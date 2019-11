Nys, Compton lead UCI 'cross rankings

Image 1 of 3 Sven Nys wins the Vlaamse Druivenveldrit in Overijse (Image credit: Bettini Photo) Image 2 of 3 Katie Compton was victorious (Image credit: Bettini Photo) Image 3 of 3 Belgian Laurens Sweeck celebrates his victory. (Image credit: www.ispaphoto.com)

Three weeks into being sidelined by a knee injury, Zdenek Stybar, the reigning world champion, has slid from the top of the UCI's world rankings for cyclo-cross down to fourth.

Belgian champion Sven Nys claimed the lead after taking wins in the Vlaamse Druivenveldrit and GP Rouwmoer and second in the World Cup in Kalmthout.

Niels Albert (BKCP Powerplus) climbed up into second despite failing to make the podium since the last rankings, while Kevin Pauwels (Telenet-Fidea) inched closer to Albert's tally with three podiums since the December 7 rankings.

With a big block of points-heavy races coming, will Stybar make his return in Sunday's Zolder World Cup or Monday's Superprestige in Diegem, or will he continue to slide down the ladder as the rest of the riders gather points?

"I will decide at the last minute," he told Sporza. Currently in the Czech Republic for the Christmas holiday, Stybar said he would return to Belgium on Saturday but would not say if he will race or not.

Americans Jeremy Powers and Tim Johnson (Cannondale-Cyclocrossworld) remained in the top 10 despite the UCI delaying tallying up the points from the US national championships until the other nations hold their championships in January.

In the elite women's field, Kalmthout World Cup winner Katie Compton moved back into the rankings lead, stepping over Sanne Van Paassen, while the Dutch rider moved up into second ahead of former rankings leader Daphny Van Den Brand.

World champion Marianne Vos debuted on the list at 31st after taking third in her first appearance on the circuit this year in Kalmthout.

Laurens Sweeck leads the men's junior rankings over German Yannick Eckmann and Lars Forster.

Belgium topped the nations rankings for elite, U23 and junior men while the Netherlands remained the top nation in the women's field.

