah Krzysiak (USA) 6 88 Frances Morrison (USA) 6 89 Kelli Emmett (USA) 6 90 Wendy Williams (USA) 6 91 Allison Mann (USA) 6 92 Katrina Baumsteiger (USA) 6 93 Kris Walker (USA) 5 94 Alison Powers (USA) 4 95 Alice Pennington (USA) 4 96 Kristine Church (USA) 3 97 Anna Barensfeld (USA) 3 98 Annajean Dallaire (USA) 2 99 Elle Anderson (USA) 2 100 Christiane Knobbe (Ger) 2 101 Julie Kuliecza (USA) 2 102 Linda Sone (USA) 1 103 Kerry Barnholt (USA) 1 104 Kendall Ryan (USA) 1 105 Sarah Kerlin (USA) 1 106 Natalie Stoll (USA) 1 107 Katerine Northcott (USA) 1