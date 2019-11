Tour de l' Abitibi start list

Bélize

11 Austin Armstrong (Biz)

12 Daniel Choto (Biz)

13 Kyle Gentle (Biz)

14 Melvin Tillett (Biz)

15 Richard Vera (Biz)

16 Darren Williams (Biz)

Canada

21 Alex Cataford (Can)

22 Kris Dahl (Can)

23 Jean-Samuel Deshaies (Can)

24 Craig Logan (Can)

25 Ryan MacDonald (Can)

26 Frédéric Poisson (Can)

Japan

31 Shogo Ichimaru (Jpn)

32 Wataru Mutsumine (Jpn)

33 Koji Nagase (Jpn)

34 Masaru Nakazato (Jpn)

35 Ohko Shimizu (Jpn)

36 Naoto Yokoya (Jpn)

New Zealand

41 Scott Creighton (NZl)

42 Dion Smith (NZl)

43 Nicholas Hand (NZl)

44 James Oram (NZl)

45 Nick Sutton (NZl)

46 Louis Wright (NZl)

Thailand

51 Jukrapech Wichana (Tha)

52 Sanikwathi Thanawut (Tha)

53 Seehabuntong Poompat (Tha)

54 Sianglam Satjakul (Tha)

55 Sirironnachai Sarawut (Tha)

USA National Team

61 Daniel Farinha (USA)

62 Nate Geoffrion (USA)

63 Thomas Jondall (USA)

64 Paul Lynch (USA)

65 Benjamin Swedberg (USA)

66 Colt Peterson (USA)

Borah Development

71 Greg Brown (USA)

72 Brandon Feehery (USA)

73 Luke Lininger (USA)

74 Alexander Meyer (USA)

75 John Tomlinson (USA)

76 Tony Wieczorek (USA)

Colavita Racing

81 Ryan Burns (USA)

82 Wei Chen (USA)

83 Jacob Gorke (USA)

84 Max Kaplan (USA)

85 Sean Lynch (USA)

86 Benjamin Salibra (USA)

DIY Music

91 Michael Raynor (USA)

92 Maxwell Robb (USA)

93 Ian Sullivan (USA)

94 Edison Turner (USA)

95 Connor Williams (USA)

96 Evan Wynn (USA)

Florida Velo Junior Development

101 Christopher Bennette (USA)

102 Jos Chalmers (USA)

103 Bradley Gordon (USA)

104 Ian McGauvran (USA)

105 Alexander Spook (USA)

106 Taylor Warren (USA)

Team Holowesko Partners

111 Jacob Arnold (USA)

112 Andrew Hemesath (USA)

113 David Kessler (USA)

114 Chandler Knop (USA)

115 Lachlan Morton (Aus)

116 Rhys Rathbun (USA)

Hotel San Jose

121 Alex Battles-Wood (USA)

122 Booey Hottenstein (USA)

123 Alex Parks (USA)

124 Michael Pincus (USA)

125 William Rader (USA)

126 Cody Tapley (USA)

ISCorp Cycling Team

131 James Bird (USA)

132 Samuel Geyer (USA)

133 Vance Fletcher (USA)

134 Paul Kumm (USA)

135 Charles Chazz Martin (USA)

136 Thomson Remo (USA)

Mid Atlantic Regional

141 Ryan Gadow (USA)

142 David Novak (USA)

143 Jeffrey Perrin (USA)

144 Nicholas Roeder (USA)

145 Aj Snovel (USA)

146 William Zellmer (USA)

Mid-South Regional

151 Ben Barthel (USA)

152 Robert Chorost (USA)

153 Michael Dziedzic (USA)

154 Christopher Flanagan (USA)

155 Gabriel Murray (USA)

156 Andrew Ramage (USA)

Pro Chain Junior Cycling

161 Nathaniel Beams (USA)

162 Graham Dewart (USA)

163 Neal Forbes (USA)

164 Johnathan Freter (USA)

165 Taylor Gaines (USA)

166 Brian Lark (USA)

South Eastern Regional

171 David Goodman (USA)

172 Mathew Lipscomb (USA)

173 Jonathan Merritt (USA)

174 Tanner Putt (USA)

175 Angelo Ramon (USA)

176 Neal Shepherd (USA)

Team Specialized Racing

181 David Benkoski (USA)

182 Eamon Franck (USA)

183 James LaBerge (USA)

184 Andrew Lanier Jr. (USA)

185 Torey Philipp (USA)

186 Peter Taylor (USA)

Young Medalists/Team Dual Temp

191 Jeffrey Alpert (USA)

192 Juan Carmona (USA)

193 Robin Carpenter (USA)

194 Wesley Kline (USA)

195 Patrick McGinley (Can)

196 Zack Noonan (USA)

Abitibi Regional Team

201 Benoît Lantagne (Can)

202 Jimmy Lapointe (Can)

203 Blaise Limoges (Can)

204 David Onsow (Can)

205 Dominic Proulx-Fournier (Can)

Alberta

211 Ty Andrews (Can)

212 Mackensie Carson (Can)

213 Graham Courtney (Can)

214 Milo Del Bigio (USA)

215 Mackenzie Garvin (Can)

216 Jess Neufeld (Can)

Équipe Atrium CC2-R

221 Francis Desbiens (Can)

222 Thomas Desjardins (Can)

223 Marc-Antoine Labelle (Can)

224 Scott Stern (USA)

225 Alexandre Tremblay (Can)

226 Philippe Vézina (Can)

Espoirs Saputo

231 Christopher Bernard (Can)

232 Michael Dalterio (Can)

233 Simon-Pierre Gauthier (Can)

234 Émile Jean (Can)

235 Julien Langlois (Can)

236 Kiernan Orange (Can)

Nippour/ Devinci

241 Jacob Bouchard (Can)

242 Thomas Folly (Can)

243 Jérémie Lavoie-Doyon (Can)

244 Simon-Pierre Maltais (Can)

245 Charles Matte (Can)

246 Bryce Mouneyres (Fra)

Ontario

251 Chris Balestrini (Can)

252 Gabriel Charlton (Can)

253 Jason King (Can)

254 Noah MacCallum (Can)

255 Brandon Spencer (Can)

256 Brian Trafford (Can)

Québec

261 Jordan Brochu (Can)

262 Félix Côté-Bouvette (Can)

263 Olivier Delaney (Can)

264 Raphaël Massé-Viau (Can)

265 Philippe Nadon (Can)

266 Jean-Michel Naud (Can)