UCI Cyclo-cross rankings as of December 21, 2010

# Rider Name (Country) Team Result 1 Sven Nys (Bel) Landbouwkrediet 1250 pts 2 Niels Albert (Bel) BKCP-Powerplus 1098 3 Kevin Pauwels (Bel) Telenet-Fidea Cycling Team 1040 4 Zdenek Štybar (Cze) Telenet-Fidea Cycling Team 1015 5 Francis Mourey (Fra) FDJ 902 6 Bart Aernouts (Bel) Rabobank-Giant Off Road Team 775 7 Klaas Vantornout (Bel) Sunweb-Revor 719 8 Bart Wellens (Bel) Telenet-Fidea Cycling Team 630 9 Jeremy Powers (USA) Cannondale-Cyclocrossworld.com 554 10 Timothy Johnson (USA) Cannondale-Cyclocrossworld.com 533 11 Christian Heule (Swi) Champion System LBS 516 12 Tom Meeusen (Bel) Telenet-Fidea Cycling Team 503 13 Gerben De Knegt (Ned) Rabobank-Giant Off Road Team 500 14 Dieter Vanthourenhout (Bel) BKCP-Powerplus 463 15 Radomir Simunek Jr. (Cze) BKCP-Powerplus 435 16 James Driscoll (USA) Cannondale-Cyclocrossworld.com 405 17 Steve Chainel (Fra) Bbox Bouygues Telecom 389 18 Nicolas Bazin (Fra) Auber 93 382 19 Ryan Trebon (USA) Kona 378 20 Lars Van Der Haar (Ned) Rabobank-Giant Off Road Team 368 21 Philipp Walsleben (Ger) BKCP-Powerplus 353 22 Vincent Baestaens (Bel) Telenet-Fidea Cycling Team 348 23 Enrico Franzoi (Ita) BKCP-Powerplus 336 24 Marcel Wildhaber (Swi) Scott-Swisspower MTB-Racing 334 25 Christoph Pfingsten (Ger) Van Vliet EBH Elshof 332 26 Rob Peeters (Bel) Telenet-Fidea Cycling Team 319 27 Egoitz Murgoitio Rekalde (Spa) 313 28 Todd Wells (USA) Specialized 301 29 Eddy van Ijzendoorn (Ned) AA Drink Cycling Team 296 30 Thijs van Amerongen (Ned) AA Drink Cycling Team 289 31 Jonathan Page (USA) Planet Bike 281 32 Christopher Jones (USA) Rapha Focus 273 33 Sven Vanthourenhout (Bel) Sunweb-Revor 267 34 Mariusz Gil (Pol) Baboco - Revor Cycling Team 263 35 Ondrej Bambula (Cze) Cyklo Team Budvar Tábor 262 36 Vladimír Kyzivát (Cze) Johnson Controls Aš Mb 249 37 Marco Bianco (Ita) 237 38 David Kášek (Cze) Cyklo Team Budvar Tábor 235 39 Johannes Sickmüller (Ger) Stevens Racing Team 216 40 Geoff Kabush (Can) Maxxis-Rocky Mountain 211 41 Davide Frattini (Ita) Hudz-Subaru 210 42 Isaac Suarez Fernandez (Spa) 206 43 Martin Zlámalík (Cze) Sunweb - Revor 203 44 Jim Aernouts (Bel) BKCP-Powerplus 201 45 Joeri Adams (Bel) Rabobank-Giant Off Road Team 195 46 Pirmin Lang (Swi) Buergi 185 47 Ian Field (GBr) Hargroves Cycles 179 48 Petr Dlask (Cze) Telenet-Fidea Cycling Team 176 49 Javier Ruiz De Larrinaga Ibanez (Spa) 172 50 Adam Myerson (USA) Cycle-Smart 170 51 Valentin Scherz (Swi) Cyfac-Champion System Racing Team p/b Revolution Wheelworks 170 52 Derrick St John (Can) Garneau Club Chaussure-Ogilvy 168 53 Luke Keough (USA) Champion System p/b Keough Cyclocross 165 54 Patrick van Leeuwen (Ned) 163 55 Justin Lindine (USA) BikeReg.com / Joe's Garage / Scott 160 56 Adam Craig (USA) Rabobank-Giant Off Road Team 158 57 Brian Matter (USA) Gear Grinder 152 58 Tristan Schouten (USA) cyclocrossracing.com/Blue/Rolf 148 59 Jesse Anthony (USA) California Giant-Specialized 147 60 Barry Wicks (USA) Kona 147 61 Luca Damiani (Ita) El Gato CX 142 62 Mitchell Huenders (Ned) BKCP-Powerplus 139 63 John Gadret (Fra) Ag2R La Mondiale 131 64 Tijmen Eising (Ned) Sunweb-Revor 128 65 Wietse Bosmans (Bel) BKCP-Powerplus 127 66 Thijs Al (Ned) AA Drink Cycling Team 127 67 Elia Silvestri (Ita) Guerciotti 124 68 Paul Oldham (GBr) Hope Factory Racing 121 69 Marcel Meisen (Ger) 118 70 Sacha Weber (Ger) Stevens Racing Team 116 71 