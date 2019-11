Image 1 of 2 Marathon World Champion Alban Lakata sprints for the line (Image credit: Sportograf) Image 2 of 2 Alban Lakata (Topeak Ergon) on the podium. (Image credit: Team Topeak-Ergon)

World marathon champion Alban Lakata (Topeak Ergon) was the first man across the line at the Roc d'Azur on Sunday. He battled with Burry Stander and Florian Vogel in the final sprint. Stander was the second man across the line, ahead of Vogel.

"Winning this race was one of my lifetime goals," said the 31-year-old Lakata, who was categorized as a master in official results, after the race according to the Roc d'Azur website.

Ivan Alvarez Gutierrez, Stephane Tempier and Emil Lindgren were the fourth through sixth overall and third through fifth elite finishers.

During the race, five riders escaped the rest of the peloton, including Stander, Vogel, Tempier, Andrea Tiberi and Alvarez Gutierrez. Less than one minute behind the leaders, Lakata drove the chase group.

Competing in front of spectators three to four rows deep, the racers climbed a major pass. Stander lead over the top, but the rest of the favorites were not far behind.

Five kilometres from the finish, Lakata and his group joined the leaders on a trail alongside the seashore, which was pummeled by high winds. The winds took their toll on Tempier and Alvarez Gutierrez, who were dropped. That left Stander, Lakata and Vogel to battle it out for the win. In the end, Lakata bided his time and then dashed around the other two to take the victory in the 56km race.

"I didn't think that after the marathon on Friday, that I'd be in good shape," he said. "I had the perfect race. I really wanted to win, and I think victory went to the one who wanted it most."

Full Results

Overall (top 25, scroll down for category results) # Rider Name (Country) Team Result 1 Alban Lakata 2:22:01 2 Burry Stander 0:00:01 3 Florian Vogel 4 Ivan Alvarez Gutierrez 0:00:57 5 Stephane Tempier 0:01:06 6 Emil Lindgren 0:01:56 7 Andrea Tiberi 0:01:57 8 Henk-Jaap Moolag 0:02:07 9 Christoph Sauser 0:02:26 10 Diego Rosa 0:02:28 11 Martin Fanger 0:03:18 12 Wolfram Kurschat 0:03:32 13 Robert Mennen 0:04:07 14 Peters Bas 0:04:12 15 Giuseppe Lamastra 0:04:28 16 Bjorn Brems 0:04:30 17 Kevin Van Hoovels 0:04:31 18 Francois Bailly Maitre 0:04:34 19 Pierre-Geoffroy Plantet 0:04:41 20 Thomas Litscher 0:04:48 21 Fabian Giger 0:05:17 22 Alexandre Moos 0:05:18 23 Lukas Buchli 0:06:23 24 Nicolas Vermeulen 0:06:26 25 Marek Galinski 0:06:35

Elite Men only # Rider Name (Country) Team Result 1 Burry Stander 2:22:02 2 Florian Vogel 3 Ivan Alvarez Gutierrez 0:00:56 4 Stephane Tempier 0:01:05 5 Emil Lindgren 0:01:55 6 Andrea Tiberi 0:01:56 7 Robert Mennen 0:04:06 8 Giuseppe Lamastra 0:04:27 9 Bjorn Brems 0:04:29 10 Kevin Van Hoovels 0:04:30 11 Francois Bailly Maitre 0:04:33 12 Pierre-Geoffroy Plantet 0:04:40 13 Fabian Giger 0:05:16 14 Nicolas Vermeulen 0:06:25 15 Marc Colom 0:06:41 16 Jochen Kass 0:07:47 17 Maxime Marotte 0:08:29 18 Paolo Montoya Cantillo 0:09:40 19 Rene Tann 0:09:49 20 Hannes Genze 0:10:46 21 Adam Mc Craig 0:11:32 22 Marco-Aurelio Fontana 23 Jonathan Galante 0:12:02 24 Xavier Dafflon 0:12:20 25 Ramon Krebs 0:13:00 26 Ivan Rybarik 0:13:24 27 Vivien Legastelois 0:14:25 28 Guido Thaler 0:14:52 29 Remy Grosdidier 0:16:45 30 Harold Flandre 0:17:27 31 Jorgen Flion 0:18:16 32 Adrian Jackson 0:18:39 33 Damian Perrin 0:18:44 34 Davide Ciocca 0:18:52 35 Johannes Schweiggl 0:18:55 36 Jo Nordskar 0:19:09 37 Julien Farnier 38 Michiel Van Aelbroeck 0:20:18 39 Gregory Van Sinaey 0:21:19 40 Francois Carloni 0:21:56 41 Julien Taramarcaz 0:22:03 42 Emilien Mourier 0:23:11 43 Lucien Peterhans 0:23:45 44 Sonke Wegner 0:23:49 45 Ole-Christian Fagerli 0:24:06 46 Joel Niederberger 0:24:15 47 Thibault Delpuech 0:26:25 48 Martin Haugo 0:26:47 49 Gregory Frison 0:26:53 50 Jeremy Mounier 0:27:02 51 Paul Remy 0:27:51 52 Jacky Le Port 0:29:07 53 Jonas Buchot 0:29:14 54 Arnaud Grosjean 0:30:49 55 Sebastien Clavier 0:31:17 56 Antoine Caron 0:31:58 57 Michael Fournier-Bidoz 0:32:09 58 Frederic Ischard 0:32:17 59 Alexandre Pelletier 0:32:18 60 Gerald Bardini 61 Frederic Limousin 0:32:47 62 Pieter Goethals 0:33:37 63 Sebastien Fontaine 0:35:11 64 Frank Nak 0:35:13 65 Jeremy Arnould 0:35:35 66 Anthony Gauthier 0:36:48 67 Maxime Trehin 0:37:27 68 Clement Fingar 69 Antoine Lecocq 0:37:56 70 Jerome Montjoffre 0:38:09 71 Arnaud Dubs 0:38:12 72 Pierre Labbe 0:38:24 73 Stephane Urbain 0:39:23 74 Tom Geeraerts 0:39:29 75 Arnaud Decoux 0:39:53 76 Vincent Breitler 0:39:55 77 Romain Collot 0:40:11 78 Jonathan Decoux 0:40:24 79 Franck De La Fourniere 0:40:44 80 Aurelien Biscarrat 0:41:35 81 Sven Moris 0:41:45 82 Arnaud Flandre 0:42:02 83 Manuel Fumic 0:42:12 84 Lukas Flueckiger 85 Martin Gujan 0:42:13 86 Tim Bohme 87 Benoit Igoulen 88 Aurelien Menard 0:42:31 89 Arnaud Royer 0:42:47 90 Jeffrey Peltier 0:43:00 91 Gerald Karsznia 0:43:01 92 Jonathan Duplessis 0:43:24 93 Julien Brazy 0:44:16 94 Vincent Guillem 0:44:41 95 Christian Leleu 0:44:52 96 Cedric Dulac 0:45:40 97 Francois Vallee 0:47:26 98 Francois Riez 0:48:03 99 Pierre Fuseau 0:48:15 100 David Pericou 0:48:50 101 Nicolas Suzanne 0:49:13 102 Romain Gianotti 0:49:35 103 David Bouillaux 0:49:41 104 Philippe Trochon 0:49:56 105 Arnaud Leray 0:50:29 106 Tom Kempenaers 0:50:36 107 Alexis Crespin 0:50:42 108 Jeremy Dumoulin 0:52:54 109 Zdenek Chmel 0:53:00 110 Emiliano Mingardi 0:53:15 111 Fabien Bragagia 0:54:21 112 Sebastien Lemaire 0:55:25 113 Aurelien Colin 0:55:42 114 Bastien Giret 0:56:02 115 Cedric Le Creurer 0:57:10 116 Pierre Goffin 0:57:26 117 Fabien Darraillans 0:57:48 118 Alexis Defrancq 0:57:50 119 Olivier Pasqualin 0:58:13 120 Martin Schiltz 0:58:43 121 Stephane Belot 0:58:59 122 Gregoire Pedrini 0:59:47 123 Jean-Charles Berniz 0:59:53 124 Fabio Zampese 0:59:54 125 Damien Heringuez 0:59:56 126 Jerome Rousson 1:00:00 127 Julien Pitton 1:00:25 128 Guillaume Decoux 1:01:01 129 Christophe Faloppa 1:01:19 130 Aurelien Pronier 1:01:40 131 Sebastien Laurent 1:01:56 132 Willy Perrocheau 1:02:46 133 Guillaume Vinit 1:02:52 134 Jerome Arricastres 1:02:59 135 Guillaume De Nardin 1:03:02 136 Julien Peyfort 1:03:04 137 Fabien Bourly 1:04:19 138 Gregory Vanhove 1:04:52 139 Thibault Melchior 1:05:13 140 Emmanuel Ouger 1:06:05 141 Jerome Rositani 1:06:12 142 Anthony Riebel 1:06:29 143 Judicael Solier 1:07:03 144 Bertrand Courtat 1:07:20 145 Rudy Vos 1:07:25 146 Thomas Baile 1:07:58 147 Francois Clety 1:08:14 148 Steve Rey 1:08:30 149 Nicolas Elie 1:08:32 150 Vincent Thomas 1:08:47 151 Philippe