Kenny Van Hummel (Skil-Shimano) won the Tour of Hainan's fourth stage in the city of Wenchang. The 28-year-old Dutchman bested race leader Valentin Iglinskiy (Astana) and Ivan Kovalev (Russian Federation) in the field sprint at the stage's conclusion.

Iglinskiy remains in the overall lead and time bonuses earned by the Kazakh rider extended his lead over the field. Iglinskiy now leads Johnnie Walker (Footon-Servetto) by 15 seconds and Taiji Nishitani (Aisan Racing Team) by 16 seconds.

The peloton faces a 156.8km stage on Friday between Wenchang and Haikou.

Full Results 1 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Skil - Shimano 2:19:37 2 Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana 3 Ivan Kovalev (Rus) Russian Federation 4 Dene Rogers (NZl) Giant Asia Racing Team 5 Yuri Metlushenko (Ukr) Ukraine 6 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Polsat Polkowice 7 Sergey Kudentsov (Rus) Polygon Sweet Nice 8 Vidal Celis Zabala (Spa) Footon-Servetto 9 Jonathan Cantwell (Aus) Fly V Australia 10 Ben Kersten (Aus) Fly V Australia 11 Alexei Markov (Rus) Russian Federation 12 Charles Bradley Huff (USA) Jelly Belly Presented By Kenda 13 David Kopp (Ger) Team Kuota - Indeland 14 Ermanno Capelli (Ita) Footon-Servetto 15 Emmanuel Van Ruitenbeek (Ned) Team Kuota - Indeland 16 Enrique Mata (Spa) Footon-Servetto 17 Luc Hagenaars (Ned) Team Kuota - Indeland 18 Taiji Nishitani (Jpn) Aisan Racing Team 19 Jacob Nielsen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 20 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 21 Tomas Smolen (Pol) CCC Polsat Polkowice 22 Alexander Schmitt (Ger) Team Kuota - Indeland 23 Wei Kei Chang (Tpe) Giant Asia Racing Team 24 Sean Mazich (USA) Jelly Belly Presented By Kenda 25 Hossein Alizadeh (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 26 Tomasz Marczynski (Pol) CCC Polsat Polkowice 27 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan 28 Eugen Wacker (Kgz) Giant Asia Racing Team 29 Robert Retschke (Ger) Continental Team Differdange 30 Andrey Mizurov (Kaz) Tabriz Petrochemical Cycling Team 31 Roman Krasilnikov (Rus) Polygon Sweet Nice 32 Mads Christensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 33 Sea Keong Loh (Mas) Marco Polo Cycling Team 34 Volodymyr Bileka (Ukr) Ukraine 35 Stefan Cohnen (Ned) Continental Team Differdange 36 Ronan Van Zandbeek (Ned) Skil - Shimano 37 Ming Xing Xue (Chn) Max Success Sports 38 Serhy Hrechyn (Ukr) Ukraine 39 Jin Long (Chn) Skil - Shimano 40 David Deroo (Fra) Skil - Shimano 41 Sylwester Janiszewski (Pol) CCC Polsat Polkowice 42 Adrian Honkisz (Pol) CCC Polsat Polkowice 43 Kiel Reijnen (USA) Jelly Belly Presented By Kenda 44 Volodymyr Starchyk (Ukr) Ukraine 45 Prajak Mahawong (Tha) Giant Asia Racing Team 46 David Kemp (Aus) Fly V Australia 47 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 48 Mohcine Ichou (Mar) Morocco 49 Alexander Serov (Rus) Russian Federation 50 Rahim Ememi (IRI) Giant Asia Racing Team 51 Bernard Van Ulden (USA) Jelly Belly Presented By Kenda 52 Shinpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 53 Roman Kireyev (Kaz) Astana 54 Matthias Bertling (Ger) Team Kuota - Indeland 55 Troels Ronning Vinther (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 56 Mario Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 57 Sergey Renev (Kaz) Astana 58 Soufiane Haddi (Mar) Morocco 59 Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 60 Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 61 Lahcen Saber (Mar) Morocco 62 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 63 Cheng Ji (Chn) Skil - Shimano 64 Patria Rastra (Ina) Polygon Sweet Nice 65 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 66 Michele Merlo (Ita) Footon-Servetto 67 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Footon-Servetto 68 Shengjun Wu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 69 Ricky Eno Jorgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 70 Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowice 71 Alexander Khatuntsev (Rus) Russian Federation 72 Chin-Lung Huang (Tpe) Giant Asia Racing Team 73 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 74 Maxim Gourov (Kaz) Astana 75 Alex Coutts (GBr) Giant Asia Racing Team 76 Evgeniy Sladkov (Kaz) Kazakhstan 77 Christian Moberg Jörgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 78 Kun Jiang (Chn) Max Success Sports 79 Matnur Matnur (Ina) Polygon Sweet Nice 80 Florenz Knauer (Ger) Team Kuota - Indeland 81 Ghader Mizbani Iranagh (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 82 Mohamed Elghoumari (Mar) Morocco 83 Jimmy Pranata (Ina) Polygon Sweet Nice 84 Darren Rolfe (Aus) Fly V Australia 85 Ting Deng (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 86 Valery Valynin (Rus) Russian Federation 87 Hayden Brooks (Aus) Fly V Australia 0:00:12 88 Maxim Iglinsky (Kaz) Astana 89 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Kuota - Indeland 90 Phil Zajicek (USA) Fly V Australia 91 Vladimir Duma (Ukr) Ukraine 92 Feng Han (Chn) Skil - Shimano 93 Pengfei Qi (Chn) Max Success Sports 94 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 95 Gang Xu (Chn) Max Success Sports 0:00:16 96 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports 97 Biao Liu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 98 Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Astana 99 Vytautas Kaupas (Ltu) Continental Team Differdange 100 Alexandre Shushemoin (Kaz) Kazakhstan 101 Oleksandr Sheydyk (Ukr) Ukraine 102 Oleh Solomko (Ukr) Ukraine 103 Alexey Shmidt (Rus) Russian Federation 0:00:20 104 Nikolay Ivanov (Kaz) Kazakhstan 105 Lukasz Bodnar (Pol) CCC Polsat Polkowice 106 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 107 Peilun Wu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 108 Evgeny Kovalev (Rus) Russian Federation 0:00:22 109 Sergey Kuzin (Kaz) Kazakhstan 110 Yuan Wei (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 0:00:29 111 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 0:00:30 112 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice 0:00:35 113 Berik Kupeshov (Kaz) Kazakhstan 0:00:39 114 Michael Tronborg Kristensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:00:44 115 Sergio Hernandez (USA) Jelly Belly Presented By Kenda 0:00:45 116 William Dickeson (Aus) Jelly Belly Presented By Kenda 117 Alexey Lyalko (Kaz) Kazakhstan 0:01:02 118 Zachary Davies (USA) Fly V Australia 0:01:13 119 Ismail Ayoune (Mar) Morocco 0:02:45 120 Yassin Ait El Attar (Mar) Morocco 121 Hakan Nilsson (Swe) Continental Team Differdange 0:06:57 122 Cyrille Heymans (Lux) Continental Team Differdange