Joachim Parbo (Den) Kch Leopard Cycles 111 72 Matthieu Boulo (Fra) Roubaix Lille Metropole 110 73 Tom van den Bosch (Bel) AA Drink Cycling Team 110 74 Jody Crawforth (GBr) Hargroves Cycles/Trant/Next/Scott/GSI 110 75 Fabio Ursi (Ita) Buergi 108 76 Jirí Polnický (Cze) Sunweb - Revor 107 77 Dylan McNicholas (USA) Pedro's 106 78 Sven Beelen (Bel) Sunweb-Revor 102 79 Troy Wells (USA) Team Clif Bar 102 80 Laurent Colombatto (Fra) AC Bisontine 100 81 Robert Gavenda (Svk) Telenet-Fidea Cycling Team 97 82 Ryan Knapp (USA) BikeReg.com 93 83 Nicholas Keough (USA) Champion System p/b Keough Cyclocross 93 84 Jan Denuwelaere (Bel) Rendement Hypo Cycling Team 91 85 Lars Boom (Ned) 87 86 Romain Villa (Fra) 86 87 Vinnie Braet (Bel) Sunweb-Revor 81 88 Zach McDonald (USA) Rapha Focus 81 89 Daniel Summerhill (USA) Garmin/Team Holowesko Partners 77 90 Melvin Rulliere (Fra) 75 91 Jérome Chevallier (Fra) AC Bisontine 73 92 Adam Mcgrath (USA) Feedback Sports-Van Dessel 73 93 Erlantz Uriarte Okamika (Spa) 71 94 Unai Yus Kerejeta (Spa) 71 95 Nicholas Weighall (USA) California Giant-Specialized 70 96 Mauro Gonzalez Fontan (Spa) 69 97 Arnaud Grand (Swi) Telenet-Fidea Cycling Team 67 98 Guillaume Perrot (Fra) 67 99 Florian Le Corre (Fra) Flers Cyclisme 61 64 100 Karel Hník (Cze) Telenet-Fidea Cycling Team 63 101 Mark Lalonde (USA) Specialized 63 102 Théo Dumanchin (Fra) AC Bisontine 63 103 Sid Taberlay (Aus) Sho-Air/Specialized 60 104 Liam Killeen (GBr) 59 105 Marco Ponta (Ita) 58 106 Michael Schweizer (Ger) Stevens Racing Team 56 107 Daniel Ruiz Echeandia (Spa) 55 108 Keiichi Tsujiura (Jpn) 55 109 Craig Richey (Can) Cyclocrossracing.Com p/b Blue 55 110 Jaroslav Kulhavy (Cze) 55 111 Jake Wells (USA) Hudz-Subaru 54 112 Bart Verschueren (Bel) 54 113 Marek Cichosz (Pol) 53 114 Kevin Eeckhout (Bel) Sunweb-Revor 50 115 Joshua Dillon (USA) Richard Sachs-RGM Watches-Radix 49 116 Tommy Nielsen (Den) 48 117 Julien Absalon (Fra) Orbea 48 118 Philip Wong (USA) Seaside Cycle - Antero Resources 48 119 Anthony Grand (Swi) Cyfac-Champion System Racing Team p/b Revolution Wheelworks 48 120 Christian Favata (USA) Favata's Tablerock Tours and Bikes 47 121 Travis Livermon (USA) Mock Orange Racing 47 122 Jerome Townsend (USA) BikeReg.com / Joe's Garage / Scott 47 123 Matteo Trentin (Ita) 46 124 René Lang (Swi) 45 125 Jiri Friedl (Cze) 45 126 Arnaud Jouffroy (Fra) BKCP-Powerplus 45 127 Weston Schempf (USA) C3-Athletes Serving Athletes 44 128 Carlos Hernandez Garcia (Spa) 44 129 Václav Metlicka (Svk) Johnson Controls Aš Mb 43 130 Jose Antonio Diez Arriola (Spa) 43 131 Andrew Wulfkuhle (USA) C3-Athletes Serving Athletes 42 132 Kris Lapere (Bel) Mez Team 42 133 Lukas Flückiger (Swi) 41 134 Mik Garrigan (Can) 40 135 Bryan Fawley (USA) Park Place Dealerships 40 136 Milan Barenyi (Svk) 38 137 Jan Nesvadba (Cze) KC Kooperativa Sg Jablonec N.N 38 138 David Menut (Fra) 38 139 Kenneth Hansen (Den) 37 140 Michael Boroš (Cze) Cyklo Team Budvar Tábor 37 141 Aaron Schooler (Can) Team H&R Block 36 142 Marco Aurelio Fontana (Ita) Cannondale Factory Racing 36 143 Ben Berden (Bel) Qin Cycling Team 36 144 Ole Quast (Ger) Stevens Racing Team 35 145 Andrew Watson (Can) Norco Factory Team 35 146 Steven de Decker (Bel) Flemisch Cycling Projects 35 147 Irwin Gras (Fra) CC Etupes 35 148 Stef Boden (Bel) Sunweb-Revor 34 149 Justin Spinelli (USA) Richard Sachs-RGM Watches-Radix 33 150 Romain Lejeune (Fra) UV