Saulnier 1:08:54 152 Mickael Claudel 1:09:10 153 Julien Souilliart 1:10:04 154 Marc Labbe 1:10:31 155 Jonathan Prades 1:11:15 156 Wouter Dierckx 1:12:28 157 Cedric Debortoli 1:13:26 158 Fabien Vergnaud 1:14:32 159 Olivier Schiltz 1:16:13 160 David Cerqueira 1:16:21 161 Nicolas Jacob 1:16:26 162 Mammeri Amastan 1:17:12 163 Bastiaan Jansen 1:17:21 164 Marco Borrelli 1:17:26 165 Eddy Vinh Mau 1:17:28 166 Steven Nys 1:17:31 167 Sylvain Bonnat 1:18:03 168 Jean-Philippe Christin 1:18:06 169 Gregory Forlini 1:18:19 170 Frederic Tolme 1:18:34 171 Ludo Tetu 1:18:55 172 Garry Brown 1:19:13 173 Julien Regnery 1:19:18 174 Sebastien Guers 1:20:54 175 Remi Harzic 1:20:58 176 Frederic Mazan 1:22:11 177 Teddy Marchand 1:23:45 178 Sander Bisseling 1:26:23 179 Jean-Christoph Valdenaire 1:26:35 180 Mickael Valdenaire 1:26:48 181 Remi Defrancq 1:26:58 182 Ludovic Mottet 1:27:09 183 Jeremy Boursault 1:27:13 184 Brian Castillo 1:27:18 185 Yohann Reverse 1:27:49 186 Maxime Leblanc 1:27:53 187 Sammy Knockaert 1:28:14 188 David Guest 1:28:38 189 Cedric Collin 1:28:41 190 Jochem Raevens 1:28:42 191 Etienne Simon 1:28:55 192 Niels Contet 1:29:00 193 Aurelien Bregaint 1:29:15 194 Yvan Plantier 1:29:25 195 Thomas Vercaemst 196 Pascal Hingray 1:29:40 197 Stephane Perdigon 1:30:11 198 Mark Shepherd 1:30:33 199 Aurelien Michaud 1:30:40 200 Sebastien Mazalairas 1:30:54 201 Benjamin Williatte 1:31:34 202 Alexandre Jacob 1:31:39 203 Julien Baladou 1:31:48 204 Yannick Baudrain 1:31:54 205 Sebastien Peyssonneaux 1:32:02 206 Florent Dewavrin 1:32:20 207 Mathieu Segard 1:32:35 208 Guillaume Keuffer 1:32:59 209 Julien Delaet 1:33:16 210 Jerome Frecon 1:33:58 211 Pierre-Luc Fourier 1:34:23 212 Benoit Barland 1:34:27 213 Romain Herisson 1:34:39 214 Arnaud Thomas 1:35:55 215 Clement Infante 1:36:03 216 Mattia Bettagno 1:36:07 217 Mickael Mayeux 1:36:50 218 Julien Fursthos 1:37:27 219 Arnaud Frich 1:38:49 220 Thomas Mei 1:38:58 221 David Le Guern 1:39:52 222 Franck Verrier 1:40:02 223 Josh Morgan 1:40:09 224 Denis Goffin 1:43:43 225 Thomas Galot 1:43:50 226 Vincent Caucat 1:43:53 227 Bertrand Gazeau 1:44:47 228 Nicolas Rohaut 1:45:42 229 Julien Degee 1:48:08 230 Pierre-Olivier Franzini 1:48:10 231 Guillaume Billaut 1:48:51 232 Sebastien Logeais 1:49:07 233 Thomas Lossec 1:49:21 234 Jerome Neut 1:50:08 235 Thibaud Paya 1:50:13 236 Sebastien Duits 1:50:52 237 Nick Storms 1:50:58 238 Anthony Fruchard 1:51:57 239 Olivier Galli 1:52:31 240 Yohann Bessel 1:53:31 241 Sebastien Tromel 1:53:44 242 Pierre-Denis Pinckers 1:54:06 243 Sebastien Lacina 1:54:18 244 Nicolas Patte 1:54:38 245 Silvere Balland 1:55:28 246 Maxime Leclerc 1:55:34 247 Jonathan Villy 248 Nick Jones 1:55:48 249 Yannick Pagnot 1:56:18 250 Michel Meriaux 1:56:41 251 Pierrig Le Bonniec 1:56:42 252 Geoffrey Guillemier 1:56:53 253 Bernard Michael 1:57:02 254 Anthony Pezet 1:57:26 255 Gauthier Senechal 1:58:36 256 Sebastien Bich 1:59:06 257 Jean-Edouard Decarroux 1:59:09 258 Thomas Desroches 1:59:54 259 Xavier Douillard 2:00:50 260 Romain Chanzy 2:01:04 261 Julien Galot 2:01:25 262 Cedric Gougu 2:01:33 263 Stephane Berger 2:01:55 264 Sylvain Gauvin 2:03:02 265 Thibault Frey 2:03:18 266 Johann Fort 2:03:37 267 Jeroen Berger 2:04:04 268 Guillaume Marchal 2:04:17 269 Niall Frost 2:04:52 270 Arnaud Colin 2:05:04 271 Nicolas Melot 2:05:24 272 Julien Bicheler 2:05:27 273 Guillaume Gervy 2:05:30 274 Ivan Robert 2:06:08 275 Nicolas Rambeau 2:06:10 276 Nicolas-Marc Liogier 2:06:23 277 Maxime Busson 2:06:26 278 Mitch Beutjens 2:06:54 279 Ben Pelsmaekers 2:07:09 280 Cedric Guimard 2:07:17 281 Wouter Schryvers 2:07:58 282 Vincent Le Breton 2:08:12 283 Mickael Ballet-Baz 2:08:47 284 Laurent Chenevard 2:09:27 285 Gregory Hullaert 2:10:42 286 Marc Lammens-Freson 2:11:00 287 Jean-Francois Troquet 2:11:07 288 Olivier Prevot 2:11:32 289 Guillaume Betrisey 2:11:53 290 Vincent Mazan 2:13:06 291 Jury Aarts 2:13:37 292 Maxime Freret 2:14:49 293 Arnaud Leroy 2:14:55 294 Kevin Duhaut 2:15:58 295 Fanch Le Gourrierec 2:15:59 296 Arnaud Mutis 2:17:21 297 Sebastien Dupuis 2:17:59 298 Bob Van Cauwenbergh 2:18:27 299 Roeland Holemans 300 Miguel Van Boven 2:19:00 301 Arnaud De Tonge 2:19:15 302 Xavier Marchal 2:19:49 303 Pierre Klein 2:20:26 304 Stanislas Perrin 2:20:35 305 Camille Parmentier 2:20:46 306 Arnaud Sabe 2:20:54 307 Florian Noel 2:21:25 308 Thomas Soigno 2:22:41 309 Maxime Gonzalez 2:23:51 310 Damien Marie 2:24:02 311 Benjamin Veilleroy 2:24:32 312 Nicky Vinche 2:24:44 313 Remy Docquier 2:25:00 314 Xavier Leynaud 2:25:06 315 Dimitri Aarts 2:25:33 316 Mathias Hanuise 2:25:37 317 Cyril Jourget 2:26:02 318 Arnaud Dotti 2:26:04 319 Steven Schuyten 2:27:31 320 Antoine Roulet 2:28:06 321 Romain Chalvidal 2:28:13 322 Nicolas Gaugain 2:30:01 323 Elie Lefevre 2:30:19 324 Jeremie Plancon 2:31:37 325 Ender Greiweldinger 2:32:02 326 Guillaume Leblond 2:32:48 327 Julien Callais 2:33:14 328 Guillaume Sibilia 2:33:45 329 Cedric Bovetto 2:35:36 330 Clement Ansart 2:36:59 331 Nicolas Pomente 2:37:40 332 Francois Bonjean 2:40:14 333 Cyril Robert 2:40:42 334 Christophe Berthault 2:41:19 335 Nicolas Feuillet 2:41:28 336 Fabien Cornaire 2:41:36 337 Rob Bruyndonckx 2:42:00 338 Jef Wouters 2:42:03 339 Vincent Fleurant 2:43:25 340 Remy Boniface 2:43:58 341 Bertrand Mougey 2:44:18 342 Aurelien Neguadi 2:44:26 343 Nicolas Geudevert 2:44:30 344 Florian Ferraroli 2:45:58 345 Julien Uricher 2:47:01 346 Jerome Sordet 2:47:26 347 Pieter Boeckx 2:47:44 348 Erwan Pennamen 2:48:20 349 Pierre-Fabien Dauvillaire 2:48:26 350 Etienne Caste 2:49:40 351 Philippe Bource 2:50:25 352 Remy Colliaut 2:50:53 353 Fabien Boisson 2:50:54 354 Florian Egel 2:50:55 355 Ludovic Place 2:51:14 356 Francis Leclerc 2:51:21 357 Cedric Papore 2:51:44 358 Jonathan Keller 2:52:06 359 William Goyvaerts 2:52:10 360 Ben Croes 2:52:12 361 Paulin Giraud 2:52:28 362 Julien Sevelinge Jean- 2:53:30 363 Julien Boisgibault 2:54:45 364 Bertrand Hoarau 2:55:06 365 Gauthier Jayet 2:56:22 366 Guillaume Iczakowski 2:56:35 367 Damien Garavel 2:57:25 368 Herve Jersier 2:57:34 369 Sebastien Gros-Tabussiat 2:58:37 370 Julien Malfait 2:59:03 371 Dominique Coquelet 3:00:01 372 Christophe Dubus 3:00:39 373 Romain Salles 3:02:41 374 Sebastien Labriet 3:03:36 375 Nicolas Le Roch 3:03:53 376 Adrien Bourguignon 3:04:21 377 Wei-Ho Ng 3:05:37 378 Yann Vinay 3:06:20 379 Romain Simon 3:06:40 380 Alexandre Dillenseger 3:07:16 381 Julien Jouard 3:07:42 382 Alexandre Volant 3:07:48 383 Remi Giraud 3:09:13 384 Kevin Garcia 3:09:53 385 Bernard Simons 3:10:02 386 David Berthaud 3:10:35 387 Jeremy Doldan 3:10:50 388 Marco Ciarlo 3:12:16 389 Tim Baert 3:12:20 390 Dominique Caderby 3:12:24 391 Matthieu Collin 