Sprint 1 1 Enrique Mata (Spa) Footon-Servetto 5 pts 2 Kiel Reijnen (USA) Jelly Belly Presented By Kenda 3 3 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan 1

Sprint 2 1 Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana 5 pts 2 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 3 3 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan 1

Sprint 3 1 Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana 5 pts 2 Enrique Mata (Spa) Footon-Servetto 3 3 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 1

Points - Finish 1 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Skil - Shimano 16 pts 2 Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana 14 3 Ivan Kovalev (Rus) Russian Federation 13 4 Dene Rogers (NZl) Giant Asia Racing Team 12 5 Yuri Metlushenko (Ukr) Ukraine 11 6 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Polsat Polkowice 10 7 Sergey Kudentsov (Rus) Polygon Sweet Nice 9 8 Vidal Celis Zabala (Spa) Footon-Servetto 8 9 Jonathan Cantwell (Aus) Fly V Australia 7 10 Ben Kersten (Aus) Fly V Australia 6 11 Alexei Markov (Rus) Russian Federation 5 12 Charles Bradley Huff (USA) Jelly Belly Presented By Kenda 4 13 David Kopp (Ger) Team Kuota - Indeland 3 14 Ermanno Capelli (Ita) Footon-Servetto 2 15 Emmanuel Van Ruitenbeek (Ned) Team Kuota - Indeland 1

Teams 1 Footon-Servetto 6:58:51 2 Team Kuota - Indeland 3 CCC Polsat Polkowice 4 Giant Asia Racing Team 5 Russian Federation 6 Fly V Australia 7 Skil - Shimano 8 Ukraine 9 Jelly Belly Presented By Kenda 10 Polygon Sweet Nice 11 Glud & Marstrand - LRO Radgivning 12 Astana 13 Tabriz Petrochemical Cycling Team 14 Aisan Racing Team 15 Morocco 16 Max Success Sports 0:00:12 17 Continental Team Differdange 0:00:16 18 Kazakhstan 19 Qinghai Tianyoude Cycling Team

Asian teams 1 Giant Asia Racing Team 6:58:51 2 Astana 3 Tabriz Petrochemical Cycling Team 4 Aisan Racing Team 5 Polygon Sweet Nice 6 Max Success Sports 0:00:12 7 Kazakhstan 0:00:16 8 Qinghai Tianyoude Cycling Team

