2017 Trofeo Alfredo Binda start list
Official starters as of March 18, 2017
|1
|Elizabeth Deignan (GBr)
|2
|Anna Van Der Breggen (Ned)
|3
|Amy Pieters (Ned)
|4
|Karol-Ann Canuel (Can)
|5
|Christine Majerus (Lux)
|6
|Chantal Blaak (Ned)
|7
|Elisa Longo Borghini (Ita)
|8
|Giorgia Bronzini (Ita)
|9
|Audrey Cordon Ragot (Fra)
|10
|Claudia Lichtenberg (Ger)
|11
|Emilia Fahlin (Swe)
|12
|Amy Roberts (GBr)
|13
|Marianne Vos (Ned)
|14
|Lauren Kitchen (Aus)
|15
|Jeanne Korevaar (Ned)
|16
|Katarzyna Niewiadoma (Pol)
|17
|Anna Plichta (Pol)
|18
|Valentina Scandolara (Ita)
|19
|Leah Kirchmann (Can)
|20
|Juliette Labous (Fra)
|21
|Coryn Rivera (USA)
|22
|Rozanne Slik (Ned)
|23
|Sabrina Stultiens (Ned)
|24
|Ellen Van Dijk (Ned)
|25
|Alena Amialiusik (Blr)
|26
|Hannah Barnes (GBr)
|27
|Elena Cecchini (Ita)
|28
|Tiffany Cromwell (Aus)
|29
|Pauline Ferrand Prevot (Fra)
|30
|Alexis Ryan (USA)
|31
|Annemiek Van Vleuten (Ned)
|32
|Amanda Spratt (Aus)
|33
|Katrin Garfoot (Aus)
|34
|Jessica Allen (Aus)
|35
|Georgia Williams (Aus)
|36
|Jenelle Crooks (Aus)
|37
|Ashleigh Moolman-Pasio (RSA)
|38
|Cecilie Uttrup Ludwig (Den)
|39
|Marie Vilmann (Den)
|40
|Clara Koppenburg (Ger)
|41
|Lisa Klein (Ger)
|42
|Lotta Lepistö (Fin)
|43
|Anisha Vekemans (Bel)
|44
|Carlee Taylor (Aus)
|45
|Soraya Paladin (Ita)
|46
|Daiva Tuslaite (Ltu)
|47
|Anna Trevisi (Ita)
|48
|Janneke Ensing (Ned)
|49
|Rossella Ratto (Ita)
|50
|Malgorzata Jasinska (Pol)
|51
|Danielle King (GBr)
|52
|Joelle Numainville (Can)
|53
|Marta Tagliaferro (Ita)
|54
|Sheyla Gutierrez (Spa)
|55
|Alison Jackson (Can)
|56
|Kseniya Tuhai (Blr)
|57
|Silvia Valsecchi (Ita)
|58
|Ilaria Sanguineti (Ita)
|59
|Maria Vittoria Sperotto (Ita)
|60
|Olga Zabelinskaya (Rus)
|61
|Katrine Aalerud (Nor)
|62
|Ingvild Gåskjenn (Nor)
|63
|Simona Frapporti (Ita)
|64
|Vita Heine (Nor)
|65
|Cecilie Gotaas Johnsen (Nor)
|66
|Miriam Bjørnsrud (Nor)
|67
|Thalita De Jong (Ned)
|68
|Flavia Oliveira (Bra)
|69
|Amelie Rivat (Fra)
|70
|Saartje Vandenbroucke (Bel)
|71
|Sarah Inghelbrecht (Bel)
|73
|Maria Giulia Confalonieri (Ita)
|75
|Tatiana Guderzo (Ita)
|77
|Tetiana Riabchenko (Ukr)
|78
|Nathalie Verschelden (Bel)
|79
|Charlotte Bravard (Fra)
|80
|Severine Eraud (Fra)
|81
|Shara Gillow (Aus)
|82
|Anabelle Dreville (Fra)
|83
|Greta Richioud (Fra)
|84
|Eri Yonamine (Jpn)
|85
|Eugenia Bujak (Pol)
|86
|Ursa Pintar (Slo)
|87
|Polona Batagelj (Slo)
|88
|Hanna Nilsson (Swe)
|89
|Anna Zita Maria Stricker (Ita)
|90
|Mia Radotic (Cro)
|91
|Natalya Saifutdinova (Kaz)
|92
|Sofia Bertizzolo (Ita)
|93
|Arianna Fidanza (Ita)
|94
|Makhabbat Umutzhanova (Kaz)
|95
|Arlenis Sierra (Cub)
|96
|Lara Vieceli (Ita)
|97
|Jennifer Tetrick (USA)
|98
|Ingrid Drexel (Mex)
|99
|Heather Fischer (USA)
|100
|Kathrin Hammes (Ger)
|101
|Lauren Stephens (USA)
|102
|Brianna Walle (USA)
|103
|Anna Potokina (Rus)
|104
|Kseniia Dobrynina (Rus)
|105
|Ting Ying Huang (Tpe)
|106
|Laura Camila Lozano (Col)
|107
|Daniela Gass (Ger)
|108
|Letizia Borghesi (Ita)
|109
|Francesca Balducci (Ita)
|110
|Anna Ceoloni (Ita)
|111
|Iraida Garcia (Cub)
|112
|Valeriya Kononenko (Ukr)
|113
|Mónika Kiraly (Hun)
|114
|Jutatip Maneephan (Tha)
|115
|Alice Barnes (GBr)
|116
|Anna Christian (GBr)
|117
|Ann-Sophie Duyck (Bel)
|118
|Elizabeth Holden (GBr)
|119
|Martina Ritter (Aut)
|120
|Susanna Zorzi (Ita)
|121
|Rasa Leleivyte (Ltu)
|122
|Lija Laizane (Lat)
|123
|Nicole Nesti (Ita)
|124
|Elena Franchi (Ita)
|125
|Alessia Bulleri (Ita)
|126
|Lisa De Ranieri (Ita)
|127
|Beatrice Bartelloni (Ita)
|128
|Sara Mariotto (Ita)
|129
|Asja Paladin (Ita)
|130
|Michela Pavin (Ita)
|131
|Nadia Quagliotto (Ita)
|132
|Beatrice Rossato (Ita)
|133
|Elisa Balsamo (Ita)
|134
|Chiara Zanettin (Ita)
|135
|Silvia Pollicini (Ita)
|136
|Dalia Muccioli (Ita)
|137
|Silvia Persico (Ita)
|138
|Marta Cavalli (Ita)
|139
|Nina Buysman (Ned)
|140
|Demi De Jong (Ned)
|141
|Aafke Soet (Ned)
|142
|Pauline Rooijakkers (Ned)
|143
|Nicole Steigenga (Ned)
|144
|Eva Buurman (Ned)
|145
|Sina Frei (Swi)
|146
|Corina Gantenbein (Swi)
|147
|Linda Indergand (Swi)
|148
|Lena Mettraux (Swi)
|149
|Michelle Andres (Swi)
|150
|Aline Seitz (Swi)
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