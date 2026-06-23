\n<p id="elk-21be54f0-b08a-4cbe-b272-de1541e819b6">Good morning deal hunters.</p><p>Josh here, gearing up for a spicy hot day<em> </em>here in the UK, where temperatures are set to climb to the mid-30s (mid-90s for our US readers).</p>\n<a id="elk-seasonal"></a><aside id="seasonal_0" class="hawk-root" data-block-type="embed" data-render-type="fte" data-skip="dealsy" data-widget-type="seasonal"></aside>\n<p id="elk-21be54f0-b08a-4cbe-b272-de1541e819b6-2">Given most of our American friends will still be snoozing, I'll kick the day off with some deals for our UK readers.</p>\n