3:13:58 392 Gregory Piau 3:14:22 393 Guillaume Dubois 3:14:44 394 Stephane Olivero 3:15:31 395 Bart Bergmans 3:15:53 396 Antoine Coignard 3:17:25 397 Nicolas Descazeaux 3:17:43 398 Loic Deslarzes 3:17:56 399 Remi Arragon 3:18:21 400 Frederic Daumont 3:19:27 401 Richard Palluel-Blanc 3:19:29 402 Christophe Galvao 3:20:17 403 Emilien Blanquer 3:20:20 404 Pierre Castillon 3:22:38 405 Benjamin Juge 3:23:16 406 Maxime Moncade 3:23:37 407 Olivier Pachoud 3:24:06 408 Francois Basquin 3:24:57 409 Fabien Bordier 3:25:57 410 Gregory Leone 3:27:26 411 Anthony Mast 3:27:35 412 Yoann Ragueneau 3:27:36 413 Mathieu Gauthier 414 Florentin Matteudi 3:27:48 415 Nicolas Gropellier 3:27:49 416 Gaspard Valette 417 Arnaud Blanchant 3:28:15 418 Mathias Oriou 3:28:54 419 Dany Vacossin 420 Tony Oriez 3:29:28 421 Laurent Chretien 422 Gaspar Pedro 3:29:45 423 Koen Stockman 3:31:50 424 Sebastien Peter 3:32:21 425 Cedric Cheneval 3:34:10 426 Francois Gontier 3:34:11 427 Romain Pellet-Gallay 3:34:38 428 Martial Fouesnant 3:35:03 429 Meir Wout 3:37:00 430 Alain Clement 3:38:33 431 Gaetan Gillet 3:38:41 432 Pieter Holemans 3:39:32 433 Kim Willems 3:40:59 434 Thomas Cagnasso 3:41:00 435 Sebastien Bosc 3:41:14 436 Remy Laine 3:43:48 437 Bernard Josse 3:44:47 438 Cedric Serin 3:44:57 439 Wouter Bael 3:45:01 440 Kristof Meganck 3:45:02 441 Jerome Mateo 3:45:46 442 Michel Lietard 3:45:48 443 Damien Veillot 3:46:53 444 Frederic Segonds 3:47:21 445 Clement Oberti 3:48:16 446 Julien Boussert 3:49:00 447 Gregory Schmeler 3:50:02 448 Romain Place 3:50:15 449 Nicolas Skuvie 3:51:11 450 Michael Kegel 3:53:23 451 Jerome Mallard 3:53:36 452 Diego Bonfante 3:56:47 453 Stephane Sabe 3:57:19 454 Nicolas Rodeville 3:57:21 455 Tiny Zanardo 3:59:48 456 Damien Vallot 4:01:18 457 Virgile Fligitter 458 Thomas Boniface 4:05:06 459 Jan Matthijs 4:05:23 460 Emmanuel Fradin 4:06:02 461 Sylvain Delhomelle 4:06:51 462 Thomas Peralta 4:06:56 463 Gregory Resseguier 4:08:28 464 Jonathan Camplo 4:08:29 465 Julien Dejean 466 Mickael Beaujan 4:11:59 467 Damien Saudemont 4:12:06 468 Gaetan Montigny 4:14:56 469 Nicolas Cousin 4:15:09 470 Guillaume Limosin 4:18:40 471 Soufiem Bouchentouf 4:25:08 472 David His-Pigny 4:28:52 473 Olivier Da Rocha 4:34:59 474 Nicolas Momic 4:40:48 475 Vincent De Kanel

Under 23 men only # Rider Name (Country) Team Result 1 Henk-Jaap Moolag 2:24:08 2 Diego Rosa 0:00:21 3 Martin Fanger 0:01:11 4 Thomas Litscher 0:02:41 5 Piotr Brzozka 0:04:29 6 Mathias Flueckiger 0:05:41 7 Jeremy Huguenin 0:06:13 8 Simon Scheiber 0:07:30 9 Sebastien Carabin 0:07:37 10 Kornel Osicki 0:08:39 11 Thibaut Bellanger 0:09:06 12 Marco Minnaard 0:09:26 13 Dorian Lagier 0:11:02 14 Roberto Crisi 0:11:44 15 Martin Loo 0:12:09 16 Ondrej Cink 0:12:36 17 Hugo Drechou 0:14:22 18 Maxime Folco 0:15:22 19 Anthony Grenet 0:16:23 20 Andy Eyring 0:16:26 21 Arnaud Taurelle 0:16:32 22 Octavien Maillard 0:16:35 23 Gilles Sarrazin 0:16:37 24 Aurelien Daniel 0:17:35 25 Arthur Tropardy 0:19:27 26 Mirco Widmer 0:19:46 27 Cristofer Bosque Ruano 0:19:56 28 Patrik Gallati 0:20:42 29 Marco Arnold 0:21:32 30 Pietro Sarai 0:21:40 31 Alexis Chenevier 0:22:24 32 Florian Piens 0:23:10 33 Hugo Navarian 0:23:41 34 Thibaud Lhenry 0:24:06 35 Romain Cleret 36 Remi Laffont 0:24:13 37 Julien Bourdevaire 0:24:19 38 Frederic Gombert 39 Boris Favario 0:24:40 40 Pierdomenico Martino Di 0:25:13 41 Thibault Marquet 0:25:20 42 Brice Scholtes 0:25:32 43 Andreas Hartmann 0:25:50 44 Antoine Socquet Juglard 0:27:52 45 Nicolas Bonnieu 0:28:24 46 Ludovic Benoit 0:28:43 47 Aurelien Lememe 0:29:25 48 Jonathan Perret 0:30:01 49 Francesco Niccoli 0:30:11 50 Remi Bizzozzero 0:31:36 51 Jonathan Lefevre 0:32:48 52 Thomas Corti 0:33:28 53 Alexandre Barberoux 0:35:57 54 Maxime Gentet 0:37:30 55 Remy Bourdon 0:38:23 56 Nicolas Rossignol 0:39:30 57 Mikael Fanget 0:39:52 58 Michael Pesse 0:40:06 59 Maxime Laurent 60 Raphael Freienstein 0:42:12 61 Laurent Defevere 0:42:46 62 Thibault Eldin 0:45:02 63 Guillaume Gaubour 0:45:09 64 Guillaume Gauthier 0:48:03 65 Fabien Canal 0:48:27 66 Amaury Gernez Aurenge 0:48:28 67 Davy Baborier 0:48:46 68 Romain Nogueira 0:49:18 69 Thibaud Raymond 0:49:21 70 Guillaume Henry 0:52:14 71 Pierre Martin 0:52:20 72 Gilles Stevens 0:56:48 73 Francois Pollet-Villard 0:57:08 74 Giacomo Antonello 0:57:50 75 Benjamin Fevrier 0:58:32 76 Arthur Lehec 0:59:37 77 Fabian Rabensteiner 1:00:18 78 Kevin Miquel 1:00:27 79 Florent Pelizzari 1:00:46 80 Romain Brunet 1:00:49 81 Manuel Ebert 1:01:22 82 Pierre Pous 1:01:27 83 Nicolas Moreau 1:01:37 84 Maxime Agniel 1:01:53 85 Daniel Leandri 86 Maxime Chamontin 1:04:09 87 Romain Truchot 1:06:02 88 Thomas Collinet 1:07:19 89 Jorda Cullell Estape 1:08:37 90 Loic Keller 1:09:51 91 Kevin Keller 92 Nicolas Vanuxem 1:13:03 93 Julien Michel 1:15:26 94 Eric Boyer 1:16:19 95 Vincent Ferry 1:16:29 96 Alexandre Dole 1:16:31 97 Charley Baborier 1:17:53 98 Jos Dyer 1:18:19 99 Matthieu Vandamme 1:20:15 100 William Croullebois 1:21:12 101 Aurelien Delohen 1:21:49 102 Charles Hella 1:22:34 103 Guillaume Boissy 1:23:55 104 Ben Bosmans 1:28:24 105 Arnaud Xc Attiches 1:31:58 106 Stephane Boyaux 1:32:10 107 Olivier Autin 1:35:04 108 Damien Rinaudo 1:37:50 109 Toma Pajon 1:39:24 110 Thomas Fried 1:40:20 111 Mickael Pillet 1:40:51 112 Cyprien Etienne 1:40:54 113 Romain Leidelinger 1:45:51 114 Antoine Turrel 1:46:38 115 Alexis Gasquet 1:50:31 116 Reinout De Mey 1:54:03 117 Simon Ricard 1:55:28 118 Vincent Loquet 1:56:06 119 Alan Lemmens 1:57:27 120 Benjamin Seguelas 1:58:02 121 Arthur Hourugou 1:58:04 122 Brice Mauduit 2:02:17 123 Mathieu Guilhas 2:04:48 124 Thomas Redoute 2:07:21 125 Delbecq 2:09:32 126 Thibault Crombez 2:11:25 127 Gaetan Guentleur 2:13:21 128 Jonathan Veilleroy 2:16:23 129 Guillaume Vaussoue 2:19:41 130 Julien Berges 2:21:05 131 Jerome Delafontaine 2:23:20 132 Samuel Marie 2:24:53 133 William Provillard 2:25:21 134 Yoann Marechal 2:26:48 135 Thomas Neveu 2:31:41 136 Fabrice Bednarek 2:31:59 137 Adrien Vanschepdael 2:33:59 138 Matthieu Caste 2:34:55 139 Raphael Delrue 2:37:10 140 Morgan Gouesse 2:39:12 141 Remi Tromel 2:41:32 142 Antoine Letellier 2:42:52 143 Jonathan Paul 2:45:37 144 Tristan Batista 2:46:48 145 David Faria 2:50:12 146 Yannick Berthet 2:51:47 147 Remy Belon 2:53:02 148 Clement Parisot 2:53:16 149 Alexandre Cauchy 2:57:54 150 Jean-Batiste Marichy 2:58:42 151 Cyril Chartier 2:59:32 152 Damiens Coze 3:00:37 153 Damien Marchand 3:07:46 154 Florent Bautista 3:11:29 155 Andrea Braga 3:12:29 156 Maxime Picchioni 3:15:24 157 Mathieu Lorandin 3:16:19 158 Kevin Gazzola 3:17:20 159 Alexandre Trolet 3:31:29 160 Stephane Marciniak 4:08:21 161 Adrien Montigny 4:12:49 162 Jimmy Poivre 4:17:11 163 Thomas Spack 4:20:55 164 Emmanuel Etancelin 4:37:37