Aube 33 151 Guillaume Nelessen (USA) Van Dessel Factory Team 33 152 Lubomir Petrus (Cze) 32 153 David Lozano Riba (Spa) 30 154 Wilant van Gils (Ned) CX Nederland 30 155 Emiel Dolfsma (Ned) Rabobank-Giant Off Road Team 30 156 Masanori Kosaka (Jpn) 30 157 Kevin Cant (Bel) 30 158 Mike Teunissen (Ned) Rabobank-Giant Off Road Team 29 159 Micki van Empel (Ned) ZZPR.nl 29 160 Martin Hunal (Cze) Velosport Valenta Scott Team 29 161 Floris De Tier (Bel) Baboco - Revor Cycling Team 28 162 Geert van der Horst (Ned) 27 163 David van der Poel (Ned) BKCP-Powerplus 27 164 Kenneth van Compernolle (Bel) Sunweb-Revor 27 165 Manny Goguen (USA) BikeReg.com / Joe's Garage / Scott 27 166 Kenny Geluykens (Bel) Scott Cycling Team 27 167 Martin Haring (Svk) CK Banská Bystrica 26 168 Michiel van der Heijden (Ned) 25 169 David Juarez Alday (Spa) 25 170 Oscar Vazquez Crespo (Spa) 24 171 Thibault Taboury (Fra) 24 172 Thomas Lemaitre (Fra) 23 173 Gianni Vermeersch (Bel) BKCP-Powerplus 22 174 Xabier Garcia Irazola (Spa) 22 175 Tyler Wren (USA) Boo Bicycles 21 176 Daniel Guerrero (Spa) 20 177 Hikaru Kosaka (Jpn) 20 178 Jonathan Baker (USA) Hudz-Subaru 20 179 Cory Burns (USA) Full Moon Vista 20 180 Thomas Paccagnella (Ita) 20 181 Peter Bradshaw (USA) Embrocation Cycling Journal / Mad Alchemy 20 182 Radek Polnicky (Cze) 20 183 Alec Donahue (USA) Wheelhouse-NCC 20 184 Jeremy Ferguson (USA) California Giant-Specialized 20 185 Sean Babcock (USA) Kona 19 186 Ryan Iddings (USA) Redline 19 187 Rob Jebb (GBr) Wheelbase.co.uk/Cannondale 19 188 Nicholas Craig (GBr) Team Scott UK 18 189 Eric Thompson (USA) 18 190 Alexandre Billon (Fra) 18 191 Sean De Bie (Bel) 17 192 Mirko Tabacchi (Ita) 16 193 Ryan Dewald (USA) Haymarket Bicycles-SEAVS 16 194 Scott Frederick (USA) Inland Construction 16 195 Corné van Kessel (Ned) 16 196 Aurelien Gizzi (Fra) 16 197 Gusty Bausch (Lux) 15 198 Yu Takenouchi (Jpn) 15 199 Alex Candelario (USA) World Bicycle Relief 15 200 Allen Krughoff (USA) Boulder Cycle Sport 15 201 Santiago Armero Sanchez (Spa) 15 202 Atsushi Maruyama (Jpn) 15 203 Lee Williams (GBr) 15 204 Chris Sheppard (Can) Rocky Mountain-Shimano-Giro 14 205 Théo Vimpere (Fra) 14 206 Yves Corminboeuf (Swi) 13 207 Tim Van Nuffel (Bel) Van Goethem - Prorace 13 208 Jimmy Turgis (Fra) 13 209 Robert Glajza (Svk) BKP 12 210 Mike Sherer (USA) The Pony Shop 12 211 Tomáš Paprstka (Cze) Scott Cycling Team Kolín 12 212 Filip Eberl (Cze) Scott Cycling Team Kolín 12 213 Jared Nieters (USA) Haymarket Bicycles-SEAVS 12 214 Evan McNeely (Can) EMD Serono / Specialized 12 215 Rene Birkenfeld (Ger) Harvesterhude Rv 11 216 Andreas Moser (Swi) 11 217 Shaun Adamson (Can) Cycle-Smart 11 218 Mark Batty (Can) Spidertech Powered By Planet Energy 11 219 Milan Spešný (Cze) S&H Superior Mtb Team 11 220 Matej Lasák (Cze) Max Cursor 11 221 Jonas Schau Guddal (Den) 10 222 Lukas Winterberg (Swi) 10 223 Alberto Candelas Caballero (Spa) 10 224 Quentin Bertholet (Bel) 10 225 Jean-Pierre Drucker (Lux) 10 226 Kristof Cop (Bel) 10 227 Jan Škarnitzl (Cze) Dimp - Giant Team 10 228 Joe Dombroski (USA) Haymarket Bicycles-SEAVS 10 229 Nathan Chown (Can) Handlebars Cycle Company 10 230 Jan Verstraeten (Bel) KDL-Trans 9 231 Camille Thominet (Fra) CCVSA 9 232 Antonio Suarez Fernandez (Spa) 8 233 Luca Braidot (Ita) 8 234 Brady Kappius (USA) Team Clif Bar 8 235 Stijn Huys (Bel) 8 236 David Derepas (Fra) UVC Aube 8 236 Yusuke Hatanaka (Jpn) 8 238 