General classification after stage four 1 Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana 12:05:21 2 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 0:00:15 3 Taiji Nishitani (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:16 4 Enrique Mata (Spa) Footon-Servetto 0:00:17 5 Kiel Reijnen (USA) Jelly Belly Presented By Kenda 0:00:18 6 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Footon-Servetto 0:00:19 7 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan 0:00:20 8 Matthias Bertling (Ger) Team Kuota - Indeland 9 Volodymyr Starchyk (Ukr) Ukraine 0:00:21 10 Adrian Honkisz (Pol) CCC Polsat Polkowice 11 Alexander Schmitt (Ger) Team Kuota - Indeland 0:00:22 12 Robert Retschke (Ger) Continental Team Differdange 13 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 14 Volodymyr Bileka (Ukr) Ukraine 15 Mads Christensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 16 Alexei Markov (Rus) Russian Federation 17 Ermanno Capelli (Ita) Footon-Servetto 18 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 19 Eugen Wacker (Kgz) Giant Asia Racing Team 20 Tomasz Marczynski (Pol) CCC Polsat Polkowice 21 Maxim Gourov (Kaz) Astana 22 Bernard Van Ulden (USA) Jelly Belly Presented By Kenda 23 Evgeniy Sladkov (Kaz) Kazakhstan 24 Cheng Ji (Chn) Skil - Shimano 25 Andrey Mizurov (Kaz) Tabriz Petrochemical Cycling Team 26 Shengjun Wu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 27 Sergey Renev (Kaz) Astana 28 Alex Coutts (GBr) Giant Asia Racing Team 29 Alexander Khatuntsev (Rus) Russian Federation 30 Darren Rolfe (Aus) Fly V Australia 31 Alexander Serov (Rus) Russian Federation 0:00:28 32 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 33 Roman Kireyev (Kaz) Astana 0:00:37 34 Feng Han (Chn) Skil - Shimano 0:00:54 35 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Skil - Shimano 0:02:26 36 Yuri Metlushenko (Ukr) Ukraine 0:02:28 37 Charles Bradley Huff (USA) Jelly Belly Presented By Kenda 0:02:32 38 Sergey Kudentsov (Rus) Polygon Sweet Nice 0:02:36 39 Michele Merlo (Ita) Footon-Servetto 0:02:38 40 David Kopp (Ger) Team Kuota - Indeland 0:02:39 41 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:02:40 42 Jonathan Cantwell (Aus) Fly V Australia 0:02:42 43 Sean Mazich (USA) Jelly Belly Presented By Kenda 44 Jacob Nielsen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 45 Luc Hagenaars (Ned) Team Kuota - Indeland 46 Niki Ostergaard (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 47 Vidal Celis Zabala (Spa) Footon-Servetto 48 Soufiane Haddi (Mar) Morocco 49 Sylwester Janiszewski (Pol) CCC Polsat Polkowice 50 Wei Kei Chang (Tpe) Giant Asia Racing Team 51 Troels Ronning Vinther (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 52 Serhy Hrechyn (Ukr) Ukraine 53 Valery Valynin (Rus) Russian Federation 54 Ronan Van Zandbeek (Ned) Skil - Shimano 55 Ming Xing Xue (Chn) Max Success Sports 56 Shinpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 57 Sea Keong Loh (Mas) Marco Polo Cycling Team 58 Prajak Mahawong (Tha) Giant Asia Racing Team 59 Mohcine Ichou (Mar) Morocco 60 Lahcen Saber (Mar) Morocco 61 Kun Jiang (Chn) Max Success Sports 62 Emmanuel Van Ruitenbeek (Ned) Team Kuota - Indeland 63 David