Master men 1 only # Rider Name (Country) Team Result 1 Alban Lakata 2:22:01 2 Christoph Sauser 0:02:26 3 Wolfram Kurschat 0:03:32 4 Peters Bas 0:04:12 5 Alexandre Moos 0:05:18 6 Lukas Buchli 0:06:23 7 Marek Galinski 0:06:35 8 Mirko Pirazzoli 0:07:13 9 Andreas Kugler 0:07:48 10 Walter Costa 0:09:34 11 Sebastien Hansen 0:13:29 12 Michael Broderick 0:13:37 13 Gregory Pascal 0:13:50 14 Denys Marhem 0:22:02 15 Cedric Chartier 16 Nicolas Durin 0:23:46 17 Jacopo Bottarini 0:24:05 18 Pierre Lebreton 0:26:12 19 Joe Mccall 0:26:49 20 Vincent Philippe 0:26:50 21 Denis Cocon 0:26:56 22 Damien Demangel 0:27:55 23 Etienne Hautavoine 0:28:00 24 Stephane Madec 0:31:18 25 Stephane Laily 0:35:23 26 Mathieu Ferrand 0:36:40 27 Christophe Cuoq 28 Nicolas Christien 0:36:44 29 Cyril Perrochon 0:37:04 30 Miguel Furtado Matos 0:38:48 31 Sylvain Malezieux 0:38:56 32 Bruno Bellanger 0:38:59 33 Adam Ferrari 0:39:27 34 Walter Magni 0:39:35 35 Dominique Massonet 0:39:44 36 Stephane Bourret 0:40:04 37 Sylvain Mavier 0:40:13 38 Jose Barbosa 0:40:18 39 Emmanuel Cibat 0:40:38 40 Daniel Manse 0:40:44 41 Sebastien Escuain 0:41:00 42 Pascal Lagarde 0:41:08 43 Laurent Novero 0:42:07 44 Guillaume Thyoux 0:42:09 45 Ralph Naef 0:42:12 46 Stefan Sahm 0:42:13 47 Cedric Houot 0:42:44 48 David Messant 0:43:53 49 Julien Gaulandeau 0:44:09 50 Ron Dezittere 0:44:45 51 Guillaume Sager 52 David Squarta 0:44:53 53 Christophe Vignet 0:45:30 54 Virgil Magne 0:45:31 55 Samuel Pourchez 0:45:34 56 Sylvain Miche 0:45:35 57 Philippe Scius 0:45:44 58 Eric Matheau 0:45:50 59 Arne Broekmans 0:46:04 60 James Mccluskey 0:46:20 61 Christophe Henry 0:46:52 62 Eric Chartron 0:47:01 63 Philippe Fenger 0:47:12 64 Jerome Ducher 0:47:23 65 Alex Baude 0:47:26 66 Francois Gobaille 0:47:43 67 Gerald Toe 0:47:44 68 Jany Tournier 0:48:14 69 Matthieu Godichaud 70 William Cailleau 0:48:15 71 Benny Houben 0:48:32 72 Frederic Todeschini 0:49:20 73 Aurelien Hochart 0:49:21 74 Sebastien Langot 0:49:32 75 Yohann Ouvrier Buffet 0:49:34 76 Jerome Aberbour 0:49:42 77 Philip Morris 0:49:58 78 Bruno Peltier 0:50:02 79 Yvain Sogno 0:50:15 80 Frederic Talbi 0:50:34 81 Steven Janssens 0:50:49 82 Alain Van Woensel 0:50:54 83 Franck Bouille 0:50:59 84 David Vignet 0:51:01 85 Vincent Camus 0:51:11 86 Nicolas Garcera 0:51:25 87 Julien Maller 0:51:45 88 Fabien Peltier 0:51:49 89 Christophe Babault 0:52:23 90 Pascal De Meulenaer 0:53:00 91 Corrado Ivaldi 0:53:09 92 Nicolas Blondel 0:53:17 93 Oliver Schouppe 0:53:19 94 Mathieu Jeannottat 0:53:23 95 Stian Moller 0:53:24 96 Alain Saroul 0:54:01 97 Damien Serthelon 0:54:30 98 Romain Jausions 0:55:08 99 Philippe Clement 0:55:37 100 Guillaume Causse 0:56:14 101 Philippe Hautavoine 0:56:22 102 Frederic Hurier 0:56:32 103 Jean-Pierre Degroot 0:56:37 104 Julien Cot 0:56:42 105 Frankie Thierry 0:56:48 106 Gregory Braillon 0:56:54 107 Alwin Mesotten 0:57:02 108 Serge Pereira 0:57:27 109 Emmanuel Bez 0:57:41 110 Hugo Girard 0:57:43 111 Dave Van De Pol 0:57:46 112 Gonzague Petit 0:58:09 113 Guillaume Pottier 0:58:14 114 Sylvain Maziarz 0:58:16 115 Alexandre Atzert 0:58:39 116 Denis Leguay 0:58:49 117 Gregory Causse 0:59:06 118 David Bouqueret 0:59:11 119 Matteo Nefori 0:59:34 120 Vincent Thomas 0:59:35 121 Eric Chautemps 0:59:37 122 Jerome Flucher 0:59:41 123 Christophe Corailler 1:00:06 124 Nicolas Chartier 1:00:29 125 Will Thomas 1:00:34 126 Sebastien Loete 1:00:38 127 David Metche 1:00:41 128 Jean-Baptiste Pieri 1:00:55 129 Alexis Bachelard 130 Stephane Reillat 1:01:22 131 Christophe Rodriguez 1:01:40 132 Jmichel Baquie 1:01:44 133 Ghislain Calderon 1:01:55 134 Johan Stiennes 1:02:40 135 Kevin Stanley 1:03:01 136 Alexander Paardekooper 1:03:17 137 Leonardo Ambrosi 1:03:18 138 Baptiste Maria 1:03:24 139 Charles Burgio 1:03:25 140 Willy Thierry 1:04:17 141 Michael Ollivier 1:04:19 142 Yohann Piguet 1:04:24 143 Sebastien Le Naour 1:04:34 144 Sebastien Lefevre 1:04:36 145 Olivier Baumgartner 1:04:51 146 Peter Kraaijvanger 1:04:56 147 Frederic Torche 1:05:05 148 Philippe Leduc 1:05:16 149 Guillaume Petricien 1:05:20 150 Stephane Leger 1:05:24 151 Jerome Tepinier 1:05:25 152 Miguel Martinez 1:05:36 153 Cedric Carreira 1:06:21 154 Gael Viclin 1:06:55 155 Fabien Bouvet 1:06:57 156 Sylvain Berthault 1:07:02 157 Samuel Asseman 1:07:09 158 Antoine Varin 1:07:10 159 Loic Ducrot 1:07:38 160 Guillaume Orhan 1:08:04 161 Stephane Lamouroux 1:08:09 162 Fabrice Druet 1:08:16 163 Carlos Capela 1:08:18 164 Cyrille Colard 1:08:20 165 Philippe Saillour 1:08:30 166 Nicolas Defosse 1:08:33 167 Regis Valentin 1:08:43 168 Rudy Barraut 1:08:59 169 Timo Pirrung 1:09:29 170 Olivier Debruyne 1:09:32 171 Andy Huys 1:10:18 172 Frederic Crisci 1:10:47 173 Laurent Cousin 1:11:16 174 Pascal Szekely 1:11:43 175 Jeremy Dumas 1:12:10 176 Fabrice Perret 177 Eric Bianchi 178 Dave O Brien 1:12:11 179 Francis Daire 1:12:21 180 Serge Rocha 1:12:24 181 Sebastien Goessens 1:12:26 182 Cyril Arnoux 1:12:29 183 Daragh Smith 1:12:45 184 Benoit Taevernier 185 Stephane Russier 1:13:03 186 Sebastien Frecon 1:13:29 187 Stephen Pollock 1:13:41 188 Laurent Sanial 1:13:54 189 Sebastien Charruet 1:14:05 190 Laurent Chow-Chine 1:14:17 191 Esterel Finot 1:14:20 192 Regis Aulagnier 1:14:23 193 Luc Gibello Bret 1:14:41 194 Nehemia Paardekooper 195 Ludovic Jardin 1:15:12 196 Olivier Oudart 1:15:34 197 Sebastien Liot 1:15:45 198 Nicolas Michel 199 David Rudaz 200 Arnaud Riviere 1:15:47 201 Bertrand Brochot 1:15:53 202 Arnaud Meausoone 1:15:55 203 Oscar Mac Ananey 1:16:09 204 Stephane Ferro 1:16:11 205 Michael Pannaux 1:16:14 206 Yann Blondelle 1:16:18 207 Didier Haldimann 1:16:48 208 Alexandre Blondeau 1:16:56 209 Jean-Christophe Fadda 210 Bruno Devaud 1:17:06 211 Matteo Zanetti 1:17:08 212 Graeme Forbes 1:17:27 213 David Tosolini 1:17:30 214 Kevin Vleurinck 1:17:44 215 Federico Mantovani 1:18:13 216 Vincent Godard 1:18:43 217 Jerome Bertoux 1:18:55 218 Alain Boutruche 1:18:58 219 Frederic Richard 1:19:02 220 Franck Gabaudan 1:19:06 221 Cyril Lechner 1:19:12 222 Olivier Miele 1:19:15 223 Florent Cadamuro 1:19:23 224 Sebastien Patching 1:19:29 225 Gabin Croise 1:19:31 226 Michael Vandermeulen 227 Johan De-Baets 1:19:52 228 Samuel Becuwe 1:19:58 229 Fabrice Kah 1:20:03 230 Sebastien Bergaud 1:20:19 231 Yann Griffon 1:20:29 232 Marc Simon 1:20:33 233 Sebastien Galavielle 1:20:36 234 Gregor Arndt 1:20:40 235 Thierry Fontaine 1:20:44 236 Christophe Marical 1:20:53 237 Jerome Jan 1:20:55 238 Rene Deveze 1:21:06 239 Luca Parodi 1:21:11 240 Alfredo Voisin 1:21:14 241 Michel Abot 1:21:21 242 Eric Faurie 1:21:27 243 Sven Dezittere 244 Gregory Viron 1:21:38 245 