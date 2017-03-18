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2017 Trofeo Alfredo Binda start list

Official starters as of March 18, 2017

Lizzie Armitstead wins the Trofeo Alfredo Binda - a 123.3km road race from Gavirate to Cittiglio on March 20th 2016.

Lizzie Armitstead wins the Trofeo Alfredo Binda - a 123.3km road race from Gavirate to Cittiglio on March 20th 2016.
(Image credit: Velofocus)

Boels Dolmans Cyclingteam
1Elizabeth Deignan (GBr)
2Anna Van Der Breggen (Ned)
3Amy Pieters (Ned)
4Karol-Ann Canuel (Can)
5Christine Majerus (Lux)
6Chantal Blaak (Ned)

Wiggle High5
7Elisa Longo Borghini (Ita)
8Giorgia Bronzini (Ita)
9Audrey Cordon Ragot (Fra)
10Claudia Lichtenberg (Ger)
11Emilia Fahlin (Swe)
12Amy Roberts (GBr)

WM3 Pro Cycling
13Marianne Vos (Ned)
14Lauren Kitchen (Aus)
15Jeanne Korevaar (Ned)
16Katarzyna Niewiadoma (Pol)
17Anna Plichta (Pol)
18Valentina Scandolara (Ita)

Team Sunweb Women
19Leah Kirchmann (Can)
20Juliette Labous (Fra)
21Coryn Rivera (USA)
22Rozanne Slik (Ned)
23Sabrina Stultiens (Ned)
24Ellen Van Dijk (Ned)

Canyon SRAM Racing
25Alena Amialiusik (Blr)
26Hannah Barnes (GBr)
27Elena Cecchini (Ita)
28Tiffany Cromwell (Aus)
29Pauline Ferrand Prevot (Fra)
30Alexis Ryan (USA)

Orica Scott Women
31Annemiek Van Vleuten (Ned)
32Amanda Spratt (Aus)
33Katrin Garfoot (Aus)
34Jessica Allen (Aus)
35Georgia Williams (Aus)
36Jenelle Crooks (Aus)

Cervelo Bigla Pro Cycling Team
37Ashleigh Moolman-Pasio (RSA)
38Cecilie Uttrup Ludwig (Den)
39Marie Vilmann (Den)
40Clara Koppenburg (Ger)
41Lisa Klein (Ger)
42Lotta Lepistö (Fin)

Alé Cipollini
43Anisha Vekemans (Bel)
44Carlee Taylor (Aus)
45Soraya Paladin (Ita)
46Daiva Tuslaite (Ltu)
47Anna Trevisi (Ita)
48Janneke Ensing (Ned)

Cylance Pro Cycling
49Rossella Ratto (Ita)
50Malgorzata Jasinska (Pol)
51Danielle King (GBr)
52Joelle Numainville (Can)
53Marta Tagliaferro (Ita)
54Sheyla Gutierrez (Spa)

BePink Cogeas
55Alison Jackson (Can)
56Kseniya Tuhai (Blr)
57Silvia Valsecchi (Ita)
58Ilaria Sanguineti (Ita)
59Maria Vittoria Sperotto (Ita)
60Olga Zabelinskaya (Rus)

Hitec Products
61Katrine Aalerud (Nor)
62Ingvild Gåskjenn (Nor)
63Simona Frapporti (Ita)
64Vita Heine (Nor)
65Cecilie Gotaas Johnsen (Nor)
66Miriam Bjørnsrud (Nor)

Lares-Waowdeals
67Thalita De Jong (Ned)
68Flavia Oliveira (Bra)
69Amelie Rivat (Fra)
70Saartje Vandenbroucke (Bel)
71Sarah Inghelbrecht (Bel)

Lensworld-Kuota
73Maria Giulia Confalonieri (Ita)
75Tatiana Guderzo (Ita)
77Tetiana Riabchenko (Ukr)
78Nathalie Verschelden (Bel)

FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope
79Charlotte Bravard (Fra)
80Severine Eraud (Fra)
81Shara Gillow (Aus)
82Anabelle Dreville (Fra)
83Greta Richioud (Fra)
84Eri Yonamine (Jpn)

BTC City Ljubljana
85Eugenia Bujak (Pol)
86Ursa Pintar (Slo)
87Polona Batagelj (Slo)
88Hanna Nilsson (Swe)
89Anna Zita Maria Stricker (Ita)
90Mia Radotic (Cro)

Astana Women's Team
91Natalya Saifutdinova (Kaz)
92Sofia Bertizzolo (Ita)
93Arianna Fidanza (Ita)
94Makhabbat Umutzhanova (Kaz)
95Arlenis Sierra (Cub)
96Lara Vieceli (Ita)

Team Tibco-Silicon Valley Bank
97Jennifer Tetrick (USA)
98Ingrid Drexel (Mex)
99Heather Fischer (USA)
100Kathrin Hammes (Ger)
101Lauren Stephens (USA)
102Brianna Walle (USA)

Servetto Giusta
103Anna Potokina (Rus)
104Kseniia Dobrynina (Rus)
105Ting Ying Huang (Tpe)
106Laura Camila Lozano (Col)
107Daniela Gass (Ger)
108Letizia Borghesi (Ita)

S.C. Michela Fanini
109Francesca Balducci (Ita)
110Anna Ceoloni (Ita)
111Iraida Garcia (Cub)
112Valeriya Kononenko (Ukr)
113Mónika Kiraly (Hun)
114Jutatip Maneephan (Tha)

Drops Cycling Team
115Alice Barnes (GBr)
116Anna Christian (GBr)
117Ann-Sophie Duyck (Bel)
118Elizabeth Holden (GBr)
119Martina Ritter (Aut)
120Susanna Zorzi (Ita)

Aromitalia Vaiano
121Rasa Leleivyte (Ltu)
122Lija Laizane (Lat)
123Nicole Nesti (Ita)
124Elena Franchi (Ita)
125Alessia Bulleri (Ita)
126Lisa De Ranieri (Ita)

Top Girls Fassa Bortolo
127Beatrice Bartelloni (Ita)
128Sara Mariotto (Ita)
129Asja Paladin (Ita)
130Michela Pavin (Ita)
131Nadia Quagliotto (Ita)
132Beatrice Rossato (Ita)

Valcar PBM
133Elisa Balsamo (Ita)
134Chiara Zanettin (Ita)
135Silvia Pollicini (Ita)
136Dalia Muccioli (Ita)
137Silvia Persico (Ita)
138Marta Cavalli (Ita)

Netherlands National Team
139Nina Buysman (Ned)
140Demi De Jong (Ned)
141Aafke Soet (Ned)
142Pauline Rooijakkers (Ned)
143Nicole Steigenga (Ned)
144Eva Buurman (Ned)

Swiss National Team
145Sina Frei (Swi)
146Corina Gantenbein (Swi)
147Linda Indergand (Swi)
148Lena Mettraux (Swi)
149Michelle Andres (Swi)
150Aline Seitz (Swi)