Deroo (Fra) Skil - Shimano 64 Chin-Lung Huang (Tpe) Giant Asia Racing Team 65 Jimmy Pranata (Ina) Polygon Sweet Nice 66 Mohamed Elghoumari (Mar) Morocco 67 Ting Deng (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 68 Hayden Brooks (Aus) Fly V Australia 0:02:54 69 Daniel Westmattelmann (Ger) Team Kuota - Indeland 70 Maxim Iglinsky (Kaz) Astana 71 Vladimir Duma (Ukr) Ukraine 72 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 0:02:57 73 Pengfei Qi (Chn) Max Success Sports 74 Gang Xu (Chn) Max Success Sports 75 Vytautas Kaupas (Ltu) Continental Team Differdange 0:02:58 76 Biao Liu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 77 Alexandre Shushemoin (Kaz) Kazakhstan 78 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports 79 Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Astana 80 Nikolay Ivanov (Kaz) Kazakhstan 0:03:02 81 Lukasz Bodnar (Pol) CCC Polsat Polkowice 82 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 83 Alexey Shmidt (Rus) Russian Federation 84 Sergey Kuzin (Kaz) Kazakhstan 0:03:04 85 Jin Long (Chn) Skil - Shimano 0:03:14 86 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice 0:03:17 87 Sergio Hernandez (USA) Jelly Belly Presented By Kenda 0:03:27 88 Evgeny Kovalev (Rus) Russian Federation 0:03:30 89 Alexey Lyalko (Kaz) Kazakhstan 0:03:41 90 Phil Zajicek (USA) Fly V Australia 0:04:00 91 Berik Kupeshov (Kaz) Kazakhstan 0:04:13 92 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 0:04:27 93 Yuan Wei (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 0:04:43 94 William Dickeson (Aus) Jelly Belly Presented By Kenda 0:04:58 95 Zachary Davies (USA) Fly V Australia 0:05:01 96 Yassin Ait El Attar (Mar) Morocco 0:05:27 97 Peilun Wu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 0:05:46 98 Tomas Smolen (Pol) CCC Polsat Polkowice 0:06:31 99 Michael Tronborg Kristensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:07:32 100 Roman Krasilnikov (Rus) Polygon Sweet Nice 0:08:18 101 Patria Rastra (Ina) Polygon Sweet Nice 102 Florenz Knauer (Ger) Team Kuota - Indeland 103 Ivan Kovalev (Rus) Russian Federation 0:08:37 104 Ricky Eno Jorgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:08:46 105 David Kemp (Aus) Fly V Australia 106 Tomasz Kiendys (Pol) CCC Polsat Polkowice 107 Mario Gutierrez (Spa) Footon-Servetto 108 Matnur Matnur (Ina) Polygon Sweet Nice 0:09:16 109 Oleksandr Sheydyk (Ukr) Ukraine 0:09:25 110 Hakan Nilsson (Swe) Continental Team Differdange 0:09:39 111 Dene Rogers (NZl) Giant Asia Racing Team 0:09:43 112 Oleh Solomko (Ukr) Ukraine 0:10:08 113 Ismail Ayoune (Mar) Morocco 0:11:31 114 Ghader Mizbani Iranagh (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:12:22 115 Hossein Alizadeh (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:12:25 116 Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 117 Rahim Ememi (IRI) Giant Asia Racing Team 118 Ben Kersten (Aus) Fly V Australia 0:12:29 119 Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:12:31 120 Cyrille Heymans (Lux) Continental Team Differdange 0:13:09 121 Christian Moberg Jörgensen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 0:13:49 122 Stefan Cohnen (Ned) Continental Team Differdange 0:19:48