Jerome Canolle 1:21:41 246 Christophe Majois 1:21:44 247 Jerome Laverdure 1:21:59 248 Fabrice Ponte 1:22:00 249 Cameron Muir 1:22:05 250 Claude Letoublon 1:22:34 251 David Lavenu 1:22:38 252 Vincent Badoz 253 Julien Infante 1:22:52 254 Thibaut Cathenoz 1:22:55 255 Wouter Degrave 1:22:56 256 David Perdereau 1:23:30 257 Vincent Cuni 1:23:33 258 Christophe Van Lierde 1:23:38 259 Ludovic Moreau 1:23:51 260 Simone Trabalza 1:24:05 261 Arnaud Buisine 1:24:20 262 Stephane Brozille 1:24:24 263 Frederic Jouin 1:24:33 264 Nicolas Sarrazin 1:24:44 265 Joeri Stefani 1:25:24 266 Yves Honore 1:25:49 267 Franck Tanguy 1:26:09 268 Willem Rosiers 1:26:16 269 Ludovic Cassaro 1:26:21 270 Stephane Dereumaux 1:26:30 271 Piet Dejonckheere 1:26:31 272 Stephane Auroux 273 Nicolas Caulier 1:26:36 274 Herve Auroux 275 Gerd Joos 1:26:41 276 Stephane Zanzucchi 1:26:45 277 Gerald Giry 1:26:47 278 Pascal Poncet 1:26:53 279 Clement Delmas 1:26:57 280 Vincent Hazout 1:27:23 281 Olivier Corjon 1:27:38 282 Regis Moreau 1:27:47 283 Franck Lhermiteau 1:28:11 284 William Dos Reis 1:28:12 285 Alexandre Oswald 1:28:15 286 Philippe Girodengo 1:28:17 287 Stephane Demaria 1:28:45 288 Reto Decker 1:28:47 289 Vincent Lebegue 1:28:48 290 Philippe Zebracki 1:29:11 291 Alban Delanney 1:29:23 292 Ludovic Morin 1:29:33 293 Gert De Roover 1:29:34 294 Steven De Keyser 1:30:20 295 Nicola Vezzaro 1:30:26 296 Frederic Michel 1:30:29 297 Olivier Buscail 1:30:42 298 Yannick Evrard 1:30:43 299 Benoit Mercier 1:30:50 300 David Debruges 1:30:51 301 Vincent Stern 1:30:57 302 Ludovic Lepoureau 1:31:04 303 Nicolas Felix 1:31:16 304 Oscar Malavasi 1:31:20 305 Gil Evrard 1:31:25 306 Yann Cattez 1:31:35 307 Olivier-Lp Rogan 308 Jean-Philippe Decoret 1:31:49 309 Morgan Simonnet 1:31:52 310 Carlo Daemen 1:32:10 311 Dominique Gathier 1:32:12 312 Xavier Fort 1:32:26 313 Jacques Meirinhos 1:32:40 314 Jeff Goupil 315 Christophe Dubois 1:32:42 316 Georges Latouche 1:32:45 317 Laurent Rougemont 1:32:46 318 Stephane Pascolo 1:32:49 319 Gregory Radisson 1:32:57 320 Jean-Francois Lab 1:33:42 321 Olivier Leiros 1:33:53 322 Herve Cheynel 1:34:04 323 Patrice Aljalvin 1:34:19 324 David Castillo 1:34:21 325 Romain Larche 1:34:34 326 Stephane Mathieu 1:34:42 327 Eric Friedrich 1:34:48 328 Eric Saintenoy 1:34:51 329 Francois Joy 1:34:52 330 Laurent Esmery 1:35:15 331 Gregory Prevot 1:35:18 332 Nicolas Delgrange 333 Christophe Denis 1:35:20 334 Paolo Olmi 1:35:46 335 Julien Decaux 1:35:58 336 Arnaud Ducroquet 1:36:05 337 Cedric Lantenois 1:36:06 338 Tom Bruneel 1:36:25 339 Stefano Capitani 1:36:50 340 Heikki Segaert 1:36:56 341 Pascal Vende 1:36:58 342 Cedric Boyrie 343 Eric Laigneau 1:37:00 344 Arnaud Petitjean 1:37:04 345 Luis Simoes 1:37:13 346 Aksel Kibarer 1:37:22 347 Gilles Amez-Droz 1:37:25 348 Gilles Bernasque 1:37:32 349 Gerald Trosset 1:37:43 350 Joseph Peineau 1:37:46 351 Dieter Delys 1:37:47 352 David Vallar 1:37:57 353 Gilles Pasquier 1:38:00 354 Bart Haesen 1:38:02 355 Marc Gras 1:38:06 356 Steven Pauwels 1:38:35 357 Olivier Moreaud 1:38:45 358 Fabien Huillet 1:38:52 359 Laurent Rogan 1:38:57 360 Herve Gelabert 1:39:11 361 Olivier Berteloot 1:39:37 362 Arnaud Gevin 1:39:49 363 Dominique Mallet 1:39:50 364 Lorenzo Capocchiani 1:39:51 365 Nicolas Bourret 366 Alexis Caillet 1:40:43 367 Nicolas Leduc 1:40:54 368 Morgan Brunel 1:41:02 369 Emmanuel Ouarezki 1:41:04 370 Sebastien Goeury 1:41:10 371 Stephane Ledroit 1:41:31 372 Antoine Desjobert 1:41:33 373 Gregory Rigaux 1:41:40 374 Frederic Elberg 375 Aldyn Fourcans 1:41:41 376 Olivier Travaillot 1:41:58 377 Romain Thorel 1:42:08 378 Pascal Gauthier 1:42:12 379 Sylvain Tual 1:42:41 380 David Tual 1:42:42 381 Michel Senanedj 1:42:45 382 Christophe Thiebaut 1:42:59 383 Sebastien Tissier 1:43:08 384 David Haegman 1:43:32 385 Cedric Mudler 386 Nicolas Surardt 1:43:40 387 Lionel Morand 1:44:08 388 Yannick Thueux 1:44:13 389 Mikael Mille 1:44:21 390 Guenael Legoupil 1:44:32 391 Nicolas Blanc 1:44:37 392 Stephane Chene 1:44:40 393 Bruno Durrenberger 1:44:45 394 Bart Jacobs 1:44:55 395 Patrick Melillo 1:45:17 396 Johan Christen 1:45:24 397 Graham Jones 1:45:27 398 Bruce Duvic 1:45:29 399 Stephane Cilluffo 1:45:35 400 Eric Fendt 1:46:10 401 Jerome Muringer 1:46:25 402 Pascal Bourget 1:46:49 403 Herve Scudier 1:46:53 404 Christophe Pequignot 1:47:14 405 Frederic Secretain 1:47:21 406 Gerald Fouquet 1:47:23 407 Laurent Valdan 1:47:25 408 Thomas Balay 1:47:44 409 Sebastien Le Bihan 1:47:51 410 Yannick Foucault 1:48:00 411 Joris Van Ophuizen 1:48:04 412 Antony Grange 1:48:07 413 Fromy Fromy 1:48:13 414 Jerome Limosin 1:48:16 415 Nicolas Aubert 1:48:21 416 Sebastien Chaumet 417 Guillaume Marcelot 1:48:37 418 Johann Thiphaine 1:48:38 419 Barry Van Otterdijk 1:48:39 420 Gregory Doerler 1:49:19 421 Nicolas Odile 1:49:22 422 Julien Lacroix 1:49:26 423 Olivier Roussel 1:49:37 424 Julien Chauveau 1:49:41 425 Werner Daemen 1:49:50 426 David Beziat 1:49:58 427 Olivier Madelon 1:50:04 428 Laurent Labourel 1:50:11 429 Sebastien Riaux 1:50:18 430 Stephane Gibout 1:50:24 431 Sebastien Boudard 432 Mickael Leal 1:50:37 433 Olivier Riff 1:50:40 434 Fabrice Leleu 1:50:54 435 Jean-Francois Baussart 1:51:23 436 Arnaud Larriere 1:51:26 437 Adrien Retailleau 1:51:29 438 Eric Laurain 1:51:55 439 Jerome Suze 1:51:58 440 Alexandre Fol 1:52:02 441 Simon Lerat 1:52:06 442 Patrick Faramaz 1:52:09 443 Olivier Froissart 1:52:16 444 Guy Frederix 1:52:17 445 Jean-Luc Diaz 1:52:37 446 David Bourgeaux 1:52:42 447 Fabrice Semanas 1:53:06 448 Stephane Le Roux 449 Sebastien Bosquet 1:53:07 450 David Debot 1:53:27 451 Cyril Cochez 1:54:05 452 Benoit Dehaye 1:54:37 453 Gregory Sapelier 1:54:54 454 Stefano Bacuzzi 1:55:06 455 Sebastien Chauvin 1:55:09 456 Farid Boudjema 1:55:22 457 Nicolas Leroy 1:56:02 458 Maxime Bretaud 1:56:03 459 Eric Buffet 1:56:07 460 Fabien Audibert 461 Nicolas Tritz 1:56:08 462 Stephane Barailler 1:56:14 463 Sylvain Juliachs 1:56:18 464 Leo Studer 1:57:00 465 Benoit Cadaut 466 Dimitri Kleykens 1:57:01 467 Sylvain Denolly 468 Adrien Briand 1:57:09 469 Alexis More 1:57:12 470 Gunther Discart 1:57:52 471 Sylvain Mandard 1:57:55 472 Marc Hayen 473 Jean-Michel Roges 1:58:01 474 Sebastien Claude 1:58:07 475 Vincent Autin 1:58:10 476 Alain Steffan 1:58:20 477 David Garcelon 1:58:22 478 Vincent Germain 1:58:28 479 Thierry Naudin 1:58:38 480 Claude Ritzenthaler 1:58:39 481 Thierry Egraz 1:58:48 482 Marco Bolletta 1:58:54 483 Christophe Debellu 1:59:57 484 Frederic Recher 2:00:05 485 Sebastien Duez 2:00:07 486 Michel Fernandez 2:00:24 487 Florent Pougez 2:00:28 488 Jerome Facon 2:00:44 489 Folco Jeune 2:00:48 490 Bruno Gouin 2:00:52 491 Jerome Chodat 2:01:02 492 