Kevin Noiles (Can) La Bicicletta Pro Shop 8 239 Wayne Bray (USA) MVP Health Care 8 240 Scott Chapin (USA) Bay101-Hrs-Rock Lobster 8 241 Osmond Bakker (Can) La Bicicletta Elite Team 8 242 Dan Chabanov (USA) NYCross.com / CBRC 8 243 Twan van den Brand (Ned) ZZPR.nl 8 244 Mitchell Hoke (USA) Clif Bar Development Team 7 245 Jonathan Sundt (USA) El Gato CX 7 246 Robert Marion (USA) 7 247 Julien Roussel (Fra) VC Rouen 7 248 Oscar Boente (Spa) 6 249 Julien Taramarcaz (Swi) 6 249 Arnold Jeannesson (Fra) Caisse d'Epargne 6 249 Lewis Craven (GBr) 6 252 Erik Box (Can) Cycles Devinci 6 253 Max Walsleben (Ger) 6 253 Jun Otsuka (Jpn) 6 255 Sascha Wagner (Ger) 6 256 Dave Collins (GBr) Hope Factory Racing 6 257 Jared Stafford (Can) Bikesports Racing 6 258 Arnaud Van Den Abeele (Bel) 6 259 Dan Staffo (USA) Handlebars Cycle Company 6 260 Ludovic Renard (Fra) Oceane Cycle Poitevin 6 261 Stuart Bowers (GBr) Hargroves Cycles/Trant/Next/Scott/GSI 6 262 Steve Fisher (USA) Rad Racing Nw-Hagens Berman Llp 6 263 Paul Herman (Fra) 6 264 Roy Van Heeswijk (Ned) ZZPR.nl 5 265 Magnus Darvell (Swe) 5 266 Jorge Cantalicio Calero (Spa) 5 267 Daniele Mensi (Ita) 5 268 Paul Voss (Ger) 5 269 Bryan Falaschi (Ita) Guerciotti 5 270 Raymond Kunzli (Swi) VC Franches-Montagnes 5 271 Angelo De Clercq (Bel) 5 272 Marek Konwa (Pol) 4 273 Daniele Braidot (Ita) 4 274 Matthew Pacocha (USA) Hudz-Subaru 4 275 Ismael Felix Barba (Spa) 4 276 Tim Baldwin (GBr) Paul Milnes/Bradford Olympic RC 4 277 Constantino Zaballa Gutierrez (Spa) 4 278 Roman Sedlmeier (Ger) 4 278 Brian Sheedy (USA) 4 278 Shinya Ikemoto (Jpn) 4 281 Stanislav Bambula (Cze) Cyklo Team Budvar Tábor 4 282 Asier Arregui Dominguez (Spa) 4 283 Jeremy Durrin (USA) Wheelhouse / NCC 4 284 Matthias Bossuyt (Bel) 4 285 Greg Wittwer (USA) ALAN North America Cycling Team 4 286 Gert-Jan Bosman (Ned) 4 287 Shawn Milne (USA) Antero Resources - Seaside Cycle 3 288 Ivo Plevák (Cze) Max Cursor 3 289 Derek Hardinge (Can) Lapdogs Cycling Club 3 290 Dimitri Champion (Fra) Ag2R La Mondiale 2 291 Mitchell Kersting (USA) Bob's Red Mill p/b Focus Bikes 2 292 Jordi Rene (Spa) 2 293 Gianni Denolf (Bel) Baboco - Revor Cycling Team 2 294 Luke Gray (GBr) 2 295 Masashi Matsui (Jpn) 2 296 Julien Pion (Fra) 2 297 Christopher Horner (USA) Team RadioShack 2 298 Bjorn Rondelez (Bel) Lingier Versluys Team 2 299 Kevin Sweeney (USA) crossresults.com p/b JRA Cycles 2 300 Brian Wilichoski (USA) Cyclocrossworld.com 2 301 Jake Keough (USA) Champion System p/b Keough Cyclocross 2 302 Pierre Garson (Fra) Sojasun 2 303 Fabio Alfonso Todaro (Ita) 2 304 Jens Adams (Bel) BKCP-Powerplus 2 305 Diego Martínez (Spa) 1 306 Nico Brüngger (Swi) 1 306 Robin Seymour (Irl) 1 308 Anthony Clark (USA) nebikeconsulting.com 1 308 Pit Schlechter (Lux) 1 310 Thomas Vernaeckt (Bel) 1 311 Will Black (USA) 1 311 Keisuke Kimura (Jpn) 1 313 Rikke Dijkxhoorn (Ned) Van Vliet EBH Elshof 1 314 Adrian Lansley (GBr) Pedalon.co.uk 1 314 Marcel Wildhaber (Swi) Scott-Swisspower MTB-Racing 1 316 Daniel Booth (GBr) 1 317 Joshua Snead (USA) Bay 101-HRS-Rock Lobster 1 318 Bretislav Rohel (Cze) Forman Cycling Team 1 319 Cary Fridrich (USA) Embrocation Cycling Journal / Mad Alchemy 1 320 David Wilcox (USA) Pedro's Grassroots Cycling Club 1 321 Matthew O'Keefe (USA) Cyclocrossworld.com 1 322 Bobby Lea (USA) Van Dessel Factory Team 1 323 Tim Merlier (Bel) 1 324 Jérémy Grimal (Fra) 1 325 Emilien Barben (Swi) 1