Points classification 1 Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana 58 pts 2 Kenny Robert Van Hummel (Ned) Skil - Shimano 41 3 Yuri Metlushenko (Ukr) Ukraine 40 4 Sergey Kudentsov (Rus) Polygon Sweet Nice 32 5 Jonathan Cantwell (Aus) Fly V Australia 25 6 Dene Rogers (NZl) Giant Asia Racing Team 23 7 Ivan Kovalev (Rus) Russian Federation 21 8 Charles Bradley Huff (USA) Jelly Belly Presented By Kenda 20 9 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan 20 10 Ben Kersten (Aus) Fly V Australia 20 11 Enrique Mata (Spa) Footon-Servetto 18 12 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 18 13 Johnnie Walker (Aus) Footon-Servetto 17 14 Alexei Markov (Rus) Russian Federation 16 15 Michele Merlo (Ita) Footon-Servetto 16 16 Stefan Cohnen (Ned) Continental Team Differdange 15 17 Vidal Celis Zabala (Spa) Footon-Servetto 15 18 Taiji Nishitani (Jpn) Aisan Racing Team 14 19 David Kopp (Ger) Team Kuota - Indeland 13 20 Bartlomiej Matysiak (Pol) CCC Polsat Polkowice 13 21 Volodymyr Bileka (Ukr) Ukraine 12 22 Kiel Reijnen (USA) Jelly Belly Presented By Kenda 11 23 Cyrille Heymans (Lux) Continental Team Differdange 10 24 Feng Han (Chn) Skil - Shimano 9 25 Sylwester Janiszewski (Pol) CCC Polsat Polkowice 9 26 Roman Krasilnikov (Rus) Polygon Sweet Nice 8 27 Hossein Alizadeh (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 8 28 Robert Retschke (Ger) Continental Team Differdange 6 29 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Footon-Servetto 5 30 Ghader Mizbani Iranagh (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 5 31 Volodymyr Starchyk (Ukr) Ukraine 5 32 Alexander Schmitt (Ger) Team Kuota - Indeland 5 33 Sean Mazich (USA) Jelly Belly Presented By Kenda 5 34 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 4 35 Matthias Bertling (Ger) Team Kuota - Indeland 3 36 Alexey Lyalko (Kaz) Kazakhstan 3 37 Ermanno Capelli (Ita) Footon-Servetto 2 38 Evgeniy Sladkov (Kaz) Kazakhstan 2 39 Patria Rastra (Ina) Polygon Sweet Nice 2 40 Adrian Honkisz (Pol) CCC Polsat Polkowice 1 41 Bernard Van Ulden (USA) Jelly Belly Presented By Kenda 1 42 Jacob Nielsen (Den) Glud & Marstrand - LRO Radgivning 1 43 Emmanuel Van Ruitenbeek (Ned) Team Kuota - Indeland 1 44 Gang Xu (Chn) Max Success Sports 1

Mountains classification 1 Arkaitz Duran Aroca (Spa) Footon-Servetto 12 pts 2 Ghader Mizbani Iranagh (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 10 3 Kiel Reijnen (USA) Jelly Belly Presented By Kenda 8 4 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice 6 5 Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana 4 6 Volodymyr Starchyk (Ukr) Ukraine 3 7 Gang Xu (Chn) Max Success Sports 2 8 Sergey Renev (Kaz) Astana 1