Frederic Perdomini 2:01:04 493 Patrice Debord 2:01:05 494 Cyril Nugue 2:01:21 495 Sylvain Grand 2:01:22 496 Franck Robert 2:01:29 497 Benjamin Ortigosa 2:01:31 498 Pascal Bisson 2:01:37 499 Miguel Plantrose 2:01:51 500 Nicolas Fourrage 2:01:54 501 Christophe Simon 2:02:03 502 Stephane Remy 2:02:24 503 Marc Toubin 2:02:29 504 Stephane Thouny 2:02:32 505 Francis Perry 2:02:33 506 Nicolas Eymann 2:02:35 507 Damien Tardieu 2:02:52 508 Jean-Jules Acadine 2:03:15 509 Loic Dumusoy 2:03:36 510 Cedric Cucis 511 Jerome Tocut 2:03:39 512 Gregory Carre 2:03:44 513 Sebastien D'hondt 2:03:45 514 Julien Baudry 2:03:51 515 Jerome Chesnel 2:03:58 516 Fabrice Garnache 2:04:02 517 Thierry Martin 518 Sebastien Chesnel 2:04:10 519 Lionel Lorenzato 2:04:13 520 Mike Brunsdon 2:04:20 521 Anthony Fournier 2:04:37 522 Ludovic Guilbert 523 Jerome Marie-Luce 2:04:49 524 Eddy Cheval 2:05:02 525 Fernando Garcia Da Silva 2:05:20 526 Elie Pradoux 2:05:32 527 Gilles Levert 2:05:41 528 Franck Dubois 2:06:08 529 Christophe Hardy 2:06:20 530 Christophe Molin 2:06:25 531 Frederic Caulier 2:06:43 532 Julien Bousseau 2:06:59 533 Dominique Bocquet 2:07:17 534 Arnaud Kurtzemann 2:07:21 535 Remi Odile 2:07:55 536 Christophe Seube 537 Phillip Sanday 2:07:59 538 Fabrice Sanchez 2:08:04 539 Freddy Daniere 2:08:17 540 Jean-Stephane Pasquet 2:08:21 541 Raphael Decanis 2:08:47 542 Ulrich Verheyden 2:09:23 543 Fabrice Sanna 2:09:29 544 Jerome Brusco 2:09:30 545 Stephane Jouvenel 2:09:42 546 Marc Jacquand 2:09:46 547 Jacky Bohn 2:09:53 548 Thomas Muylle 2:10:11 549 Frederic Pradier 2:10:30 550 Christian Fritsch 2:10:31 551 Stephane Pore 2:10:32 552 Ludovic Gelle 2:10:34 553 Jean-Francois Le-Hetet 2:10:36 554 Herve Roethlisberger 2:10:50 555 Gilles Reboux 2:10:52 556 John Crayston 2:10:59 557 Ludovic Desseaux 2:11:02 558 Christophe Gulli 2:11:22 559 Johann Baudouin 2:11:23 560 Fabrice Drufin 2:11:33 561 Yann Audic 562 Christophe Musial 2:11:40 563 Gregory Sigaud 2:11:45 564 Rodrigue Wenderbecq 2:11:52 565 Christophe Pereira 2:12:00 566 Romuald Chaen 2:12:06 567 Pierre-Emile Piquemal 2:12:11 568 Florian Lemaitre 2:12:20 569 Mathieu Gineste 2:12:23 570 Gregory Ramel 2:12:25 571 Patrice Bedouret 2:12:28 572 Pierre Szymezak 2:12:29 573 Cedric Basle 2:13:15 574 Serge Davesne 2:13:30 575 Jerome Sonderegger 2:13:31 576 Amilcar Quina 2:13:32 577 Arnaud Metais 2:13:38 578 Dewi Daniel 2:14:03 579 Frederic Tournier 2:14:09 580 Julien Fischer 2:14:12 581 Olivier Imbert 582 Matthew Cleverly 2:14:13 583 Sebastien Beaucle 2:14:38 584 Jerome Morell 2:14:44 585 Sebastien Minneci 2:14:55 586 Christophe Houdan 2:15:05 587 Franck Lechner 2:15:19 588 Valery Rousseau 2:15:35 589 Jean Brunaud 2:15:43 590 Sebastien Lespilette 591 Mark Blay 2:16:06 592 Stephane Grimaud 2:16:07 593 Sebastien Laffont 594 Josselin Colas 2:16:10 595 Philippe Meirinhos 2:16:21 596 Sebastien Capel 2:16:22 597 Stephane Manson 2:16:39 598 Gareth Blair 2:16:41 599 Mickael Caron 2:16:55 600 Olivier Massari 2:17:05 601 Eric Magniez 2:17:10 602 Laurent Michaud 2:17:11 603 Jerome Fontan 2:17:25 604 Jose Gomez 2:17:37 605 Franck Lesne 2:18:00 606 Jean-Marc Durand 2:18:13 607 Fabien Gilson 2:18:17 608 Stephane Molto 2:18:30 609 Eric Frey 2:18:31 610 Emanuel Cieselski 2:18:41 611 David Perrocheau 2:18:51 612 Sebastien Bador 2:19:16 613 Ludovic Roux 2:19:22 614 Herve Navarro 2:19:28 615 Jean-Philippe Beguin 2:19:31 616 Alexandre Auduberteau 617 Gregory Michou 2:19:35 618 David Bourdon 2:19:43 619 Dominique Garcia 2:19:46 620 Cedric Garcia 2:20:02 621 Stephen Humeau 2:20:11 622 Jean-Remy Barrielle 2:20:28 623 Manu Fontaine 624 Stephane Duclos 2:20:46 625 Alexandre Verez 2:20:50 626 Olivier Nivet 2:20:59 627 Tom Van Den Eynde 2:21:04 628 Sebastien Verschaete 2:21:11 629 Dimitri Andries 2:21:14 630 David Louchart 2:21:23 631 Michel Tandart 2:21:32 632 Serge Lodato 2:21:41 633 Fabien Lorieux 2:21:42 634 Franck Saintmartin 2:21:48 635 Ludovic Petitimbert 2:21:50 636 Laurent Morassutti 2:22:07 637 Julien Pinchault 2:22:10 638 Eric Bertin 2:22:12 639 Laurent Beaudoin 640 Pascal Richard 2:22:18 641 Vital Vranken 2:22:33 642 Frederic Castella 2:22:39 643 Charles Caron 2:22:45 644 Yohann Blaevoet 2:22:46 645 Christophe Carbon 2:22:50 646 Gregory Lazoore 2:22:51 647 Johnny Juffin 2:22:52 648 Yann Pelissier 2:23:53 649 Sebastien Maupoint 2:23:56 650 Olivier Laseux 2:24:05 651 Fabrice Nemausat 2:24:30 652 Luca Giordano 653 Olivier Tack 2:24:46 654 Jerome Beuret 2:25:04 655 Eric Caddoux 2:25:07 656 Stephane Horiot 2:25:15 657 Nicolas Bonnet 2:25:58 658 Sylvain Jonet 2:25:59 659 Richard Langlois 2:26:17 660 Bertrand Lecanu 2:26:20 661 Arnaud Joninon 2:26:31 662 Jerome Gaudillat 2:26:36 663 Willy Massemin 2:26:40 664 Sebastien Jourdan 2:26:43 665 Olivier Delcourt 2:26:49 666 Xavier Liardet 2:27:00 667 Geert Bonne 2:27:07 668 Nicolas Guestin 2:27:10 669 Stephane Faure 2:27:18 670 Cyril Nafati 2:27:30 671 Olivier Figasso 2:27:31 672 Sandro Porta 2:27:35 673 Eddy Huez 674 Olivier Castermant 2:27:39 675 Alexandre Balin 2:28:01 676 Thomas Pringot 2:28:06 677 Guy Hurpez 2:28:25 678 Olivier Bizet 2:28:35 679 Christophe Picault 2:28:44 680 Cedric Veron 2:29:09 681 Franck Janura 2:29:33 682 Ronny Vanbaelen 2:29:47 683 Xavier Blandin 2:29:59 684 Christophe Dardier 2:30:09 685 Cyril Rouchon 2:30:10 686 Mathieu Josseau 2:30:17 687 Stephane Pommies 2:30:25 688 Bruno Verard 2:30:29 689 Marc Patoureaux 2:30:44 690 Gaetan Lecomte 2:30:45 691 Clement Piegay 2:31:04 692 Laurent Robac 2:31:24 693 Gus Tinoco 2:31:32 694 Tony Richard 2:31:34 695 Stephane Legrand 2:31:39 696 Joachim Fauconnier 2:31:43 697 Damien Santamaria 2:31:54 698 Loic Colin 2:32:01 699 Yannick Rigaud 700 Louis Perard 2:32:14 701 Ludovic Lambert 2:32:26 702 Mathieu Grollier 2:32:37 703 Eric Bouin 2:32:38 704 Geoffrey Rigault 2:32:44 705 Kevin Hiet 2:32:54 706 Erwin Ouborg 2:33:04 707 Denis Trigaux 2:33:08 708 Jean-Baptiste Ledoux 2:33:11 709 Rodrigue Tavernier 2:33:52 710 Bruno Bouchet 2:34:11 711 Jerome Salle 2:34:16 712 Frederic Lacroix 2:34:18 713 Jean-Christophe Robert 2:34:23 714 Eric Henner 2:34:37 715 Bruno Salles 2:35:19 716 Stephane Blonde 2:35:35 717 Mickael Harnois 2:35:40 718 Arnaud Righi 2:36:11 719 Herve Maury 2:36:16 720 Timo Van Vooren 2:36:43 721 Stephane Bernasse 2:37:53 722 Pascal Cabrit 2:37:55 723 Laurent Rossard 2:38:03 724 Sebastien Mesnard 2:38:04 725 Kris Cornil 2:38:29 726 Richard Renault 2:38:41 727 Cedric Bodet 2:39:22 728 Raffaele Ferrari 2:39:39 729 Rik Rohart 2:39:44 730 Roberto Bertolino 2:39:47 731 Ludovic Matera 2:39:54 732 Ludovic Teracher 733 Lionel Mazier 2:40:00 734 Sandro Chapellu 2:40:13 735 So Bonamy 2:40:18 736 Dimitri Gilbert 2:40:42 737 