Elite Women # Rider Name (Country) Team Result 1 Katherine Compton (USA) Spike 910 pts 2 Sanne van Paassen (Ned) ZZPR.nl-Destil-Merida 830 3 Daphny van den Brand (Ned) ZZPR.nl-Destil-Merida 765 4 Katerina Nash (Cze) 690 5 Helen Wyman (GBr) Vision 620 6 Sanne Cant (Bel) A.D.S. Selle Italia Guerciotti 542 7 Pavla Havlikova (Cze) KC Kooperativa SG Jablonec 509 8 Laura Van Gilder (USA) 480 9 Hanka Kupfernagel (Ger) Itera-Stevens 460 10 Christel Ferrier-Bruneau (Fra) 447 11 Sophie De Boer (Ned) 402 12 Susan Butler (USA) MonaVieCannondale.com 371 13 Caroline Mani (Fra) Vienne Futuroscope 340 14 Meredith Miller (USA) 337 15 Sally Annis (USA) 333 16 Georgia Gould (USA) 325 17 Jasmin Achermann (Swi) Fischer-BMC 307 18 Natasha Elliott (Can) EMD Serono-Stevens 280 19 Andrea Smith (USA) 268 20 Deidre Winfield (USA) 255 21 Nikki Harris (GBr) Sprinters Malderen 246 22 Sabrina Schweizer (Ger) Rad-Union 191 243 23 Linda Van Rijen (Ned) 235 24 Arenda Grimberg (Ned) Team Ton Van Bemmelen Sports-Merida 234 25 Nadia Triquet-Claude (Fra) 231 26 Pauline Ferrand Prevot (Fra) AC Bazancourt Reims 228 27 Amy Dombroski (USA) 213 28 Sabrina Stultiens (Ned) 207 29 Reza Hormes (Ned) Team ZZPR.nl-Destil-Merida 204 30 Arley Kemmerer (USA) 193 31 Marianne Vos (Ned) DSB Bank Ladies Cycling-Team - VVHP 190 32 Maureen Bruno Roy (USA) 183 33 Sara Bresnick-Zocchi (USA) 166 34 Gabriella Day (GBr) Vision 165 35 Ellen Van Loy (Bel) 159 36 Joyce Vanderbeken (Bel) J&G Cycling Team 157 37 Martina Zwick (Ger) 152 38 Nancy Bober (Bel) Casa Verde Race Factory 148 39 Kristin Gavin (USA) 147 40 Devon Haskell (USA) 145 41 Nicole Duke (USA) 140 42 Martina Mikulaskova (Cze) 132 43 Amanda Miller (USA) 129 44 Crystal Anthony (USA) 129 45 Ashley James (USA) 129 46 Ann D'ambruoso (USA) 125 47 Katherine Sherwin (USA) 123 48 Teal Stetson-Lee (USA) 123 49 Carolyn Popovic (USA) 120 50 Nicole Thiemann (USA) 119 51 Gertie Willems (Bel) Wielerclub De Sprinters Malderen 114 52 Wendy Simms (Can) Kona Cyclocross Team 109 53 Nicolle De Bie-Leyten (Bel) AVB - Cycling Team 104 54 Kaitlin Antonneau (USA) 101 55 Nikoline Hansen (Den) 99 56 Rebecca Blatt (USA) 97 57 Tessa Van Nieuwpoort (Ned) Team Flexpoint 95 58 Daniela Bresciani (Ita) Team Colnago Cap Arreghini 95 59 Jana Kyptova (Cze) Johnson Controls AS MB 87 60 Elisabeth Brandau (Ger) 87 61 Christine Vardaros (USA) 83 62 Barbara Howe (USA) 81 63 Katy Curtis (Can) 77 64 Sabine Spitz (Ger) 72 65 Vicki Thomas (Can) Ottawa Cross 70 66 Linnea Koons (USA) 69 67 Nicoletta Bresciani (Ita) Team Colnago Cap Arreghini 67 68 Christina Tamilio (USA) 67 69 Ayako Toyooka (Jpn) 65 70 Margriet Helena Kloppenburg (Den) 54 71 Eva Colin (Fra) 52 72 Lise Müller (Swi) BMC-Seppey-Teker-Hottinger 51 73 Melissa Bunn (Can) 49 74 Francesca Cucciniello (Ita) Selle Italia Guerciotti A.S.D. 48 75 Stefania Vecchio (Ita) G.S.Cicli Fiorin Despar 46 76 Nathalie Nijns (Bel) 46 77 Pepper Harlton (Can) 46 78 Kari Studley (USA) 45 79 Katrien Thijs (Bel) Edegem Bicycle Club V.Z.W. 43 80 Helena Van Leijen (Ned) 34 81 Dorota Warczyk (Pol) LKK Start Tomaszów Mazowiecki 31 82 Chika Fukumoto (Jpn) 30 83 Sarah Maile (USA) 30 84 Anne Arnouts (Bel) Redsun Cycling Team 29 85 Zuzana Pirzkallova (Cze) 29 86 Jennifer Maxwell (USA) 29 87 Elke Riedl (Aut) Team Vorarlberg Corratec 27 88 Jennifer Sagesser (Swi) 27 89 Rebecca Wellons (USA) 27 90 Lise-Marie Henzelin (Swi) Campione Celeste 25 91 Stéphanie Vaxillaire-Denuit (Fra) 23 92 Christine Majerus (Lux) SAF Zéisseng 23 93 Mical Dyck (Can) 23 94 Suzie Godart (Lux) CCI Differdange 22 95 Amanda Carey (USA) 22 96 Genevieve Whitson (NZl) 21 97 Alexa Hüni (Ger) 21 98 Linda Sone (USA) 21 99 Katrina Dowidchuk (USA) 21 100 Birgit Hollmann (Ger) BRC Zugvogel Berlin 20 100 Sakiko Miyauchi (Jpn) 20 102 Mary Mcconneloug (USA) 20 103 Kimberly Flynn (USA) 20 104 Courtney Dimpel (USA) 20 105 Emily Thurston (USA) 20 106 Camille Darcel (Fra) VC Dinannais 19 107 Coryn Rivera (USA) 18 108 Amélie Morel Petitgirard (Fra) 17 109 Erica Yozell Miller (USA) 17 110 Marne Smiley (USA) 16 111 Nozomi Nakamichi (Jpn) 15 112 Anna Barensfeld (USA) 15 113 Lana Verberne (Ned) 14 114 Amanda Sin (USA) 14 115 Erin Silliman (USA) 14 116 Alice Pennington (USA) 14 117 Bénédicte Herve (Fra) ES Livarot 13 118 Lenore Pipes (USA) 13 119 Cynthia Huygens (Fra) UV Fourmisienne 12 120 Kim Eppen (USA) 12 121 Sophie Matte (Can) 12 122 Deborah Inauen (Swi) 12 123 Leigh Hobson (Can) 12 124 Kerry Barnholt (USA) 11 125 Nora Schaufuss (Ger) 10 125 Masami Noma (Jpn) 10 127 Laura Bietola (Can) 10 128 Allison Mann (USA) 10 129 Katrin Leumann (Swi) goldwurst-power Sputnik 8 130 Lisa Curry (USA) 8 131 Waka Takeda (Jpn) 8 131 Lisa Heckmann (Ger) 8 133 Patricia Buerkle (USA) 8 133 Ilenia Lazzaro (Ita) L Arcobaleno Carraro Team 8 135 Beverly Chaney (USA) 8 136 Katrina Baumsteiger (USA) 8 137 Catherine Sterling (USA) 6 138 Youko Azuma (Jpn) 6 139 Mélanie Guerrin (Fra) VC Ornans 6 140 Fanny Martinet (Swi) 6 141 Sarah Krzysiak (USA) 6 142 Frances Morrison (USA) 6 143 Kelli Emmett (USA) 6 144 Wendy Williams (USA) 6 145 Pauline Melaye (Fra) Redon Oc 6 146 Lara Kroepsch (USA) 6 147 Kris Walker (USA) 5 148 Nicole Hanselmann (Swi) 4 149 Elena Valentini (Ita) 4 150 Romy Schneider (Ger) Rsc Cottbus E.V. 4 150 Yuka Mitsui (Jpn) 4 150 Emily Shields (USA) 4 150 Perrine Philippe (Fra) Us Domont Cyclisme 4 154 Megan Elliott (USA) 4 155 Agnes Naumann (Ger) 4 156 Alison Powers (USA) 4 157 Julie Kuliecza (USA) 4 158 Kristine Church (USA) 4 159 Marlene Petit (Fra) 2 160 Vania Rossi (Ita) 2 161 Meghan Korol (USA) 2 161 Berit Strobl (Ger) 2 163 Sandrine Baldassarre (Fra) Evian Vélo 2 164 Annajean Dallaire (USA) 2 165 Elle Anderson (USA) 2 166 Christiane Knobbe (Ger) 2 167 Desiree Ehrler (Swi) 1 168 Aline Parsy (Fra) 1 169 Daniela Fialova (Cze) 1 170 Allison Snooks (USA) 1 171 Kendall Ryan (USA) 1 172 Sarah Jordan (USA) 1 173 Natalie Stoll (USA) 1 174 Katerine Northcott (USA) 1