Asian riders classification 1 Valentin Iglinskiy (Kaz) Astana 12:05:21 2 Taiji Nishitani (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:16 3 Ruslan Tleubayev (Kaz) Kazakhstan 0:00:20 4 Kazuhiro Mori (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:22 5 Yukihiro Doi (Jpn) Skil - Shimano 6 Eugen Wacker (Kgz) Giant Asia Racing Team 7 Maxim Gourov (Kaz) Astana 8 Evgeniy Sladkov (Kaz) Kazakhstan 9 Cheng Ji (Chn) Skil - Shimano 10 Andrey Mizurov (Kaz) Tabriz Petrochemical Cycling Team 11 Shengjun Wu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 12 Sergey Renev (Kaz) Astana 13 Takeaki Ayabe (Jpn) Aisan Racing Team 0:00:28 14 Roman Kireyev (Kaz) Astana 0:00:37 15 Feng Han (Chn) Skil - Shimano 0:00:54 16 Wei Kei Chang (Tpe) Giant Asia Racing Team 0:02:42 17 Ming Xing Xue (Chn) Max Success Sports 18 Shinpei Fukuda (Jpn) Aisan Racing Team 19 Sea Keong Loh (Mas) Marco Polo Cycling Team 20 Prajak Mahawong (Tha) Giant Asia Racing Team 21 Kun Jiang (Chn) Max Success Sports 22 Chin-Lung Huang (Tpe) Giant Asia Racing Team 23 Jimmy Pranata (Ina) Polygon Sweet Nice 24 Ting Deng (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 25 Maxim Iglinsky (Kaz) Astana 0:02:54 26 Herwin Jaya (Ina) Polygon Sweet Nice 0:02:57 27 Pengfei Qi (Chn) Max Success Sports 28 Gang Xu (Chn) Max Success Sports 29 Biao Liu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 0:02:58 30 Alexandre Shushemoin (Kaz) Kazakhstan 31 Hui Zhang (Chn) Max Success Sports 32 Yevgeniy Nepomnyachshiy (Kaz) Astana 33 Nikolay Ivanov (Kaz) Kazakhstan 0:03:02 34 Kenichi Suzuki (Jpn) Aisan Racing Team 35 Sergey Kuzin (Kaz) Kazakhstan 0:03:04 36 Jin Long (Chn) Skil - Shimano 0:03:14 37 Hari Fitrianto (Ina) Polygon Sweet Nice 0:03:17 38 Alexey Lyalko (Kaz) Kazakhstan 0:03:41 39 Berik Kupeshov (Kaz) Kazakhstan 0:04:13 40 Alexandre Vinokourov (Kaz) Astana 0:04:27 41 Yuan Wei (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 0:04:43 42 Peilun Wu (Chn) Qinghai Tianyoude Cycling Team 0:05:46 43 Patria Rastra (Ina) Polygon Sweet Nice 0:08:18 44 Matnur Matnur (Ina) Polygon Sweet Nice 0:09:16 45 Ghader Mizbani Iranagh (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:12:22 46 Hossein Alizadeh (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:12:25 47 Hossein Askari (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 48 Rahim Ememi (IRI) Giant Asia Racing Team 49 Mehdi Sohrabi (IRI) Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:12:31

Teams classification 1 Footon-Servetto 36:17:09 2 Giant Asia Racing Team 3 Skil - Shimano 4 Astana 5 Russian Federation 0:00:06 6 Aisan Racing Team 7 Team Kuota - Indeland 0:02:20 8 CCC Polsat Polkowice 9 Ukraine 10 Jelly Belly Presented By Kenda 11 Continental Team Differdange 0:02:36 12 Kazakhstan 13 Fly V Australia 0:04:40 14 Glud & Marstrand - LRO Radgivning 15 Qinghai Tianyoude Cycling Team 0:04:56 16 Polygon Sweet Nice 0:07:00 17 Morocco 18 Max Success Sports 0:07:12 19 Tabriz Petrochemical Cycling Team 0:12:03