Sebastien Amadio 738 Rob Verhoeven 2:40:46 739 Bruno Demarchi 2:40:55 740 Jerome Campos 2:41:01 741 Laurent Grallien 2:41:08 742 Emmanuel Rigaud 2:41:13 743 Jerome Bafour 2:41:16 744 Frederic Hachin 2:41:27 745 Samuel Remy 2:41:30 746 Emmanuel Saba 747 Alexandre Lagarrigue 748 Alain Godin 2:41:31 749 Geert Van Den Eynde 2:41:34 750 Julien Flambry 2:41:39 751 Benoit Dutot 2:41:40 752 Lionel Schittly 2:41:46 753 Laurent Deslin 2:41:51 754 Davy Muller 2:41:59 755 Ludovic Robin 2:42:00 756 Cedric Parys 2:42:01 757 Carlos Agredano 2:42:02 758 Gunter Braem 2:42:04 759 Williams Mwamba 760 Arnaud Roppa 2:42:09 761 Frederic Dussert 2:42:12 762 Mathieu Debord 2:42:21 763 Eric Cuesta 2:42:29 764 Jean-Laurent Autin 2:42:35 765 Franck Devalliere 2:42:52 766 William Richard 2:43:01 767 Sebastien Etienne 2:43:06 768 Olivier Chapuis 2:43:21 769 Yannick Robert 2:43:25 770 Frederic Plumier 2:43:34 771 Damien Texier 2:43:37 772 Antony Lallemand 2:43:48 773 Frederic Boye 2:44:10 774 Franck Esposito 2:44:11 775 Cedric Ropars 2:44:34 776 Stephane Rouquette 2:44:35 777 Eric Balcon 2:44:45 778 Sebastien Schuler 2:44:47 779 David Merlin 2:44:51 780 Nicolas Derain 2:45:02 781 Sylvain Guillaume 2:45:11 782 Mathieu Leo 2:45:14 783 Vincent Vasseur 2:45:21 784 Jerome Dijoux 785 Anthony Hauguel 786 Philippe Bernard 2:45:30 787 Jacky Malot 2:45:49 788 Vincent Mercier 2:45:51 789 Stephane Dolidon 2:45:54 790 Christophe Jamme 2:46:14 791 Pieter Igodt 2:46:15 792 Stijn Declerck 793 Dries Barbier 794 David Decoene 795 Hannes Dekeyzer 2:46:17 796 Frederic Gouget 2:46:19 797 Dries Verhaegen 2:46:20 798 Stephane Turbault 2:46:40 799 Loic Langrume 2:46:58 800 Rachid Ighilameur 2:47:18 801 David De Ridder 2:47:30 802 Robin De Hauwere 803 Arnaud Dessoy 2:47:44 804 Florent Poitrine 2:48:00 805 Benoit Hustinx 2:48:03 806 Mathieu Collignon 2:48:12 807 Thierry Courtes 2:48:39 808 John Lepoultier 2:48:43 809 John Fabick 2:48:51 810 Olivier Bouissou 811 Frederic Mons 812 Alexandre Breviere 2:48:53 813 Thibaut Ravel 2:48:59 814 Remi Jacquand 2:49:11 815 Olivier Lecat 2:49:20 816 Jean-Noel Courtes 2:49:21 817 Cedric Roux 2:49:27 818 Fabien Huet 2:49:37 819 Bruno Bernardot 820 Jean-Charles Bertrand 2:49:43 821 Matthieu Kaiser 2:49:58 822 Laurent Beautrix 2:50:01 823 Fabien Biname 2:50:02 824 Gregory Chauvier 2:50:12 825 David Martinella 2:50:27 826 Roberto Cambria 2:50:40 827 Maurizio Trevisiol 828 Emmanuel Moussard 2:50:41 829 Guillaume Robert 2:50:57 830 Jimmy Commeret 831 Philippe Ranzoni 2:50:59 832 Christophe Segoviano 2:51:24 833 Luc Viegas Mau 2:51:30 834 Cedric Zentz 2:51:34 835 Damien Lesouquet 2:51:41 836 Paul Lasenby 2:52:08 837 Alexis Nicolas 2:52:12 838 Michael Rodrigues 2:52:13 839 Frederic Burnichon 2:52:14 840 Jean-Charles Barreau 2:52:20 841 Mathieu Remy 2:52:28 842 David Gauthier 2:52:39 843 Jean-Denis Unal 2:52:57 844 Ludovic Quinton 2:53:04 845 Hubert Bonhommet 2:53:15 846 Arnaud Duchene 2:53:45 847 Aurelien Normand 2:53:49 848 Stephan Segoviano 2:54:17 849 Philippe Lentz 2:54:19 850 Gael Nicolas 2:54:20 851 Jerome Bouquet 2:54:34 852 Jerome Gazel 2:54:42 853 Christophe Giannone 2:54:43 854 Frederic Deghetto 2:55:10 855 Philippe Martin 2:55:19 856 Jonathan Salzard 2:55:34 857 Nicolas Demazure 2:55:35 858 Fred-Paul Demazure 2:55:36 859 Jerome Bauchart 2:55:44 860 Jerome Passet 861 Gian-Luca Amitrano 2:55:55 862 Stephane Daudignon 863 Nicolas Thirouin 2:56:07 864 Martin Guillot 2:56:10 865 Sebastien Doyhenard 2:56:16 866 Jerome Soulier 2:56:47 867 Herve Labrousse 868 Kevyn Johannes 869 Richard Beuret 2:56:59 870 Nicolas Loche 2:57:03 871 Sebastien Loriot 2:57:09 872 Davy Quintens 2:57:23 873 Vincent Renaerd 2:57:36 874 Frederic Blind 875 Cedric Goepfert 2:57:38 876 Denis Ligat 2:57:41 877 Vincent Laugier 2:57:44 878 Jerome Hardel 2:58:35 879 Sebastien Pelletier 2:58:37 880 Ludovic Thirion 2:58:41 881 Stephane Pelat 2:58:43 882 Gregory Moriaux 2:58:47 883 Philippe Gandeboeuf 2:58:55 884 Patrick Chapuis 2:58:56 885 Erwan Callarec 886 Michel Coelho 2:58:57 887 Laurent Olivier 2:58:59 888 Richard Cosentino 2:59:01 889 Xavier Guille 2:59:02 890 Laurent Moineau 2:59:03 891 Bruno Ligat 2:59:20 892 Olivier Lamboley 2:59:36 893 Ludovic Henaut 2:59:44 894 Mario Da Mota Pais 2:59:53 895 Benoit Delebecque 2:59:54 896 David Martinez 3:00:02 897 Jerome Auzeloux 3:00:22 898 Arnaud Delebecque 3:00:26 899 Maurizio De Candido 3:00:38 900 Paulo Da Silva 3:00:45 901 David Ozani 3:01:16 902 Stephan Leturgez 3:01:25 903 Frederic Descamps 3:01:28 904 Laurent Lemoine 3:01:36 905 Sebastien Darribere-Pleyt 3:01:38 906 Fabrice Hegron 3:01:43 907 Vincent Lecomte 3:01:46 908 Marc Closson 3:02:06 909 Jeremie Bordenkircher 3:02:36 910 Tony Fontana 3:02:42 911 Pascal Gabard 3:02:48 912 Florian Boyer 3:03:02 913 Jerome Mahot 3:03:05 914 Olivier Nicolau 3:03:11 915 Fabrice Quesada 916 David Rumeau 917 Franck Primard 3:03:18 918 Ludovic Lesage 3:04:15 919 Yannick Rossato 3:04:32 920 Nicolas Caillette 3:04:33 921 Pascal Gabard 922 Jerome Bonamy 3:04:42 923 Laurent Faivre 924 David Mistri 3:05:23 925 Xavier Nicolas 3:05:25 926 Jean-Francois Wynen 3:05:28 927 Thierry Reynaud 3:05:34 928 Olivier Paie 3:05:40 929 Christophe Pierlot 3:05:44 930 Laurent Binz 3:06:31 931 Frederic Pellin 3:07:07 932 Jean-Charles Vincent 3:07:19 933 Nico Winkelman 3:07:22 934 Jerome Gocyk 3:07:34 935 Jerome Jaillet 3:07:45 936 David Chebre 3:07:46 937 Roel Janssen 3:07:53 938 Herve Gaschy 3:08:02 939 Jacky Duchez 3:08:04 940 Kurt Jacobs 3:08:09 941 Cedric Le Coz 3:08:10 942 Lionnel Peres 3:08:34 943 Olivier Richardot 3:08:52 944 Jean-Philippe Torres 3:09:02 945 Fabrice Le Paulmier 946 Christophe Mistri 3:09:12 947 Christophe Cottone 3:09:48 948 Nicolas Broquet 3:09:50 949 Benoit Richard 3:09:51 950 Sebastien Plaud 3:09:53 951 Didier Rovel 3:09:55 952 Camille Angaut-Krasa 3:10:01 953 Maxime Jouffroy 3:10:31 954 Vincent Morgado 3:10:35 955 Jerome Croze 3:11:07 956 Frederic Claret 3:11:15 957 Jerome Barcelo 3:11:19 958 Fabrice Vieira 3:11:22 959 Frederic Brien 3:11:41 960 Pedro Benedito 3:12:05 961 Anthony Declerck 3:12:20 962 Thierry Lagourgue 3:12:37 963 Jerome Domenge 964 Raphael Cathelin 3:12:39 965 Nicolas Teisseyre 3:12:44 966 Christophe Acke 3:12:46 967 Christophe Guerin 3:13:07 968 Eric Serre 969 Frederic Laudet 3:13:14 970 Jerome Chesneau 3:13:16 971 Ludovic Saint-Ouen 3:13:17 972 David Maupoint 3:13:37 973 Gilles Guiol 3:13:39 974 Gregory Place 3:13:41 975 Cedric Alzard 3:14:09 976 Davy Baudelet 3:14:16 977 Fabrizio Valle 3:14:19 978 Emmanuel Orso 3:14:22 979 Anthony Perrier 980 Nicolas Lacroix 3:14:30 981 Frederic Martin 3:14:42 982 Jean-Manuel Novoa 3:15:11 983 Remi Parisse 3:15:30 984 