Junior Men # Rider Name (Country) Team Result 1 Laurens Sweeck (Bel) 102 pts 2 Yannick Eckmann (Ger) 72 3 Lars Forster (Swi) 60 4 Diether Sweeck (Bel) 52 5 Daniel Peeters (Bel) 42 6 Jeff Bahnson (USA) 36 7 Jakub Skala (Cze) 34 8 Pablo Rodriguez Guede (Spa) 32 9 Jens Vandekinderen (Bel) 31 10 Danny Van Poppel (Ned) 28 11 Jonathan Lastra (Spa) 23 12 Vojtech Nipl (Cze) 22 13 Yorben Van Tichelt (Bel) 17 14 Quentin Jauregui (Fra) 17 15 Stan Godrie (Ned) 15 16 Fabien Doubey (Fra) 15 17 Kévin Bouvard (Fra) 14 18 Michael Vanthourenhout (Bel) 14 19 Clément Venturini (Fra) 12 20 Federico Zurlo (Ita) 12 21 Maxim Panis (Bel) 12 22 Abel Garcia (Spa) 11 23 Sam O'keefe (USA) 11 24 Jaap De Man (Ned) 9 25 Saul Lopez (Spa) 9 26 Marcos Altur (Spa) 8 27 Jorn Claes (Bel) 8 28 Bjorn Fox (USA) 8 29 José María Cristóbal (Spa) 7 30 Lorenzo Samparisi (Ita) 6 31 Twan Brusselman (Ned) 6 32 Loic Doubey (Fra) 6 33 Cypress Gorry (USA) 6 34 Zane Godby (USA) 6 35 Daan Soete (Bel) 6 36 Andrew Dillman (USA) 5 37 Nicolas Mertz (Bel) 4 38 Jeroen Meijers (Ned) 4 39 Toon Aerts (Bel) 4 40 Douwe Verberne (Ned) 4 41 Damien Roz (Fra) 4 42 Matthias Van De Velde (Bel) 4 42 Kevin Suarez (Spa) 4 44 Fabian Lienhard (Swi) 4 45 Karl Hoppner (Can) 4 46 Jaime Llorens (Spa) 4 47 Enrico Scapolan (Ita) 2 48 Niels Van Den Driessche (Bel) 2 49 Anthonin Didier (Fra) 2 50 Gunnar Bergey (USA) 2 51 Daan Hoeyberghs (Bel) 2 52 Tomas Medek (Cze) 1 53 Riccardo Redaelli (Ita) 1 54 Jose Manuel Ribera (Spa) 1 55 Massimo Morabito (Ita) 1 56 Antoine Geyer (Fra) 1

Elite Men - Nations # Rider Name (Country) Team Result 1 Belgium 3388 pts 2 Czech Republic 1712 3 France 1673 4 United States Of America 1492 5 Netherlands 1164 6 Switzerland 1035 7 Germany 901 8 Italy 783 9 Spain 691 10 Canada 434 11 Great Britain 410 12 Poland 320 13 Denmark 196 14 Slovakia 178 15 Japan 105 16 Australia 60 17 Luxembourg 26 18 Sweden 5 19 Ireland 1

Elite Women - Nations # Rider Name (Country) Team Result 1 Netherlands 1997 pts 2 United States Of America 1761 3 Czech Republic 1331 4 Great Britain 1031 5 France 1018 6 Belgium 858 7 Germany 855 8 Canada 466 9 Switzerland 385 10 Italy 210 11 Denmark 153 12 Japan 115 13 Luxembourg 45 14 Poland 31 15 Austria 27 16 New Zealand 21

U23 Men - Nations # Rider Name (Country) Team Result 1 Belgium 744 pts 2 Netherlands 526 3 United States Of America 339 4 Switzerland 285 5 France 248 6 Germany 209 7 Czech Republic 208 8 Italy 186 9 Spain 86 10 Denmark 47 11 Canada 18 12 Poland 4 13 Great Britain 2 14 Japan 1 15 Luxembourg 1