Vianney Dubois 3:15:41 985 Bart Daman 3:15:54 986 Benjamin Samroeth 3:16:11 987 Stephane Kuntz 3:16:29 988 Bruno Fourre 3:16:33 989 Nicolas Dufour 3:16:37 990 Willy Hennequin 3:16:54 991 Olivier Behr 3:17:14 992 Denis Dussaut 3:17:18 993 Stephane Ingels 3:17:19 994 Pietro Canato 3:17:26 995 Andrea Battistoni 996 Stephane Malet 3:17:31 997 Nicolas Robert 3:17:41 998 Raphael Simon 3:17:44 999 Olivier Gavillot 3:17:58 1000 Sebastien Ory 3:18:01 1001 Mickael Brien 3:18:04 1002 Luc Coquin 3:18:09 1003 Stephane Martin 1004 Arnaud Heutte 3:18:13 1005 Xavier Havart 3:18:14 1006 Julien Brandt 3:19:08 1007 Michel De Leon 3:19:11 1008 Emmanuel Tabouret 3:19:16 1009 Laurent Stilmant 3:19:19 1010 Steven Daumont 3:19:28 1011 Sylvain Garnier 3:19:30 1012 Gaetan Poirier 3:19:32 1013 Florent Garnier 3:19:36 1014 Cyril Vasseur 3:19:39 1015 Luc Clausse 1016 Sebastien Rys 3:19:47 1017 Stephane Emengeard 3:20:03 1018 Marco Rinaldi 3:20:04 1019 Eric Denys 3:20:08 1020 Stephane Cardon 3:20:14 1021 Vincent Turmeau 3:20:28 1022 Julien Felix 3:20:29 1023 Danny Dilissen 3:20:32 1024 Manuel Simon 3:20:41 1025 Marc Lehman 1026 Frederic Drevet 3:20:50 1027 Josselin Kostrzewa 3:21:33 1028 Cedric Regnier Lafforgue 3:21:35 1029 Stephane Cornutello 3:21:54 1030 Jerome Choquer 3:22:01 1031 Michael Camberlin 3:22:12 1032 Pierre Deroo 3:22:51 1033 Sebastien Daniel 3:22:52 1034 Fabrice Raguin 3:22:55 1035 Xavier Wittwer 3:22:58 1036 Stephane Dardier 3:22:59 1037 Raphael Verpillot 3:23:05 1038 Fabrice Tardy 3:23:07 1039 Christophe Plo 3:23:25 1040 Guillaume Tembourre 3:23:37 1041 Mick Keddy 3:23:45 1042 Stephane Cintrat 3:23:57 1043 Michel Vanzo 3:23:58 1044 Nicolas Louis 1045 Guillaume Laleuf 3:24:11 1046 Stephane Kubicke 3:24:36 1047 Paul Fiamenghi 3:24:52 1048 Ludovic Petit 3:25:07 1049 Cedric Petit 1050 Denis Eyermann 3:25:34 1051 Jean-Francois Vittori 3:25:44 1052 Sidney Metior 3:25:53 1053 Sebastien Lepinay 3:26:12 1054 Ben De Corte 3:26:13 1055 Antonio Mendes Da Cruz 3:26:24 1056 Mario Van Der Cruyssen 3:26:27 1057 Jerome Bassaler 3:26:51 1058 Richard Mounier 3:27:01 1059 Cyril Delsaux 3:27:04 1060 Jean-Philippe Ginet 3:27:10 1061 Cedric Gony 3:27:23 1062 Michael Lefebvre 3:27:27 1063 Vincent Le Scour 3:27:29 1064 Arnaud Gosse 3:27:44 1065 Benoit Vassord 1066 Fabrice Millet 3:27:45 1067 Renaud Barthez 3:27:46 1068 Jerome Tisserant 3:27:48 1069 Sebastien Latorre 1070 Sebastien Sautron 3:27:51 1071 Emmanuel Meyer 3:27:55 1072 Tom De Vlieger 3:28:09 1073 Peter Willems 1074 Sven Geernaert 3:28:10 1075 Nicolas Place 3:28:15 1076 Jerome Libiot 3:28:31 1077 Stephane Vidal 3:28:33 1078 Yannick Manceau 1079 Mathieu Vacossin 3:28:55 1080 Christophe Belloin 3:28:56 1081 Jean-Luc Girin 3:29:46 1082 Stephane Grandiau 3:29:47 1083 Alain Fernandes 3:29:48 1084 Daniel Zaire 3:29:56 1085 Stephane Pocialikowski 3:30:17 1086 Cyrille Cave 3:31:18 1087 Frederic Josset 3:31:46 1088 Sebastien Gaublomme 3:32:08 1089 Christophe Ortin 3:32:16 1090 Bertrand Lescot 3:32:40 1091 Bruno Rochefort 3:32:42 1092 Frederic Cesard 3:32:51 1093 Christophe Dorge 3:33:11 1094 Mathieu Duchon 3:33:15 1095 Wilfried Mariette 1096 Sebastien Balthazard 3:34:01 1097 Jc Cordier 1098 Cyril Riere 3:34:48 1099 Ludovic Urios 1100 Gaspare Cervello 3:34:56 1101 Laurent Gigot 3:34:59 1102 Laurent Bozet 3:35:02 1103 David Laborne 1104 Sebastien Aubry 3:35:04 1105 Sebastien Glenisson 1106 David Ruher 3:35:35 1107 Olivier Libis 3:35:38 1108 Vincent Wirth 3:35:41 1109 Frederic Dirrig 3:35:42 1110 Patrick Gresse 3:35:54 1111 Ronald Metior 3:35:59 1112 Philippe Doucet 3:36:09 1113 Richard Seychelles 3:36:15 1114 Benjamin Blazsin 3:36:38 1115 Bob Ooms 3:37:04 1116 Christophe Boulord 3:37:38 1117 Frederic Lenoir 3:38:06 1118 Miloude Mohammedi 3:38:20 1119 Eric Bonneau 3:39:01 1120 Arnaud Leveque 3:39:05 1121 Patrice Cardon 3:39:06 1122 Frederic Duval 3:39:44 1123 Tino Rosa 3:39:45 1124 Gregory Nowak 3:41:11 1125 Laurent Volquemanne 1126 Fabrice Lombard 3:41:22 1127 Yoann Herlem 3:41:26 1128 Stephane Maret 3:41:27 1129 Eric Guesnier 3:41:41 1130 Sebastien Rodriguez 3:41:42 1131 Julien Minvielle 3:42:01 1132 Olivier Frontera 3:42:02 1133 Laurent Herbeck 3:42:37 1134 Pascal Pierre 3:42:41 1135 Emilio Ganfornina 1136 Pietro Silvi 3:42:42 1137 Christophe Loustau 3:43:40 1138 Sven De Bock 3:43:43 1139 Bart Geerts 3:43:52 1140 Romain Salle 3:44:47 1141 Sylvain Vannier 3:44:49 1142 Christophe Fromy 3:45:04 1143 Olivier Thiebaut 3:45:21 1144 Emmanuel Desiron 3:45:50 1145 Raphael Resimont 3:46:13 1146 Michel Vialla 3:46:32 1147 Christophe Vieira 3:47:13 1148 Sylvain Pasquier 3:47:14 1149 Fabrice Gabardi 3:47:31 1150 Christophe Souchon 3:47:38 1151 Laurent Girin 3:47:39 1152 Fabien Ceyzeriat 3:47:44 1153 Pierre Montoro 3:48:37 1154 Anthony Bal 3:48:59 1155 Roderic Wallart 3:50:31 1156 Christophe Girard 3:50:38 1157 Cyril Marti 3:51:29 1158 Piero Pierorazio 3:51:40 1159 Sebastien Belmonte 3:52:35 1160 Benoit Martin 3:52:44 1161 Christophe Dumay 3:53:24 1162 Ikram Riaz 3:53:47 1163 Richie Rowland 3:53:50 1164 Nigel Muntz 3:54:27 1165 Steve Toze 1166 Mickael Reuge 3:54:54 1167 Arthur Deolivera 3:54:56 1168 Lionel Dubin 3:55:26 1169 Karim Beladem 3:55:47 1170 Julien Jaoul 3:56:44 1171 Ivano Parodi 3:56:48 1172 Arnaud Dessenne 3:57:10 1173 Philippe Velings 3:57:21 1174 Francis Maghames 3:58:06 1175 Thomas Maeckelberghe 3:58:07 1176 Marc Lavaur 1177 Christophe Vaucelle 3:59:56 1178 Stanislas Deroubaix 4:04:33 1179 Benoit Caffaratti 4:04:42 1180 Michael Deletrez 4:04:53 1181 Philippe Fourcade 4:05:04 1182 Fabio Dagnino 4:05:37 1183 Xavier Esquiro 4:05:45 1184 Yannick Poriel 4:05:46 1185 Olivier Gourdin 4:06:52 1186 Gregory Bosq 4:07:09 1187 David Remaud 4:08:20 1188 Christophe Gabelle 4:08:59 1189 Pierre Demaitre 4:09:35 1190 Pascal Coste 4:10:23 1191 Christophe Mathieu 4:11:40 1192 Patrice Veyssade 4:12:01 1193 Stephane Fieurgand 4:12:07 1194 Thierry Ehret 4:13:04 1195 Cyril Vauterin 4:14:09 1196 Nicolas Veber 4:14:21 1197 Philippe Delannoy 4:14:53 1198 Emmanuel Salomez 4:14:55 1199 Frederic Nantet 4:14:59 1200 Florent Fourcade 4:15:41 1201 Thomas Scherbam 4:15:48 1202 Stephane Therache 4:18:06 1203 David Baudoin 4:21:41 1204 Fabrice Duhamel 4:21:43 1205 Philippe Olmiccia 4:22:22 1206 Guillaume Lesaint 1207 Stephane Rieumailhol 4:23:33 1208 Franck Didier 4:24:12 1209 Mika Bouillard 4:27:22 1210 Marc Bechard 4:27:59 1211 Cedric Roca 4:28:06 1212 Eric Mouchon 4:29:59 1213 Mickael Gobert 1214 Nicolas Parisot 4:31:35 1215 Mathieu Ricou 4:33:53 1216 Christophe Mirambell 4:34:48 1217 Loic Fernandes 4:34:51 1218 Thierry Payen 4:40:47 1219 Olivier Barthelemy 4:41:28 1220 Jerome Vigneron 4:50:04 1221 Romaric Delepine 5:49:21